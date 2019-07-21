رياضة

دي ليخت يكشف أسباب اختياره الانتقال ليوفنتوس

٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٣ م
ماتياس دي ليخت
ماتياس دي ليخت
تحدث المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت عن أسباب اختياره الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي على حساب كل من برشلونة وباريس سان جيرمان، وقال دي ليخت في هذا الشأن: "عندما تفكر في إيطاليا، تفكر كثيرًا في الدفاع، فأعظم لاعبين في تاريخ إيطاليا هم المدافعون، وعندما كنت طفلا، كنت من أشد المعجبين بباريزي ومالديني وكانفارو ونيستا، وأملك قميصا ليوفنتوس عندما كنت أبلغ من العمر 7 سنوات، والوصول إلى يوفنتوس سيجعل مني مدافعا متكاملا، فأنا نشأت في أياكس وتعلمت الكرة الشاملة، وتعلمت كيفية اللعب بصورة ماتعة وتحقيق الانتصار".
وأضاف دي ليخت: "هنا بوجود بوفون وكيليني ورونالدو، يمكنني اتخاذ الخطوة التالية في مسيرتي، فهم يملكون خبرة كبيرة، وسأحاول التعلم منهم". وتابع: "أغرب الأمور التي قرأتها أنني لم أنتقل إلى باريس سان جيرمان لرغبتي في الحصول على أموال أكثر من مبابي، وذلك على الرغم من أنني أخبرت رايولا (وكيل أعماله) بأنني
اقرأ المزيد
نبيل-فقير-لاعب-ليون (1)

نابولي يضع الخطة البديلة للتعاقد مع خاميس

لا تزال صفقة تعاقد نابولي مع النجم الكولومبي خاميس رودريجز غير مؤكدة، وذلك بسبب حالة الركود التي يوجد عليها كل من نابولي وريال مدريد، في الوقت الذي ينتظر فيه أتلتيكو مدريد اللحظة المناسبة للدخول على خط المفاوضات لضم النجم الكولومبي، وهذا السبب في تحرك رئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس، لوضع خطة بديلة في حال فشل في ضم خاميس، من أجل توفير الجودة في كرة القدم التي يرغب فيها مدرب نابولي كارلو أنشيلوتي، من أجل زيادة فاعلية الكرة الهجومية لفريق الجنوب الإيطالي.
الزمالك-والداخلية‎ (1)

اتحاد الكرة يرفض التعديلات الجديدة في مباريات الدوري

أكدت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أن المباريات المتبقية من مسابقة الدوري الممتاز، هذا الموسم، التي تستأنف اليوم الأحد، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره الجونة، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، على ملعب الأخير، لن تطبق خلالها التعديلات الجديدة في قانون كرة القدم، وذلك لوجوب إنهاء المسابقة بنفس القواعد التي بدأت بها، ويدخل الأبيض مباراة الزمالك والجونة وفي رصيده 68 نقطة يحتل بها المركز الثالث في الترتيب، خلف الأهلي وبيراميدز على التوالي، بينما يحل الجونة بالمرتبة 15 برصيد 37 نقطة.
زين-الدين-زيدان-1

وكيل أعمال بيل يصف تصريحات زيدان بالعار

وصف جوناثان بارنيت، وكيل أعمال النجم الويلزي جاريث بيل، تصريحات مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، والتي طالب من خلالها بضرورة رحيل بيل بأقصى سرعة ممكنة، بـ"العار". وقال زيدان عقب خسارته ودية بايرن ميونيخ، فجر اليوم الأحد: "لم يشارك بيل في المباراة لكونه قريبا للغاية من الرحيل، ونأمل في رحيله بأقصى سرعة ممكنة، وسيكون ذلك القرار المثالي لجميع الأطراف، ونحن نعمل في الوقت الحالي على تمهيد انتقاله إلى نادٍ آخر"، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية.
اقرأ المزيد من الأخبار
ماتياس دي ليخت (1)

لماذا وضع دي ليخت شرطا جزائيا في عقده مع يوفنتوس؟

كشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، اليوم الأربعاء، بعض التفاصيل الجديدة في العقد المرتقب للمدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، مع نادي يوفنتوس، حيث ذكر الموقع أن قيمة الشرط الجزائي في عقد دي ليخت ستبلغ 150 مليون يورو، لكن هذا البند سيظل غير مفعل حتى صيف 2021. وأشار كالتشيو ميركاتو إلى أن مسؤولي اليوفي يريدون تأمين بقاء نجم الطواحين لمدة موسمين، على الأقل، قبل التفاوض معه على عقد جديد لإزالة الشرط الجزائي، علمًا بأن دي ليخت أصر على وضع شرط جزائي في عقده مع ناديه الجديد، وهو ما أفسد انتقاله إلى باريس سان جيرمان.
نيمار

نيمار يثير غضب سان جيرمان بمقابلة رونالدو

التقى نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار، مع نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو، في مدينة تورينو الإيطالية أمس الثلاثاء، وذلك من أجل تصوير أحد الإعلانات مع النجم البرتغالي. ويملك النجمان عقد رعاية مع نفس شركة الملابس الرياضية، ولكن لم توضح صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية ما إذا كان الثنائي التقيا من أجل التصوير لنفس الشركة أم لأمر آخر، وتأتي تلك المقابلة في الوقت الذي تحوم فيه الكثير من الشكوك حول مستقبل النجم البرازيلي مع باريس سان جيرمان، لرغبته الشديدة في الرحيل عن صفوف الفريق الفرنسي.
باريس-سان-جيرمان‎

باريس سان جيرمان يغلق الباب في وجه نجم يوفنتوس

حدد المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، البرازيلي ليوناردو، أولويات الفريق في الميركاتو الجاري، وقال لصحيفة لو باريزيان: "نحتاج للتعاقد مع لاعب وسط مدافع وقلب دفاع، لدينا خيارات عديدة في خط الهجوم، وندرس أيضا تصعيد العديد من العناصر الشابة". وواصل: "لست رجل شرطة، ولكن إذا أراد لاعب ما أن يذهب إلى ملهى ليلي فإنها مشكلته، فكل شخص مسؤول عن تصرفاته ويعرف كيف يدير مسيرته، فالعقوبات لن تحدد ماذا تفعل وماذا يجب أن تتجنب، بل يجب أن يراعي كل شخص ضميره.. ونسعى لأن نبني فريقا يترسخ على هذه القيم، ولكن إعلان ذلك أسهل كثيرا من الالتزام به بشكل يومي".
داني-ألفيس (3)

ألفيس يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان

أعلن قائد المنتخب البرازيلي داني ألفيس عن رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعد ساعات قليلة من مشاركته في فوز منتخب بلاده على بيرو بخماسية نظيفة في كوبا أمريكا وتسجيله هدفًا في تلك المواجهة. وانضم ألفيس للفريق الفرنسي في عام 2017 بعد مسيرة لعب خلالها في صفوف أندية إشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس، ليقرر الرحيل دون الكشف عن الجهة المقبلة، التي ربما يحددها عقب نهاية مشاركته في كوبا أمريكا التي تحتضنها البرازيل، والتي يسعى خلالها للفوز باللقب الأول بها كقائد للسليساو.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org