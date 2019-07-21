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الشرنوبي عن علاقته بسارة الطباخ: للأسف دي غلطتي

الفنان محمد الشرنوبي أوضح أسباب انفصاله عن المنتجة سارة الطباخ، وكشف لأول مرة عن تفاصيل عقد الاحتكار الذى استغلته ضده والذي وصلت قيمته إلى 600 ألف دولار
تحرير:محمد عبد المنعم ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١١ م
محمد الشرنوبي
محمد الشرنوبي
خرج الفنان محمد الشرنوبي عن صمته، وأوضح فى منشور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، تفاصيل علاقته بالمنتجة سارة الطباخ، التى ارتبط بها فترة من الوقت، وسبب خروج فيديو الخطوبة بعد عام من خطوبتهما، وكتب: "عايز أرد على شوية حاجات وعلى أسئلة كتير بتتسئل بقالها فترة ماكنتش حابب أتكلم فيها، أنا طول عمري باحب شغلي جداً ومابحبش أتكلم في أي حاجه تانية غيره، بس بقالي فترة عليا هجوم شخصي غير مبرر وكلام كتير له علاقة بحياتي الشخصية، ماحبتش أتكلم فيها غير لما أكون جربت كل الطرق في إني أحاول أحلها الأول".
وتابع: "في سبتمبر 2017 بعد مسلسل لا تطفئ الشمس وحلقات صاحبة السعادة وحفلة الموسيقار الكبير عمر خيرت وأغنية (مين فينا) مع النجمة الكبيرة أصالة، وبعد ما كنت لسه ماضي مسلسل (كأنه امبارح) وفيلم (الممر)، جالي شغل مع شركة كبيرة عشان أنزلّهم بوست على إنستجرام عندي، اللي كانت ماسكة الحملة دي واحدة اسمها سارة
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هنا شيحة تؤكد انفصالها عن أحمد فلوكس: ماحصلش نصيب

العديد من الأخبار تم تناقلها خلال الفترة الماضية حول انفصال النجمين أحمد فلوكس وهنا شيحة، بعد أقل من عام على زواجهما، حيث تم عقد القران في أكتوبر 2018 الماضي بعدما تعارفا خلال كواليس مسلسل "نصيبي وقسمتك". وزادت حدة هذه الأنباء خلال الساعات الأخيرة الماضية، وهو ما دعا "التحرير" للتأكد من حقيقة ذلك، وعليه هاتفنا الفنانة هنا شيحة، لتفاجئ الجميع وتؤكد خبر طلاقهما، وشددت هنا شيحة على أن الانفصال تم بكل هدوء ومودة، حيث تُكن لفلوكس كل الاحترام، وقالت نصًا لـ"التحرير": "حقيقي خبر الانفصال، ماحصلش نصيب".
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أحمد عز يجرب حظه لأول مرة.. 9 عروض مسرحية جديدة

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الشرنوبي يجيب.. هل هناك جزء ثان من «كأنه إمبارح»؟

نشر الفنان محمد الشرنوبى، صورة تجمعه بكل من الفنانة هدى المفتي وخالد أنور وأسماء جلال، على موقع «إنستجرام» وهم يوجدون داخل حمام السباحة، وعلق على الصورة: «ده جزء تاني وده ولا إيه؟ كأنه إمبارح»، وتفاعل الجمهور مع الصورة، مؤكدين سعادتهم حال تقديم جزء ثان من المسلسل الذي عرض العام الماضى وحقق نجاحا كبيرًا، ولكن هل هناك بالفعل جزء ثان من المسلسل؟ الأمر لا يزال غير مؤكد، ولكن نهاية الجزء الأول تركها الكاتب مفتوحة وتتحمل تقديم جزء آخر، خاصة مع اهتمام المشاهدين بقصة "علي" الطفل الذى أصبح شابا وتبحث عائلته عنه منذ أن خطف منها وهو بالخامسة من عمره.
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