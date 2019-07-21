مأساة في عابدين.. تفحم 5 أشخاص من أسرة واحدة

تحرير:محمد أبو زيد ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٩ م

حريق -أرشيفية

شهدت منطقة عابدين مأساة إنسانية عقب مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة على أثر اندلاع حريق هائل داخل شقتهم بالدور الثالث بعد الأرضي بباب المنشر بحسن الأكبر بالحي الشعبي العريق، وأسفر الحادث عن وفاة الأسرة المكونة من زوج وزوجته وابنتهما وحفيدتيهما، 8 سنوات و10 سنوات، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بشكل كامل ومنع امتداده لباقي العقار أو العقارات المجاورة. تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغا باندلاع حريق بشقة سكنية بمنطقة عابدين، أسفر عن مصرع أسرة كاملة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية وسيارات الإسعاف، ورجال الحماية المدنية (الغاز، والكهرباء، والمياه) لمكان البلاغ، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، ومنع امتداده لباقي العقار، أو إلى باقي العقارات المجاورة، بينما تولت النيابة العامة التحقيق لكشف ملابسات وأسباب الحادث، الذي أسفر