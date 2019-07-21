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«عبود على الحدود».. مات بطله و5 من المشاركين فيه

فى مثل هذا اليوم قبل 20 عاما، عُرض لأول مرة فيلم «عبود على الحدود» الذي يعد أول بطولة مطلقة لعلاء ولى الدين، عن استحقاق، بعد تألقه فى كل الأعمال التي شارك فيها
تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
عبود على الحدود
عبود على الحدود
ليس هناك اثنان يختلفان على فيلم «عبود على الحدود» بطولة علاء ولى الدين، فهو من الأعمال الكوميدية المفضلة للجميع، يجعلك لا تتوقف عن الضحك في أثناء مشاهدته، لتستمتع بحالة البهجة التي خلقها كل من بطل الفيلم وصديقيه كريم عبد العزيز وأحمد حلمى، وطريقتهم الساخرة فى تناول مشكلات الشباب فى تلك الفترة. وتمر اليوم الذكرى السنوية الـ20 على العرض السينمائي الأول للفيلم الذى حقق نجاحا كبيرا وقتها. ومن المفارقات أن أغلب من شاركوا في الفيلم ماتوا، وهي أدوار، رغم بساطة أغلبها، فإنها محفورة فى أذهان المشاهدين.
وعلى رأس قائمة المتوفين في فيلم «عبود على الحدود» الذى أخرجه شريف عرفة وكتبه أحمد عبد الله، وأنتجه مجدى الهواري عام 1999، بطل العمل خفيف الظل الذي دخل قلوب المشاهدين دون استئذان. 1- (عبود).. علاء ولي الدين لعب الراحل علاء ولى الدين، دور شاب مشاغب يدعى (عبود) من أسرة متوسطة الحال، يعاني
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بيومي فؤاد يكشف تفاصيل دوره في «ديدو»

يشارك الفنان "بيومي فؤاد" في فيلم "ديدو" للفنان كريم فهمي والمتوقع عرضه في دور العرض السينمائي في رأس السنة، كما يتواجد في فيلم "الطيب والشرس واللعوب" كضيف شرف مع أحمد فتحي، الذي سيعرض في عيد الأضحى المبارك في دور العرض السينمائي. وقال بيومي فى تصريحات له إنه يجسد شخصية تدعي "فننس" في فيلم "ديدو" وهو عالم مشهور ولديه معمل اختبارات يصنع لنفسه به عدة تجارب، وأضاف بأن أحداث "ديدو" تدور حول تحول نجوم العمل إلى أقزام، ويرجع ذلك إلى فكرة "عقله الإصبع" وذلك في إطار كوميدي، موضحا أنه لن يتحول إلى قزم مثل باقي فريق العمل.
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«مارفل» تكشف أحدث أعمالها.. تضم هؤلاء النجوم لعالمها

أعلنت استوديوهات "مارفل" رسميا عن مشاريعها السينمائية التي تنوي إطلاقها خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال مؤتمر "كوميك كون" السنوي، المقام في مدينة سان دييغو الأمريكية في الفترة من 18 إلى 21 يوليو الجاري. وتتعاون "مارفل" في أفلامها الجديدة مع مجموعة من نجوم هوليوود، وفي مقدمتهم أنجلينا جولي وناتالي بورتمان وسكارليت جوهانسون. ومن جانبها، أكدت أنجلينا جولي خلال المؤتمر، انضمامها إلى "عالم مارفل السينمائي" من خلال فيلم "The Eternals- الخالدين"، مشيرة إلى أن طبيعة دورها تتطلب خضوعها لفترة تدريب، ومن المقرر طرح الفيلم في 6 نوفمبر عام 2020.
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«في عينيا» يفتتح الدورة التاسعة من مهرجان مالمو

