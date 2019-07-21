إيقاف نشاط 10 شركات لإلحاق العمالة بالخارج

٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٦ م

محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلنت وزارة القوى العاملة، في بيان لها، أنها قررت إلغاء وإيقاف نشاط 10 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج؛ لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، فضلا عن رفع الإيقاف عن شركة "روافد الخليج" ترخيص رقم 673 لزاول أسباب الإيقاف. وأوضح محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنه تم إلغاء نشاط شركات: المفاوض الدولي لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 644، الهدف ترخيص 416، المحمدية ترخيص 1107، إسكندرية ترخيص 1139، الهاشمي ترخيص 257.

وأضاف سعفان، في بيان له، اليوم الأحد، أنه أيضا تم إلغاء نشاط شركات: الروان ترخيص 719، دار البيان ترخيص 1110، تمكين ترخيص 1134، كونكورد (الصفوة الجديدة سابقا) ترخيص 526، موضحا أنه تم إيقاف نشاط شركة "ليدرز" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 804 لحين توفيق الأوضاع.وأشار إلى أن القانون حدد شروط