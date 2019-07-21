رسميا.. رينارد يستقيل من تدريب المغرب
٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١١ م
رينارد
أعلن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، اليوم الأحد، استقالته رسميا من تدريب المنتخب المغربي، بعد أكثر من 3 أعوام على توليه المهمة، والخروج المخيب من ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، التي أقيمت في مصر، مودعًا الجماهير واللاعبين بكلمات مؤثرة، حيث قال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «سيبقى المغرب دائما بالنسبة لي بلدا عشت فيه مشاعر لا تصدق، دامت طويلا واستمرت حتى الآن. قضيت هنا نحو 3 سنوات ونصف السنة، أي 41 شهرا، شاركت فيها لحظات دقيقة ومكثفة مع اللاعبين الذين أحبهم بصدق، والموظفين المتفانين، وكذلك مع المشجعين المغاربة».
وتابع رينارد: «لقد كانت مغامرة رائعة، بدأت من الرأس الأخضر إلى مصر عبر الجابون وروسيا، تقدم الفريق من المركز 81 في التصنيف العالمي في عام 2016، ورفع سقف طموح شعب كامل، أنا فخور بما حققناه، وإلى أي مدى تمكنا من رفع كرة القدم المغربية إلى الأعلى»، مضيفا: «بالإضافة إلى تصنيفنا الدولي
وتابع رينارد: «لقد كانت مغامرة رائعة، بدأت من الرأس الأخضر إلى مصر عبر الجابون وروسيا، تقدم الفريق من المركز 81 في التصنيف العالمي في عام 2016، ورفع سقف طموح شعب كامل، أنا فخور بما حققناه، وإلى أي مدى تمكنا من رفع كرة القدم المغربية إلى الأعلى»، مضيفا: «بالإضافة إلى تصنيفنا الدولي (47)، وصلنا مرتين إلى المرحلة الثانية من كأس الأمم الإفريقية، بما في ذلك ربع النهائي، وهو ما لم يتحقق منذ عام 2004».
وذكر: «أيضا شاركنا في كأس العالم 2018 في روسيا بعد 20 عامًا من غياب المغرب عن تلك البطولة، وهي المرة الأولى لي في المونديال ولن أنسى ذلك أبدا. نعم، لقد كنا جميعا نتمنى الأفضل في الكان لكن هذه هي كرة القدم، فهي تلد أعظم الآمال، بعد 3 انتصارات في الدور الأول، لأول مرة في البطولة، وتجلب لنا الأحزان أيضًا بالإقصاء».