هدية العيد للموظفين.. تقديم موعد صرف المرتبات

٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م

محمد معيط وزير المالية

أصدرت وزارة المالية كتابا دوريا، اليوم الأحد، أعلنت فيه عن صرف مرتبات أغسطس، يوم 8 أغسطس المقبل، بمناسبة بدء العمل بموازنة العام المالي 2019 - 2020، للتيسير على العاملين في الدولة، مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وبداية العام الدراسي الجديد، موضحة أنها قررت تقديم مواعيد صرف رواتب العاملين في الدولة، بالعلاوات والزيادات المقررة، بما فيها المحولة على البنوك الخاصة، والنفقة قبل العيد. ويترقب المصريون يوم عرفة يوم 10 أغسطس الذي يكون إجازة رسمية ثم 4 أيام إجازة أخرى بمناسبة عيد الأضحى، من 11 حتى 14 أغسطس.

ويذكر أنه تقرر اعتبار، يوم الثلاثاء، المقبل الموافق 23 يوليو عطلة رسمية بالبنوك وجميع وحدات الجهاز المصرفي والبورصة المصرية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو. وأوضح مصدر مسؤول بالبورصة والبنك المركزي، أنه سيتم استئناف العمل بالبورصة والجهاز المصرفي يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو الجاري.وكان المهندس