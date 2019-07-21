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مستأجرو شواطئ الإسكندرية يتلاعبون في «بنود التعاقد»

الإكراميات والابتزاز ونقص الخدمات ثالوث الاستغلال على شواطئ الإسكندرية.. والسياحة والمصايف تستقبل الشكاوى على خط ساخن وواتس آب وتحارب المخالفين بالغرامات وفسخ التعاقد
تحرير:محمد مجلى ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م
شاطئ بالإسكندرية
شاطئ بالإسكندرية
بات الاستغلال والابتزاز هما العامل اللافت للنظر على شواطئ الإسكندرية دون حساب ورقيب أو رادع، فالمصطاف بالنسبة لمستأجري وعمال الشواطئ ما هو إلا فريسة ينتظرون دخولها إلى الشاطئ لبدء عملية إخراج ما فى جيب الزبون بطريقة تبدو مستفزة، فمنهم من يقبلها ومنهم من يرفضها.. فعلى الرغم من تحديد قائمة بأسعار الدخول المقسمة لأربع فئات، فإن عددا من الشواطئ لا تلتزم، ويجبرون رواد الشاطئ على دفع مبالغ مالية أكبر من أجل الحصول على كرسي أو شمسية بمسميات مختلفة "قهوتي وعرقي وراضينى"، لتبدو مصطلحات تثير غضب المصطافين وتتسبب فى عزوفهم عن نزول البحر.
  الإكرامية.. إتاوة مقننة قبل بداية كل موسم صيفي تصدر الإدارة المركزية للسياحة والمصايف نشرة تشدد فيها على ضرورة التزام المستأجرين بالأسعار المحددة سلفاً، وهو ما يظهره بعض مستأجري الشواطئ، إلا أن ما يحدث في كثير من الشواطئ وحسب المصطافين، مغاير لتلك التعليمات، فيقول إبراهيم السيد، معلم، إن دخول
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«إير فرانس» تعلن استمرار رحلاتها إلى القاهرة

علق متحدث باسم شركة إير فرانس، اليوم الأحد، على قرار شركتي الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز)، والألمانية "لوفتهانزا" تعليق رحلاتهما إلى القاهرة بسبب مخاوف أمنية، قائلا: "إن الرحلات إلى القاهرة مستمرة، إذ أنه بالتنسيق مع السلطات الفرنسية والسلطات المحلية في مصر، قررت إير فرانس مواصلة خدماتها إلى القاهرة"، جاء ذلك في بيان أرسله إلى وكالة "رويترز" للأنباء. وكانت الخطوط الجوية البريطانية، وهي وحدة تابعة لآي.أيه.جي، أعلنت، أمس السبت، أنها ستعلق رحلاتها إلى القاهرة لمدة 7 أيام في إجراء احترازي لأنها تراجع الأمن في مطار القاهرة.
جامعة-القاهرة

«صيدلة وإعلام»..لماذا يحذر المسئولون من كليات القمة؟

عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة من قبل وزارة التربية والتعليم، وجهت تحذيرات للطلاب الحاصلين على مجاميع تؤهلهم للالتحاق بكليات القمة، بعدم الالتحاق بها خشية الانضمام إلى طابور العاطلين، حيث طالب بعض الإعلاميين والصحفيين والصيادلة الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكليات «الصيادلة والإعلام والصحافة» بالابتعاد عنها، لأنها ليس لها مستقبل على أرض الواقع، خاصة أن فرص العمل بها أصبحت محدودة للغاية، الأمر الذى يطرح تساؤلا حول الأسباب الحقيقية وراء تلك التحذيرات المستمرة.
محمد-سعفان

إيقاف نشاط 10 شركات لإلحاق العمالة بالخارج

أعلنت وزارة القوى العاملة، في بيان لها، أنها قررت إلغاء وإيقاف نشاط 10 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج؛ لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، فضلا عن رفع الإيقاف عن شركة "روافد الخليج" ترخيص رقم 673 لزاول أسباب الإيقاف. وأوضح محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنه تم إلغاء نشاط شركات: المفاوض الدولي لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 644، الهدف ترخيص 416، المحمدية ترخيص 1107، إسكندرية ترخيص 1139، الهاشمي ترخيص 257.
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الأب جون غبريال: الإيمان المسيحي لم يبن على معجزات

اعتاد الناس على صورة نمطية لرجل الدين المسيحي، سواء كان كاهنا أو راهبا، أو أسقفا، بالزي الأسود أو اللحية الطويلة، لكن في الكنيسة الكاثوليكية يوجد شكل مختلف للكاهن من حيث المظهر والجوهر أيضا، وفي قاعة بدير الآباء الدومنيكان بالعباسية بها صورة للبابا كيرلس السادس، التقت «التحرير»، مع الأب جون غبريال المنتمي لرهبنة الآباء الدومنيكان التابعة للكنيسة الكاثوليكية في مصر. سنتعرف على نموذج مختلف للراهب، ودير اهتمامه الأكبر هو توفير الكتب والمراجع المهمة عن الدين الإسلامي، ويقدم خدمة للبحث العلمي ويتعاون مع مؤسسة الأزهر لدعم الطلبة والباحثين.
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الأرصاد: طقس اليوم حار.. ورياح مثيرة للأتربة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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«نقل الإسكندرية» تتسلم ثاني وحدات الترام المكيف

أعلن المهندس محمد زكريا رئيس الهيئة العامة للنقل والركاب بالإسكندرية، وصول ثاني وحدة ترام مكيف، إلى ميناء الإسكندرية تمهيدًا لتشغيله تجريبيا مطلع الأسبوع المقبل على أن يتم تسييره على خط ترام المدينة "سان ستيفانو – رأس التين" على أن يكون سعر التذكرة 5 جنيهات، وذلك على غرار أول وحدة ترام تسلمتها المحافظة العام الماضي، ضمن خطة التعاقد مع إحدى الشركات الأوكرانية على تسلم 15 وحدة ترام مكيف تمهيدًا لدفعها للعمل فى شوارع عروس البحر الأبيض المتوسط خلال المرحلة المقبلة.
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أزمة بسبب غلق المخابز بالإسكندرية.. والتموين توضح

شهدت مدينة الإسكندرية أزمة بين المواطنين وأصحاب المخابز، حيث شكى مواطنون من غلق عدد كبير من المخابز خلال اليومين الأخيرين من كل شهر، وفوجئ المواطنون بغلق المخابز اليوم الأحد، فيما نفى المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ما يتردد عن غلق المخابز، مشيرًا إلى أنه لا إقبال على شراء الخبز في آخر يوم من كل شهر، نظرًا لشراء المواطنين احتياجاتهم من الخبز قبل ذلك، تمهيدًا لصرف النقاط، والتي تبدأ في الصرف اليوم الأول من كل شهر.
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الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على غرب البحر المتوسط وعلى خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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