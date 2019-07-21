الجنيه في المركز الثاني كأفضل عملات العالم في 2019
تحرير:رنا عبد الصادق
٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٧ م
الجنيه المصري
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء "إنفوجراف" سلط من خلاله الضوء على تقرير وكالة «بلومبيرج» الاقتصادية الذي يرصد أداء العملات، حيث يعد أداء العملة هو مقدار ارتفاع أو انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي في مدة زمنية معينة.
ورصدت الوكالة تحسن أداء الجنيه المصري كثاني أفضل العملات أداءً على مستوى العالم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 2019.
وأشارت الوكالة إلى ارتفاع سعر صرف الجنيه بنحو 6.5% أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة المشار إليها، بينما تحسن الروبل الروسي خلال نفس الفترة بنحو 9.5% أمام الدولار الأمريكي.
كما تحسن أيضا البات التايلاندي بنحو 5.3% أمام الدولار الأمريكي خلال نفس الفترة.
أما في ما يتعلق بالعملات التي شهدت استقرارا في سعر الصرف، فقد جاء في مقدمتها الريال السعودي والدرهم الإماراتي.
وبالنسبة لعملات الأسواق الناشئة التي شهدت تراجعا في الأداء، فقد احتلت الروبية الباكستانية المرتبة الأولى كأعلى
كما تحسن أيضا البات التايلاندي بنحو 5.3% أمام الدولار الأمريكي خلال نفس الفترة.
أما في ما يتعلق بالعملات التي شهدت استقرارا في سعر الصرف، فقد جاء في مقدمتها الريال السعودي والدرهم الإماراتي.
وبالنسبة لعملات الأسواق الناشئة التي شهدت تراجعا في الأداء، فقد احتلت الروبية الباكستانية المرتبة الأولى كأعلى العملات تراجعا، تلاها البيزو الأرجنتيني، ثم الليرة التركية في المركز الثالث.
وشهد سعر الجنيه ارتفاعا ملحوظا أمام الدولار منذ بداية العام الجاري 2019، لتفقد العملة الخضراء ما يقرب من نحو 130 قرشا، لتصل إلى مستوى 16.65 جنيه، في مقابل نحو 17.95 جنيه، بحسب بيانات البنك المركزي.
وأرجع بنك الاستثمار «فاروس»، تراجع الدولار مقابل الجنيه إلى تحسن المصادر المستدامة للعملة الأجنبية بقطاع السياحة وزيادة تدفقاتها الدولارية الفترة الماضية.