رسميا.. رينارد يستقيل من تدريب المغرب

٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١١ م

رينارد

أعلن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، اليوم الأحد، استقالته رسميا من تدريب المنتخب المغربي، بعد أكثر من 3 أعوام على توليه المهمة، والخروج المخيب من ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، التي أقيمت في مصر، مودعًا الجماهير واللاعبين بكلمات مؤثرة، حيث قال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «سيبقى المغرب دائما بالنسبة لي بلدا عشت فيه مشاعر لا تصدق، دامت طويلا واستمرت حتى الآن. قضيت هنا نحو 3 سنوات ونصف السنة، أي 41 شهرا، شاركت فيها لحظات دقيقة ومكثفة مع اللاعبين الذين أحبهم بصدق، والموظفين المتفانين، وكذلك مع المشجعين المغاربة».

وتابع رينارد: «لقد كانت مغامرة رائعة، بدأت من الرأس الأخضر إلى مصر عبر الجابون وروسيا، تقدم الفريق من المركز 81 في التصنيف العالمي في عام 2016، ورفع سقف طموح شعب كامل، أنا فخور بما حققناه، وإلى أي مدى تمكنا من رفع كرة القدم المغربية إلى الأعلى»، مضيفا: «بالإضافة إلى تصنيفنا الدولي