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وزير الأوقاف: الإخوان على استعداد للتحالف مع الشيطان

٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م
وزير الأوقاف محمد مختار جمعة
وزير الأوقاف محمد مختار جمعة
حذر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة من خطر جماعة الإخوان الإرهابية، إذ أن شعارها الوحيد (نحكم أو نقتل ونخرب وندمر، ونهلك الحرث والنسل ونحرق الأخضر واليابس)، فالدنيا إما أن تكون لهم أو لا تكون لغيرهم، قائلا: "إن الإخوان يزعمون أنهم جماعة الله المختارة، وإن ما سواهم طبقة أخرى دون طبقتهم، حيث أن هذه الجماعة الإرهابية لم تكف منذ نشأتها ولن تكف عن إلحاق الأذى بأوطانها، لأمرين: الأول عمالتها وخيانتها وكونها أداة طيعة في يد أعداء أمتنا العربية، والثاني: إيمانها بأن سلطانها لا يبنى إلا على أنقاض دولها".
وأضاف جمعة، في بيان له، اليوم الأحد: "جماعة الإخوان لا تتورع عن إلحاق الأذى بها ولا تكف عن الكيد لها والعمل على إسقاطها".وذكر: "إن من يدعمون هذه الجماعة الإرهابية قد غاب عنهم أنه من لا خير فيه لوطنه فلا خير فيه أصلًا، فمن باع وطنه باع دينه وقيمه وأهله وعرضه وشرفه، وصار على استعداد للتحالف حتى مع الشيطان،
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«إير فرانس» تعلن استمرار رحلاتها إلى القاهرة

علق متحدث باسم شركة إير فرانس، اليوم الأحد، على قرار شركتي الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز)، والألمانية "لوفتهانزا" تعليق رحلاتهما إلى القاهرة بسبب مخاوف أمنية، قائلا: "إن الرحلات إلى القاهرة مستمرة، إذ أنه بالتنسيق مع السلطات الفرنسية والسلطات المحلية في مصر، قررت إير فرانس مواصلة خدماتها إلى القاهرة"، جاء ذلك في بيان أرسله إلى وكالة "رويترز" للأنباء. وكانت الخطوط الجوية البريطانية، وهي وحدة تابعة لآي.أيه.جي، أعلنت، أمس السبت، أنها ستعلق رحلاتها إلى القاهرة لمدة 7 أيام في إجراء احترازي لأنها تراجع الأمن في مطار القاهرة.
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«صيدلة وإعلام»..لماذا يحذر المسئولون من كليات القمة؟

عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة من قبل وزارة التربية والتعليم، وجهت تحذيرات للطلاب الحاصلين على مجاميع تؤهلهم للالتحاق بكليات القمة، بعدم الالتحاق بها خشية الانضمام إلى طابور العاطلين، حيث طالب بعض الإعلاميين والصحفيين والصيادلة الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكليات «الصيادلة والإعلام والصحافة» بالابتعاد عنها، لأنها ليس لها مستقبل على أرض الواقع، خاصة أن فرص العمل بها أصبحت محدودة للغاية، الأمر الذى يطرح تساؤلا حول الأسباب الحقيقية وراء تلك التحذيرات المستمرة.
محمد-سعفان

إيقاف نشاط 10 شركات لإلحاق العمالة بالخارج

أعلنت وزارة القوى العاملة، في بيان لها، أنها قررت إلغاء وإيقاف نشاط 10 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج؛ لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، فضلا عن رفع الإيقاف عن شركة "روافد الخليج" ترخيص رقم 673 لزاول أسباب الإيقاف. وأوضح محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنه تم إلغاء نشاط شركات: المفاوض الدولي لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 644، الهدف ترخيص 416، المحمدية ترخيص 1107، إسكندرية ترخيص 1139، الهاشمي ترخيص 257.
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الأب جون غبريال: الإيمان المسيحي لم يبن على معجزات

