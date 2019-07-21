سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الجنيه في المركز الثاني كأفضل عملات العالم في 2019

تحرير:رنا عبد الصادق ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٧ م
الجنيه المصري
الجنيه المصري
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء "إنفوجراف" سلط من خلاله الضوء على تقرير وكالة «بلومبيرج» الاقتصادية الذي يرصد أداء العملات، حيث يعد أداء العملة هو مقدار ارتفاع أو انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي في مدة زمنية معينة. ورصدت الوكالة تحسن أداء الجنيه المصري كثاني أفضل العملات أداءً على مستوى العالم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 2019. وأشارت الوكالة إلى ارتفاع سعر صرف الجنيه بنحو 6.5% أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة المشار إليها، بينما تحسن الروبل الروسي خلال نفس الفترة بنحو 9.5% أمام الدولار الأمريكي.
كما تحسن أيضا البات التايلاندي بنحو 5.3% أمام الدولار الأمريكي خلال نفس الفترة. أما في ما يتعلق بالعملات التي شهدت استقرارا في سعر الصرف، فقد جاء في مقدمتها الريال السعودي والدرهم الإماراتي. وبالنسبة لعملات الأسواق الناشئة التي شهدت تراجعا في الأداء، فقد احتلت الروبية الباكستانية المرتبة الأولى كأعلى
اقرأ المزيد
الصادرات-المصريه

منها الحواجز التجارية..تحديات تواجه زيادة صادرات مصر

توجد ثلاثة تحديات تعيق زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، حسب تقرير صادر من البنك الدولي، وقالت هدى يوسف، خبير اقتصادي أول بالبنك، إن أول هذه التحديات يتمثل في العوائق الإدارية والفنية، وكذلك اعتماد صادرات مصر على استيراد نسبة كبيرة من الخامات اللازمة لتصنيع المنتج. وذكرت أن التحدي الثاني يتمثل في أن مصر لم تكن مربوطة لوجستيا بشكل جيد بالأسواق الخارجية، ولذلك لا بد من توسع مصر في الأسواق الخارجية لخلق فرص تصديرية، لافتة إلى أن التحدي الثالث يتمثل في عدم ازدهار الصناعة المحلية بشكل كاف بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.
الذهب (2)

أسعار الذهب تواصل الهبوط خلال تعاملات اليوم

واصلت أسعار الذهب تراجعها في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيه واحد، وذلك عقب تراجعه أمس بشكل ملحوظ، وسجل سعر الأوقية نحو 1426 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وزير-الماليه

المالية: صرف قيمة التذكرة فقط في بدل السفر والانتقال

أكدت وزارة المالية حرصها على صرف المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية، وفق القواعد القانونية المقررة للعاملين المخاطبين بأحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المعدلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1517 لسنة 2019، الصادر فى 27 يونيو الماضى. ووجهت الوزارة ممثليها فى الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والأجهزة المركزية المستقلة، لمراعاة صرف المقابل النقدى بما يعادل ثمن تذكرة سفر العامل وأسرته فقط، بالدرجة المقررة من الجهة التى يعمل بها إلى القاهرة، دون أى إضافات مما يتم تحميلها على التذكرة.
جنية (3)

كيف تحسنت قيمة الجنيه أمام العملات في 3 سنوات؟

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن قيمة الجنيه المصري قد تحسنت بشكل كبير أمام العملات الأجنبية، موضحا أن ما نشهده الآن من تحسن فى الوضع الاقتصادى لمصر، هو انعكاس طبيعي للإصلاحات الضخمة التى شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، وأعادت الاقتصاد المصرى إلى المسار الصحيح، واستعادت ثقة المؤسسات المالية العالمية، ومؤسسات التصنيف الدولية. وفي نوفمبر 2016، قرر البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقا لآليات العرض والطلب، ولأول مرة تم خفض قيمة الجنيه المصري بنحو 48% أمام العملات الأجنبية.
اقرأ المزيد من الأخبار
جنية (3)

كيف تحسنت قيمة الجنيه أمام العملات في 3 سنوات؟

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن قيمة الجنيه المصري قد تحسنت بشكل كبير أمام العملات الأجنبية، موضحا أن ما نشهده الآن من تحسن فى الوضع الاقتصادى لمصر، هو انعكاس طبيعي للإصلاحات الضخمة التى شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، وأعادت الاقتصاد المصرى إلى المسار الصحيح، واستعادت ثقة المؤسسات المالية العالمية، ومؤسسات التصنيف الدولية. وفي نوفمبر 2016، قرر البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقا لآليات العرض والطلب، ولأول مرة تم خفض قيمة الجنيه المصري بنحو 48% أمام العملات الأجنبية.
الدولار-الجنيه

«بلومبرج»: مصر بدأت حصد ثمار الإصلاح الاقتصادي

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية في تقرير لها، إن قرار تعويم الجنيه أسهم في تحويل مصر إلى مركز مفضل للمستثمرين، مشيرة إلى أنه رغم أن القرار كان صعباً على المصريين، فإنه حول الدولة إلى محبوبة لدى المستثمرين فى السندات وتجارة الفائدة. وقرر البنك المركزى المصرى فى نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقا لآليات العرض والطلب، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزى فى تحديده بشكل مباشر أو بأى صورة، وإنما يتم تحديد سعره تلقائيا فى سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب، التى تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.
أسعار-الفائدة (2)

3 عوامل تدفع المركزي إلى خفض سعر الفائدة نهاية 2019

توقع بنك استثمار «بلتون»، في مذكرة بحثية، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 1% في سبتمبر أو نوفمبر من العام الجاري2019. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، خلال اجتماعها الخميس الماضي عند 15.75%، و16.75% على التوالي، وتعد المرة الثالثة التي يتم فيها تثبيت سعر الفائدة خلال العام الجاري 2019، فيما قرر البنك المركزي استئناف دورته التيسيرية وخفض سعر الفائدة خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 1%، لأول مرة منذ 10 شهور.
الريال-السعودى (1)

قبل موسم الحج| شروط البنوك للحصول على الريال السعودي

مع اقتراب موسم الحج، بدأت البنوك الحكومية والعاملة في مصر في توفير الريال السعودي، خاصة أنه يعد من أهم العملات التى يحتاجها المصريون، خاصة عند القيام بأداء مناسك الحج أو العمرة، حيث يزداد الطلب بشكل كبير على الريال السعودي، وهو ما دفع البنوك إلى وضع شروط ومحددات للحصول عليه. ومنذ قرار تحرير أسعار صرف العملات في عام 2016، ارتفع سعر الريال السعودى بأكثر من الضعف ليصل إلى مستويات تتراوح حاليا ما بين 4.44 و4.41 جنيه، فى مقابل سعره قبل التعويم بمستوى يتراوح ما بين 1.8 و2 جنيه.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org