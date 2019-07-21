هنا شيحة تؤكد انفصالها عن أحمد فلوكس: ماحصلش نصيب

تحرير:عبد الفتاح العجمي ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

هنا شيحة وأحمد فلوكس

العديد من الأخبار تم تناقلها خلال الفترة الماضية حول انفصال النجمين أحمد فلوكس وهنا شيحة، بعد أقل من عام على زواجهما، حيث تم عقد القران في أكتوبر 2018 الماضي بعدما تعارفا خلال كواليس مسلسل "نصيبي وقسمتك". وزادت حدة هذه الأنباء خلال الساعات الأخيرة الماضية، وهو ما دعا "التحرير" للتأكد من حقيقة ذلك، وعليه هاتفنا الفنانة هنا شيحة، لتفاجئ الجميع وتؤكد خبر طلاقهما، وشددت هنا شيحة على أن الانفصال تم بكل هدوء ومودة، حيث تُكن لفلوكس كل الاحترام، وقالت نصًا لـ"التحرير": "حقيقي خبر الانفصال، ماحصلش نصيب".

كانت قد انتشرت العديد من الأنباء حول انفصال الثنائي في مارس الماضي، بعدما قاما بإلغاء متابعة بعضهما، كما حذفا كل الصور التي تجمعهما معًا، وبناء على ذلك انتشرت شائعات أكدتها عدة مصادر مختلفة، أنهما انفصلا بعد أقل من 6 أشهر من إعلان زواجهما في أكتوبر الماضي. ومجددًا حرص كل منهما على نشر صورة مع