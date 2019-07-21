صامتة ومصدومة.. ما لم تقله فتاة الجيزة المعوقة

تحرير:محمد الشاملي ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥١ م

اعتداء جنسي - تعبيرية

قالت مصادر أمنية مسؤولة بالإدارة العامة لمباحث الجيزة، إنه من المقرر عرض فتاة معوقة ذهنيا على الطب الشرعي؛ لبيان حقيقة تعرضها للاعتداء الجنسي من عدمه على يد شابين استدرجاها تحت تهديد السلاح إلى مشتل بشارع البحر الأعظم بدائرة مركز شرطة الجيزة. وأضافت المصادر في تصريحات خاصة، أن صاحبة الـ21 سنة تم إيداعها في غرفة منفردة بقسم شرطة الجيزة دون اختلاطها بالسجينات داخل حجز السيدات، حرصا على حياتها، فضلا عن تقديم الرعاية الكاملة لها، لا سيما الدعم النفسي.

وأوضحت المصادر، التي رفضت نشر اسمها، أن الضحية لم تفصح عن أي تفاصيل خلال التحقيقات التي باشرها رجال المباحث والنيابة العامة، إذ التزمت الصمت الكامل. تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء محمد الألفي، نائب مدير مباحث الجيزة، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوجود استغاثة من فتاة يتناوب شابان على اغتصابها بمشتل