منها الحواجز التجارية..تحديات تواجه زيادة صادرات مصر

أكد تقرير صادر من البنك الدولي وجود مجموعة من المعوقات التي تواجه زيادة حجم الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، ومنها عجز الميزان التجاري، والحواجز التجارية وغيرها

تحرير:رنا عبد الصادق ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٦ م

الصادرات المصرية

توجد ثلاثة تحديات تعيق زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، حسب تقرير صادر من البنك الدولي، وقالت هدى يوسف، خبير اقتصادي أول بالبنك، إن أول هذه التحديات يتمثل في العوائق الإدارية والفنية، وكذلك اعتماد صادرات مصر على استيراد نسبة كبيرة من الخامات اللازمة لتصنيع المنتج. وذكرت أن التحدي الثاني يتمثل في أن مصر لم تكن مربوطة لوجستيا بشكل جيد بالأسواق الخارجية، ولذلك لا بد من توسع مصر في الأسواق الخارجية لخلق فرص تصديرية، لافتة إلى أن التحدي الثالث يتمثل في عدم ازدهار الصناعة المحلية بشكل كاف بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.

عجز الميزان التجاري ارتفع عجز الميزان التجاري لمصر ليحقق نحو 29.7 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي 2018-2019، بنسبة زيادة 6%، حسب مؤشرات ميزان المدفوعات. ويعرف الميزان التجارى لأى دولة بأنه الفرق بين قيمة الصادرات والواردات خلال فترة معينة من العام، ففى حالة تجاوز قيمة الواردات