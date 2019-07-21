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ما وراء تعليق الرحلات البريطانية والألمانية إلى مصر

الشركات: إجراء احترازي للمراجعة الأمنية.. الطيران: نطبق معايير أعلى من المنصوص عليها عالميا.. صدقي: مبررات الحظر لا وجود لها وتستهدف النجاحات المصرية.. أديب: حرب على مصر
تحرير:مؤمن عبد اللاه ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٦ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فى خطوة صادمة للمصريين ودون أى مقدمات، أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية «بريتيش إيروايز» عن تعليق رحلاتها إلى القاهرة لمدة 7 أيام بدأت من أمس السبت، مؤكدة أن هذا القرار يأتى «كإجراء احترازي»، بهدف تقييم الأمن، ومراجعة إجراءاتها الأمنية في جميع مطاراتها حول العالم، مضيفة: «لن نسمح بتحليق طائرة ما لم تكن آمنة»، وبعد دقائق معدودة من التعليق البريطاني خرجت شركة «لوفتهانزا» أكبر شركة طيران في ألمانيا، لتعلن وقف جميع رحلاتها الجوية من ميونيخ وفرانكفورت إلى القاهرة، مستشهدة بنفس الأسباب التي ذكرتها شركة الخطوط البريطانية.
قرار الخطوط الجوية البريطانية والألمانية، كان محل جدل فى الشارع المصري ولدى المعنيين بالطيران المدني، الذين أكدوا أن الأسباب التى لجأت إليها هذه الشركات غير منطقية ولا أساس لها من الصحة، وتستهدف إحباط فرحة مصر بالمكاسب التى حققتها خلال الفترة الماضية، واصفين إياها بأنها حرب على مصر.     المعايير
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هدية-مدرسة-الاطفال

5 مدارس حكومية دولية جديدة في العام الدراسي المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، فتح 5 مدارس حكومية دولية جديدة، اعتبارًا من العام الدراسي الجديد 2019-2020، بمحافظات القاهرة والجيزة ودمياط والإسكندرية، نظرًا للإقبال الشديد على المدارس الرسمية الدولية التي تعمل بالنظام البريطاني، والخدمة التعليمية المقدمة بها والتي تنافس التعليم الخاص الدولي بتكلفة مناسبة لشريحة من المجتمع المصري، وذلك بدعم فني من مؤسسة أصحاب المدارس الدولية.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

حظر التجوال في مناطق بشمال سيناء لمدة 3 أشهر

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحظر التجوال في المنطقة المحدد شرقا من تل رفع مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا ومن غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمل القرار أيضا، حظر التجوال شمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية فى رفح وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.. ويبدأ تنفيذ القرار في تمام الساعة الواحدة صباح يوم الخميس 25 يوليو الجارى، وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ الصادر بها قرار من رئيس الجمهورية والمحددة بـ3 أشهر.
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قرار جمهوري.. مد حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار جمهوريا بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019، في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر جديدة تبدأ من الساحة الواحدة صباح يوم الخميس الموافق 25 يوليو الجاري، ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، نص القرار الذي أشار إلى أن القوات المسلحة وهيئة الشرطة تتولى اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويلة، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أروح المواطنين، وذلك نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد.
الطيران-البريطانى

هل تدفع بريطانيا فاتورة «حظر السفر للقاهرة»؟

«من المرجح أن ينفذ إرهابيون هجمات في مصر، وبالرغم من أن الهجمات غالبًا ما تحصل في محافظة شمال سيناء، فإنه لا يزال هناك خطر ماثل بوقوع هجمات إرهابية في عموم البلاد».. هكذا حذرت الخارجية البريطانية، رعاياها المسافرين والمتواجدين في مصر فى بيان رسمي لها، موضحة أن «الهجمات قد تكون عشوائية تستهدف قوات الأمن، وأماكن العبادة، والتجمعات والأماكن العامة الكبيرة التي يرتادها الأجانب»، الأمر الذى يطرح تساؤلا بشأن أسباب قرار حظر الطيران، ولماذا لم يصدر عن منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو»، وهل من حق المتضررين من هذا القرار المطالبة بالتعويض؟
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«إير فرانس» تعلن استمرار رحلاتها إلى القاهرة

