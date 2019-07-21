سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

منها الحواجز التجارية..تحديات تواجه زيادة صادرات مصر

أكد تقرير صادر من البنك الدولي وجود مجموعة من المعوقات التي تواجه زيادة حجم الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، ومنها عجز الميزان التجاري، والحواجز التجارية وغيرها
تحرير:رنا عبد الصادق ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٦ م
الصادرات المصرية
الصادرات المصرية
توجد ثلاثة تحديات تعيق زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، حسب تقرير صادر من البنك الدولي، وقالت هدى يوسف، خبير اقتصادي أول بالبنك، إن أول هذه التحديات يتمثل في العوائق الإدارية والفنية، وكذلك اعتماد صادرات مصر على استيراد نسبة كبيرة من الخامات اللازمة لتصنيع المنتج. وذكرت أن التحدي الثاني يتمثل في أن مصر لم تكن مربوطة لوجستيا بشكل جيد بالأسواق الخارجية، ولذلك لا بد من توسع مصر في الأسواق الخارجية لخلق فرص تصديرية، لافتة إلى أن التحدي الثالث يتمثل في عدم ازدهار الصناعة المحلية بشكل كاف بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.
عجز الميزان التجاري ارتفع عجز الميزان التجاري لمصر ليحقق نحو 29.7 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي 2018-2019، بنسبة زيادة 6%، حسب مؤشرات ميزان المدفوعات. ويعرف الميزان التجارى لأى دولة بأنه الفرق بين قيمة الصادرات والواردات خلال فترة معينة من العام، ففى حالة تجاوز قيمة الواردات
اقرأ المزيد
الجنية-المصري

الجنيه في المركز الثاني كأفضل عملات العالم في 2019

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء "إنفوجراف" سلط من خلاله الضوء على تقرير وكالة «بلومبيرج» الاقتصادية الذي يرصد أداء العملات، حيث يعد أداء العملة هو مقدار ارتفاع أو انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي في مدة زمنية معينة. ورصدت الوكالة تحسن أداء الجنيه المصري كثاني أفضل العملات أداءً على مستوى العالم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 2019. وأشارت الوكالة إلى ارتفاع سعر صرف الجنيه بنحو 6.5% أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة المشار إليها، بينما تحسن الروبل الروسي خلال نفس الفترة بنحو 9.5% أمام الدولار الأمريكي.
الذهب (2)

أسعار الذهب تواصل الهبوط خلال تعاملات اليوم

واصلت أسعار الذهب تراجعها في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيه واحد، وذلك عقب تراجعه أمس بشكل ملحوظ، وسجل سعر الأوقية نحو 1426 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وزير-الماليه

المالية: صرف قيمة التذكرة فقط في بدل السفر والانتقال

أكدت وزارة المالية حرصها على صرف المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية، وفق القواعد القانونية المقررة للعاملين المخاطبين بأحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المعدلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1517 لسنة 2019، الصادر فى 27 يونيو الماضى. ووجهت الوزارة ممثليها فى الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والأجهزة المركزية المستقلة، لمراعاة صرف المقابل النقدى بما يعادل ثمن تذكرة سفر العامل وأسرته فقط، بالدرجة المقررة من الجهة التى يعمل بها إلى القاهرة، دون أى إضافات مما يتم تحميلها على التذكرة.
جنية (3)

كيف تحسنت قيمة الجنيه أمام العملات في 3 سنوات؟

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن قيمة الجنيه المصري قد تحسنت بشكل كبير أمام العملات الأجنبية، موضحا أن ما نشهده الآن من تحسن فى الوضع الاقتصادى لمصر، هو انعكاس طبيعي للإصلاحات الضخمة التى شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، وأعادت الاقتصاد المصرى إلى المسار الصحيح، واستعادت ثقة المؤسسات المالية العالمية، ومؤسسات التصنيف الدولية. وفي نوفمبر 2016، قرر البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقا لآليات العرض والطلب، ولأول مرة تم خفض قيمة الجنيه المصري بنحو 48% أمام العملات الأجنبية.
اقرأ المزيد من الأخبار
البنك-الدولى

البنك الدولي يتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 6% في 2021

أطلق البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، تقرير مرصد الاقتصاد المصري، وأكد البنك أنه على الرغم من نجاح الحكومة في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي والمالية العامة وتعزيز الثقة في الاقتصاد، فإن الإجراءات الاقتصادية تسببت في بعض الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية السلبية، وقد جاء الأثر الأكبر على التضخم. وقال التقرير إن الحكومة المصرية قامت منذ عام 2016 بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شديد الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة الثقة، وكانت أهم الإصلاحات تحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات الخاصة.
الجنية-المصري

بعد تزايد عجز الميزان التجاري| هل تنخفض قيمة الجنيه؟

قال تقرير صادر عن المجموعة المالية «هيرميس»، إن العجز المتزايد في الميزان التجاري لمصر يعد مؤشرا على أن ارتفاع الجنيه لا يمكن أن يستمر أكثر من المستويات الحالية. ومنذ بداية العام الجاري 2019، ارتفع الجنيه المصري بنحو 130 قرشا أمام الدولار الأمريكي، ليصل إلى مستوى 16.65 جنيه، في مقابل نحو 17.95 جنيه، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. بينما ارتفع عجز الميزان التجاري لمصر ليحقق نحو 29.7 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي 2018- 2019، بنسبة زيادة 6%، بحسب مؤشرات ميزان المدفوعات.
صادرات-تركيا للعراق

ارتفاع عجز الميزان التجاري لمصر إلى 3.8 مليار دولار

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة العجز فى الميـزان التجارى خلال شهر أبريل الماضي ليبلغ 3.87 مليار دولار، في مقابل نحو 3.63 مليار دولار خلال الشهر ذاته من العام الماضي بنسبة ارتفاع 6.8 %. وأشار جهاز الإحصاء من خلال النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية والتي أصدرها اليوم، الخميس، إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 0.5% لتبلغ نحو 2.58 مليار دولار خلال شهـر أبريل الماضي، في مقابل نحو 2.57 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2018.
برنامج-تكافل-وكرامة (2)

تطبق قريبا.. ما منظومة الدعم النقدي الموحد؟

انتهت وزارة التضامن الاجتماعي من إعداد مسودة قانون الدعم النقدي الجديد الذي يدمج جميع برامج الدعم في برنامج "كرامة وتكافل"، وتعتزم الوزارة إحالته إلى مجلس النواب، الأسبوع المقبل. وتبلغ تقديرات حجم معاش الضمان الاجتماعي في موازنة العام المالي الجاري 2019- 2020 نحو 18.5 مليار جنيه، في مقابل نحو 17.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي الماضي 2018- 2019، بينما تخطط الحكومة للبدء في تطبيق منظومة الدعم النقدي الموحد بدايةً من شهر أغسطس المقبل، خاصة أنها تعكف حاليا على التوسع في برامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" ووضع شروط أكثر صرامة للأسر المستحقة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org