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عامل يقتل زوجته حرقا بـ«البنزين» في المنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٤ م
إسعاف
إسعاف
تخلص عامل داخل قرية العوام التابعة لمركز المنيا من زوجته، بحرقها بعد أن أشعل النيران في جسدها مستخدمًا كمية من مادة "البنزين"، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة. وأوضحت التحريات أن السبب هو وجود خلافات بينهما، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات. وتلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي في المديرية، بورود بلاغ للعقيد رأفت الحلواني مأمور مركز شرطة المنيا، من المستشفى العام بوصول ربة منزل جثة هامدة.
بانتقال أجهزة الأمن إلى المستشفى، تبين أن الجثة لسيدة تدعى "ز. ر. ح" 20 عاما، ربة منزل، مقيمة داخل قرية العوام، مصابة بحروق نارية بجميع أنحاء الجسم، ولفظت أنفاسها الأخيرة عقب وصولها إلى المستشفى. بتشكيل فريق بحث جنائي برئاسة المقدم أحمد صلاح، مفتش مباحث مركز المنيا، وقيادة المقدم أحمد يسري رئيس المباحث،
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وزير الطيران الفريق يونس المصرى مع السفير البريطانى

السفير البريطاني يعتذر لوزير الطيران: كان يجب إبلاغ السلطات المصرية

قدم السفير البريطاني اليوم اعتذارًا لوزير الطيران على خلفية قرار الشركة البريطانية تعليق رحلاتها إلى القاهرة أسبوعا، لكن الاعتذار لم يكن عن القرار، بل عن عدم إبلاغ السلطات المصرية به، ما يؤكد علم الإدارة البريطانية وموافقتها عليه.
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50 عاما على معركة الجزيرة الخضراء.. درة معارك الاستنزاف

ستظل حرب الاستنزاف دائما الحرب التى مهدت الطريق وصنعت ممرات النصر فى أكتوبر 1973. أما معركة الجزيرة الخضراء فهى رغم دمويتها الشديدة وتفاصيلها البطولية النادرة فتمثل أبرز علامات بشرت بالنصر، عندما عجزت قوة إسرائيلية قوامها 800 مقاتل مدعومة بوحدات بحرية وغطاء جوى عن القضاء على قوة مصرية من 100 مقاتل تسليحهم خفيف، بعد أن حاصرتهم على جزيرة بلا أى دعم بحرى أو جوى.
جامعه-الازهر

الأزهر يكشف أعداد المتقدمين بتظلمات الثانوية

كشف الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن عدد الطلاب الذين تقدموا بتظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية لهذا العام، بلغ حتى الآن ما يعادل 5 آلاف و«626»، طالبا وطالبة، مشيرا إلى أن المواد الأكثر تظلما بالقسم العلمي هي مادتا الفيزياء والكيمياء، بينما جاءت المواد الأكثر تظلما بالقسم الأدبي هي مادتا القرآن والفقه الملكي، مشددا على أنه يمكن لأى طالب أن يتقدم بطلب رسمي إلى المنطقة الأزهرية التابع لها، للتظلم على المواد التى يرغب التظلم بها، وذلك بدفع مبلغ مالى، قدره 100 جنيه عن كل مادة.
وزير-المالية -محمد-معيط

هدية العيد للموظفين.. تقديم موعد صرف المرتبات

أصدرت وزارة المالية كتابا دوريا، اليوم الأحد، أعلنت فيه عن صرف مرتبات أغسطس، يوم 8 أغسطس المقبل، بمناسبة بدء العمل بموازنة العام المالي 2019 - 2020، للتيسير على العاملين في الدولة، مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وبداية العام الدراسي الجديد، موضحة أنها قررت تقديم مواعيد صرف رواتب العاملين في الدولة، بالعلاوات والزيادات المقررة، بما فيها المحولة على البنوك الخاصة، والنفقة قبل العيد. ويترقب المصريون يوم عرفة يوم 10 أغسطس الذي يكون إجازة رسمية ثم 4 أيام إجازة أخرى بمناسبة عيد الأضحى، من 11 حتى 14 أغسطس.
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بنزين

15 % زيادة.. تعريفة المواصلات من القاهرة للمحافظات

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة للمواصلات من العاصمة لجميع المحافظات، بعد زيادة أسعار المنتجات البترولية. وقال بيان لمحافظة القاهرة، إن الإدارة العامة لمواقف الأقاليم بالقاهرة، انتهت من تحديد التعريفة الجديدة لكافة الخطوط التي تربط القاهرة بمحافظات الوجه البحري والوجه القبلي. وشدد المحافظ على مدير الإدارة العامة لمواقف الأقاليم بالقاهرة، بوضع التعريفة الجديدة بخط كبير وواضح داخل مواقف الأقاليم، موجها بالسحب الفوري لرخصة أي سائق لن يلتزم بهذه التعريفة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
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بعد زيادة أسعار البنزين.. تعريفة الأجرة الجديدة بالمحافظات

أعلنت وزارة البترول، أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة، وذلك على النحو التالي: البوتاجاز المنزلي الأسطوانة بـ65 جنيها، والتجاري بـ130 جنيها، وبنزين 95 بـ9 جنيهات للتر، وبنزين 92 بـ8 جنيهات، وبنزين 80 والكيروسين والسولار بـ6.75 جنيه، كما شملت الزيادات أيضا ارتفاع أسعار الشريحة الأولى من الغاز الطبيعي للمنازل التي تبدأ من صفر حتى 30 مترا مكعبا إلى 235 قرشا، والشريحة الثانية (من 30 حتى 60 مترا مكعبا) إلى 310 قروش، والشريحة الثالثة (أكثر من 60 مترا مكعبا) إلى 360 قرشا.
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2 جنيه للسرفيس و9 للتاكسي.. تعريفة المنيا الجديدة

اعتمد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، الزيادة الجديدة لتعريفة الأجرة للنقل الداخلي وبين المحافظات وكذلك بين المراكز والقرى التابعة لها، وتعريفة التاكسي داخل مدينة المنيا، وتعريفة سيارات السرفيس داخل المدينة. وأقر المحافظ زيادة التعريفة الداخلية للمواصلات السرفيس 25 قرشا على جميع خطوط السير داخل مدينة المنيا، لترتفع من 1.75 إلى جنيهين، وزيادة تعريفة السرفيس من مدينة المنيا إلى المنيا الجديدة من 2.25 جنيه إلى 2.75 للخط رقم 1، و3.25 للخط رقم 2، والتاكسي الأجرة من 8 جنيهات إلى 9 جنيهات داخل مدينة المنيا، ومن 12 جنيه إلى 14 جنيه للمنيا الجديدة.
بنزين

زيادة 15%.. تعرف على أسعار المواصلات بالقليوبية

اعتمد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، تعريفة الركوب السيارات السرفيس بمواقف المحافظة بزيادة بلغت 15% لتتناسب مع الأسعار الجديدة للمواد البترولية التي أقرها مجلس الوزراء. ووجه المحافظ الأجهزة التنفيذية بتشديد الرقابة على محطات تموين السيارات والمواقف العمومية وتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب، لمتابعة إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين وعدم مخالفتها، واتخاذ كافة الإجراءات تجاه المخالفين، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن وإدارة المرور ومباحث المرور ومشروع المواقف.
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