«عبود على الحدود».. مات بطله و5 من المشاركين فيه

فى مثل هذا اليوم قبل 20 عاما، عُرض لأول مرة فيلم «عبود على الحدود» الذي يعد أول بطولة مطلقة لعلاء ولى الدين، عن استحقاق، بعد تألقه فى كل الأعمال التي شارك فيها
تحرير:ريهام عبد الوهاب٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
عبود على الحدود
ليس هناك اثنان يختلفان على فيلم «عبود على الحدود» بطولة علاء ولى الدين، فهو من الأعمال الكوميدية المفضلة للجميع، يجعلك لا تتوقف عن الضحك في أثناء مشاهدته، لتستمتع بحالة البهجة التي خلقها كل من بطل الفيلم وصديقيه كريم عبد العزيز وأحمد حلمى، وطريقتهم الساخرة فى تناول مشكلات الشباب فى تلك الفترة. وتمر اليوم الذكرى السنوية الـ20 على العرض السينمائي الأول للفيلم الذى حقق نجاحا كبيرا وقتها. ومن المفارقات أن أغلب من شاركوا في الفيلم ماتوا، وهي أدوار، رغم بساطة أغلبها، فإنها محفورة فى أذهان المشاهدين.
وعلى رأس قائمة المتوفين في فيلم «عبود على الحدود» الذى أخرجه شريف عرفة وكتبه أحمد عبد الله، وأنتجه مجدى الهواري عام 1999، بطل العمل خفيف الظل الذي دخل قلوب المشاهدين دون استئذان.
1- (عبود).. علاء ولي الدين
لعب الراحل علاء ولى الدين، دور شاب مشاغب يدعى (عبود) من أسرة متوسطة الحال، يعاني
وعلى رأس قائمة المتوفين في فيلم «عبود على الحدود» الذى أخرجه شريف عرفة وكتبه أحمد عبد الله، وأنتجه مجدى الهواري عام 1999، بطل العمل خفيف الظل الذي دخل قلوب المشاهدين دون استئذان.
1- (عبود).. علاء ولي الدين
لعب الراحل علاء ولى الدين، دور شاب مشاغب يدعى (عبود) من أسرة متوسطة الحال، يعاني والده من طيشه وعلاقته بأصدقاء السوء، وهما كل من كريم عبد العزيز وأحمد حلمى، ويفكر فى طريقة لكي يجعله شابا معتمدا على نفسه، فيتزوج لكي ينجب له الولد وبالفعل يدخل الجيش، ولكنه لأسباب صحية يخرج من الجيش، ولكن يورطه والده ويبقى فى المعسكر لمدة 45 يوما. وقد توفى (ولى الدين) فى 11 فبراير عام 2003، عن عمر يناهز 39 عاما، على أثر تعرضه لمضاعفات السكري.
2- (تومى).. عزت أبو عوف
بينما جسد الفنان عزت أبو عوف، دور الإسرائيلي (تومي) رجل الأعمال الذى يقوم بزراعة البانجو على الحدود المصرية، ويحاول تجنيد الشباب المصريين، من أجل تهريب المخدرات وإفساد الشباب المصريين، وينجح بالفعل في الضغط على كل من أحمد حلمى وكريم عبد العزيز وعلاء ولى الدين، ويستغل حاجتهم للفلوس، وقد توفى (أبو عوف) فى 1 يوليو الماضى، عن عمر يناهز 71 عاما، بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة.
3- (الصول سميح).. سعيد طرابيك
كانت شخصية (الصول سميح) التي لعبها الفنان سعيد طرابيك، من أكثر الشخصيات كوميديا فى الفيلم، خاصة أنه كانت مهمته الوحيدة هي تكدير كل من علاء ولى الدين، الذي كان يعرف والده فى الماضى ولكن يبدو أنها كانت معرفة مليئة بالمشكلات، وكريم عبد العزيز وأحمد حلمى، ومن أبرز مشاهده مع الثلاثي حقل الألغام الذي دخلوا فيه جميعا، واكتشفوا فى النهاية أنه ليس هناك أى ألغام، وقد توفى (طرابيك) فى 15 نوفمبر 2015، عن عمر يناهز 74 عاما، على أثر أزمة قلبية.
4- (زكريا).. محمد يوسف
وظهر الراحل محمد يوسف خلال فيلم «عبود على الحدود» فى دور (زكريا) الصديق المقرب من الفنان حسن حسنى، والد (عبود)، فكان دائما يلازمه في فترة دخول (عبود) الجيش، ويقوم هو بكتابة الجوابات له دائما، وقد توفى الفنان محمد يوسف فى 28 فبراير 2004، عن عمر يناهز 75 عاما.
5- (سعيد الكوافير).. أحمد عقل
بينما لعب الفنان الراحل أحمد عقل، دور (والد سعيد) -الفنان أحمد حلمى- صاحب الكوافير الحريمي، الذي يحاول دوما إقناع ابنه بأن يعمل معه ويتعلم صنعته، ولكنه فى كل مرة يفشل فى ذلك، وفى إحدى المرات قام بحرق شعر إحدى السيدات عنده، وقد توفى أحمد عقل فى 25 فبراير 2008، عن عمر يناهز 69 عاما.
6- (صاحبة الشعر المحروق).. حنان الطويل
وأخيرًا، الممثلة حنان الطويل، التي ظهرت فى مشهد واحد داخل محل الكوافير الخاص بالفنان أحمد عقل، وقام أحمد حلمى، أو (سعيد) بتصفيف شعرها، ومن ثم حرقه بمكواة الشعر، دون قصد، لتفاجأ هي وتصرخ فيه، وقد توفيت (حنان) فى ديسمبر 2004، عن عمر يناهز 38 عاما، وقد ترددت الكثير من الأقاويل حول انتحارها بسبب التنمر الذى كانت تتعرض له من قبَل المحيطين بها، بسبب عدم تقبلها بعد قيامها بعملية تحول جنسي.
فى النهاية، يبقى فيلم «عبود على الحدود» من أبرز ما قدم علاء ولى الدين، والفيلم الذي كان صاحب فضل على المشاركين فيه، أحمد حلمى وكريم عبد العزيز وغادة عادل، فقد أصبحوا من نجوم الصف الأول.