ما وراء تعليق الرحلات البريطانية والألمانية إلى مصر

الشركات: إجراء احترازي للمراجعة الأمنية.. الطيران: نطبق معايير أعلى من المنصوص عليها عالميا.. صدقي: مبررات الحظر لا وجود لها وتستهدف النجاحات المصرية.. أديب: حرب على مصر

تحرير:مؤمن عبد اللاه ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٦ م

فى خطوة صادمة للمصريين ودون أى مقدمات، أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية «بريتيش إيروايز» عن تعليق رحلاتها إلى القاهرة لمدة 7 أيام بدأت من أمس السبت، مؤكدة أن هذا القرار يأتى «كإجراء احترازي»، بهدف تقييم الأمن، ومراجعة إجراءاتها الأمنية في جميع مطاراتها حول العالم، مضيفة: «لن نسمح بتحليق طائرة ما لم تكن آمنة»، وبعد دقائق معدودة من التعليق البريطاني خرجت شركة «لوفتهانزا» أكبر شركة طيران في ألمانيا، لتعلن وقف جميع رحلاتها الجوية من ميونيخ وفرانكفورت إلى القاهرة، مستشهدة بنفس الأسباب التي ذكرتها شركة الخطوط البريطانية.

قرار الخطوط الجوية البريطانية والألمانية، كان محل جدل فى الشارع المصري ولدى المعنيين بالطيران المدني، الذين أكدوا أن الأسباب التى لجأت إليها هذه الشركات غير منطقية ولا أساس لها من الصحة، وتستهدف إحباط فرحة مصر بالمكاسب التى حققتها خلال الفترة الماضية، واصفين إياها بأنها حرب على مصر. المعايير

قرار الخطوط الجوية البريطانية والألمانية، كان محل جدل فى الشارع المصري ولدى المعنيين بالطيران المدني، الذين أكدوا أن الأسباب التى لجأت إليها هذه الشركات غير منطقية ولا أساس لها من الصحة، وتستهدف إحباط فرحة مصر بالمكاسب التى حققتها خلال الفترة الماضية، واصفين إياها بأنها حرب على مصر.

المعايير الدولية

الجانب المصري المتمثل في رئيس سلطة الطيران المدني المصرية الطيار سامح الحفني خرج للرد على الجانب البريطاني، قائلا: "السلطة تلقت إخطارين من الخطوط الجوية البريطانية وخطوط لوفتهانزا الألمانية يطلبان وقف الرحلات إلى القاهرة لأسباب أمنية وفقا لرؤيتهما"، مؤكدا أن المطارات المصرية تقدم الخدمات الأمنية وفقا لقوانين الطيران المدني الدولية بل وتطبق معايير أعلى من المنصوص عليها، وخضعت للعديد من التفتيش.

سلطة المطار أكدت أنها سوف تتواصل مع شركتي الطيران لمعرفة أسباب وقف الرحلات، وطبيعة المعلومات التي لديهما، خاصة أن مطار القاهرة الدولي استقبل خلال الفترات الماضية آلافا من الجماهير الإفريقية ومن مختلف دول العالم وكذلك رؤساء دول حضروا للقاهرة لحضور مباريات كأس الأمم الإفريقية ولم يحدث أي شيء يعكر الإنجاز الكبير.

مبررات وقف الرحلات

رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب عمرو صدقي، قال إن قرار تعليق الرحلات إلى مصر صادر عن خطوط الطيران البريطانية وليس عن الحكومة البريطانية، وهذا يؤكد أن شركة «بريتيش إيروايز» قامت به بشكل منفرد، مؤكدا أن الشركة الألمانية «لوفتهانزا» عاودت رحلتها إلى القاهرة بعد أقل من 24 ساعة على قرار الحظر.

