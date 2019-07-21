جريمة

صامتة ومصدومة.. ما لم تقله فتاة الجيزة المعوقة

تحرير:محمد الشاملي ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥١ م
اعتداء جنسي - تعبيرية
اعتداء جنسي - تعبيرية
قالت مصادر أمنية مسؤولة بالإدارة العامة لمباحث الجيزة، إنه من المقرر عرض فتاة معوقة ذهنيا على الطب الشرعي؛ لبيان حقيقة تعرضها للاعتداء الجنسي من عدمه على يد شابين استدرجاها تحت تهديد السلاح إلى مشتل بشارع البحر الأعظم بدائرة مركز شرطة الجيزة. وأضافت المصادر في تصريحات خاصة، أن صاحبة الـ21 سنة تم إيداعها في غرفة منفردة بقسم شرطة الجيزة دون اختلاطها بالسجينات داخل حجز السيدات، حرصا على حياتها، فضلا عن تقديم الرعاية الكاملة لها، لا سيما الدعم النفسي.
وأوضحت المصادر، التي رفضت نشر اسمها، أن الضحية لم تفصح عن أي تفاصيل خلال التحقيقات التي باشرها رجال المباحث والنيابة العامة، إذ التزمت الصمت الكامل. تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء محمد الألفي، نائب مدير مباحث الجيزة، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوجود استغاثة من فتاة يتناوب شابان على اغتصابها بمشتل
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اطفاء-حريق (2)

مأساة في عابدين.. تفحم 5 أشخاص من أسرة واحدة

شهدت منطقة عابدين مأساة إنسانية عقب مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة على أثر اندلاع حريق هائل داخل شقتهم بالدور الثالث بعد الأرضي بباب المنشر بحسن الأكبر بالحي الشعبي العريق، وأسفر الحادث عن وفاة الأسرة المكونة من زوج وزوجته وابنتهما وحفيدتيهما، 8 سنوات و10 سنوات، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بشكل كامل ومنع امتداده لباقي العقار أو العقارات المجاورة. تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغا باندلاع حريق بشقة سكنية بمنطقة عابدين، أسفر عن مصرع أسرة كاملة.
تسمم (3)

تسمم 20 شخصا بسبب «حلويات» محل شهير بالإسكندرية

أعلن مركز السموم التابع لكلية الطب بجامعة الإسكندرية، استقبال 20 شخصا أصيبوا بتسمم غذائي نتيجة تناولهم وجبات حلويات متفرقة، وتم علاج عدد كبير منهم وغادروا المستشفى، بينما تبقت 5 حالات تتلقى العلاج. وقالت الدكتورة مها غانم، رئيس قسم السموم، إن المركز استقبل 20 شخصا مصابين بتسمم، وإنه تم إجراء التحاليل اللازمة لهم، وتبين أن التسمم نتيجة تناول وجبة حلويات من أحد المحال الشهيرة المتخصصة في تقديم وجبات الحلوى، مشيرة إلى أنه تم عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهم.
اغتصاب (2)

البريئة والذئاب..تفاصيل جريمة هتك عرض على ضفاف النيل

ثرثرة على ضفاف النيل، بين صديقين كان ثالثهما الشيطان، زين لهما فعل الموبقات وساقهما نحو الشهوة الحرام، ضربا بكل القيم عرض الحائط وفعلا أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، ولكن عدالة السماء كانت تقف لهما بالمرصاد بعد أن انتهت جلستهما خرجا يجوبان الشوارع بحثا عن فريسة يشبعان فيها رغباتهما المكبوتة، حتى قابلا ملاكا تسير على الأرض، قدر لها أن تكون في طريقهما. كانت الفتاة لا تعرف سوى الشارع وجدا فيها ضالتهما المنشودة بعدما اكتشفا أنها معاقة ذهنيا، وبقلوب لا تعرف الرحمة قررا اغتصابها، ولكن جاء الرد سريعا من السماء، إذ غرق أحدهما وقبض على الآخر.
سجن (2)