كشف مهرجان مالمو للسينما العربية، صباح اليوم الأحد، عن اختيار فيلم "في عينيا" للمخرج التونسي نجيب بلقاضي ليكون فيلم افتتاح الدورة التاسعة من المهرجان، والتي ستقام في الفترة بين 4 و8 أكتوبر المقبل في المدينة السويدية. اختيار فيلم الافتتاح يأتي ضمن برنامج الاحتفاء بالسينما التونسية ضيف شرف الدورة، البرنامج الذي تم الإعلان عنه قبل أيام، متضمنًا مجموعة من الأنشطة السينمائية والثقافية المتنوعة التي تلقي الضوء على تاريخ السينما التونسية وحاضرها ومستقبلها.
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عريس «ميدو مشاكل».. 5 أدوار أحبها الجمهور لعلاء مرسي

علاء مرسي واحد من الفنانين الذين يتميزون بخفة الظل، فهو شخصية استثنائية، مجرد ظهوره فى أى من المشاهد يجعلك تضحك، وهو من جيل علاء ولى الدين ومحمد هنيدي وأشرف عبد الباقي وأحمد آدم، ولكن لم يبتسم الحظ فى وجهه مثلما حدث مع زملائه الذين أصبحوا نجومًا الآن، رغم أن مشاركاته وصلت إلى 200 عمل ما بين المسرح والسينما والدراما، فأدواره كانت محصورة فى الشخصيات الثانوية، ومع ذلك نجح فى ترك بصمة فى ذاكرة المشاهدين بحضوره المميز، وأدائه البسيط، ونبرة صوته المختلفة التي تعرفها حتى إن كنت بعيدًا عن التليفزيون.
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نجوم في جنازة عزت أبو عوف.. ووزيرة الثقافة بالمقدمة

أقيمت صلاة الجنازة على الفنان الراحل عزت أبو عوف عقب صلاة الظهر، اليوم الاثنين، بمسجد السيدة نفيسة، وسط حضور أفراد أسرته وفي مقدمتهم شقيقته الفنانة مها أبو عوف والتي ودعت شقيقها بالدموع، وحضرت وزيرة الثقافة دكتورة إيناس عبد الدايم، وعدد من الفنانين ومحبيه، من بينهم أشرف زكي نقيب الممثلين، خالد النبوي، ويسرا اللوزي، منير مكرم، بسام رجب، دينا، محمد مرزبان، أيمن عزب، خالد سرحان، المخرج شريف عرفة وشقيقه المخرج عمرو عرفة، المنتج محمد العدل، والإعلامية سلمى الشماع، النجمة ميرفت أمين، والفنانة دلال عبد العزيز، وغيرهم.
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شريهان تنعى عزت أبو عوف: أخي الكبير وابني الصغير

حرصت الفنانة شريهان، على نعى الفنان عزت أبو عوف، على طريقتها الخاصة، حيث قامت بنشر مجموعة من الصور القديمة له التي تظهر فيها، وعلقت عليها، قائلة: «هو حكاية.. حكاية طويلة جميلة في عمري.. حكاية طيبة فضلت تغزل نفسها بنفسها.. هو عزت أبو عوف، من أوائل البشر الذين وعيت عليهم في بيتي ودنيتي.. ولدت وجدته في بيتنا.. ابناً أصيلاً لهذا البيت بعمارة ليبون بالزمالك.. أخاً وصديقاً وزميلاً لأخي عمر وأختي الكبيرة جيهان خورشيد، ابناً مقرباً جداً لقلب أمي.. أخاً شقيقاً لزوجة أخي الأخيرة (مها)، كنت أعتبره أخي الكبير و ابني الصغير».
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الثقافة تنعي عزت أبو عوف: الإبداع فقد إحدى حلقاته

نعت وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الدايم، وجميع العاملين في هيئات وقطاعات الوزارة، الفنان القدير عزت أبو عوف، الذى وافته المنية فجر اليوم الاثنين، عن عمر يناهز الـ71 عامًا، بعد صراع مع المرض. وقالت الوزارة في بيانها إن سلسلة المبدعين المصريين فقدت إحدى حلقاتها، وتميز الراحل بالمواهب المتعددة، وأبدع في أعماله الموسيقية والدرامية التي عبرت عن أحلام وطموحات أجيال. وحرصت الوزيرة إيناس عبدالدايم على المشاركة في تشييع جثمان الراحل من مسجد السيدة نفيسة إلى مثواه الأخير.
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