اتحاد الكرة يرفض التعديلات الجديدة في مباريات الدوري

٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ م

الزمالك

أكدت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أن المباريات المتبقية من مسابقة الدوري الممتاز، هذا الموسم، التي تستأنف اليوم الأحد، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره الجونة، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، على ملعب الأخير، لن تطبق خلالها التعديلات الجديدة في قانون كرة القدم، وذلك لوجوب إنهاء المسابقة بنفس القواعد التي بدأت بها، ويدخل الأبيض مباراة الزمالك والجونة وفي رصيده 68 نقطة يحتل بها المركز الثالث في الترتيب، خلف الأهلي وبيراميدز على التوالي، بينما يحل الجونة بالمرتبة 15 برصيد 37 نقطة.

كان المجلس الدولي لكرة القدم، قد أقر مجموعة من التعديلات في قانون كرة القدم، تم العمل بها في بداية يوليو 2019. ويتبقى 4 مباريات على نهاية الموسم الحالي هي، الزمالك والجونة اليوم الأحد، والأهلي مع المقاولون الأربعاء المقبل، والزمالك ضد الإسماعيلي الأربعاء المقبل، ويختتم الموسم بلقاء الأهلي أمام الزمالك