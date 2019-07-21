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التخفيضات مستمرة.. شيفروليه وبايك تخفضان أسعارهما

ما زال الركود يخيم على السوق رغم التخفيضات والعروض السعرية الكثيرة التي قدمها عدد كبير من الوكلاء والتجار.. وقدمت شركتا شيفروليه الأمريكية وبايك الصينية تخفيضات سعرية
تحرير:كريم ربيع ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
أوبترا
أوبترا
أعلنت شركة شيفروليه الأمريكية، إحدى أذرع شركة جنرال موتورز، تخفيض سعر سياراتها المجمعة محليا (أفيو وأوبترا)، بقيم تراوحت بين 8 آلاف و9.100 جنيه، ونشر الموقع الرسمي للشركة الأسعار الجديدة في يوليو، كما خفضت شركة بايك الصينية سعر سيارتها العائلية الجديدة «M60» موديل 2020 متعددة الأغراض ومتوسطة الحجم ذات السبعة مقاعد، بسبب المنافسة الشديدة بين الشركات والوكلاء لتحريك مبيعاتها في السوق، والتخلص من موديل عام 2019. وتسببت حملات المقاطعة الشعبية، وفي مقدمتها «خليها تصدي- زيرو جمارك» في كثير من المشكلات التي أجبرت وكلاء السيارات على تخفيض الأسعار.
شيفروليه تعلن عن تخفيض جديد أعلن وكيل الشركة الأمريكية «شيفروليه» في مصر، عن إجراء تخفيض أسعار عدد من سيارات العلامة التجارية شيفروليه المجمعة محليا، وهما أفيو وأوبترا، بقيمة تبدأ من 8000 جنيه حتى 9.100 جنيه. وأصبح سعر الفئة LS من شيفروليه أفيو 197.900 جنيه بدلا من 207.000، بتخفيض قدره
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