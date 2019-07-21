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أبو موسى ومسندم.. من يتحكم في مضيق هرمز؟

تشير هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى أن عدد من الجزر تتحكم في حركة الملاحة بمضيق هرمز، تسيطر إيران على معظمها، فيما تمتلك عُمان البقية.
تحرير:وكالات ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٤ م
مضيق هرمز
مضيق هرمز
كان مضيق هرمز، خلال الأيام القليلة الماضية، مسرحا لتطور الأزمة المندلعة بين إيران من جانب، والولايات المتحدة وحلفائها وعلى رأسهم بريطانيا من جانب آخر. حيث شهد الممر الملاحي الهام، العديد من الحوادث التي زادت من حدة التوترات بين الجانبين، وكان آخرها احتجاز طهران لناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو"، أثناء مرورها بالمضيق. وتكمن أهمية مضيق هرمز في مرور حوالي 40% من الإنتاج العالمي من النفط من خلاله، وتصدر السعودية 88% من إنتاجها النفطي عبر هذا المضيق، والعراق 98%، والإمارات 99%، وكل نفط إيران والكويت وقطر، فمن يسيطر على هذا المضيق؟
تشير هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى أن عدد من الجزر تتحكم في حركة الملاحة بمضيق هرمز، تسيطر إيران على معظمها، فيما تمتلك عُمان البقية.طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسىتقول "بي بي سي" إن معاهدة الحماية بين حكام الخليج وبريطانيا في عام 1819 شملت الجزر الثلاث، التي حاولت إيران فرض سيطرتها عليها
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حرائق-الغابات-في-امريكا

1000 رجل يفشلون في إطفاء حرائق البرتغال (فيديو)

بثت قناة "إيرو نيوز" مقطع فيديو لمحاولة أكثر من ألف رجل إطفاء 3 حرائق تجتاح وسط البرتغال، ما دفع السلطات لإخلاء القرية، وأسفرت الحرائق عن إصابة ثمانية أشخاص. وتصعب الرياح العاتية على رجال الإطفاء إخماد الحرائق في كاستيلو برانكو الواقعة على بعد 225 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من العاصمة لشبونة. هيئة الحماية المدنية في البرتغال، أوضحت أنه تم إخلاء قرية واحدة جزئيا كإجراء احترازي، مشيرة إلى أنه تم نقل شخص بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى في لشبونة مصابا بحروق من الدرجة الثانية. كما أصيب سبعة من رجال الإطفاء.
علم-الاتحاد-الأوروبي (2)

هل فقدت إيران دعم أوروبا بعد واقعة ناقلة بريطانيا؟

لم يكن اعتداء إيران على سفينة "ستينا إمبيرو" البريطانية الناقلة للنفط، حادثًا عابرًا في مضيق هرمز، الذي شهد العديد من التوترات الأمنية والسياسية في الأيام القليلة المقبلة، لا سيما في أعقاب احتجاز ناقلة نفط إيرانية بواسطة القوات البريطانية عند جبل طارق. التوابع السياسية التي تنتظرها إيران من وراء هذا التعدي قد تكون ذات نتائج خطيرة على الأوضاع في مضيق هرمز وعلى السياسات الإيرانية في مختلف الملفات، خاصة أن طهران لم تعد لديها حلفاء يمكن الارتكاز إلى مواقفهم الحيادية في النظر إلى القضايا السياسية المختلفة.
محاولة-انقلاب-فى-اثيوبيا (3)

حكومة إثيوبيا وأقلية سيداما.. صراع مستمر و17 قتيلا في 48 ساعة

قتل نحو 17 إثيوبيا على الأقل، في اشتباكات بين الأمن الإثيوبي ونشطاء من الأقلية العرقية سيداما، كانوا قد تجمعوا للمطالبة بمنطقة حكم ذاتي جديدة، وأشار مسؤول محلي في تصريحات لـ"رويترز"، اليوم السبت، أن 13 شخصا على الأقل، قتلوا في بلدة قرب مدينة هاواسا الواقعة على بعد 275 كيلومترا عن العاصمة أديس ابابا، بينما قال مسؤولون في أحد المستشفيات، الجمعة الماضي، إن 4 محتجين قتلوا بالرصاص في المدينة، وأكد شوبالي بوتا رئيس مقاطعة مالجا في بلدة ووتيرا راسا، على بعد 27 كيلومترا من هاواسا، مقتل 13 مدنيا في البلدة.
مناورات-بحرية للحرس-الثوري-الإيراني

