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«الدبابة المتنقلة».. أغرب المكتبات حول العالم

تم تخصيص إطارات للأفيال لوضعها على ظهورها لحمل صناديق ضخمة من الكتب إلى جانب معدات الفيديو وأطباق الأقمار الصناعية، فهذا كل ما يتطلبه الأمر لتعليم الناس القراءة
تحرير:فيروز ياسر ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
أغرب المكتبات
أغرب المكتبات
تفكر في الذهاب إلى المكتبة ولكن تجد أن هذه الفكرة مملة للغاية؟ في الحقيقة إن مكتبات اليوم هي مزيج رائع من المدرسة القديمة والتكنولوجيا المتقدمة. الشكل المتعارف عليه بالنسبة للمكتبة يتمثل في الأرفف المتعددة التي تغوص داخلها بحثا عن الكتاب الذي تتوق لقراءته، كما يمكنك العثور على إنترنت مجاني ووسائط قابلة للتنزيل وطباعة ثلاثية الأبعاد والمزيد. لسوء الحظ، هناك بعض المناطق التي لا تحتوي على مكتبات، لذا ماذا تفعل إذا كنت هاويا للقراءة ولكن ليس هناك إمكانية لذلك؟ يمكنك التعرف على أغرب المكتبات وفقا لما ذكره موقع Listverse.
الأفيال الحاملة للكتب الأفيال معروفة بحجمها، وذاكرتها وأعمالها المثيرة داخل السيرك، ولكن ما لا يُعرف أنها قد تكون أمين المكتبة، ففي المناطق الجبلية في تايلاند، لا توجد مدارس أو مكتبات ولا يمكن للكثير من الناس القراءة أو الكتابة، لذا كان يأمل برنامج Books-by-Elephant تغيير ذلك.  تم تخصيص إطارات
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النوم-بطريقة-صحية-في-رمضان

للحصول على نوم هادئ.. ابتعد عن الأطعمة الحارة

ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف يسبب الأرق ويمنعك من ليلة نوم هادئة، يتغلب الكثير على ذلك بتناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من المياه مثل البطيخ والخيار والخضراوات الورقية، للحصول على معدلات عالية من الترطيب والبعض الآخر يلجأ إلى المشروبات مثل الشاي الأخضر وشاي الزنجبيل والعصائر المحملة بكميات قليلة من السكر، وإذا لم تشعر بتحسن يمكنك ارتداء ملابس قطنية، أو الاستحمام المستمر بالمياه الباردة للتقليل من درجة حرارة الجسم، حسبما ذكر موقع "express".
الاضطراب-العصبى-عند-الاطفال

7 مواقف تزيد من عِند طفلك.. منها العصبية والسيطرة

«الولد عنيد جدا ومش بيسمع الكلام، مفيش مرة أقول له اعمل فيها حاجة وينفذها»، أطفال كثيرون يستخدمون العند مع الوالدين ولا ينفذون ما يُطلب منهم ولا يستجيبون للتوجيهات التي تقدَّم لهم، ويرجع ذلك إلى عوامل عديدة، منها رغبة الطفل في تأكيد ذاته وإظهار شخصيته أو جذب انتباه الوالدين إليه، وأحيانا أخرى يكون السبب هو معاملة الوالدين له، فتوجد بعض المواقف التي يقوم بها الوالدان دون قصد، تتسبب في زيادة عند الطفل وعدم طاعته لهما، فما هذه المواقف حتى يتمكن الوالدان من تجنبها وتقليل العند؟
أنفلونزا-الكلاب

