بـ3 كاميرات.. إنفينكس تطرح هاتف Smart 3 Plus في مصر

تحرير:أحمد البرماوي ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٢ م

هاتف انفينكس

أطلقت شركة Infinix هاتف Smart 3 Plus في مصر، أحد الهواتف الموجهة للشباب بشكل أساسي ويأتي بشاشة عرض كبيرة 6.2 بوصة عالية السطوع بتصميم قطرة الماء مع معالج MediaTek Helio A22 لأول مرة فى هذه الفئة، ويأتي مزودا بـ3 كاميرات خلفية تعمل بخاصية الذكاء الاصطناعي، والكاميرا الأساسية بدقة 13 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.8، بالإضافة إلى كاميرا ثانوية بدقة 2 ميجابكسل، تستخدم في عزل الخلفية لأوضاع التصوير الاحترافية كالبورتريه، وكاميرا ثالثة للكشف عن الوضع الليلي لتعزيز لقطات الإضاءة المنخفضة، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بقوة 8 ميجابكسل.

وأوضح هنري بارك، مدير إنفينكس مصر، أن الهاتف يحتوي على ذاكرة عشوائية 3 جيجابت و32 جيجابت من سعة التخزين الداخلية التي يمكن رفعها لتصل إلى 265 جيجابت عبر بطاقة micro SD، بالإضافة إلى بطارية بسعة 3500 ملي أمبير، كما يدعم أيضا الهاتف تشغيل شبكات الجيل الرابع لكلتا الشريحتين، ما يمنح المستخدمين المزيد من