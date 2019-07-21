رياضة

رسميا.. رينارد يستقيل من تدريب المغرب

٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١١ م
رينارد
رينارد
أعلن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، اليوم الأحد، استقالته رسميا من تدريب المنتخب المغربي، بعد أكثر من 3 أعوام على توليه المهمة، والخروج المخيب من ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، التي أقيمت في مصر، مودعًا الجماهير واللاعبين بكلمات مؤثرة، حيث قال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «سيبقى المغرب دائما بالنسبة لي بلدا عشت فيه مشاعر لا تصدق، دامت طويلا واستمرت حتى الآن. قضيت هنا نحو 3 سنوات ونصف السنة، أي 41 شهرا، شاركت فيها لحظات دقيقة ومكثفة مع اللاعبين الذين أحبهم بصدق، والموظفين المتفانين، وكذلك مع المشجعين المغاربة».
وتابع رينارد: «لقد كانت مغامرة رائعة، بدأت من الرأس الأخضر إلى مصر عبر الجابون وروسيا، تقدم الفريق من المركز 81 في التصنيف العالمي في عام 2016، ورفع سقف طموح شعب كامل، أنا فخور بما حققناه، وإلى أي مدى تمكنا من رفع كرة القدم المغربية إلى الأعلى»، مضيفا: «بالإضافة إلى تصنيفنا الدولي
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محمد صلاح يثير الجدل من جديد (صورة)

عاد محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، ليثير الجدل من جديد حوله، بعدما نشر صورة غريبة له عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، في أثناء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها من ناديه الإنجليزي عقب انتهاء مشوار مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بالخروج أمام جنوب إفريقيا في دور الستة عشر للبطولة التي كانت تستضيفها مصر. صلاح نشر صورة غريبة له يظهر فيها وهو "يستحم تحت الدش" والابتسامة تعلو وجهه، معلقًا عليها: «إجازة»، ما تسبب في ردود أفعال غاضبة من متابعيه عبر حسابه على تويتر.
تتويج الجزائر‎ (10)

الجزائر تحاول حل أزمة الجماهير في مطار القاهرة

بعد حالة الفوضى التي ظهرت داخل مطار القاهرة الدولي، بسبب تواجد عدد كبير من الجماهير الجزائرية العائدة لبلادها عقب حضورها نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، والذي انتهى بتتويج منتخب «محاربي الصحراء» بلقب الكان على حساب منتخب السنغال، كشفت تقارير صحفية جزائرية أن حكومة بلادها تسعى لحل أزمة الجماهير التي ظلت طوال الساعات الأخيرة في مطار القاهرة من أجل العودة لبلادها، حيث ذكرت جريدة «الخبر» الجزائرية أن شركة الطيران الجزائرية الحكومية أعلنت اليوم الأحد، عن تجهيز 7 طائرات لنقل المشجعين من مطار القاهرة إلى الجزائر.
جماهير الجزائر في إستاد القاهرة (2)

أعمال شغب لجماهير الجزائر في مطار القاهرة

?شهد مطار القاهرة الدولي، حالة من الفوضى بسبب تواجد عدد كبير من الجماهير الجزائرية العائدة لبلادها عقب حضورها نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، والتي انتهى بتتويج منتخب الجزائر بلقب الكان على حساب منتخب السنغال، حيث ظهر فيديو بثته قناة «النهار» الجزائرية، حالات من التزاحم والتدافع بين المشجعين وقوات أمن المطار، بعدما تكدس جمهور «محاربي الصحراء»، في مطار القاهرة دون وجود طائرات تكفي، وذكرت جريدة «الخبر» الجزائرية أن شركة الطيران الجزائرية الحكومة أعلنت يوم الأحد عن تجهيز 7 طائرات لنقل المشجعين من مطار القاهرة إلى الجزائر.
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رينارد‎

الاتحاد المغربي يوضح حقيقة رحيل رينارد

نفى الاتحاد المغربي لكرة القدم، برئاسة فوزي لقجع، التقارير الصحفية التي تم ترويجها خلال الساعات الماضية حول استقالة الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب أسود الأطلسي، من منصبه الحالي في الجهاز الفني، حيث أصدر الاتحاد المغربي بيانًا رسميًّا اليوم الإثنين، جاء كالتالي: «تنفي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الأخبار التي يتم تداولها حاليًّا بشأن تقديم المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد استقالته من تدريب المنتخب الوطني الأول المغربي حتى الآن».
هيرفي-رونار

هيرفي رينارد يستقيل من تدريب منتخب المغرب

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، استقالته من تدريب منتخب المغرب، اليوم الاثنين، وذلك حسبما أفادت قناة الرياضية المغربية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وودع المنتخب المغربي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، المقامة في مصر حتى 19 من الشهر الجاري، من دور الستة عشر بعد خسارته المفاجئة من منتخب بنين بنتيجة 1- 4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في كبرى مفاجآت البطولة الأكبر في القارة السمراء، والتي شهدت إهدار نجم المغرب حكيم زياش ضربة جزاء في اللحظات الأخيرة من المباراة.
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أمونيكي: هذه ميزة لعب أمم إفريقيا في مصر

تحدث إيمانويل أمونيكي، المدير الفني لمنتخب تنزانيا، عن مواجهة السنغال في الجولة الأولى من منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
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كان 2019.. أرقام لا تفوتك من فوز مصر على زيمبابوي

افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي أرقاما من اللقاء.
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