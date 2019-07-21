«الدبابة المتنقلة».. أغرب المكتبات حول العالم

تم تخصيص إطارات للأفيال لوضعها على ظهورها لحمل صناديق ضخمة من الكتب إلى جانب معدات الفيديو وأطباق الأقمار الصناعية، فهذا كل ما يتطلبه الأمر لتعليم الناس القراءة

تحرير:فيروز ياسر ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

أغرب المكتبات

تفكر في الذهاب إلى المكتبة ولكن تجد أن هذه الفكرة مملة للغاية؟ في الحقيقة إن مكتبات اليوم هي مزيج رائع من المدرسة القديمة والتكنولوجيا المتقدمة. الشكل المتعارف عليه بالنسبة للمكتبة يتمثل في الأرفف المتعددة التي تغوص داخلها بحثا عن الكتاب الذي تتوق لقراءته، كما يمكنك العثور على إنترنت مجاني ووسائط قابلة للتنزيل وطباعة ثلاثية الأبعاد والمزيد. لسوء الحظ، هناك بعض المناطق التي لا تحتوي على مكتبات، لذا ماذا تفعل إذا كنت هاويا للقراءة ولكن ليس هناك إمكانية لذلك؟ يمكنك التعرف على أغرب المكتبات وفقا لما ذكره موقع Listverse.

الأفيال الحاملة للكتب الأفيال معروفة بحجمها، وذاكرتها وأعمالها المثيرة داخل السيرك، ولكن ما لا يُعرف أنها قد تكون أمين المكتبة، ففي المناطق الجبلية في تايلاند، لا توجد مدارس أو مكتبات ولا يمكن للكثير من الناس القراءة أو الكتابة، لذا كان يأمل برنامج Books-by-Elephant تغيير ذلك. تم تخصيص إطارات