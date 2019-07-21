مستأجرو شواطئ الإسكندرية يتلاعبون في «بنود التعاقد»

الإكراميات والابتزاز ونقص الخدمات ثالوث الاستغلال على شواطئ الإسكندرية.. والسياحة والمصايف تستقبل الشكاوى على خط ساخن وواتس آب وتحارب المخالفين بالغرامات وفسخ التعاقد

تحرير:محمد مجلى ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م

بات الاستغلال والابتزاز هما العامل اللافت للنظر على شواطئ الإسكندرية دون حساب ورقيب أو رادع، فالمصطاف بالنسبة لمستأجري وعمال الشواطئ ما هو إلا فريسة ينتظرون دخولها إلى الشاطئ لبدء عملية إخراج ما فى جيب الزبون بطريقة تبدو مستفزة، فمنهم من يقبلها ومنهم من يرفضها.. فعلى الرغم من تحديد قائمة بأسعار الدخول المقسمة لأربع فئات، فإن عددا من الشواطئ لا تلتزم، ويجبرون رواد الشاطئ على دفع مبالغ مالية أكبر من أجل الحصول على كرسي أو شمسية بمسميات مختلفة "قهوتي وعرقي وراضينى"، لتبدو مصطلحات تثير غضب المصطافين وتتسبب فى عزوفهم عن نزول البحر.

الإكرامية.. إتاوة مقننة قبل بداية كل موسم صيفي تصدر الإدارة المركزية للسياحة والمصايف نشرة تشدد فيها على ضرورة التزام المستأجرين بالأسعار المحددة سلفاً، وهو ما يظهره بعض مستأجري الشواطئ، إلا أن ما يحدث في كثير من الشواطئ وحسب المصطافين، مغاير لتلك التعليمات، فيقول إبراهيم السيد، معلم، إن دخول

الإكرامية.. إتاوة مقننة

قبل بداية كل موسم صيفي تصدر الإدارة المركزية للسياحة والمصايف نشرة تشدد فيها على ضرورة التزام المستأجرين بالأسعار المحددة سلفاً، وهو ما يظهره بعض مستأجري الشواطئ، إلا أن ما يحدث في كثير من الشواطئ وحسب المصطافين، مغاير لتلك التعليمات، فيقول إبراهيم السيد، معلم، إن دخول الشواطئ بات يتطلب أموالاً طائلة، فعلى الرغم من تحديد أسعار الشواطئ سواء المجانية أو المميزة والسياحية فإن الدخول يعقبه فرض بلطجة تبدأ بإجبارنا على دفع إكرامية تصل لـ5 جنيهات عن كل كرسي، ودفع رسوم الحمام ورسوم دخول غرفة تغيير الملابس.

طالب محمود عبد الحافظ، أحد رواد شواطئ العجمي، المسئولين بالمرور على شاطئ -يحتفظ التحرير باسمه- بسبب قيام مستأجر الشاطئ بوضع البلطجية للتعامل مع الجمهور، موضحاً أنه على الرغم من أن تذكرة الدخول محددة بـ11 جنيها للفرد فإنه يتم تحصيل مبالغ مضاعفة، قائلاً: "دخلت مع زوجتي وأبنائي الخمسة" والمفترض أن أدفع 55 جنيهاً لكنهم حصلوا على 100 جنيه -تحت مسمى إكرامية، مشيراً إلى أنه تعرض لوابل من السباب والشتائم عند اعتراضه من جانب مجموعة من البلطجية، وطالب بتطبيق القانون، حيث إن من يعمل على الشاطئ معظمهم من الخارجين عن القانون.

وقال محمود عزب، أحد رواد الشواطئ: لا بد من وضع لافتة كبيرة موضح بها الأسعار بجميع الشواطئ، فى ظل وجود رجال الشرطة وتكون مهمتهم تأمين المواطنين ومحاسبة من يخالف الأمر، مع تخصيص خط ساخن وأرقام فورية لتلقى الشكاوى وسرعة التعامل، موضحا أنهم يتعرضون لأشد أنواع العقاب والبلطجة، مطالباً بزيادة عدد الشواطئ المجانية.

