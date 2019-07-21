إمبولي: جماهير ميلان ستعشق إسماعيل بن ناصر

٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٨ م

إسماعيل بن ناصر

من المنتظر أن يحسم ميلان صفقة انتقال اللاعب الجزائري إسماعيل بن ناصر من صفوف إمبولي في الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد تألقه اللافت للنظر في كأس الأمم الإفريقية التي اختتمت في مصر يوم الجمعة الماضي، وتتويجه بأفضل لاعب في البطولة، ليخرج المدير الرياضي لإمبولي، بيترو أكاردي، للتحدث عن انتقاله المرتقب إلى ميلان، بحسب ما نقلته صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، إذ قالت: "إسماعيل مقاتل، سيحبه كثيرا عشاق ميلان، نملك كشافين مميزين في القارة الأوروبية، وعندما نجد موهبة بارزة لا نتركها، وذلك الحال مع ابن ناصر".

وأضاف أكاردي: "ابن ناصر لاعب فضولي، وخططي من الطراز الأول، هو شاب لطيف ومتفتح، كل المجموعة تحبه، ويرغب في الوصول إلى القمة وسيصل إليها، وأرى أنه يجب علينا اليوم شكر بعضنا بعضا، كون إمبولي مكانا رائعا لتطور اللاعبين الشباب، وتوجد به مساحة كافية لتحسن أي لاعب". وواصل المدير الرياضي لإمبولي: "أتذكر موقفا

وأضاف أكاردي: "ابن ناصر لاعب فضولي، وخططي من الطراز الأول، هو شاب لطيف ومتفتح، كل المجموعة تحبه، ويرغب في الوصول إلى القمة وسيصل إليها، وأرى أنه يجب علينا اليوم شكر بعضنا بعضا، كون إمبولي مكانا رائعا لتطور اللاعبين الشباب، وتوجد به مساحة كافية لتحسن أي لاعب".



وواصل المدير الرياضي لإمبولي: "أتذكر موقفا لابن ناصر في مباراة أمام فيورنتينا، حيث حاول استخلاص إحدى الكرات، قبل أن يسقط لاعب الخصم عليه، ويتسبب في جرح غائر في ساقه، ولكنه نهض من على الأرض من أجل استعادة الكرة مرة أخرى، وتمت معالجته بسبع غرز".



وتابع أكاردي: "هذه الروح القتالية ستروق كثيرًا للجماهير في ملعب سان سيرو، فجماهير أي نادٍ ترغب في أن ترى اللاعبين يقاتلون ويعرقون من أجل فرقهم".