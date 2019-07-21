نابولي يضع الخطة البديلة للتعاقد مع خاميس

٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٤ م

نبيل فقير

لا تزال صفقة تعاقد نابولي مع النجم الكولومبي خاميس رودريجز غير مؤكدة، وذلك بسبب حالة الركود التي يوجد عليها كل من نابولي وريال مدريد، في الوقت الذي ينتظر فيه أتلتيكو مدريد اللحظة المناسبة للدخول على خط المفاوضات لضم النجم الكولومبي، وهذا السبب في تحرك رئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس، لوضع خطة بديلة في حال فشل في ضم خاميس، من أجل توفير الجودة في كرة القدم التي يرغب فيها مدرب نابولي كارلو أنشيلوتي، من أجل زيادة فاعلية الكرة الهجومية لفريق الجنوب الإيطالي.

ووفقا لصحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، يعد النجم الفرنسي لأولمبيك ليون، نبيل فقير، الصفقة البديلة لخاميس، خاصة أن عقد فقير مع ليون ينتهي في عام 2020، ويدرك الفريق الفرنسي جيدا أنه لا توجد أي فرصة لتجديد تعاقده، الأمر الذي يجبر ليون على وضع فقير في سوق الانتقالات بثمن قليل، خوفا من رحيله بالمجان. وفي

ووفقا لصحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، يعد النجم الفرنسي لأولمبيك ليون، نبيل فقير، الصفقة البديلة لخاميس، خاصة أن عقد فقير مع ليون ينتهي في عام 2020، ويدرك الفريق الفرنسي جيدا أنه لا توجد أي فرصة لتجديد تعاقده، الأمر الذي يجبر ليون على وضع فقير في سوق الانتقالات بثمن قليل، خوفا من رحيله بالمجان.



وفي الأيام الأخيرة، انتشرت الكثير من التقارير بشأن اقتراب ريال بيتيس من ضم النجم الفرنسي، إلا أن رغبة نبيل فقير هي الانتقال إلى نادٍ يشارك في المسابقات الأوروبية، وأن يحظى بدور مهم في الفريق، وهو الأمر الذي يمكن لنابولي أن يضمنه له.

يذكر أن خاميس رودريجز انتهت فترة إعارته مع بايرن ميونيخ التي دامت لعامين، ورفض الفريق البافاري شراءه بصورة نهائية، في الوقت الذي أعلن فيه زيدان مدرب ريال مدريد، عن خروج خاميس رودريجز من حساباته.