سجن أمينة مخزن اختلست أموال معونة الشتاء بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر، وعضوية كل من المستشار جمال البغدادي والمستشار محمد علي عبد المجيد والمستشار محمد أيمن محفوظ، وأمانة سر خالد محمد حسين، بالسجن 3 سنوات والعزل من الوظيفة للمدعوة "ب. م. إ" أمينة مخزن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، لاتهامها باختلاس أموال معونة الشتاء. تعود الواقعة في القضية رقم 14724 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة باب شرق، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط إدارة الأموال العامة بقيام موظفة بالتكافل الاجتماعي باختلاس مبالغ مالية من معونة الشتاء بعهدتها.
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فتاة-العياط

«القتيل متحرش».. مفاجآت في جريمة «فتاة العياط»

قالت المحامية دينا المقدم عضو الدفاع عن "أميرة" والمعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، إن جميع الأدلة والتحريات تشير إلى براءتها في اتهامها بقتل سائق حاول الاعتداء عليها جنسيا، موضحة أن ابنة الـ15 سنة كانت في حالة دفاع شرعي عن العرض والنفس بشكل واضح وصريح، لافتة إلى ضرورة انتظار شهرين لإصدار تقرير الطب الشرعي والمعمل الجنائي بشأن تشريح جثة المجني عليه واصفة إياها "قد تقلب موازين القضية وتحول مسارها بشكل مغاير للاتجاه الحالي مؤكدا "إحنا قدام بنت ماكنش قدامها إلا تدافع عن نفسها".
طعن-بالسكين

قاصر تمزق سائقا وتعترف للشرطة: «حاول يغتصبني»

أقدمت فتاة قاصر على قتل سائق سيارة ميكروباص بمركز العياط جنوب محافظة الجيزة؛ بسبب محاولته هتك عرضها داخل السيارة قيادته، بعدما استدرجها إلى منطقة نائية بجبال العياط بحجة تسليمها هاتف صديق لها عثر عليه بالصدفة داخل السيارة، وما أن فرغت الفتاة من جريمتها حتى أسرعت إلى ديوان قسم شرطة العياط بملابس ملطخة بالدماء ممسكة في يدها سكين مُدممة وطلبت مقابلة مأمور القسم العميد ياسر يوسف للإبلاغ عن جريمة قتل قبل أن تفاجئ رجال الشرطة بأنها القاتلة "قتلته علشان حاول يغتصبني".
جثة

رفضت معاشرته فمزقها أمام رضيعها.. جريمة هزت البحيرة

هدوء يطبق على المكان، حركة المارة تكاد تكون منعدمة، صوت احتكاك عجلات السيارات بالأسفلت المتقطع يقطع حالة الصمت بالتزامن مع انتهاء المصلين من أداء صلاة الفجر في المسجد الجامع بالقرية البسيطة وخروج بعض عمال التراحيل واليومية إلى محال عملهم بحثا عن رزق مكتوب بفجر يوم جديد، لكن عاطلا كان ينتظر الفرصة التي سينقض فيها على فريسته المغلوبة على أمرها، تحول من شخص مُخير إلى آخر مُسير، يلهث وراء إشباع شهوته ونزواته الشيطانية إلا أن الأمر انتهى بسيناريو مغاير لما أعده سلفا.
مرور

سيولة بشوارع العاصمة.. والمرور تطبق ملصقها الجديد

سيولة مرورية سجلتها غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بالشوارع والميادين الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، اليوم الأحد، تزامنا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، وسط انتشار الخدمات المرورية، والبداية من العاصمة، إذ رصدت غرفة عمليات مرور القاهرة حالة من الانسيابية المرورية شملت ميدان التحرير وشارع قصر العيني ووسط المدينة مع انتظام حركة السيارات، الأمر نفسه بكورنيش النيل في الاتجاه القادم من المعادي وصولا إلى وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.
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