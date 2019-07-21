وزير الأوقاف: الإخوان على استعداد للتحالف مع الشيطان

٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م

وزير الأوقاف محمد مختار جمعة

حذر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة من خطر جماعة الإخوان الإرهابية، إذ أن شعارها الوحيد (نحكم أو نقتل ونخرب وندمر، ونهلك الحرث والنسل ونحرق الأخضر واليابس)، فالدنيا إما أن تكون لهم أو لا تكون لغيرهم، قائلا: "إن الإخوان يزعمون أنهم جماعة الله المختارة، وإن ما سواهم طبقة أخرى دون طبقتهم، حيث أن هذه الجماعة الإرهابية لم تكف منذ نشأتها ولن تكف عن إلحاق الأذى بأوطانها، لأمرين: الأول عمالتها وخيانتها وكونها أداة طيعة في يد أعداء أمتنا العربية، والثاني: إيمانها بأن سلطانها لا يبنى إلا على أنقاض دولها".

وأضاف جمعة، في بيان له، اليوم الأحد: "جماعة الإخوان لا تتورع عن إلحاق الأذى بها ولا تكف عن الكيد لها والعمل على إسقاطها".وذكر: "إن من يدعمون هذه الجماعة الإرهابية قد غاب عنهم أنه من لا خير فيه لوطنه فلا خير فيه أصلًا، فمن باع وطنه باع دينه وقيمه وأهله وعرضه وشرفه، وصار على استعداد للتحالف حتى مع الشيطان،