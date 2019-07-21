أبو موسى ومسندم.. من يتحكم في مضيق هرمز؟

تشير هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى أن عدد من الجزر تتحكم في حركة الملاحة بمضيق هرمز، تسيطر إيران على معظمها، فيما تمتلك عُمان البقية.

تحرير:وكالات ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٤ م

مضيق هرمز

كان مضيق هرمز، خلال الأيام القليلة الماضية، مسرحا لتطور الأزمة المندلعة بين إيران من جانب، والولايات المتحدة وحلفائها وعلى رأسهم بريطانيا من جانب آخر. حيث شهد الممر الملاحي الهام، العديد من الحوادث التي زادت من حدة التوترات بين الجانبين، وكان آخرها احتجاز طهران لناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو"، أثناء مرورها بالمضيق. وتكمن أهمية مضيق هرمز في مرور حوالي 40% من الإنتاج العالمي من النفط من خلاله، وتصدر السعودية 88% من إنتاجها النفطي عبر هذا المضيق، والعراق 98%، والإمارات 99%، وكل نفط إيران والكويت وقطر، فمن يسيطر على هذا المضيق؟

تشير هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى أن عدد من الجزر تتحكم في حركة الملاحة بمضيق هرمز، تسيطر إيران على معظمها، فيما تمتلك عُمان البقية.طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسىتقول "بي بي سي" إن معاهدة الحماية بين حكام الخليج وبريطانيا في عام 1819 شملت الجزر الثلاث، التي حاولت إيران فرض سيطرتها عليها