اعتاد الناس على صورة نمطية لرجل الدين المسيحي، سواء كان كاهنا أو راهبا، أو أسقفا، بالزي الأسود أو اللحية الطويلة، لكن في الكنيسة الكاثوليكية يوجد شكل مختلف للكاهن من حيث المظهر والجوهر أيضا، وفي قاعة بدير الآباء الدومنيكان بالعباسية بها صورة للبابا كيرلس السادس، التقت «التحرير»، مع الأب جون غبريال المنتمي لرهبنة الآباء الدومنيكان التابعة للكنيسة الكاثوليكية في مصر. سنتعرف على نموذج مختلف للراهب، ودير اهتمامه الأكبر هو توفير الكتب والمراجع المهمة عن الدين الإسلامي، ويقدم خدمة للبحث العلمي ويتعاون مع مؤسسة الأزهر لدعم الطلبة والباحثين.
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صحيفة القبس: 300 إخواني مصري غادروا الكويت

قالت مصادر أمنية كويتية، إن حوال 300 مصري من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، غادروا الكويت مؤخرا، وذلك بعد القبض غلى خلية إخوانية، واتجه الـ300 إخواني إلى دولة عربية لم تسمها المصادر، و3 دول أخرى، هي: تركيا، أستراليا، بريطانيا، وذلك خوفا من ملاحقتهم من قبل الإنتربول المصري، كونهم مدانين في قضايا داخل مصر، وذلك حسبما صرحت المصادر لجريدة "القبس" الكويتية، والتي أوضحت أن عناصر الخلية الإخوانية الثمانية الذين ألقي القبض عليهم خضعوا مؤخرا لتحقيقات وصفتها بالماراثونية.
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وزير الأوقاف: فروض الكفاية مقدمة على تكرار الحج

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن فروض الكفايات من إطعام الجائع، وكساء العاري، ومداواة المريض، والقيام بالمصالح الأساسية للمجتمع التي لا تستقر حياة الناس إلا بها، مقدمة شرعا على تكرار الحج والذي هو من النوافل حيث يحثنا الإسلام والسنة النبوية الشريفة على التراحم والتكافل، موضحا أن تكرار الحج من الرغائب والنوافل، أما قضاء حوائج الناس فهي من فروض الكفايات المقدمة شرعا على النوافل. وذكر جمعة، في بيان له، اليوم الجمعة، إن نفع قضاء الحوائج متسع ومتعدد، وقد يكون صدقة جارية في إصلاح طريق أو بناء جسر أو مشفى أو مدرسة.
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كلمة السيسي في ذكرى 30 يونيو: نجدد العهد على حفظ مصر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الثورة لم تكن إلا صيحة تعبير عن أقوى الثوابت المصرية وأشدها رسوخا وهو انتماء ملايين المصريين لبلادهم التي احتضنتهم وأباءهم وأجدادهم على مدار آلاف السنين، قائلا إن ولاء المصريين لمصر ورفضهم لأية محاولة لمحو هويتهم الوطنية حقائق لا تتغير بفعل الزمن، فهذا الشعب أصيل وارتباطه بوطنه وهويته يعلو عنده فوق أى انتماء وفوق أية مصالح ضيقة لجماعات أو جهات خارجية، ممن اعتقدوا أن إرهابهم الأسود سينال من عزيمة أمة صنعت التاريخ وألهمت الإنسانية معنى التضحية من أجل الوطن.
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المسماري: خسائر تركيا في ليبيا ستكون كبيرة

أكد الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن تركيا أصبحت دولة معادية، مؤكدا على أن خسائر أنقرة في بلاده ستكون كبيرة. وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي، في وقت متأخر من مساء السبت، أعلنا تركيا معادية ولكن نستثني الشعب التركي الذي يعاني من ظلم وسجون رئيسه رجب طيب أردوغان على حد قوله. وعرض المسماري، لوثائق وصور تؤكد مشاركة عناصر من الجيش التركي في المعارك مع الميليشات المتطرفة ضد الجيش الوطني الليبي، منوها إلى أن أنقرة دخلت المعركة بشكل رسمي عن طريق الجيش التركي.
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