رياضة

اتحاد الكرة يرفض التعديلات الجديدة في مباريات الدوري

٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ م
الزمالك
الزمالك
أكدت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أن المباريات المتبقية من مسابقة الدوري الممتاز، هذا الموسم، التي تستأنف اليوم الأحد، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره الجونة، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، على ملعب الأخير، لن تطبق خلالها التعديلات الجديدة في قانون كرة القدم، وذلك لوجوب إنهاء المسابقة بنفس القواعد التي بدأت بها، ويدخل الأبيض مباراة الزمالك والجونة وفي رصيده 68 نقطة يحتل بها المركز الثالث في الترتيب، خلف الأهلي وبيراميدز على التوالي، بينما يحل الجونة بالمرتبة 15 برصيد 37 نقطة.
كان المجلس الدولي لكرة القدم، قد أقر مجموعة من التعديلات في قانون كرة القدم، تم العمل بها في بداية يوليو 2019. ويتبقى 4 مباريات على نهاية الموسم الحالي هي، الزمالك والجونة اليوم الأحد، والأهلي مع المقاولون الأربعاء المقبل، والزمالك ضد الإسماعيلي الأربعاء المقبل، ويختتم الموسم بلقاء الأهلي أمام الزمالك
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نابولي يضع الخطة البديلة للتعاقد مع خاميس

لا تزال صفقة تعاقد نابولي مع النجم الكولومبي خاميس رودريجز غير مؤكدة، وذلك بسبب حالة الركود التي يوجد عليها كل من نابولي وريال مدريد، في الوقت الذي ينتظر فيه أتلتيكو مدريد اللحظة المناسبة للدخول على خط المفاوضات لضم النجم الكولومبي، وهذا السبب في تحرك رئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس، لوضع خطة بديلة في حال فشل في ضم خاميس، من أجل توفير الجودة في كرة القدم التي يرغب فيها مدرب نابولي كارلو أنشيلوتي، من أجل زيادة فاعلية الكرة الهجومية لفريق الجنوب الإيطالي.
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دي ليخت يكشف أسباب اختياره الانتقال ليوفنتوس

تحدث المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت عن أسباب اختياره الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي على حساب كل من برشلونة وباريس سان جيرمان، وقال دي ليخت في هذا الشأن: "عندما تفكر في إيطاليا، تفكر كثيرًا في الدفاع، فأعظم لاعبين في تاريخ إيطاليا هم المدافعون، وعندما كنت طفلا، كنت من أشد المعجبين بباريزي ومالديني وكانفارو ونيستا، وأملك قميصا ليوفنتوس عندما كنت أبلغ من العمر 7 سنوات، والوصول إلى يوفنتوس سيجعل مني مدافعا متكاملا، فأنا نشأت في أياكس وتعلمت الكرة الشاملة، وتعلمت كيفية اللعب بصورة ماتعة وتحقيق الانتصار".
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وكيل أعمال بيل يصف تصريحات زيدان بالعار

وصف جوناثان بارنيت، وكيل أعمال النجم الويلزي جاريث بيل، تصريحات مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، والتي طالب من خلالها بضرورة رحيل بيل بأقصى سرعة ممكنة، بـ"العار". وقال زيدان عقب خسارته ودية بايرن ميونيخ، فجر اليوم الأحد: "لم يشارك بيل في المباراة لكونه قريبا للغاية من الرحيل، ونأمل في رحيله بأقصى سرعة ممكنة، وسيكون ذلك القرار المثالي لجميع الأطراف، ونحن نعمل في الوقت الحالي على تمهيد انتقاله إلى نادٍ آخر"، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية.
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أرقام من تاريخ مواجهات الزمالك والجونة

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره فريق الجونة، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، على ملعب الأخير، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري، ويبحث الزمالك بقيادة خالد جلال، المدير الفني، عن تحقيق الثلاث نقاط لمواصلة المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، حيث يحتل الأبيض المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة، أما الجونة فيحتل المركز 15 برصيد 37 نقطة، وقد ضمن البقاء في الدوري، لذلك سيخوض المباراة دون ضغوط.
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الزمالك يسعى للاقتراب من صدارة الدوري أمام الجونة

تعود عجلة الدوري الممتاز إلى الدوران من جديد، اليوم الأحد، بعد توقف دام قرابة شهرين بسبب تنظيم مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي انتهت بتتويج منتخب الجزائر بلقب الكان، حيث يحل في الثامنة مساء، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضيفًا على نظيره الجونة، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري، ويبحث الأبيض عن تحقيق الثلاث نقاط لمواصلة المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، حيث يحتل الأبيض المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة.
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الإسماعيلي يستعد للزمالك بمواجهة المقاولون العرب

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، الاستعداد لمواجهة نظيره الزمالك، المقرر لها عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي ستنتهي في 19 يوليو الجاري، إذ يخوض الدراويش بقيادة محمود جابر، مباراة ودية مع المقاولون العرب، عصر اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة القلعة البيضاء، بينما يستعد ذئاب الجبل لمواجهة الأهلي ضمن مؤجلات الدوري. وخضع لاعبو الإسماعيلي لقياسات بدنية شاملة، من أجل الوقوف على نواقص كل لاعب لعلاجها قبل خوض غمار البطولات الرسمية.
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فرجاني أساسي.. وتغيير جديد في تشكيلة تونس ضد مدغشقر

أعلن آلان جريس، المدير الفني للمنتخب التونسي عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة مدغشقر، التي ستجمعهما في التاسعة مساء الخميس، على استاد السلام، في إطار دور الـ8 ببطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث يبحث المنتخب التونسي عن انتصاره الأول في البطولة، فرغم تأهله لدور الثمانية، فإنه ظل عاجزًا عن تحقيق أي فوز، بعدما تعادل في مبارياته الأربع التي خاضها. وعجز منتخب تونس عن بلوغ المربع الذهبي لأمم إفريقيا، منذ تتويجه بلقبه الوحيد قبل 15 عاما، وترى الجماهير التونسية أن الفرصة ربما ستكون مواتية أمام لاعبيه لتحقيق هذا الإنجاز في النسخة الحالية للبطولة.
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