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الأزهر يكشف أعداد المتقدمين بتظلمات الثانوية

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية لـ«التحرير»: يتم الفصل فى التظلمات خلال 12 يوما.. وهذه المواد الأكثر إقبالا على التظلمات.. وجامعة الأزهر تستعد لتطبيق تجربة التعليم الخاص
تحرير:باهر القاضى وإسراء زكريا ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ م
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
كشف الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن عدد الطلاب الذين تقدموا بتظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية لهذا العام، بلغ حتى الآن ما يعادل 5 آلاف و«626»، طالبا وطالبة، مشيرا إلى أن المواد الأكثر تظلما بالقسم العلمي هي مادتا الفيزياء والكيمياء، بينما جاءت المواد الأكثر تظلما بالقسم الأدبي هي مادتا القرآن والفقه الملكي، مشددا على أنه يمكن لأى طالب أن يتقدم بطلب رسمي إلى المنطقة الأزهرية التابع لها، للتظلم على المواد التى يرغب التظلم بها، وذلك بدفع مبلغ مالى، قدره 100 جنيه عن كل مادة.
موعد ظهور نتيجة التظلمات وتابع رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: نتيجة التظلمات من المحتمل أن تظهر بعد مرور 12 يوما منذ بدء التظلمات، منوها بأن هذه الإجراءات تتم في كل مادة على حدة، معلنا إجراءات التظلمات بأنه يتم انتداب مستشار من القطاع للإشراف على مراجعة المواد التي يتظلم بها الطلاب. كما أوضح خليل لـ«التحرير»،
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التفاصيل الكاملة لتظلمات الثانوية الأزهرية

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