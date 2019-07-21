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هدية العيد للموظفين.. تقديم موعد صرف المرتبات

٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م
محمد معيط وزير المالية
محمد معيط وزير المالية
أصدرت وزارة المالية كتابا دوريا، اليوم الأحد، أعلنت فيه عن صرف مرتبات أغسطس، يوم 8 أغسطس المقبل، بمناسبة بدء العمل بموازنة العام المالي 2019 - 2020، للتيسير على العاملين في الدولة، مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وبداية العام الدراسي الجديد، موضحة أنها قررت تقديم مواعيد صرف رواتب العاملين في الدولة، بالعلاوات والزيادات المقررة، بما فيها المحولة على البنوك الخاصة، والنفقة قبل العيد. ويترقب المصريون يوم عرفة يوم 10 أغسطس الذي يكون إجازة رسمية ثم 4 أيام إجازة أخرى بمناسبة عيد الأضحى، من 11 حتى 14 أغسطس.
ويذكر أنه تقرر اعتبار، يوم الثلاثاء، المقبل الموافق 23 يوليو عطلة رسمية بالبنوك وجميع وحدات الجهاز المصرفي والبورصة المصرية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو. وأوضح مصدر مسؤول بالبورصة والبنك المركزي، أنه سيتم استئناف العمل بالبورصة والجهاز المصرفي يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو الجاري.وكان المهندس
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وزير الطيران الفريق يونس المصرى مع السفير البريطانى

السفير البريطاني يعتذر لوزير الطيران: كان يجب إبلاغ السلطات المصرية

قدم السفير البريطاني اليوم اعتذارًا لوزير الطيران على خلفية قرار الشركة البريطانية تعليق رحلاتها إلى القاهرة أسبوعا، لكن الاعتذار لم يكن عن القرار، بل عن عدم إبلاغ السلطات المصرية به، ما يؤكد علم الإدارة البريطانية وموافقتها عليه.
البطل-مجدي-بشارة-1

50 عاما على معركة الجزيرة الخضراء.. درة معارك الاستنزاف

ستظل حرب الاستنزاف دائما الحرب التى مهدت الطريق وصنعت ممرات النصر فى أكتوبر 1973. أما معركة الجزيرة الخضراء فهى رغم دمويتها الشديدة وتفاصيلها البطولية النادرة فتمثل أبرز علامات بشرت بالنصر، عندما عجزت قوة إسرائيلية قوامها 800 مقاتل مدعومة بوحدات بحرية وغطاء جوى عن القضاء على قوة مصرية من 100 مقاتل تسليحهم خفيف، بعد أن حاصرتهم على جزيرة بلا أى دعم بحرى أو جوى.
جامعه-الازهر

الأزهر يكشف أعداد المتقدمين بتظلمات الثانوية

كشف الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن عدد الطلاب الذين تقدموا بتظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية لهذا العام، بلغ حتى الآن ما يعادل 5 آلاف و«626»، طالبا وطالبة، مشيرا إلى أن المواد الأكثر تظلما بالقسم العلمي هي مادتا الفيزياء والكيمياء، بينما جاءت المواد الأكثر تظلما بالقسم الأدبي هي مادتا القرآن والفقه الملكي، مشددا على أنه يمكن لأى طالب أن يتقدم بطلب رسمي إلى المنطقة الأزهرية التابع لها، للتظلم على المواد التى يرغب التظلم بها، وذلك بدفع مبلغ مالى، قدره 100 جنيه عن كل مادة.
الحج

الأوقاف: الحج الفريضة الوحيدة المقرونة بالاستطاعة

تنظم وزارة الأوقاف، اليوم الأحد، فعاليات "الندوة العلمية الكبرى" تحت عنوان: "التيسير في الحج لاستعرض نسك الحج وواجبات الحاج.. ومواضع التيسير في أداء فريضة الحج". وقال الدكتور ياسر معروف مدير إدارة الأوقاف بالمعادي، إن الحج الفريضة الوحيدة التي جاءت مقرونة بالاستطاعة والتيسير مستشهدا بقوله تعالي "وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً"، وأن النبي قد بُعث بـ"الحنفية" السمحة، مؤكدا أن أصل الدين قائم على اليسر وعدم المشقة.
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التأمين-الصحي-ببورسعيد (11)

بمناسبة العيد.. 750 جنيهًا مكافأة للعاملين بالتأمين الصحي

قررت رئيس هيئة التأمين الصحي، الدكتورة سهير عبد الحميد، اليوم الأربعاء، صرف مكافأة لجميع العاملين بالهيئة وفروعها ووحداتها بواقع شهر من الراتب الأساسي بحد أدنى 750 جنيها، بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وبحسب قرار المكافأة، فإنه من المقرر أن تصرف لجميع العاملين المعينيين والمتعاقدين كل الوقت، والمنتدبين والمعارين للعمل بالهيئة الموجودين بالخدمة حتى اليوم. كما يستثنى من هذه المكافأة؛ المحالون إلى المحكمة الجنائية، الموقوفون عن العمل، المعارون والمنتدبون للعمل خارج الهيئة، المتعاقدون بنظام الفترات أو الاستدعاءات.
سجائر

حقيقة رفع أسعار السجائر بعد زيادة البنزين

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن زيادة أسعار السجائر المحلية نتيجة تحريك أسعار الوقود, وتواصل المركز مع وزارة المالية، التي أكدن أنه لا توجد أي زيادات جديدة سواء في أسعار السجائر المحلية أو منتجات التبغ المستوردة التي تدخل في عملية صناعتها، وأن أسعارها الحالية كما هي تماما ولم تشهد أي تغيير بعد تحريك أسعار الوقود، وأن كل ما يتردد من أنباء في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
منفذ-بيع-لحوم

منها اللحوم.. انخفاض أسعار 6 سلع يقود التضخم للتراجع

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانا، اليوم الأربعاء، أظهر تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك في مصر خلال يونيو الماضي إلى أقل مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأشار البيان إلى أن معدل التضخم السنوي بلغ خلال الشهر الماضي 9.4% وهو أقل مستوى له منذ مارس 2016، فيما بلغ معدل التضخم الشهري خلال يونيو الماضي 0.8% وهو أقل مستوى له منذ ديسمبر 2018. وأرجع البيان أسباب انخفاض معدل التضخم الشهري إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة (10.0%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.2%)، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.6%).
وزير-المالية -محمد-معيط

المالية للبرلمان: أموال التأمينات معفاة من الضرائب

اجتمعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، وذلك للانتهاء من مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، المقدم من الحكومة. وقال محمد عبد الفتاح ممثل وزارة المالية، إن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، يستهدف الحفاظ على أموال التأمينات والمعاشات، واستثمارها استثمارا آمنا لصالح أصحاب المعاشات، مضيفا أن استثمار أموال الهيئة في سندات وأذون الخزانة هو ضمن استثمار آمن، لذلك فهو مكسب الهيئة وأموال التأمينات، ويمثل عنصر أمان وضمان لأموال المعاشات.
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