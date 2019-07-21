أزمات تواجه خيارات بريطانيا العسكرية ضد إيران

تدرس بريطانيا العديد من الخيارات المتنوعة لمواجهة التهديدات الإيرانية في منطقة مضيق هرمز والخليج العربي، وذلك بعد احتجاز ناقلة نفط خلال الأيام الماضية

تحرير:محمود نبيل ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ م

لم يعد التعامل الدبلوماسي والسياسي وحده قادرا على إخماد نيران الأزمة السياسية المشتعلة بين بريطانيا وإيران خلال الوقت الحالي، وتحديدا في أعقاب احتجاز الأخيرة ناقلة نفط تحمل العلم البريطاني في أثناء مرورها في المياه الدولية بمضيق هرمز خلال الأيام القليلة الماضية. وبدا واضحًا أن هناك اتجاها للتعامل بشكل صارم مع الأنشطة الإيرانية في مضيق هرمز، لا سيما أن هناك بالفعل دراسة للقرارات المتعلقة برد الفعل البريطاني داخل الحكومة في لندن، وذلك لاتخاذ التدابير اللازمة لتأمين مسارات الناقلات التجارية البريطانية في مضيق هرمز.

وأكد وزير الدفاع البريطاني توبياس إلوود، أنه "من المستحيل" على المملكة المتحدة حماية كل السفن التي تمر في مضيق هرمز من القوات الإيرانية، مشيرًا إلى أنه طالب بتوفير المزيد من الأموال للقوات البحرية الملكية. القصة الكاملة لاحتجاز إيران للناقلة البريطانية ونفى توبياس إلوود أن تكون المملكة المتحدة قد تغاضت

وأكد وزير الدفاع البريطاني توبياس إلوود، أنه "من المستحيل" على المملكة المتحدة حماية كل السفن التي تمر في مضيق هرمز من القوات الإيرانية، مشيرًا إلى أنه طالب بتوفير المزيد من الأموال للقوات البحرية الملكية.

القصة الكاملة لاحتجاز إيران للناقلة البريطانية



ونفى توبياس إلوود أن تكون المملكة المتحدة قد تغاضت عن الأمر، مؤكدا أنها تدرس "سلسلة من الخيارات" بعد أن استولت القوات الإيرانية على ناقلة "ستينا إمبيرو" التي يتكون طاقمها من 23 فردا، ما أثار أزمة دولية كبيرة.

وخلال الساعات القليلة الماضية، أثيرت أسئلة حول سبب عدم قدرة الوحدات البريطانية الموجودة على مرافقة السفن التي ترفع العلم البريطاني في المنطقة، وذلك في أعقاب تهديدات طهران باحتجاز الناقلات في أعقاب توقيف إحدى سفنها بمنطقة جبل طارق.

وأوضح إلوود أن المملكة المتحدة لديها ثلاث أو أربع سفن حربية تمر يوميا في الممر المائي الذي يبلغ طوله 100 ميل بحري، مؤكدا أنه من المستحيل مرافقة كل سفينة على حدة في المضيق.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت العقوبات لم تكن مطروحة على طاولة مباحثات الحكومة البريطانية، قال وزير الدفاع: "إن انشغالنا كان منصبا على المسؤوليات الوقتية والفورية خلال الساعات التي تلت الاحتجاز، لكننا سوف ننظر في سلسلة من الخيارات".

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ودعا إلوود إلى استثمار المزيد من الأموال في الدفاع ووسائل التأمين، إذا أرادت بريطانيا الاستمرار في لعب دور على الساحة الدولية، أو حتى البحث عن سبل تأمين ناقلاتها التجارية المختلفة في مضيق هرمز.

وقال: "إذا أردنا الاستمرار في لعب دور على المسرح الدولي -مع الأخذ في الاعتبار أن التهديدات تتغير - فكل ذلك يحدث فقط تحت مسمى الحرب الشاملة، وعلينا أن نستثمر أكثر في دفاعنا، بما في ذلك البحرية الملكية البريطانية".

وأضاف: "قواتنا الملكية البحرية أصغر من أن تدير مصالحنا في جميع أنحاء العالم، إذا كانت هذه نياتنا المستقبلية فسيحتاج رئيس الوزراء القادم إلى إدراك ذلك".

وعلى مستوى المعارضة، قال وزير العدل في حكومة الظل التابعة لحزب "العمال" ريتشارد بورجون، إن المملكة المتحدة تخاطر بالتورط في صراع بين إيران والولايات المتحدة باعتبارها "صديقة دونالد ترامب".

وفي حديثه مع شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، قال بورجون: "إذا انتهى بنا المطاف إلى صراع يخوضه دونالد ترامب، فأعتقد أنه لن يكون قابلًا للمقارنة مع العراق فقط، بل إنه في الواقع يمكن أن يكون أسوأ من سيناريو العراق، وهذا ينبغي أن يكون حقا رسالة تحذير للجميع".

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وأضاف: 'نحتاج إلى مفاوضات معقولة. لدينا دور مهم حقا نلعبه دبلوماسيا في هذا الملف، ويمكننا استخدام ثقلنا التفاوضي".

ولم تعد الخيارات المتاحة لدى بريطانيا منحصرة فى الإجراءات الدبلوماسية والسياسية العامة، ولكن هناك أيضا خططا لفرض عقوبات اقتصادية وسياسية ضد طهران مستقبلا.