وزيرة الصحة تتفقد مستشفى «الحياة بورفؤاد» (صور)

تحرير:شيماء رشاد ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٣ م

وزيرة الصحة في المستشفى

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، مستشفى "الحياة بورفؤاد"، لمتابعة التجهيزات النهائية بالمستشفى، في بداية زيارتها للمحافظة لمتابعة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة التي ستستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، قبل انطلاق المنظومة رسميا في الأول من سبتمبر المقبل. وطالبت الوزيرة بسرعة الانتهاء من أعمال التجهيزات النهائية بالمستشفى على أعلى مستوى، وفقا للمعايير الطبية العالمية.

ويقع المستشفى على مساحة 8000 متر، وسيضم 28 سريرا مجانيا، و16 سريرا اقتصاديا، و12 سرير عناية مركزة، و4 حضانات، و21 سرير استقبال، وستبلغ القوى البشرية العاملة في المستشفى 492 من ضمنهم أطباء بشريون وأطباء أسنان وأطباء علاج طبيعي وصيدلي وهيئة التمريض والإداريون وإخصائيو تغذية. ومن المنتظر أن تتفقد وزيرة