القصة الكاملة لاحتجاز إيران للناقلة البريطانية

قدمت إيران فصلًا جديدًا من التوترات في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، بعد أن احتجزت ناقلة بريطانية كانت تمر في المياه الدولية، وهو ما أعاد أي احتمال للمفاوضات إلى نقطة الصفر مجددًا بين طهران ولندن، بعد توقيف الأخيرة لناقلة نفط إيرانية قبالة جبل طارق. وبعث هذا التصرف برسالة واضحة إلى دول العالم بأن التوترات في مضيق هرمز أبعد ما تكون عن أن تُحل بالشكل السياسي الاعتيادي، والذي لا تزال تراهن عليه العديد من الأطراف في الأزمة، وعلى رأسهم دول الاتحاد الأوروبي.
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المدمرة-البريطانية دنكان (2)

استعدادات عسكرية بريطانية لزيادة الوجود بمضيق هرمز

أصبح هجوم الزوارق الإيرانية على حاملة النفط البريطانية في مضيق هرمز، نقطة تحول في سياسات لندن العسكرية تجاه الممر الملاحي المهم، الذي يشهد عبور ما يزيد على ربع تجارة النفط العالمية بشكل سنوي. ومنذ بداية الهجوم، باتت بريطانيا أمام واقع يُلح عليها بضرورة إرسال المزيد من القطع العسكرية البحرية إلى هذه المنطقة، وذلك لضمان توفير الحماية والأمان للناقلات التجارية التي ترفع أعلام بريطانيا في مضيق هرمز، لا سيما بعد أن تكررت عمليات التخريب في تلك المنطقة خلال الشهرين الماضيين.
صحف-اماراتية

صحف الإمارات: لندن تعزز وجودها بالخليج لردع إيران

تنوعت مانشيتات الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وتصدرت التعزيزات الأمريكية البريطانية في الخليج، إلى جانب تطورات أوضاع الصراع في الشرق الأوسط. تحت عنوان "سفينة حربية بريطانية ثانية إلى الخليج"، كشفت صحيفة "الخليج" عن أن بريطانيا أعلنت، أمس الجمعة، أنها ستزيد مؤقتا انتشارها العسكري في الخليج، بتقديم موعد تناوب مقرر بين سفينتين حربيتين في منطقة الخليج، حيث سيتم نشر السفينتين معا في الوقت الحاضر قرب المياه الإيرانية، وأشارت إلى أنها لا تريد تأجيج التوتر مع إيران.
ناقلة نفط - أرشيفية

شرطة جبل طارق تفرج عن أفراد طاقم الناقلة الإيرانية

أعلنت شرطة جبل طارق، أنها أفرجت عن كل أفراد طاقم الناقلة الإيرانية «جراس 1» الأربعة بكفالة دون أن توجه لهم اتهامات، بعد احتجاز الناقلة الأسبوع الماضي للاشتباه فى قيامها بانتهاك العقوبات الأوروبية ونقل النفط إلى سوريا. كانت شرطة جبل طارق قد قالت، في وقت سابق من أمس الجمعة، إنها اعتقلت الاثنين الآخرين من أفراد طاقم الناقلة الإيرانية بعد يوم واحد من اعتقال قبطان الناقلة وكبير ضباطها. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قالت الشرطة، في بيان، إنها أفرجت عن كل أفراد الطاقم الأربعة بكفالة مع شروط.
البحرية الأمريكية

الولايات المتحدة تناقش خططا لحماية الناقلات بالخليج

بعد تهديد سفن وزوارق عسكرية إيرانية لناقلة نفط بريطانية فى مضيق هرمز، أعلن جنرال أمريكى أن الولايات المتحدة تناقش وحلفاؤها خططا لتأمين ناقلات النفط في الخليج. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال الجنرال مارك مايلي، المرشح لتولي رئاسة هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، أمام مجلس الشيوخ، إن الولايات المتحدة لها «دور حاسم» في ضمان حرية الملاحة بالخليج، مؤكدا أن واشنطن تسعى لتشكيل تحالف «بشأن تأمين مواكب عسكرية وبحرية للشحن التجاري»، مرجحا أن يتك بلورة ذلك خلال الاسبوعين المقبلين.
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