1000 رجل يفشلون في إطفاء حرائق البرتغال (فيديو)

٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م

حرائق غابات - أرشيفية

بثت قناة "إيرو نيوز" مقطع فيديو لمحاولة أكثر من ألف رجل إطفاء 3 حرائق تجتاح وسط البرتغال، ما دفع السلطات لإخلاء القرية، وأسفرت الحرائق عن إصابة ثمانية أشخاص. وتصعب الرياح العاتية على رجال الإطفاء إخماد الحرائق في كاستيلو برانكو الواقعة على بعد 225 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من العاصمة لشبونة. هيئة الحماية المدنية في البرتغال، أوضحت أنه تم إخلاء قرية واحدة جزئيا كإجراء احترازي، مشيرة إلى أنه تم نقل شخص بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى في لشبونة مصابا بحروق من الدرجة الثانية. كما أصيب سبعة من رجال الإطفاء.

وأضافت: "حرائق الغابات جاءت عاتية، عدد رجال الإطفاء لا يكفي واضطر السكان لمكافحة الحرائق". وقالت قناة "روسيا اليوم" إن 4 من رجال الإطفاء أصيبوا خلال مكافحة النيران، وأعلنت القوات البرتغالية إرسال تعزيزات إلى المنطقة، حيث قررت إرسال 20 جنديا و4 آليات من أجل فتح طرق تسهل وصول رجال الإطفاء إلى المكان. وحسب