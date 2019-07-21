جريمة

مأساة في عابدين.. تفحم 5 أشخاص من أسرة واحدة

تحرير:محمد أبو زيد ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٩ م
حريق -أرشيفية
حريق -أرشيفية
شهدت منطقة عابدين مأساة إنسانية عقب مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة على أثر اندلاع حريق هائل داخل شقتهم بالدور الثالث بعد الأرضي بباب المنشر بحسن الأكبر بالحي الشعبي العريق، وأسفر الحادث عن وفاة الأسرة المكونة من زوج وزوجته وابنتهما وحفيدتيهما، 8 سنوات و10 سنوات، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بشكل كامل ومنع امتداده لباقي العقار أو العقارات المجاورة. تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغا باندلاع حريق بشقة سكنية بمنطقة عابدين، أسفر عن مصرع أسرة كاملة.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية وسيارات الإسعاف، ورجال الحماية المدنية (الغاز، والكهرباء، والمياه) لمكان البلاغ، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، ومنع امتداده لباقي العقار، أو إلى باقي العقارات المجاورة، بينما تولت النيابة العامة التحقيق لكشف ملابسات وأسباب الحادث، الذي أسفر
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تسمم 20 شخصا بسبب «حلويات» محل شهير بالإسكندرية

أعلن مركز السموم التابع لكلية الطب بجامعة الإسكندرية، استقبال 20 شخصا أصيبوا بتسمم غذائي نتيجة تناولهم وجبات حلويات متفرقة، وتم علاج عدد كبير منهم وغادروا المستشفى، بينما تبقت 5 حالات تتلقى العلاج. وقالت الدكتورة مها غانم، رئيس قسم السموم، إن المركز استقبل 20 شخصا مصابين بتسمم، وإنه تم إجراء التحاليل اللازمة لهم، وتبين أن التسمم نتيجة تناول وجبة حلويات من أحد المحال الشهيرة المتخصصة في تقديم وجبات الحلوى، مشيرة إلى أنه تم عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهم.
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صامتة ومصدومة.. ما لم تقله فتاة الجيزة المعوقة

قالت مصادر أمنية مسؤولة بالإدارة العامة لمباحث الجيزة، إنه من المقرر عرض فتاة معوقة ذهنيا على الطب الشرعي؛ لبيان حقيقة تعرضها للاعتداء الجنسي من عدمه على يد شابين استدرجاها تحت تهديد السلاح إلى مشتل بشارع البحر الأعظم بدائرة مركز شرطة الجيزة. وأضافت المصادر في تصريحات خاصة، أن صاحبة الـ21 سنة تم إيداعها في غرفة منفردة بقسم شرطة الجيزة دون اختلاطها بالسجينات داخل حجز السيدات، حرصا على حياتها، فضلا عن تقديم الرعاية الكاملة لها، لا سيما الدعم النفسي.
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البريئة والذئاب..تفاصيل جريمة هتك عرض على ضفاف النيل

ثرثرة على ضفاف النيل، بين صديقين كان ثالثهما الشيطان، زين لهما فعل الموبقات وساقهما نحو الشهوة الحرام، ضربا بكل القيم عرض الحائط وفعلا أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، ولكن عدالة السماء كانت تقف لهما بالمرصاد بعد أن انتهت جلستهما خرجا يجوبان الشوارع بحثا عن فريسة يشبعان فيها رغباتهما المكبوتة، حتى قابلا ملاكا تسير على الأرض، قدر لها أن تكون في طريقهما. كانت الفتاة لا تعرف سوى الشارع وجدا فيها ضالتهما المنشودة بعدما اكتشفا أنها معاقة ذهنيا، وبقلوب لا تعرف الرحمة قررا اغتصابها، ولكن جاء الرد سريعا من السماء، إذ غرق أحدهما وقبض على الآخر.
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سجن أمينة مخزن اختلست أموال معونة الشتاء بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر، وعضوية كل من المستشار جمال البغدادي والمستشار محمد علي عبد المجيد والمستشار محمد أيمن محفوظ، وأمانة سر خالد محمد حسين، بالسجن 3 سنوات والعزل من الوظيفة للمدعوة "ب. م. إ" أمينة مخزن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، لاتهامها باختلاس أموال معونة الشتاء. تعود الواقعة في القضية رقم 14724 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة باب شرق، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط إدارة الأموال العامة بقيام موظفة بالتكافل الاجتماعي باختلاس مبالغ مالية من معونة الشتاء بعهدتها.
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حريق يلتهم مجزرا آليا قبل افتتاحه بشلاتين (صور)

نشب حريق ضخم في المجزر الآلى الجديد قبل تشغيله، اليوم السبت، بمدينة شلاتين، جنوب البحر الأحمر؛ ما أدى إلى التهام أغلب أجزاء المجزر. بدأت الواقعة بتلقي اللواء أشرف حشيش مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق في المجزر الآلى الجديد، وعلى الفور وجه بالدفع بأكبر عدد من سيارات الدفاع المدني والإسعاف للسيطرة على الحريق، إذ تواصل قوات الدفاع المدني مكافحة النيران حتى الآن. والجدير بالذكر أنه يعد أكبر مجزر آلي للجمال والماشية، كما يعد الأول من نوعه في مدن الجنوب، بتكلفة 120 مليون جنيه.
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حريق يلتهم مخزن أخشاب بالشرقية.. و20 سيارة لإطفائه

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف العميد أحمد الشوادفي مدير الحماية المدنية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، من السيطرة على حريق هائل نشب في مخزن أخشاب بمنطقة «سعدون» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، وذلك بعد الدفع بـ20 سيارة إطفاء، إذ استمر الحريق لمدة 4 ساعات، وامتدت النيران لتأتي على محتويات المخزن وعمارة سكنية تستخدم مخزن هي الأخرى، فيما كانت العناية الإلهية رحيمة بأهل المنطقة ولم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات.
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حريق قرب خزان أسوان.. والمحافظ يستدعي مسئولي «الري»

تمكنت الحماية المدنية في محافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق نشب في زراعات الحلف والهيش في الجانب الشرقي المواجه لمنطقة خزان أسوان التاريخية، ووجه اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، الحماية المدنية بسرعة الانتقال والتعامل مع الحريق، كما كلّف مسئولي الري والوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان بسرعة إزالة الزراعات المتبقية من المنطقة لعدم اندلاع أي حرائق مستقبلية بهذه المنطقة، وبخاصة أن منطقة خزان أسوان تعد من المناطق السياحية المهمة بالمدينة.
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ارتفاع مصابي حريق مستشفى الشاطبي للولادة إلى 18 شخصا

ارتفع عدد مصابي حريق مستشفى الشاطبى للنساء والولادة، التابع لجامعة الإسكندرية، إلى 18 مصابا، حيث اندلع الحريق مساء اليوم الجمعة، بالطابق الثاني قسم النساء والتوليد، وذلك بسبب ماس كهربائي، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفيات الأميري التابع لجامعة الإسكندرية، ومستشفى الأوقاف "رأس التين" التابعة لمديرية الشؤون الصحية لتلقى العلاج، وحالة واحدة إلى مستشفى دار إسماعيل للولادة لتلقى العلاج المناسب، حيث تراوحت الإصابات بين اختناقات وجروح وحروق متوسطة أثناء عملية الإطفاء.
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