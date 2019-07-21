«عبود على الحدود».. مات بطله و5 من المشاركين فيه

فى مثل هذا اليوم قبل 20 عاما، عُرض لأول مرة فيلم «عبود على الحدود» الذي يعد أول بطولة مطلقة لعلاء ولى الدين، عن استحقاق، بعد تألقه فى كل الأعمال التي شارك فيها

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

عبود على الحدود

ليس هناك اثنان يختلفان على فيلم «عبود على الحدود» بطولة علاء ولى الدين، فهو من الأعمال الكوميدية المفضلة للجميع، يجعلك لا تتوقف عن الضحك في أثناء مشاهدته، لتستمتع بحالة البهجة التي خلقها كل من بطل الفيلم وصديقيه كريم عبد العزيز وأحمد حلمى، وطريقتهم الساخرة فى تناول مشكلات الشباب فى تلك الفترة. وتمر اليوم الذكرى السنوية الـ20 على العرض السينمائي الأول للفيلم الذى حقق نجاحا كبيرا وقتها. ومن المفارقات أن أغلب من شاركوا في الفيلم ماتوا، وهي أدوار، رغم بساطة أغلبها، فإنها محفورة فى أذهان المشاهدين.

وعلى رأس قائمة المتوفين في فيلم «عبود على الحدود» الذى أخرجه شريف عرفة وكتبه أحمد عبد الله، وأنتجه مجدى الهواري عام 1999، بطل العمل خفيف الظل الذي دخل قلوب المشاهدين دون استئذان. 1- (عبود).. علاء ولي الدين لعب الراحل علاء ولى الدين، دور شاب مشاغب يدعى (عبود) من أسرة متوسطة الحال، يعاني