التخفيضات مستمرة.. شيفروليه وبايك تخفضان أسعارهما

ما زال الركود يخيم على السوق رغم التخفيضات والعروض السعرية الكثيرة التي قدمها عدد كبير من الوكلاء والتجار.. وقدمت شركتا شيفروليه الأمريكية وبايك الصينية تخفيضات سعرية

تحرير:كريم ربيع ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

أعلنت شركة شيفروليه الأمريكية، إحدى أذرع شركة جنرال موتورز، تخفيض سعر سياراتها المجمعة محليا (أفيو وأوبترا)، بقيم تراوحت بين 8 آلاف و9.100 جنيه، ونشر الموقع الرسمي للشركة الأسعار الجديدة في يوليو، كما خفضت شركة بايك الصينية سعر سيارتها العائلية الجديدة «M60» موديل 2020 متعددة الأغراض ومتوسطة الحجم ذات السبعة مقاعد، بسبب المنافسة الشديدة بين الشركات والوكلاء لتحريك مبيعاتها في السوق، والتخلص من موديل عام 2019. وتسببت حملات المقاطعة الشعبية، وفي مقدمتها «خليها تصدي- زيرو جمارك» في كثير من المشكلات التي أجبرت وكلاء السيارات على تخفيض الأسعار.

شيفروليه تعلن عن تخفيض جديد أعلن وكيل الشركة الأمريكية «شيفروليه» في مصر، عن إجراء تخفيض أسعار عدد من سيارات العلامة التجارية شيفروليه المجمعة محليا، وهما أفيو وأوبترا، بقيمة تبدأ من 8000 جنيه حتى 9.100 جنيه. وأصبح سعر الفئة LS من شيفروليه أفيو 197.900 جنيه بدلا من 207.000، بتخفيض قدره

شيفروليه تعلن عن تخفيض جديد

أعلن وكيل الشركة الأمريكية «شيفروليه» في مصر، عن إجراء تخفيض أسعار عدد من سيارات العلامة التجارية شيفروليه المجمعة محليا، وهما أفيو وأوبترا، بقيمة تبدأ من 8000 جنيه حتى 9.100 جنيه.

وأصبح سعر الفئة LS من شيفروليه أفيو 197.900 جنيه بدلا من 207.000، بتخفيض قدره 9.100 جنيه، وانخفض سعر الفئة LS مع الإكسسوارات من 212.400 إلى 203.300 جنيه بنفس القدر من التخفيض.

كما حصلت السيارة شيفروليه أوبترا على تخفيض سعري على جميع الفئات بقيمة 8.000 جنيه، حيث انخفض سعر الفئة كومفورت من 216,400 إلى 208,400 جنيه، والفئة الثانية كومفورت مع الإكسسوارات من 222,200 إلى 214,200 جنيه، ثم الفئة لكجري التي انخفض سعرها من 227,500 إلى 219,500 جنيه، وأخيرا لكجري مع الإكسسوارات من 233,100 إلى 225,100 جنيه.

بينما استقرت أسعار شيفروليه لانوس -التي توقف إنتاجها- للفئة القياسية LS عند 166.400 جنيه، وسعر LS مع الإكسسوارات عند 171,600 جنيه.

كما استقرت أسعار ماليبو عند 419,990 جنيها للفئة LS و459,990 جنيها للفئة LT وبريمير عند 499,990 جنيها مصريا، وإيكونوكس التي يبدأ سعرها من 539,900 جنيه للفئة LS و569,900 للفئة LT وأخيرا 580,900 للفئة LT+.





بايك تخفض أسعار «M60»

أجرت الشركة الصينية «بايك ويوانج» في مصر، التابعة لمجموعة «بايك» التي تضم «سينوفا، وشانجي، وغيرهما»، تخفيض سعر سيارتها العائلية الجديدة «M60» موديل 2020 متعددة الأغراض ومتوسطة الحجم ذات السبعة مقاعد، لأول مرة منذ إطلاقها محليا، بقيمة 3.000 جنيه، ليكون سعرها 227 ألف جنيه.

ويتم طرح السيارة العائلية «M60» بفئة واحدة، تعتمد على محرك «A151» بسعة 1500 سي سي، قادر على إنتاج قوة 116 حصانا وعزم 148 نيوتن. متر، يرتبط بناقل يدوي من 5 سرعات، يمكّن السيارة من التسارع من 0 إلى 100 كم/ س خلال 16 ثانية، وهو وقت طويل، وتصل سرعتها القصوى إلى 155 كم/ س، ويبلغ معدل استهلاكها للوقود 6.9 لتر لكل 100 كم.

وتضم «M60» الكثير من التجهيزات، بدءا من كشافات هالوجين مركزة الضوء مع مصابيح ليد نهارية، وعجلات سبائكية مقاس 17 بوصة، ومرآة كهربائية، وقفل مركزي بواسطة ريموت، وإدارة المحرك بواسطة زر، ولوحة عدادات رقمية مقاس 12 بوصة، ومكيف هواء يدوي مزدوج للأمام والخلف، ومرآة رؤية خلفية ذكية تشمل شاشة يمكن من خلالها توصيل الهاتف الذكي، ومنافذ يو إس بي أمامية وخلفية، حتى 2 وسادة هوائية أمامية، ونظام مكابح مضادة للانغلاق، ونظام توزيع إلكتروني للكبح، ومضاد سرقة إلكتروني.

بريفيه تنخفض 150 ألف جنيه

أعلن وكيل السيارة الماليزية «بروتون» في مصر، تحريك سعر الفئة الأولى Executive من سيارتها «بريفيه» سيدان الجديدة خلال شهر يوليو الجاري، بقيمة 15 ألف جنيه، وهو التخفيض السعري الثاني للسيارة في أقل من 3 أشهر، إذ تم تخفيض أسعارها في أبريل الماضي بواقع 40 ألف جنيه، ليصبح إجمالي التخفيض 55 ألف جنيه، ويصبح السعر الرسمي للفئة الأولى 240,000 جنيه بدلا من 294.900 جنيه قبل التخفيضات. بينما ظل سعر الفئة الثانية Premium كما هو 275,000 جنيه.

وتعتمد الفئة الأولى Executive التي تم تخفيض سعرها، على تجهيزات تضم "عجلات رياضية من قياس 16 بوصة، نظام فرامل ABS، نظام توزيع الفرملة الإلكتروني EBD، نظام دعم الفرملة في حالات الطوارئ، التحكم الإلكتروني في الثبات ESC، نقاط إيزوفيكس لتثبيت مقعد الطفل، وسائد هوائية أمامية"، وهناك أيضا نظام صوتي مع مدخل USB وAUX وبلوتوث مع تحكم من المقود، بالإضافة إلى مستشعرات للمساعدة على إيقاف السيارة، وغيرها.