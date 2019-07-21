سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

وزيرة الصحة تتفقد مستشفى «الحياة بورفؤاد» (صور)

تحرير:شيماء رشاد ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٣ م
وزيرة الصحة في المستشفى
وزيرة الصحة في المستشفى
تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، مستشفى "الحياة بورفؤاد"، لمتابعة التجهيزات النهائية بالمستشفى، في بداية زيارتها للمحافظة لمتابعة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة التي ستستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، قبل انطلاق المنظومة رسميا في الأول من سبتمبر المقبل. وطالبت الوزيرة بسرعة الانتهاء من أعمال التجهيزات النهائية بالمستشفى على أعلى مستوى، وفقا للمعايير الطبية العالمية.
ويقع المستشفى على مساحة 8000 متر، وسيضم 28 سريرا مجانيا، و16 سريرا اقتصاديا، و12 سرير عناية مركزة، و4 حضانات، و21 سرير استقبال، وستبلغ القوى البشرية العاملة في المستشفى 492 من ضمنهم أطباء بشريون وأطباء أسنان وأطباء علاج طبيعي وصيدلي وهيئة التمريض والإداريون وإخصائيو تغذية. ومن المنتظر أن تتفقد وزيرة
اقرأ المزيد
وزير الطيران الفريق يونس المصرى مع السفير البريطانى

السفير البريطاني يعتذر لوزير الطيران: كان يجب إبلاغ السلطات المصرية

قدم السفير البريطاني اليوم اعتذارًا لوزير الطيران على خلفية قرار الشركة البريطانية تعليق رحلاتها إلى القاهرة أسبوعا، لكن الاعتذار لم يكن عن القرار، بل عن عدم إبلاغ السلطات المصرية به، ما يؤكد علم الإدارة البريطانية وموافقتها عليه.
البطل-مجدي-بشارة-1

50 عاما على معركة الجزيرة الخضراء.. درة معارك الاستنزاف

ستظل حرب الاستنزاف دائما الحرب التى مهدت الطريق وصنعت ممرات النصر فى أكتوبر 1973. أما معركة الجزيرة الخضراء فهى رغم دمويتها الشديدة وتفاصيلها البطولية النادرة فتمثل أبرز علامات بشرت بالنصر، عندما عجزت قوة إسرائيلية قوامها 800 مقاتل مدعومة بوحدات بحرية وغطاء جوى عن القضاء على قوة مصرية من 100 مقاتل تسليحهم خفيف، بعد أن حاصرتهم على جزيرة بلا أى دعم بحرى أو جوى.
جامعه-الازهر

الأزهر يكشف أعداد المتقدمين بتظلمات الثانوية

كشف الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن عدد الطلاب الذين تقدموا بتظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية لهذا العام، بلغ حتى الآن ما يعادل 5 آلاف و«626»، طالبا وطالبة، مشيرا إلى أن المواد الأكثر تظلما بالقسم العلمي هي مادتا الفيزياء والكيمياء، بينما جاءت المواد الأكثر تظلما بالقسم الأدبي هي مادتا القرآن والفقه الملكي، مشددا على أنه يمكن لأى طالب أن يتقدم بطلب رسمي إلى المنطقة الأزهرية التابع لها، للتظلم على المواد التى يرغب التظلم بها، وذلك بدفع مبلغ مالى، قدره 100 جنيه عن كل مادة.
وزير-المالية -محمد-معيط

هدية العيد للموظفين.. تقديم موعد صرف المرتبات

أصدرت وزارة المالية كتابا دوريا، اليوم الأحد، أعلنت فيه عن صرف مرتبات أغسطس، يوم 8 أغسطس المقبل، بمناسبة بدء العمل بموازنة العام المالي 2019 - 2020، للتيسير على العاملين في الدولة، مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وبداية العام الدراسي الجديد، موضحة أنها قررت تقديم مواعيد صرف رواتب العاملين في الدولة، بالعلاوات والزيادات المقررة، بما فيها المحولة على البنوك الخاصة، والنفقة قبل العيد. ويترقب المصريون يوم عرفة يوم 10 أغسطس الذي يكون إجازة رسمية ثم 4 أيام إجازة أخرى بمناسبة عيد الأضحى، من 11 حتى 14 أغسطس.
اقرأ المزيد من الأخبار
المحافظ عادل الغضبان يوجه بمتابعة إطلاق المشروع الرقمي لبورسعيد

محافظ بورسعيد يعتذر للمواطنين بسبب «ضعف المياه»

تقدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، باعتذار إلى أهالي المحافظة، بسبب أزمة ضعف مياه الشرب التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية، مشيرًا خلال مؤتمر صحفي عقده بديوان عام المحافظة لإعلان الخطوات التي قامت بها المحافظة منذ أزمة انقطاع مياه الشرب، إلى أنه رجل دولة وهذا الاعتذار من حق المواطنين علينا. وأكد محافظ بورسعيد أن الدولة لن تنجح بمفردها، وعلى المواطن دور هام في العمل على ترشيد استهلاك المياه، والإبلاغ عن أي مخالفات لإهدار المياه أو استهلاكها بطرق غير قانونية.
عادل-الغضبان

الغضبان: تعداد سكان بورسعيد زاد 200 ألف في عامين

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، إن المعدل العالمي لاستهلاك الفرد من المياه يوميا 320 لترا، وفي بورسعيد تجاوز 400 لتر يوميًا. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بديوان عام المحافظة لإعلان الخطوات التي قامت بها المحافظة منذ أزمة انقطاع مياه الشرب، أن بورسعيد بها مصدران للمياه، الأول من الجنوب يتم تغذيته من الترعة الحلوة والعباسة بمقدار 400 ألف متر مكعب يوميًا، والمصدر الثاني من خط العدلية بدمياط بمقدار 14 ألف متر مكعب يوميا.
التأمين-الصحي-ببورسعيد (11)

بمناسبة العيد.. 750 جنيهًا مكافأة للعاملين بالتأمين الصحي

قررت رئيس هيئة التأمين الصحي، الدكتورة سهير عبد الحميد، اليوم الأربعاء، صرف مكافأة لجميع العاملين بالهيئة وفروعها ووحداتها بواقع شهر من الراتب الأساسي بحد أدنى 750 جنيها، بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وبحسب قرار المكافأة، فإنه من المقرر أن تصرف لجميع العاملين المعينيين والمتعاقدين كل الوقت، والمنتدبين والمعارين للعمل بالهيئة الموجودين بالخدمة حتى اليوم. كما يستثنى من هذه المكافأة؛ المحالون إلى المحكمة الجنائية، الموقوفون عن العمل، المعارون والمنتدبون للعمل خارج الهيئة، المتعاقدون بنظام الفترات أو الاستدعاءات.
وزيرة- هالة-زايد الصح- تزور-طفلين قبل-عمليتي-زراعة قوقعة-في-بورسعيد (1)

هالة زايد تطمئن على المرضى بمنظومة التأمين الصحي

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، مستشفى النصر التخصصى بمحافظة بورسعيد، لمتابعة الاستعدادات النهائية لإجراء 3 عمليات قسطرة في القلب، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، كما زارت المرضي داخل غرفهم قبل إجراء العمليات الجراحية، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، كما زارت مستشفى أطفال النصر التخصصي للاطمئنان على طفلين قبل إجرائهما عمليتين جراحيتين لزراعة قوقعة الأذن، واطمأنت من أولياء أمور والأطفال على الخدمات الطبية المقدمة لهم في المستشفى.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org