جريمة

تسمم 20 شخصا بسبب «حلويات» محل شهير بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م
تسمم - تعبيرية
تسمم - تعبيرية
أعلن مركز السموم التابع لكلية الطب بجامعة الإسكندرية، استقبال 20 شخصا أصيبوا بتسمم غذائي نتيجة تناولهم وجبات حلويات متفرقة، وتم علاج عدد كبير منهم وغادروا المستشفى، بينما تبقت 5 حالات تتلقى العلاج. وقالت الدكتورة مها غانم، رئيس قسم السموم، إن المركز استقبل 20 شخصا مصابين بتسمم، وإنه تم إجراء التحاليل اللازمة لهم، وتبين أن التسمم نتيجة تناول وجبة حلويات من أحد المحال الشهيرة المتخصصة في تقديم وجبات الحلوى، مشيرة إلى أنه تم عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهم.
وأضافت "غانم" في تصريحات لـ"التحرير"، أن جميع المصابين بالتسمم وصلوا إلى المستشفى منذ أول من أمس، ويعانون من حالات قيء وإسهال وارتفاع شديد في درجات الحرارة. وأوضحت "مدير مركز السموم" أنه تم إجراء التحاليل اللازمة لجميع الحالات وتبين استقرار حالاتهم الصحية وتم علاج نحو 15 حالة غادروا المستشفى، بينما
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مأساة في عابدين.. تفحم 5 أشخاص من أسرة واحدة

شهدت منطقة عابدين مأساة إنسانية عقب مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة على أثر اندلاع حريق هائل داخل شقتهم بالدور الثالث بعد الأرضي بباب المنشر بحسن الأكبر بالحي الشعبي العريق، وأسفر الحادث عن وفاة الأسرة المكونة من زوج وزوجته وابنتهما وحفيدتيهما، 8 سنوات و10 سنوات، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بشكل كامل ومنع امتداده لباقي العقار أو العقارات المجاورة. تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغا باندلاع حريق بشقة سكنية بمنطقة عابدين، أسفر عن مصرع أسرة كاملة.
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صامتة ومصدومة.. ما لم تقله فتاة الجيزة المعوقة

قالت مصادر أمنية مسؤولة بالإدارة العامة لمباحث الجيزة، إنه من المقرر عرض فتاة معوقة ذهنيا على الطب الشرعي؛ لبيان حقيقة تعرضها للاعتداء الجنسي من عدمه على يد شابين استدرجاها تحت تهديد السلاح إلى مشتل بشارع البحر الأعظم بدائرة مركز شرطة الجيزة. وأضافت المصادر في تصريحات خاصة، أن صاحبة الـ21 سنة تم إيداعها في غرفة منفردة بقسم شرطة الجيزة دون اختلاطها بالسجينات داخل حجز السيدات، حرصا على حياتها، فضلا عن تقديم الرعاية الكاملة لها، لا سيما الدعم النفسي.
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البريئة والذئاب..تفاصيل جريمة هتك عرض على ضفاف النيل

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سجن أمينة مخزن اختلست أموال معونة الشتاء بالإسكندرية

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الغداء الأخير.. تفاصيل وفاة طفلين بسبب أكلة بطيخ

يأتي الصيف حاملًا معه أسبابا إضافية لحالات وفاة قد يكون من بين ضحاياها أطفال في عمر الزهور، وهو ما حدث في قرية «سنهوا» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، بجنوب محافظة الشرقية؛ إذ دفع طفلان، أكبرهما بالكاد أتم ربيعه الخامس، والصغير عمره ثلاث سنوات، حياتهما ثمنًا لإهمال أدى إلى تناولهما وجبة «بطيخ» ملوثة، تسببت في نهايتهما وإصابة شقيقهما ووالدته بحالات قيء وارتفاع في درجات الحرارة وتسمم غذائي انتهى باحتجازهما في المستشفى لمحاولة إسعفاهما وإنقاذهما من مصير الصغيرين اللذين فارقا الحياة.
تسمم

بطيخ فاسد يقتل طفلين ويصيب والدتهما في الشرقية

لفظ طفلان -أكبرهما أتم ربيعه الخامس- أنفاسهما الأخيرة، بينما أصيبت والدتهما بارتفاع في درجة حرارة جسدها وحالة تسمم غذائي، اليوم السبت؛ على أثر تناولهم وجبة بطيخ «فاسد» داخل منزل الأسرة بقرية «سنهوا» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، بمحافظة الشرقية. وجرى نقل الأم إلى مستشفى «الزقازيق» الجامعي، لمحاولة إسعافها، وأخطرت نيابة منيا القمح العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار محمد المراكبي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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تسمم 21 شخصا من أسرة واحدة في المنيا بسبب «وجبة أرز»

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سيارة -اسعاف

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