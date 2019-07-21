دي ليخت يكشف أسباب اختياره الانتقال ليوفنتوس

٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٣ م

ماتياس دي ليخت

تحدث المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت عن أسباب اختياره الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي على حساب كل من برشلونة وباريس سان جيرمان، وقال دي ليخت في هذا الشأن: "عندما تفكر في إيطاليا، تفكر كثيرًا في الدفاع، فأعظم لاعبين في تاريخ إيطاليا هم المدافعون، وعندما كنت طفلا، كنت من أشد المعجبين بباريزي ومالديني وكانفارو ونيستا، وأملك قميصا ليوفنتوس عندما كنت أبلغ من العمر 7 سنوات، والوصول إلى يوفنتوس سيجعل مني مدافعا متكاملا، فأنا نشأت في أياكس وتعلمت الكرة الشاملة، وتعلمت كيفية اللعب بصورة ماتعة وتحقيق الانتصار".

وأضاف دي ليخت: "هنا بوجود بوفون وكيليني ورونالدو، يمكنني اتخاذ الخطوة التالية في مسيرتي، فهم يملكون خبرة كبيرة، وسأحاول التعلم منهم". وتابع: "أغرب الأمور التي قرأتها أنني لم أنتقل إلى باريس سان جيرمان لرغبتي في الحصول على أموال أكثر من مبابي، وذلك على الرغم من أنني أخبرت رايولا (وكيل أعماله) بأنني

وأضاف دي ليخت: "هنا بوجود بوفون وكيليني ورونالدو، يمكنني اتخاذ الخطوة التالية في مسيرتي، فهم يملكون خبرة كبيرة، وسأحاول التعلم منهم".



وتابع: "أغرب الأمور التي قرأتها أنني لم أنتقل إلى باريس سان جيرمان لرغبتي في الحصول على أموال أكثر من مبابي، وذلك على الرغم من أنني أخبرت رايولا (وكيل أعماله) بأنني سأحدد وجهتي المقبلة عقب المشاركة في دوري الأمم الأوروبية، وحتى ذلك الحين أرغب في التركيز فقط في المباريات".



وواصل: "وعندما أخبرته برغبتي في الانتقال إلى يوفنتوس، بدأ العمل من أجل تحقيق ذلك. الأموال لم تشغل بالي، فكل من يعرفني يعرف ذلك جيدا، مينو هو وكيلي وهو المهتم بمصالحي من المنظور الاقتصادي، ولكن ذلك المنظور يأتي بعد المنظور الرياضي في المقام الأول".