الجنيه في المركز الثاني كأفضل عملات العالم في 2019

تحرير:رنا عبد الصادق ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٧ م

الجنيه المصري

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء "إنفوجراف" سلط من خلاله الضوء على تقرير وكالة «بلومبيرج» الاقتصادية الذي يرصد أداء العملات، حيث يعد أداء العملة هو مقدار ارتفاع أو انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي في مدة زمنية معينة. ورصدت الوكالة تحسن أداء الجنيه المصري كثاني أفضل العملات أداءً على مستوى العالم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 2019. وأشارت الوكالة إلى ارتفاع سعر صرف الجنيه بنحو 6.5% أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة المشار إليها، بينما تحسن الروبل الروسي خلال نفس الفترة بنحو 9.5% أمام الدولار الأمريكي.

كما تحسن أيضا البات التايلاندي بنحو 5.3% أمام الدولار الأمريكي خلال نفس الفترة. أما في ما يتعلق بالعملات التي شهدت استقرارا في سعر الصرف، فقد جاء في مقدمتها الريال السعودي والدرهم الإماراتي. وبالنسبة لعملات الأسواق الناشئة التي شهدت تراجعا في الأداء، فقد احتلت الروبية الباكستانية المرتبة الأولى كأعلى