وأضاف صدقي فى تصريحات خاصة لـ"التحرير": "المبررات التى استندت إليها الشركتان في قرار الحظر غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة، ومن الممكن أنها اتخذت هذا القرار نتيجة وجود بعض التكدسات داخل مطار القاهرة على خلفية وجود أعداد كبيرة من المشجعين الجزائريين بالتزامن مع نهائي كأس الأمم الإفريقية، ولكن هذا ليس مبررا على الإطلاق لحظر رحلاتها عن مصر أو أن مطار القاهرة غير آمن، وخير دليل على ذلك أن مصر استقبلت أعدادا كبيرة من الجماهير من مختلف الدول الإفريقية، وعددا كبيرا من المشاهير ورؤساء الدول ولم تكن هناك أدنى مشكلة.

وتابع: "حديث الشركتين عن أن السبب الرئيسي فى قرار التعليق يهدف إلى تقييم الأمن، ومراجعة إجراءاتهما الأمنية في جميع مطاراتهما حول العالم، يدل على أنهما صاحبتا المشكلة وليس الجانب المصري وإلا إذا كانت كلتاهما متخوفة من الأمن فى الجانب المصري، فكان يجب عليها أن تفرض حظرا على الطيران من وإلى مصر وليس من جانبها فقط، لأنها هى التى تقوم بتأمين هذه الطائرات وتقوم بصيانتها وليس مصر".

قطر كلمة السر

رئيس سياحة البرلمان قال إن هناك ما يزيد على 20% من أسهم الخطوط البريطانية تملكها قطر، ومن الممكن أنها «تتلكك» من أجل إفساد النجاحات الكبيرة التى حققتها مصر من خلال التنظيم الرائع لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التى بهرت بها العالم وحققت مزيدا من الانتصارات على الصعيدين التنظيمي والأمني. (اقرأ أيضا: مطار القاهرة يستقبل 1550 مشجعا جزائريا لنهائي الكان)

حرب على مصر

الإعلامي عمرو أديب قال إن ما قامت به بعض الشركات الأوروبية من وقف رحلاتها الجوية لمطار القاهرة هو حرب كاملة ضد مصر وإجراء عنيف يعمل على دعاية سيئة ضد مصر «مش عارف ليه بيحصل ده دلوقتي؟! وهل ممكن شركات أوروبية تانية تنضم ليهم؟ هل استخسروا فينا النجاح السياحي؟ وهل الطفرة السياحية في الموسم اللى فات ده مزعلة حد؟ هننتظر».

اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، قال فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن "السفير البريطاني بالقاهرة نفى جميع الأخبار المتداولة حول تعليق الجانب البريطاني رحلاته وتحذيره رعاياها من السفر إلى القاهرة"، مشددا على أن ما حدث هو أمر فردي من جانب إحدى الشركات البريطانية، مؤكدا ضرورة عدم الترويج لمثل هذه الشائعات التى تضر بمصر.

عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب مصطفى بكري، علق على قرار الخطوط الجوية البريطانية وقف رحلاتها لمصر بدعوى وجود مخاوف أمنية «القرار البريطاني بوقف رحلات الخطوط الجوية البريطانية إلى مصر لمدة أسبوع ليس له ما يبرره ومبني على افتراضات خاطئة، ومعلومات لا يوجد دليل على صحتها».

وأكد البكري عبر تغريده له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الحديث عن توقع أعمال عنف في المطارات المصرية هو حجة ليس هناك ما يعززها بمعلومات جادة، فمصر حريصة على أمن مطاراتها بشهادة الجميع». (اقرأ أيضا: «إير فرانس» تعلن استمرار رحلاتها إلى القاهرة)



وبنبرة أكثر حدة من سابقتها هاجم رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس عبر حسابه الشخصي «تويتر» الخطوط البريطانية ونظيرتها الألمانية بعد إعلانهما وقف رحلاتهما لمصر خلال الأسبوع الحالي، قائلا: «صراحة كده الخطوط البريطانية والخطوط الألمانية لوفتهانزا وقفت الرحلات لمصر، طيب طظ فيكم! وعلى فكرة الإرهاب عالمى واللى عايز يجى أهلا وسهلا واللى خايف من العفريت هيطلعله فى لندن وبرلين. زهقتونا بجد».



