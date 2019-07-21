تسمم 20 شخصا بسبب «حلويات» محل شهير بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م

تسمم - تعبيرية

أعلن مركز السموم التابع لكلية الطب بجامعة الإسكندرية، استقبال 20 شخصا أصيبوا بتسمم غذائي نتيجة تناولهم وجبات حلويات متفرقة، وتم علاج عدد كبير منهم وغادروا المستشفى، بينما تبقت 5 حالات تتلقى العلاج. وقالت الدكتورة مها غانم، رئيس قسم السموم، إن المركز استقبل 20 شخصا مصابين بتسمم، وإنه تم إجراء التحاليل اللازمة لهم، وتبين أن التسمم نتيجة تناول وجبة حلويات من أحد المحال الشهيرة المتخصصة في تقديم وجبات الحلوى، مشيرة إلى أنه تم عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهم.

وأضافت "غانم" في تصريحات لـ"التحرير"، أن جميع المصابين بالتسمم وصلوا إلى المستشفى منذ أول من أمس، ويعانون من حالات قيء وإسهال وارتفاع شديد في درجات الحرارة. وأوضحت "مدير مركز السموم" أنه تم إجراء التحاليل اللازمة لجميع الحالات وتبين استقرار حالاتهم الصحية وتم علاج نحو 15 حالة غادروا المستشفى، بينما