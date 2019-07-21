الشرنوبي عن علاقته بسارة الطباخ: للأسف دي غلطتي

الفنان محمد الشرنوبي أوضح أسباب انفصاله عن المنتجة سارة الطباخ، وكشف لأول مرة عن تفاصيل عقد الاحتكار الذى استغلته ضده والذي وصلت قيمته إلى 600 ألف دولار

تحرير:محمد عبد المنعم ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١١ م

خرج الفنان محمد الشرنوبي عن صمته، وأوضح فى منشور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، تفاصيل علاقته بالمنتجة سارة الطباخ، التى ارتبط بها فترة من الوقت، وسبب خروج فيديو الخطوبة بعد عام من خطوبتهما، وكتب: "عايز أرد على شوية حاجات وعلى أسئلة كتير بتتسئل بقالها فترة ماكنتش حابب أتكلم فيها، أنا طول عمري باحب شغلي جداً ومابحبش أتكلم في أي حاجه تانية غيره، بس بقالي فترة عليا هجوم شخصي غير مبرر وكلام كتير له علاقة بحياتي الشخصية، ماحبتش أتكلم فيها غير لما أكون جربت كل الطرق في إني أحاول أحلها الأول".

وتابع: "في سبتمبر 2017 بعد مسلسل لا تطفئ الشمس وحلقات صاحبة السعادة وحفلة الموسيقار الكبير عمر خيرت وأغنية (مين فينا) مع النجمة الكبيرة أصالة، وبعد ما كنت لسه ماضي مسلسل (كأنه امبارح) وفيلم (الممر)، جالي شغل مع شركة كبيرة عشان أنزلّهم بوست على إنستجرام عندي، اللي كانت ماسكة الحملة دي واحدة اسمها سارة

وتابع: "في سبتمبر 2017 بعد مسلسل لا تطفئ الشمس وحلقات صاحبة السعادة وحفلة الموسيقار الكبير عمر خيرت وأغنية (مين فينا) مع النجمة الكبيرة أصالة، وبعد ما كنت لسه ماضي مسلسل (كأنه امبارح) وفيلم (الممر)، جالي شغل مع شركة كبيرة عشان أنزلّهم بوست على إنستجرام عندي، اللي كانت ماسكة الحملة دي واحدة اسمها سارة الطباخ، نشأت علاقة صداقة لطيفة وكانت بتقنعني إني أحترف الغناء في فترة كنت عاوز أركز في التمثيل أكتر".

وكشف: "سارة كانت إنسانة جميلة وجدعة جدا.. الموضوع بعد كده اتطور من صداقة لعلاقة حب، وبقى فيه ما بينا ثقة واحترام، بس دي كانت بداية مشاكل قوية جدا حصلتلي في حياتي، أهمها عدم رضا أبويا عن العلاقة دي بسبب إن فرق السن بيني وبينها 15 سنة، وده كان السبب الرئيسي إن أبويا ماكانش موجود في فيديو قراية الفاتحة اللي معظم الناس شافته".

وأضاف: "وبالمناسبة الفيديو ده إتصور يوم 5 أبريل 2018، يعني من سنة و3 شهور تقريبا، وفضل أبويا زعلان مني فترة وماتصالحناش غير لما حضرلي أول حفلة أعملها في حياتي، وده كان السبب في إن لما قدمته عيطت ونزلت من على المسرح".

تابع: "المهم، نرجع للي كنت باقوله، قبل ما يبقى فيه خطوبة أو حتى أي شغل ما بينا، كان عندي أكتر من عرض من شركات إنتاج أغاني كبيرة إني أعمل ألبوم، بس كنت حابب أعمل كل فترة أغنية جنب التمثيل، فضلت سارة تقنعني كتير إننا نشتغل مع بعض ونعمل ألبوم أنا وهي، والقرار ده كان مخيف جدا بالنسبة لي، لأنه كان معناه إني مش هابقى عارف أتفرغ تماماً للتمثيل، وده اللي حصل فعلاً بعد (كأنه امبارح)".

أوضح: "اقتنعت وابتدينا نشتغل، بعدها فوجئت بيها بتقدملي عقد احتكار مدته 10 سنين، والشرط الجزائي اللي في العقد 600.000 دولار، وماليش حق إمضاء أي عمل سواء تمثيل أو غناء، وللأسف دي غلطتي، أنا كنت متخيل إن شروط العقد ده، الشروط المتعارف عليها، ولما خفت وقلقت من الشروط دي شوية كانت سارة بتقنعني إن دي مجرد شكليات وإن كل حاجة هاتتم بالتراضي، وقالتلي بالحرف: أي وقت هاتيجي تقولي فيه إن العقد ده مش مريحك، هاديلك العقد وعمري ما هاغصبك على حاجة".

