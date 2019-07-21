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أزمات تواجه خيارات بريطانيا العسكرية ضد إيران

تدرس بريطانيا العديد من الخيارات المتنوعة لمواجهة التهديدات الإيرانية في منطقة مضيق هرمز والخليج العربي، وذلك بعد احتجاز ناقلة نفط خلال الأيام الماضية
تحرير:محمود نبيل ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ م
ناقلة
ناقلة
لم يعد التعامل الدبلوماسي والسياسي وحده قادرا على إخماد نيران الأزمة السياسية المشتعلة بين بريطانيا وإيران خلال الوقت الحالي، وتحديدا في أعقاب احتجاز الأخيرة ناقلة نفط تحمل العلم البريطاني في أثناء مرورها في المياه الدولية بمضيق هرمز خلال الأيام القليلة الماضية. وبدا واضحًا أن هناك اتجاها للتعامل بشكل صارم مع الأنشطة الإيرانية في مضيق هرمز، لا سيما أن هناك بالفعل دراسة للقرارات المتعلقة برد الفعل البريطاني داخل الحكومة في لندن، وذلك لاتخاذ التدابير اللازمة لتأمين مسارات الناقلات التجارية البريطانية في مضيق هرمز.
وأكد وزير الدفاع البريطاني توبياس إلوود، أنه "من المستحيل" على المملكة المتحدة حماية كل السفن التي تمر في مضيق هرمز من القوات الإيرانية، مشيرًا إلى أنه طالب بتوفير المزيد من الأموال للقوات البحرية الملكية. القصة الكاملة لاحتجاز إيران للناقلة البريطانية ونفى توبياس إلوود أن تكون المملكة المتحدة قد تغاضت
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أبو موسى ومسندم.. من يتحكم في مضيق هرمز؟

كان مضيق هرمز، خلال الأيام القليلة الماضية، مسرحا لتطور الأزمة المندلعة بين إيران من جانب، والولايات المتحدة وحلفائها وعلى رأسهم بريطانيا من جانب آخر. حيث شهد الممر الملاحي الهام، العديد من الحوادث التي زادت من حدة التوترات بين الجانبين، وكان آخرها احتجاز طهران لناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو"، أثناء مرورها بالمضيق. وتكمن أهمية مضيق هرمز في مرور حوالي 40% من الإنتاج العالمي من النفط من خلاله، وتصدر السعودية 88% من إنتاجها النفطي عبر هذا المضيق، والعراق 98%، والإمارات 99%، وكل نفط إيران والكويت وقطر، فمن يسيطر على هذا المضيق؟
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هل فقدت إيران دعم أوروبا بعد واقعة ناقلة بريطانيا؟

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حكومة إثيوبيا وأقلية سيداما.. صراع مستمر و17 قتيلا في 48 ساعة

قتل نحو 17 إثيوبيا على الأقل، في اشتباكات بين الأمن الإثيوبي ونشطاء من الأقلية العرقية سيداما، كانوا قد تجمعوا للمطالبة بمنطقة حكم ذاتي جديدة، وأشار مسؤول محلي في تصريحات لـ"رويترز"، اليوم السبت، أن 13 شخصا على الأقل، قتلوا في بلدة قرب مدينة هاواسا الواقعة على بعد 275 كيلومترا عن العاصمة أديس ابابا، بينما قال مسؤولون في أحد المستشفيات، الجمعة الماضي، إن 4 محتجين قتلوا بالرصاص في المدينة، وأكد شوبالي بوتا رئيس مقاطعة مالجا في بلدة ووتيرا راسا، على بعد 27 كيلومترا من هاواسا، مقتل 13 مدنيا في البلدة.
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أبو موسى ومسندم.. من يتحكم في مضيق هرمز؟

كان مضيق هرمز، خلال الأيام القليلة الماضية، مسرحا لتطور الأزمة المندلعة بين إيران من جانب، والولايات المتحدة وحلفائها وعلى رأسهم بريطانيا من جانب آخر. حيث شهد الممر الملاحي الهام، العديد من الحوادث التي زادت من حدة التوترات بين الجانبين، وكان آخرها احتجاز طهران لناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو"، أثناء مرورها بالمضيق. وتكمن أهمية مضيق هرمز في مرور حوالي 40% من الإنتاج العالمي من النفط من خلاله، وتصدر السعودية 88% من إنتاجها النفطي عبر هذا المضيق، والعراق 98%، والإمارات 99%، وكل نفط إيران والكويت وقطر، فمن يسيطر على هذا المضيق؟
علم-الاتحاد-الأوروبي (2)

هل فقدت إيران دعم أوروبا بعد واقعة ناقلة بريطانيا؟

لم يكن اعتداء إيران على سفينة "ستينا إمبيرو" البريطانية الناقلة للنفط، حادثًا عابرًا في مضيق هرمز، الذي شهد العديد من التوترات الأمنية والسياسية في الأيام القليلة المقبلة، لا سيما في أعقاب احتجاز ناقلة نفط إيرانية بواسطة القوات البريطانية عند جبل طارق. التوابع السياسية التي تنتظرها إيران من وراء هذا التعدي قد تكون ذات نتائج خطيرة على الأوضاع في مضيق هرمز وعلى السياسات الإيرانية في مختلف الملفات، خاصة أن طهران لم تعد لديها حلفاء يمكن الارتكاز إلى مواقفهم الحيادية في النظر إلى القضايا السياسية المختلفة.
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«إيران خطر عليكم».. تحذير أمريكي عاجل للسفن الدولية بمضيق هرمز

لا تزال الأمور تتأزم والتوترات لا تهدأ في المياه الإقليمية في منطقة الخليج، ما دفع البحرية الأمريكية، لإصدار بيانا عاجلا، اليوم السبت، تطالب فيه السفن الأمريكية والدولية بتوخي الحذر، أثناء عبور مضيق هرمز، مؤكدة أن إيران تشكل تهديدا صريحا للشحن البحري الأمريكي والدولي، في مناطق الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان والبحر العربي والبحر الأحمر، مشيرة إلى أن عناصر من الجيش الإيراني استولوا على سفينتين تحملان العلم البريطاني والليبيري، بحسب ما نقلته العربية.
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شرطة جبل طارق تفرج عن أفراد طاقم الناقلة الإيرانية

أعلنت شرطة جبل طارق، أنها أفرجت عن كل أفراد طاقم الناقلة الإيرانية «جراس 1» الأربعة بكفالة دون أن توجه لهم اتهامات، بعد احتجاز الناقلة الأسبوع الماضي للاشتباه فى قيامها بانتهاك العقوبات الأوروبية ونقل النفط إلى سوريا. كانت شرطة جبل طارق قد قالت، في وقت سابق من أمس الجمعة، إنها اعتقلت الاثنين الآخرين من أفراد طاقم الناقلة الإيرانية بعد يوم واحد من اعتقال قبطان الناقلة وكبير ضباطها. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قالت الشرطة، في بيان، إنها أفرجت عن كل أفراد الطاقم الأربعة بكفالة مع شروط.
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