دراسة: مداعبة القطط والكلاب 10 دقائق تخلصك من التوتر

أشارت دراسة جديدة، حسب صحيفة "مترو"، إلى أن مداعبة القط أو الكلب لمدة عشر دقائق، يمكن أن تقلل بشكل كبير من الإجهاد والتوتر. درس العلماء 249 طالبا للنظر في ما حدث عندما قاموا بمداعبة أحد الحيوانات، وتم تقسيم الطلاب الجامعيين الذين شاركوا بشكل عشوائي، على أربع مجموعات. ومن المعروف أن مداعبة القطط أو الكلاب يمكن أن تحسن مزاجك، ولكن يوجد الآن بحث حول إثبات الآثار الفسيولوجية لذلك. وجد فريق من جامعة ولاية واشنطن أن هناك انخفاضات كبيرة في هرمون التوتر (هرمون الكورتيزول) بعد عشر دقائق فقط من اللعب مع القط أو الكلب.
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تحنيط-المومياوات

خلال 70 يوما.. كيف يتم تحنيط الموتى أيام الفراعنة؟

فكر المصريون القدماء في التحنيط لإيمانهم بفكرة الخلود والحياة بعد الموت، لذا بنوا الأهرامات والمقابر للحفاظ على جثث الموتى أيضا. في البداية كان المصريون القدماء يضعون موتاهم في حفر ضحلة في الصحراء، لأن الرمل الجاف الحار يزيل الرطوبة من الجسم الميت ويجعلها مومياء طبيعية، ومع ذلك، اكتشف المصريون أنه إذا تم وضع الجثة لأول مرة في تابوت، فلن يتم حفظها. ومن أجل ضمان الحفاظ على الجسم، بدأ المصريون القدماء في استخدام عملية التحنيط، من خلال وضع بعض المواد على الجسم ثم لفه في شرائط رقيقة من الكتان.
مرضى-التصلب-المتعد (1)

امرأتان تهزمان التصلب المتعدد بزرع الخلايا الجذعية

غالبا ما تمارس لوسي بريستون السباحة في المياه الصافية للبحيرة بالقرب من منزلها في مدينة كيسويك الخلابة بولاية آيو في الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت ترى نفسها محظوظة لممارستها رياضتها المفضلة، لكن ما لم تتوقعه قط أن يأتي يوم لا تستطيع بعده السباحة كالعادة. تلك المرأة البالغة من العمر 36 عاما، وتعمل في مجال التسويق، أصيبت بمرض التصلب العصبي المتعدد في عام 2012، وهي حالة يهاجم فيها الجهاز المناعي الدماغ والحبل الشوكي، ما يؤدي تدريجيا إلى مشكلات في الحركة والتوازن والإدراك. وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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أزياء تعبر عن شمال إفريقيا في أسبوع الموضة بباريس

مع انطلاق أسبوع الموضة بباريس، تركت دور الأزياء بصمة كبيرة لدى المهتمين بالموضة حول العالم، إذ وضع مصممو الأزياء كل جهودهم من أجل ظهور تصميماتهم بشكل مختلف، لتتنوع الأزياء وتكشف أغلبيتها عن حضارات قد تكون غير معروفة للكثيرين، والبعض الآخر اهتم بالحيوانات والطيور، وعكسَ ذلك على الأزياء المختلفة. ومع اقتراب نهاية أسبوع الموضة بباريس لخريف وشتاء 2019، كان هناك حضور باهر لدور أزياء أخرى، كما لم يكن إيلي صعب مصمم الأزياء العربي الوحيد، حيث شارك جورج حبيقة وزهير مراد بمجموعة مختلفة.
المولود

لا يذرفون الدموع.. حقائق لا تعرفها عن حديثي الولادة

عند ولادة طفل في أحد العائلات، يجتمع حوله الصغار والكبار أيضا، ويلاحظون الاختلافات التي تحدث له يوما بعد يوم، خاصة أن الطفل حديث الولادة في أغلب الأوقات نائم أو يبقى عينيه مغلقتين. وهناك الكثير من الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها وصف الأطفال، حيث يراهم البعض لطفاء محبوبين، كما ينزعج الآخرون من البكاء ومتطلباتهم، وبالتالي يصاب من حولهم بالإرهاق والإحباط. ومن ناحية أخرى، كانت للأبحاث والدراسات العلمية وجهة نظر أخرى في رؤية الأطفال حديثي الولادة، لذا تعرف على الحقائق العلمية وفقا لما ذكره موقع Listverse.
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