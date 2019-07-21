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هل يعاقب القانون الأجنبي لاساءته للرموز الوطنية؟

عقب موقف رياض محرز، رئيس محكمة الاستئناف يعلن تقديم تعديل لقانون العقوبات ضد إهانة الرموز المصرية.. مهران: القانون المصري لم يتضمن معاقبة مثل تلك الوقائع
تحرير:باهر القاضى ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٢ م
رياض محرز
رياض محرز
أزمة كبيرة يعيشها النجم الجزائري رياض محرز، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، لعدم مصافحته رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، وأشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بعد ساعات من قيادة منتخب بلاده للتتويج بكأس أمم إفريقيا 2019، التي اختتمت في مصر، الجمعة الماضية، بالفوز على المنتخب السنغالي بهدف نظيف، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي. الأزمة ظهرت بوادرها عقب حالة الهجوم الكبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، واصفين الواقعة بغير اللائقة.
غضب السوشيال ميديا  تداول مغردون عبر موقعي التواصل الاجتماعى "فيسبوك" و"تويتر" مقطع فيديو عقب نهائي كأس إفريقيا، يظهر قيام قائد منتخب الجزائر، رياض محرز، بعدم مصافحة رئيس الوزراء المصري، حيث ظهر وهو يصافح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، والشخصيات الحاضرة قبل أن يدير ظهره، دون أن
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هدية-مدرسة-الاطفال

5 مدارس حكومية دولية جديدة في العام الدراسي المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، فتح 5 مدارس حكومية دولية جديدة، اعتبارًا من العام الدراسي الجديد 2019-2020، بمحافظات القاهرة والجيزة ودمياط والإسكندرية، نظرًا للإقبال الشديد على المدارس الرسمية الدولية التي تعمل بالنظام البريطاني، والخدمة التعليمية المقدمة بها والتي تنافس التعليم الخاص الدولي بتكلفة مناسبة لشريحة من المجتمع المصري، وذلك بدعم فني من مؤسسة أصحاب المدارس الدولية.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

حظر التجوال في مناطق بشمال سيناء لمدة 3 أشهر

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحظر التجوال في المنطقة المحدد شرقا من تل رفع مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا ومن غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمل القرار أيضا، حظر التجوال شمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية فى رفح وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.. ويبدأ تنفيذ القرار في تمام الساعة الواحدة صباح يوم الخميس 25 يوليو الجارى، وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ الصادر بها قرار من رئيس الجمهورية والمحددة بـ3 أشهر.
عبد الفتاح السيسى (1)

قرار جمهوري.. مد حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار جمهوريا بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019، في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر جديدة تبدأ من الساحة الواحدة صباح يوم الخميس الموافق 25 يوليو الجاري، ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، نص القرار الذي أشار إلى أن القوات المسلحة وهيئة الشرطة تتولى اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويلة، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أروح المواطنين، وذلك نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد.
الطيران-البريطانى

هل تدفع بريطانيا فاتورة «حظر السفر للقاهرة»؟

«من المرجح أن ينفذ إرهابيون هجمات في مصر، وبالرغم من أن الهجمات غالبًا ما تحصل في محافظة شمال سيناء، فإنه لا يزال هناك خطر ماثل بوقوع هجمات إرهابية في عموم البلاد».. هكذا حذرت الخارجية البريطانية، رعاياها المسافرين والمتواجدين في مصر فى بيان رسمي لها، موضحة أن «الهجمات قد تكون عشوائية تستهدف قوات الأمن، وأماكن العبادة، والتجمعات والأماكن العامة الكبيرة التي يرتادها الأجانب»، الأمر الذى يطرح تساؤلا بشأن أسباب قرار حظر الطيران، ولماذا لم يصدر عن منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو»، وهل من حق المتضررين من هذا القرار المطالبة بالتعويض؟
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منتخب الجزائر

بعد تأهل الجزائر.. القبض على 282 شخصا في فرنسا

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الإثنين، عن ضبط 282 شخصا، مساء أمس الأحد، خلال صدامات وقعت في عدد من المدن، إثر تأهل منتخب الجزائر لنهائي كأس أمم إفريقيا 2019 على حساب منتخب نيجيريا، بعد الفوز بهدف قاتل في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، ومن أصل الموقوفين، وضع 249 قيد الاحتجاز، وذلك بحسب حصيلة أصدرتها وزارة الداخلية في الساعة السادسة صباحا، ولم تتبين طبيعة الصدامات على الفور، وما إذا كانت قد أسفرت عن سقوط ضحايا، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
مظاهرات-الجزائر (2)

في ذكرى الاستقلال.. دعوات بالجزائر لمسيرات ضخمة

في مثل هذا اليوم منذ 57 عاما، نالت الجزائر استقلالها من الاستعمار الفرنسي الذي دام لأكثر من ثلاثة عشر عقدا، واليوم ما زال الجزائريون يسعون لنيل حريتهم كاملةً، فبعد أن تمكنوا من إسقاط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل الماضي، اعتراضًا على ترشحه في انتخابات الرئاسة للفوز بالعهدة الخامسة، تستمر المظاهرات في الجمعة العشرين لإسقاط أعمدة النظام الأخرى، ودعا العديد من الناشطين إلى أن تكون مظاهرات اليوم التي تتزامن مع ذكرى التحرير من الاستعمار، هي "الأكبر في التاريخ".
احتفالية وزارة الشباب والرياضة 3

«الشباب والرياضة» تنظم احتفالية على هامش أمم إفريقيا

نظمت وزارة الشباب والرياضة، احتفالية كبرى على هامش بطولة الأمم الإفريقية، بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ووزير الآثار، وسفراء الدول الإفريقية المشاركة في البطولة، ولفيف من الإعلامين المصريين والأفارقة، وأعضاء اللجنة المنظمة، بقلعة صلاح الدين. وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته باستضافة قلعة صلاح الدين للسفراء ووزراء الشباب والرياضة الأفارقة، والتي تمثل عبق التاريخ المصري القديم، مؤكدًا على الدعم الكبير الذي قدمته القيادة السياسية لتذليل كل العقبات حتى تخرج بطولة الأمم الإفريقية بالشكل الذي يليق بتاريخ ومكانة مصر.
فلوس-الجمعية

البداية 2000 جنيه.. الحكومة تقر الحد الأدنى للأجور

وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على مشروع قرار بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به، وفقا للقانون رقم "79 لسنة 2019 " الخاص بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 - 2020، جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحدد مشروع القرار، قيمة الحد الأدنى لإجمالي الأجر الذي يستحقه الموظف أوالعامل في أجهزة الدولة المختلفة، بحسب الدرجات الوظيفية.
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