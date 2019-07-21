هل يعاقب القانون الأجنبي لاساءته للرموز الوطنية؟

عقب موقف رياض محرز، رئيس محكمة الاستئناف يعلن تقديم تعديل لقانون العقوبات ضد إهانة الرموز المصرية.. مهران: القانون المصري لم يتضمن معاقبة مثل تلك الوقائع

تحرير:باهر القاضى ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٢ م

أزمة كبيرة يعيشها النجم الجزائري رياض محرز، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، لعدم مصافحته رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، وأشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بعد ساعات من قيادة منتخب بلاده للتتويج بكأس أمم إفريقيا 2019، التي اختتمت في مصر، الجمعة الماضية، بالفوز على المنتخب السنغالي بهدف نظيف، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي. الأزمة ظهرت بوادرها عقب حالة الهجوم الكبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، واصفين الواقعة بغير اللائقة.

غضب السوشيال ميديا تداول مغردون عبر موقعي التواصل الاجتماعى "فيسبوك" و"تويتر" مقطع فيديو عقب نهائي كأس إفريقيا، يظهر قيام قائد منتخب الجزائر، رياض محرز، بعدم مصافحة رئيس الوزراء المصري، حيث ظهر وهو يصافح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، والشخصيات الحاضرة قبل أن يدير ظهره، دون أن

غضب السوشيال ميديا

تداول مغردون عبر موقعي التواصل الاجتماعى "فيسبوك" و"تويتر" مقطع فيديو عقب نهائي كأس إفريقيا، يظهر قيام قائد منتخب الجزائر، رياض محرز، بعدم مصافحة رئيس الوزراء المصري، حيث ظهر وهو يصافح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، والشخصيات الحاضرة قبل أن يدير ظهره، دون أن يصافح مدبولي، ثم يعود لتسلّم الكأس. اقرأ أيضا.. 6 نجوم يغيبون عن سماء أمم إفريقيا 2019



وعقب تداول الفيديو، وجه الشباب من الجنسين ليس فى مصر بحسب، بل كل عشاق الكرة في الوطن العربي والعالم، السهام للاعب الجزائري، خاصة أن مصر بهرت العالم بالتنظيم العالمي لكأس الأمم الإفريقية، قائلين إنه لا تليق مثل تلك التصرفات الخارجة عن الآداب العامة للكرة بشكل عام.

قضية محرز فى يد النائب العام

وتقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ للنائب العام المصري ضد محرز، يطالب بمنعه من دخول مصر، بتهمة ازدراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عقب تجاهله مصافحة الأخير خلال حفل تسليم جوائز وكأس أمم إفريقيا، واصفا ما حدث بـ"الموقف المهين" تجاه رئيس مجلس الوزراء.

القانون المصرى ومعاقبة «محرز»

القانون المصرى لم يجرّم أو يتضمن معاقبة الأجنبي بشكل عام الذى يتجاهل مصافحة الشخصية المصرية العامة، هذا ما أكده الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، منوها بأن القانون المصرى أكد فى نصوصه أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ومن ثم فالقانون المصرى خلا فى مواده ونصوصه من أى عقاب يتضمن محاسبة أى أجنبي بشكل عام تجاهل مصافحة مسؤول مصري.



وأوضح أحمد مهران لـ«التحرير»، أن عدم مصافحة المسؤول لا تدخل فى جريمة الإهانة، فالأخيرة لها أركانها المادية والمعنوية، وهما لا يتوافران فى واقعة محرز، مشددا على أن اللاعب جاهل بشخصية رئيس الوزراء المصرى، ومن ثم صدرت عنه هذه الواقعة، على حد تعبيره.



وحول البلاغات المقدمة ضد محرز، علق مهران قائلا: "تلك البلاغات والمطالبات القانونية بمحاضر رسمية بمنع دخول الأخير مصر، هدفها الشو الإعلامى، وتفتقر إلى الأسانيد القانونية"، على حد قوله.

مشروع قانون لتجريم إهانة الرموز

ولتأكيد خلو القانون المصرى من معاقبة مرتكبي مثل تلك الوقائع، أعلن المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة الاستئناف، عن تقدمه بتعديل قانون العقوبات المصرى، بإضافة المادة 180 مكرر، وأن تكون تالية للمادة 180 من قانون العقوبات الخاصة بإهانة مصرى للرئيس أو ملك لدولة أجنبية.





وأضاف محجوب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "خلصت منذ قليل من البحث فى قانون العقوبات المصرى عن مادة لتوقيع عقاب على كل أجنبى أهان الدولة المصرية أو رموزها أو أساء لتاريخها فلم أجد. من هذا المنطلق أتقدم بتعديل قانون العقوبات المصرى بإضافة المادة 180 مكرر وأن تكون تالية للمادة 180 من قانون العقوبات الخاصة بإهانة مصرى للرئيس أو ملك لدولة أجنبية".



وتابع: "وتكون المادة المضافة لقانون العقوبات كالتالي، المادة 180 مكرر من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس والغرامة كل أجنبى أهان أو عاب أو أساء فى أى مكان أو موقع أو بإحدى الطرق المنصوص عليها فى المادة 171 من قانون العقوبات أو بأي طريقة أخرى فى حق جمهورية مصر العربية، أو أحد من رموزها أو مؤسساتها ويمنع من الدخول الأراضى المصرية نهائيا ويرحل إلى بلاده بعد تنفيذ العقوبة المقررة فى القانون".