علق متحدث باسم شركة إير فرانس، اليوم الأحد، على قرار شركتي الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز)، والألمانية "لوفتهانزا" تعليق رحلاتهما إلى القاهرة بسبب مخاوف أمنية، قائلا: "إن الرحلات إلى القاهرة مستمرة، إذ أنه بالتنسيق مع السلطات الفرنسية والسلطات المحلية في مصر، قررت إير فرانس مواصلة خدماتها إلى القاهرة"، جاء ذلك في بيان أرسله إلى وكالة "رويترز" للأنباء. وكانت الخطوط الجوية البريطانية، وهي وحدة تابعة لآي.أيه.جي، أعلنت، أمس السبت، أنها ستعلق رحلاتها إلى القاهرة لمدة 7 أيام في إجراء احترازي لأنها تراجع الأمن في مطار القاهرة.
لوفتهانزا الالمانية للطيران-1

بيان جديد.. لوفتهانزا تعلن عودة رحلاتها للقاهرة بعد ساعات

أصدرت شركة الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا"، بيانا جديدا، أنها ستستأنف رحلاتها من مطاري ميونيخ وفرانكفورت إلى القاهرة، يوم غد الأحد، وذلك بعد دقائق من إعلانها وقف جميع رحلاتها الجوية إلى القاهرة، لأسباب أمنية، مستشهدة بنفس الأسباب التي ذكرتها شركة الخطوط البريطانية "بريتيش إيروايز"، إذ قالت الشركة الألمانية، في بيانها: "بما أن السلامة هي الأولوية القصوى للوفتهانزا، فإنها أوقفت رحلاتها مؤقتا إلىالقاهرة كإجراء احترازي مؤقت، لحين إجراء مزيد من التقييم" ولم تتم الكشف عن مزيد من التفاصيل.
مطار العاصمة الدولي

بدء التشغيل التجريبي لمطار العاصمة الإدارية الثلاثاء

يبدأ التشغيل التجريبي لمطار العاصمة الإدارية الجديدة يوم الثلاثاء المقبل، وسط استعدادات على قدم وساق من وزارة الطيران المدني، بعد الانتهاء الانتهاء من عمليات إنشائه وتجهيزه لاستقبال الرحلات الجوية. وقالت مصادر، إن الوزارة انتهت من كافة التجهيزات الخاصة بالمطار، وأصبح جاهزا للافتتاح تماما، موضحة أن الشركة الوطنية "مصر للطيران"، أنهت تجهيزاتها داخل المطار، حيث تم فتح الأسواق الحرة بصالتي الوصول والسفر استعدادا للتشغيل التجريبي.. يأتي ذلك بعد أيام من تفقد وفد من قيادات وزارة الطيران المدني لمطار ومنشآته.
مصطفى الفقي

الفقي من برلمان بريطانيا: دولتكم تسمح بالتحريض ضد مصر

قال الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، إن بريطانيا لا تتفهم أحيانا حقيقة الأوضاع في مصر، وتسمح بقيام بعض عناصر جماعة الإخوان بالتحريض ضد الدولة المصرية، مبديًا دهشته من توقف الطيران البريطاني عن السفر إلى شرم الشيخ منذ ثلاث سنوات، رغم أن شركات الطيران الكبرى، شرقًا وغربًا، تطير إلى هذه المدينة بانتظام، جاء ذلك في المحاضرة التي ألقاها في قاعة ملحقة بالبهو الرئيسي للبرلمان البريطاني، بحضور لفيف من أعضاء مجلسي العموم واللوردات بدعوة من الجمعية البرلمانية البريطانية للشرق الأوسط.
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