«الدبابة المتنقلة».. أغرب المكتبات حول العالم

تم تخصيص إطارات للأفيال لوضعها على ظهورها لحمل صناديق ضخمة من الكتب إلى جانب معدات الفيديو وأطباق الأقمار الصناعية، فهذا كل ما يتطلبه الأمر لتعليم الناس القراءة
تفكر في الذهاب إلى المكتبة ولكن تجد أن هذه الفكرة مملة للغاية؟ في الحقيقة إن مكتبات اليوم هي مزيج رائع من المدرسة القديمة والتكنولوجيا المتقدمة.
الشكل المتعارف عليه بالنسبة للمكتبة يتمثل في الأرفف المتعددة التي تغوص داخلها بحثا عن الكتاب الذي تتوق لقراءته، كما يمكنك العثور على إنترنت مجاني ووسائط قابلة للتنزيل وطباعة ثلاثية الأبعاد والمزيد.
لسوء الحظ، هناك بعض المناطق التي لا تحتوي على مكتبات، لذا ماذا تفعل إذا كنت هاويا للقراءة ولكن ليس هناك إمكانية لذلك؟ يمكنك التعرف على أغرب المكتبات وفقا لما ذكره موقع Listverse.
الأفيال الحاملة للكتب
الأفيال معروفة بحجمها، وذاكرتها وأعمالها المثيرة داخل السيرك، ولكن ما لا يُعرف أنها قد تكون أمين المكتبة، ففي المناطق الجبلية في تايلاند، لا توجد مدارس أو مكتبات ولا يمكن للكثير من الناس القراءة أو الكتابة، لذا كان يأمل برنامج Books-by-Elephant تغيير ذلك.
تم تخصيص إطارات
الأفيال الحاملة للكتب
الأفيال معروفة بحجمها، وذاكرتها وأعمالها المثيرة داخل السيرك، ولكن ما لا يُعرف أنها قد تكون أمين المكتبة، ففي المناطق الجبلية في تايلاند، لا توجد مدارس أو مكتبات ولا يمكن للكثير من الناس القراءة أو الكتابة، لذا كان يأمل برنامج Books-by-Elephant تغيير ذلك.
تم تخصيص إطارات للأفيال لوضعها على ظهورها لحمل صناديق ضخمة من الكتب إلى جانب معدات الفيديو وأطباق الأقمار الصناعية، فهذا كل ما يتطلبه الأمر لتعليم الناس القراءة.
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يوجد حاليًا 20 فيلًا يشاركون في البرنامج، حيث يتكون كل فريق من اثنين من الأفيال ومدربيهما ومعلمين، كما تغطي هذه المجموعات مناطق مختلفة وتكون قادرة على الوصول إلى المزيد من القرويين كل عام.
الكتب على الدبابة
ابتكر شخص ما سلاحا للقراءة يتمثل في تخصيص دبابة تحمل الكثير من الكتب لمحاربة الجهل ونشر المعرفة في شوارع بوينس آيرس، عاصمة الأرجنتين، على الرغم أنه في بداية مشروعه لم يكن متأكدا من نجاحه، ولكن هدفه الأساسي التركيز على الشباب.
مكتبة متنقلة على ظهر الحمير
يصرخ الأطفال مع اقتراب مكتبتهم ذات الأربعة أرجل، وعلى الرغم من أنها قد تكون غريبة الأطوار، فإنها تبدو كأنها تتمتع بوظيفتها المتمثلة في نشر حب القراءة، ففي فترة معينة استخدمت الحمير لجلب الكتب إلى المناطق الجبلية، وبالفعل غيرت تلك المراجع من حياة عدد لا يحصى من القرويين.
قام متطوعون متخصصون بالتخبط في مسارات ممزقة تحت أشعة الشمس الحارقة، ولكن كانت الوجوه السعيدة للأطفال تجعل الأمر يستحق العناء، بالإضافة إلى جلب الكتب للناس.
مكتبة حديقة ليفينسكي
محاطة هذه المكتبة بمجتمع يسكنه لاجئون وعمال مهاجرون، لكن حب القراءة يتخطى تعقيدات الوضع الاجتماعي، كما أنها مكتبة بسيطة بلا جدران وعبارة عن رفين مبنيين على جانب ملجأ عام.
مكتبات آلية البيع
تستيقظ حتى منتصف الليل، ولا يمكنك النوم، ولكن إذا كان لديك كتاب جيد للقراءة، وتعرف مكانا يبيع الكتب باستخدام ماكينة الفلوس، فيمكنك الذهاب إليه واختيار الكتاب الذي يريده، حيث تكتسب مكتبات الخدمة الذاتية شعبية كبيرة.
تنتشر المكتبات المفتوحة في المناطق التي تشهد ازدحامًا كبيرًا مثل مواقف السيارات والمستشفيات ومراكز التسوق، كما هناك إيجابيات وسلبيات لهذه التكنولوجيا الجديدة، فالجانب السلبي يتمثل في أن آلات البيع تحتوي على مجموعات صغيرة ويجب مراقبتها بعناية للتأكد من أنها ممتلئة دائمًا، ولكن الجانب الإيجابي يكمن في أن تلك المكتبات أرخص بكثير من المكتبات الأخرى.
الكتب العائمة في المضيق البحري
إذا سبق لك أن أسقطت كتابك في حوض الاستحمام، فأنت تعلم أن الكتب والماء لا يختلطان، ولكن من أغرب المكتبات التي قد تسمع عنها قارب الكتب الذي يحمل اسم Epos الذي يجتاز المضايق الصخرية في النرويج، مما يجلب الضوء والعلم خلال الشتاء القاسي.
هذا القارب بطول 24 مترًا، كما تم تجديده لاستيعاب 6 آلاف كتاب بالإضافة إلى مطبخ وأماكن إقامة، ويعمل قارب الكتاب من سبتمبر إلى أبريل، ويقوم بإجراء عمليتين كل عام، خلال هذا الوقت، يزور 150 قرية ساحلية يصعب الوصول إليها بالطرق التقليدية.
يحتفظ قارب الكتب بجدول زمني صارم، حيث يصل في وقت محدد ويقيم لمدة ساعتين في كل موقع يستقبل خلاله الطاقم ما يصل إلى 15 زائرا.