دفع رسوم حمام «مرتين»

لم يكتف مستأجرو الشواطئ بإجبار العميل على دفع إكرامية، حيث رفضوا تنفيذ بنود العقود المبرمة التى تقضى أن سعر تذكرة دخول البحر شاملة الدخول للحمام وغرف تغيير الملابس، وهو ما يرفضه المستأجرون وقاموا بوضع أشخاص لتحصيل رسوم تتراوح بين جنيهين إلى 5 جنيهات.

قالت سامية محمد، ربة منزل: لدي ابنتان وأردنا دخول الحمام وأجبرنا على دفع 10 جنيهات نظير الدخول ومثلها لغرف تغيير الملابس، مشيرة إلى أنها أوضحت لهم أن التذكرة شاملة استخدام المرافق فرفضوا وهددوني بمنعى من الدخول.

وقال عبد الله محمد، موظف، إن دخولنا البحر لدى العاملين أصبح بمثابة كنز يريدون التهامه بشتى الطرق، والحصول على ما فى جيب المواطنين، مطالباً بتشديد الرقابة على الشواطئ، لأن البلطجية يتكاثرون على المواطن الذي يحتج عليهم ويرفض إجباره على دفع مبالغ غير مستحقة.

أسعار الشواطئ والخدمات

قسمت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف شواطئ المحافظة والبالغ عددها نحو 59 شاطئا، بينهم 23 شاطئا بنظام "الخدمة لمن يطلبها" وسعر التذكرة فيها 7 جنيهات للفرد شاملة جنيها إنقاذ غرقى، وجنيها نظير استخدام غرفة تغيير الملابس ودورة المياه و21 شاطئاً مميزاً، وسعر التذكرة فيها 12 جنيها للفرد شاملة جنيها إنقاذ غرقى وجنيها نظير استخدام غرفة تغيير الملابس ودورة المياه، و9 شواطئ مجانية يسمح للمواطن باصطحاب كرسي وشمسية. وحال طلب شمسية مقابل 3 جنيهات وجنيه كرسي وجنيه إنقاذ غرقى ومثله لاستخدام دورة المياه، و6 شواطئ سياحية تتراوح بين 17 جنيها بشاطئ المندرة أ و25 جنيها بشاطئ ستانلى وسيدى بشر الغربي والشرقي وسيدى بشر 3 أفلاطون و20 جنيها لشط الإسكندرية الشرقي بالعجمى، وتشمل سعر التذكرة جنيها إنقاذ غرقى وجنيها نظير استخدام غرفة تغيير الملابس ودورة المياه.

لن نسمح باستغلال

اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، قال إن البحر هو حق أصيل للمواطنين ولن نسمح باستغلالهم أو ابتزازهم، والإدارة تعمل على توفير سبل الاستمتاع به، مضيفاً: "بالفعل تلقينا شكاوى عديدة بشأن استغلال رواد الشاطئ وابتزازهم لدفع الإكراميات". مطالباً المواطنين بعدم الانصياع لهم وأنه حسب بنود التعاقد يتم توجيه إنذار للمستأجرين، وفى المرة الثانية يتم توقيع غرامة مالية تصل لـ10 آلاف جنيه، وتصل العقوبة لحد فسخ التعاقد حال تكرار المخالفات، مشيراً إلى أن هناك ثغرات فى التعاقد يستغلها المستأجرون.

وأشار إلى أنه تم وضع خطة لرصد ومراقبة الشواطئ من خلال الدفع بمراقبين لمنع التجاوزات، والتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية لعمل نقاط أمنية على الشواطئ بطول الكورنيش، لتأمين المصطافين ووعد بعدم السماح بالتجاوز فى حق المواطنين.