واصل: "بسبب ثقتي فيها وحبي ليها وافقت على كل ده، ووافقت كمان إني أمضي العقد ده، رغم إنه كان معمول بتاريخ قبله بحوالي 10 شهور بتاريخ اليوم اللي قابلتها فيه تقريبا. ومن بعد ما مضيت العقد وبعد ما قريت الفاتحة اللي وقفت قدام كل الناس فيها.. لقيت طريقة تعامل مختلفة تماما وتوتر بدون أسباب بيحصل بيني وبينها".

استكمل: "فسخت الخطوبة شهر يوليو 2018 يعني بعد 3 شهور بالظبط من قراية الفاتحة، وماكناش لسه ساعتها اشتغلنا على الألبوم، وقلتلها إني مش حابب أكمل شغل خلينا أصحاب أحسن، وكان فيه محاولات معايا من ناس كتير مشتركة ما بيننا عشان يصلحوا الموضوع لأكتر من شهر، ووافقت إننا ندي نفسنا فرصه تانية كتجربة عشان كان عندي مشاكل كتير في طريقة التعامل، ورجعنا وكانت الحياة كويسة في الأول ورجعنا نشتغل تاني، وبعد فترة بدأت المشاكل ترجع تاني وبشكل أسخف، واتسببت في مشاكل كبيرة بيني وبين أهلي وأصحابي القريبين، وحتى أي حد في الوسط بقى بيتجنبني أو بيتجنب التعامل معايا لمجرد إن هي اللي ماسكة شغلي، عشان طريقتها ماكانتش ألذ حاجة خالص، وبدأت تحاول تتحكم في كل حياتي وعلاقتي بكل اللي حواليا، ولما حاولت أمشي تاني ابتدا يبقى فيه استخدام لفكرة العقد بشكل واضح والمشاكل بقت شخصية ومهنية".

استطرد: "لما مارضتش أكمل في علاقة أنا حاسس إنها مابقتش مناسبة ليا ولا أنا ولا الطرف التاني، ابتدا يبقى أساليب تانية للضغط، آخرها كان فيديو الخطوبة اللي نزل واحنا أصلا مش مع بعض، ولإني عمري ما كنت حابب إن حياتي الشخصية تبقى مجال للكلام، ولإن فعلاً الخطوبة دي حصلت في يوم من الأيام، ولإني عمري ما هاجرحها أو أحرجها، ماعلقتش خالص على وعد منها إننا ننزل بعد فترة إن الخطوبة اتفسخت، لإن إحنا فعلاً دلوقتي مش مخطوبين".

تابع: "عدم ردي على الفيديو في الفترة دي خلاني أكتشف إنها عاملة مشاكل مع ناس كتير، وبقى عندي معلومات وحاجات ماكنتش حابب إني أعرفها عنها، مع ذلك برضه كنت دايماً باسعى إننا نخرج بالمعروف، ومن ساعتها بقى فيه شكل أشرس في التعامل، ولإن هي بس اللي ليها الحق في الإمضاء على العقود، هي مابتردش على أي حد بيطلبني في شغل، فبقى شغلي واقف وحتى فلوسي القديمة مش عارف آخدها منها، وفيه حملات غير مبررة وغير منطقية معمولة عليا وفيها تجريح شخصي ليا ولعيلتي، ومحاولات لعمل مشاكل بيني وبين الصحفيين اللي عمري ما كان بيني وبينهم مشاكل وبكنلهم كل احترام، مع العلم إن من أقوى نقاط القوة عندها الميديا والصحافة والعلاقات العامة بحكم شغلها، ومع العلم برضه إن شركتها لسه المفروض بتمثلني وبتدير أعمالي".

اختتم: "أنا كنت ملتزم الصمت ومش باتكلم في التفاصيل دي كلها عشان كان بيني وبينها عشرة وعيش وملح، بس واضح إني كنت غلطان عشان نيتي كانت سليمة شوية زيادة، والطرف التاني ماحطش أي اعتبار لكل الحاجات دى، دي المرة الوحيدة اللي هاتكلم فيها عن الموضوع ده، ومش ناوي أتكلم فيه تاني ولا على مستوى الصحافة ولا على مستوى السوشيال ميديا، والمرة الأولى وبإذن الله الأخيرة اللي اضطر أتكلم فيها عن حاجة ليها علاقة بحياتي الشخصية، بس كان لازم أشرحلكوا إيه اللي بيحصل عشان كل التساؤلات اللي بتحصل بقالها فترة".