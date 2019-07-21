عامل يقتل زوجته حرقا بـ«البنزين» في المنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٤ م

إسعاف

تخلص عامل داخل قرية العوام التابعة لمركز المنيا من زوجته، بحرقها بعد أن أشعل النيران في جسدها مستخدمًا كمية من مادة "البنزين"، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة. وأوضحت التحريات أن السبب هو وجود خلافات بينهما، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات. وتلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي في المديرية، بورود بلاغ للعقيد رأفت الحلواني مأمور مركز شرطة المنيا، من المستشفى العام بوصول ربة منزل جثة هامدة.

بانتقال أجهزة الأمن إلى المستشفى، تبين أن الجثة لسيدة تدعى "ز. ر. ح" 20 عاما، ربة منزل، مقيمة داخل قرية العوام، مصابة بحروق نارية بجميع أنحاء الجسم، ولفظت أنفاسها الأخيرة عقب وصولها إلى المستشفى. بتشكيل فريق بحث جنائي برئاسة المقدم أحمد صلاح، مفتش مباحث مركز المنيا، وقيادة المقدم أحمد يسري رئيس المباحث،