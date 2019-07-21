أبو موسى ومسندم.. من يتحكم في مضيق هرمز؟

تشير هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى أن عدد من الجزر تتحكم في حركة الملاحة بمضيق هرمز، تسيطر إيران على معظمها، فيما تمتلك عُمان البقية.
كان مضيق هرمز، خلال الأيام القليلة الماضية، مسرحا لتطور الأزمة المندلعة بين إيران من جانب، والولايات المتحدة وحلفائها وعلى رأسهم بريطانيا من جانب آخر.
حيث شهد الممر الملاحي الهام، العديد من الحوادث التي زادت من حدة التوترات بين الجانبين، وكان آخرها احتجاز طهران لناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو"، أثناء مرورها بالمضيق.
وتكمن أهمية مضيق هرمز في مرور حوالي 40% من الإنتاج العالمي من النفط من خلاله، وتصدر السعودية 88% من إنتاجها النفطي عبر هذا المضيق، والعراق 98%، والإمارات 99%، وكل نفط إيران والكويت وقطر، فمن يسيطر على هذا المضيق؟
تشير هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى أن عدد من الجزر تتحكم في حركة الملاحة بمضيق هرمز، تسيطر إيران على معظمها، فيما تمتلك عُمان البقية.طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسىتقول "بي بي سي" إن معاهدة الحماية بين حكام الخليج وبريطانيا في عام 1819 شملت الجزر الثلاث، التي حاولت إيران فرض سيطرتها عليها
تشير هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى أن عدد من الجزر تتحكم في حركة الملاحة بمضيق هرمز، تسيطر إيران على معظمها، فيما تمتلك عُمان البقية.
طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى
تقول "بي بي سي" إن معاهدة الحماية بين حكام الخليج وبريطانيا في عام 1819 شملت الجزر الثلاث، التي حاولت إيران فرض سيطرتها عليها أكثر من مرة دون أن تنجح.
وعندما أعلنت بريطانيا انسحابها من الجزر عام 1968، سيطرت إيران عليها، وفي عام 1971، وقع حاكم الشارقة خالد القاسمي، على مذكرة تفاهم مع إيران برعاية بريطانيا، تنص على "تقاسم السيادة على جزيرة أبو موسى، على أن يكون الجزء الشمالي لإيران والجزء الجنوبي للشارقة، واقتسام عوائد نفطها"
ووفقا للاتفاقية، نشرت إيران قوة عسكرية في نصف جزيرة أبو موسى، التي تتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة، حيث تقع على بعد 94 كيلو مترا من مضيق هرمز، وتبلغ مساحتها 12.8 كيلو مترا مربعا، وقد بسطت إيران سيطرتها عليها عام 1971، قبل أن تنال الإمارات استقلالها عن بريطانيا بيومين فقط.
وفي العام نفسه، بسطت إيران سيطرتها على جزيرتي طنب الكبرى، التي تبلغ مساحتها ما يقرب 9 كيلومترات مربعة، وتبعد حوالي 30 كيلومترا عن إمارة رأس الخيمة، وطنب الصغرى التي تبعد حوالي 12.8 كيلومترا عن جزيرة طنب الكبرى غربا، ومساحتها كيلومترين مربعين فقط
كيف ورطت أمريكا بريطانيا في صراعها مع إيران؟
وترفض إيران التفاوض بشأن السيادة على الجزر الثلاث وفي عام 1992، نصبت صواريخ مضادة للسفن وأقامت فيها قاعدة للحرس الثوري الإيراني وقاعدة بحرية.
هرمز
الجزيرة التي يحمل المضيق اسمها، كانت في الماضي مملكة غنية ومركزا تجاريا عالميا تخضع لحكم أسرة عربية من عمان في القرن السادس عشر.
واحتلها البرتغاليون عام 1515، إلا أن القوات البريطانية والفارسية المشتركة نجحت في طرد البرتغاليين منها عام 1632، لتتبع إيران منذ ذلك الحين.
لاراك
وتعود تسمية هذه الجزيرة إلى شجرة الأراك، وتتبع الجزيرة التي تقع على الساحل الشرقي من المضيق، ويبلغ طولها حوالي 6 أميال وعرضها حوالي 4 أميال، إيران.
القشم
الجزيرة المعروفة أيضا باسم "الجسم أو الجزيرة الطويلة"، تعد أكبر جزيرة في الخليج العربي، حيث تبلغ مساحتها 1491 كيلومترا مربعا وتقع عند مدخل الخليج في مضيق هرمز، وهي تابعة لإيران حاليا.
هنيام
كانت الجزيرة المعروفة أيضا باسم "هنجام" تابعة لعمان، غير أن انتقال آل بوفلاسه، إحدى قبائل بني ياس، إليها منذ عام 1826 قوى مركزهم هناك، وارتبطوا بحكام إمارة دبي، بحسب الإذاعة البريطانية.
هل فقدت إيران دعم أوروبا بعد واقعة ناقلة بريطانيا؟
وتقع جزيرة "هنيام" مقابل السواحل الجنوبية لجزيرة "القشم"، وتسكن فيها جالية كبيرة من العرب خاصة من آل بوفلاسه.
وتمكنت إيران في 1928 من إحكام قبضتها على الجزيرة، قبل أن يغادرها الشيخ عبيد بن جمعة الفلاسي حاكم الجزيرة إلى عمان في العام نفسه، لتصبح الجزيرة تابعة لإيران منذ ذلك الحين.
شبه جزيرة مسندم
وهي تابعة لسلطنة عمان وتقع شمال الإمارات، وتحدها الأراضي الإماراتية من جميع الجهات. وتبلغ مساحتها حوالي 1900 كيلومتر مربع.
سلامة وبناتها
وهي مجموعة جزر صغيرة، تقع بالقرب من رأس شبه جزيرة مسندم وتتبع سلطنة عمان أيضا.