رياضة

إمبولي: جماهير ميلان ستعشق إسماعيل بن ناصر

٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٨ م
إسماعيل بن ناصر
إسماعيل بن ناصر
من المنتظر أن يحسم ميلان صفقة انتقال اللاعب الجزائري إسماعيل بن ناصر من صفوف إمبولي في الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد تألقه اللافت للنظر في كأس الأمم الإفريقية التي اختتمت في مصر يوم الجمعة الماضي، وتتويجه بأفضل لاعب في البطولة، ليخرج المدير الرياضي لإمبولي، بيترو أكاردي، للتحدث عن انتقاله المرتقب إلى ميلان، بحسب ما نقلته صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، إذ قالت: "إسماعيل مقاتل، سيحبه كثيرا عشاق ميلان، نملك كشافين مميزين في القارة الأوروبية، وعندما نجد موهبة بارزة لا نتركها، وذلك الحال مع ابن ناصر".
وأضاف أكاردي: "ابن ناصر لاعب فضولي، وخططي من الطراز الأول، هو شاب لطيف ومتفتح، كل المجموعة تحبه، ويرغب في الوصول إلى القمة وسيصل إليها، وأرى أنه يجب علينا اليوم شكر بعضنا بعضا، كون إمبولي مكانا رائعا لتطور اللاعبين الشباب، وتوجد به مساحة كافية لتحسن أي لاعب". وواصل المدير الرياضي لإمبولي: "أتذكر موقفا
اقرأ المزيد
محمد-صلاح‎

محمد صلاح يثير الجدل من جديد (صورة)

عاد محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، ليثير الجدل من جديد حوله، بعدما نشر صورة غريبة له عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، في أثناء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها من ناديه الإنجليزي عقب انتهاء مشوار مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بالخروج أمام جنوب إفريقيا في دور الستة عشر للبطولة التي كانت تستضيفها مصر. صلاح نشر صورة غريبة له يظهر فيها وهو "يستحم تحت الدش" والابتسامة تعلو وجهه، معلقًا عليها: «إجازة»، ما تسبب في ردود أفعال غاضبة من متابعيه عبر حسابه على تويتر.
تتويج الجزائر‎ (10)

الجزائر تحاول حل أزمة الجماهير في مطار القاهرة

بعد حالة الفوضى التي ظهرت داخل مطار القاهرة الدولي، بسبب تواجد عدد كبير من الجماهير الجزائرية العائدة لبلادها عقب حضورها نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، والذي انتهى بتتويج منتخب «محاربي الصحراء» بلقب الكان على حساب منتخب السنغال، كشفت تقارير صحفية جزائرية أن حكومة بلادها تسعى لحل أزمة الجماهير التي ظلت طوال الساعات الأخيرة في مطار القاهرة من أجل العودة لبلادها، حيث ذكرت جريدة «الخبر» الجزائرية أن شركة الطيران الجزائرية الحكومية أعلنت اليوم الأحد، عن تجهيز 7 طائرات لنقل المشجعين من مطار القاهرة إلى الجزائر.
جماهير الجزائر في إستاد القاهرة (2)

أعمال شغب لجماهير الجزائر في مطار القاهرة

?شهد مطار القاهرة الدولي، حالة من الفوضى بسبب تواجد عدد كبير من الجماهير الجزائرية العائدة لبلادها عقب حضورها نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، والتي انتهى بتتويج منتخب الجزائر بلقب الكان على حساب منتخب السنغال، حيث ظهر فيديو بثته قناة «النهار» الجزائرية، حالات من التزاحم والتدافع بين المشجعين وقوات أمن المطار، بعدما تكدس جمهور «محاربي الصحراء»، في مطار القاهرة دون وجود طائرات تكفي، وذكرت جريدة «الخبر» الجزائرية أن شركة الطيران الجزائرية الحكومة أعلنت يوم الأحد عن تجهيز 7 طائرات لنقل المشجعين من مطار القاهرة إلى الجزائر.
اقرأ المزيد من الأخبار
تتويج الجزائر‎ (4)

ابن ناصر.. حارب والده من أجل الجزائر لتكافئه الكرة

هو لاعب ديناميكي ونشيط وصغير في السن، يبلغ من العمر 21 عاما، فاللاعب الذي يلعب بقدمه اليسرى يجيد اللعب في أكثر من مركز، ويحد من المواهب الواعدة بشدة في كرة القدم الحديثة، فبإمكانه اللعب في أكثر من مركز في وسط الملعب من الارتكاز واللعب "بوكس تو بوكس" وكصانع لعب، فأسلوب لعبه إيطالي من الطراز الرفيع، ويتميز بالسرعة والرؤية والذكاء والمهارات العالية. إنه إسماعيل بن ناصر، أفضل لاعب في كأس الأمم الإفريقية التي اختتمت أمس في مصر، وأحد أهم العوامل التي مكنت الجزائر من التتويج باللقب القاري الثاني في تاريخها.
إحتفا-لاعبي-الجزائر-بالفوز (7)

إسماعيل بن ناصر أفضل لاعب في كأس الأمم الإفريقية

فاز إسماعيل بن ناصر، لاعب خط وسط نجم منتخب الجزائر، بجائزة أفضل لاعب في أمم أفريقيا 2019، بعدما ساهم في فوز منتخب بلاده بالبطولة، وتوج رايس مبولحي حارس مرمى الجزائر بجائزة القفاز الذهبي كأفضل حارس في كاس أمم أفريقيا 2019. وتوج المنتخب الجزائري بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على نظيره منتخب السنغال بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في نهائي البطولة الإفريقية، سجل هدف المباراة الوحيد بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من عمر المباراة.
الجزائر وتنزانيا 1 (6)

الجزائر ضد نيجيريا.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

يواجه المنتخب الجزائري نظيره منتخب نيجيريا، على ملعب القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد، في المباراة الثانية في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، وتأهلت الجزائر لهذا الدور بعد تصدر المجموعة الثالثة بالفوز على تنزانيا وكينيا والسنغال، وتخطت غينيا في دور الـ16 قبل أن تطيح بكوت ديفوار في ربع النهائي، أما نيجيريا فحلت ثانية في المجموعة الثانية بالفوز على بوروندي وغينيا، والخسارة أمام مدغشقر، وأطاحت في دور الـ16 بحاملة اللقب الكاميرون، قبل تخطي عقبة جنوب إفريقيا في ربع النهائي.
لاعبي الجزائر يحتفلوا بالصعود‎ (3)

الجزائر ضد نيجيريا.. من يتأهل لنهائي الكان؟

يحتضن ملعب القاهرة الدولي، اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً، المباراة الثانية في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، عندما تواجه الجزائر منتخب نيجيريا، وتأهلت الجزائر لهذا الدور بعد تصدر المجموعة الثالثة بالفوز على تنزانيا وكينيا والسنغال، وتخطت غينيا في دور الـ16 قبل أن تطيح بكوت ديفوار في ربع النهائي، أما نيجيريا فحلت ثانية في المجموعة الثانية بالفوز على بوروندي وغينيا، والخسارة أمام مدغشقر، وأطاحت في دور الـ16 بحاملة اللقب الكاميرون، قبل تخطي عقبة جنوب إفريقيا في ربع النهائي.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org