الأزهر يكشف أعداد المتقدمين بتظلمات الثانوية
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية لـ«التحرير»: يتم الفصل فى التظلمات خلال 12 يوما.. وهذه المواد الأكثر إقبالا على التظلمات.. وجامعة الأزهر تستعد لتطبيق تجربة التعليم الخاص
تحرير:باهر القاضى وإسراء زكريا
٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ م
جامعة الأزهر
كشف الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن عدد الطلاب الذين تقدموا بتظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية لهذا العام، بلغ حتى الآن ما يعادل 5 آلاف و«626»، طالبا وطالبة، مشيرا إلى أن المواد الأكثر تظلما بالقسم العلمي هي مادتا الفيزياء والكيمياء، بينما جاءت المواد الأكثر تظلما بالقسم الأدبي هي مادتا القرآن والفقه الملكي، مشددا على أنه يمكن لأى طالب أن يتقدم بطلب رسمي إلى المنطقة الأزهرية التابع لها، للتظلم على المواد التى يرغب التظلم بها، وذلك بدفع مبلغ مالى، قدره 100 جنيه عن كل مادة.
موعد ظهور نتيجة التظلمات
وتابع رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: نتيجة التظلمات من المحتمل أن تظهر بعد مرور 12 يوما منذ بدء التظلمات، منوها بأن هذه الإجراءات تتم في كل مادة على حدة، معلنا إجراءات التظلمات بأنه يتم انتداب مستشار من القطاع للإشراف على مراجعة المواد التي يتظلم بها الطلاب.
كما أوضح خليل لـ«التحرير»،
موعد ظهور نتيجة التظلمات
وتابع رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: نتيجة التظلمات من المحتمل أن تظهر بعد مرور 12 يوما منذ بدء التظلمات، منوها بأن هذه الإجراءات تتم في كل مادة على حدة، معلنا إجراءات التظلمات بأنه يتم انتداب مستشار من القطاع للإشراف على مراجعة المواد التي يتظلم بها الطلاب.
كما أوضح خليل لـ«التحرير»، أن امتحانات الدور الثاني لطلبة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الحالى، ستبدأ في الفترة من 17 إلى 30 أغسطس المقبل، مؤكدا أنه من المقرر أن تبدأ المعاهد في إعلان الجدول الكامل للطلبة، حتى يتسنى لهم الاستعداد للامتحانات.. اقرأ أيضا..لماذا تراجعت نسبة نجاح الثانوية الأزهرية؟
189 مقرا للتظلمات
وفيما كشف صالح عباس، أن هناك 189 معملا بالإدارات على مستوى الجمهورية يمكن لطلاب الثانوية الأزهرية، معرفة الاطلاع على أوراق امتحانه والتظلم فيها من خلال وجوده بالإدارات التعليمية الأزهرية، وذلك توفيرا لوقت الطلاب والتوفير عليهم بدلا من السفر، وأن الطالب يمكنه من خلال وجوده فى الإدارة الاطلاع على أوراقه من خلال النت، وذلك على مستوى الجمهورية، ويمكن للطالب أن يتقدم بأى شكوى للمعمل بالإدارة التعليمية فى نفس الوقت.
تطبيق تجربة التعليم الخاص بجامعة الأزهر
وفى سياق متصل، أعلنت جامعة الأزهر عن إدخال نظام جديد بالتعليم الجامعى بالأزهر، وهو تطبيق نظام التعليم الخاص أمام الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية الطب جامعة الأزهر، مقابل أن يدفع الطالب 50 ألف جنيه، و7 آلاف دولار بالنسبة للطلاب الوافدين، وتمتلك جامعة الأزهر 6 كليات للطب بالقاهرة والمحافظات.
وأعلن الدكتور مجدي الدهشان، وكيل كلية طب الأزهر بفرع البنين، بأن مشروع إدخال التعليم الخاص بكلية الطب جار دراسته منذ عام مضى، وتم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، والدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم.
وذكر وكيل كلية الطب، فى تصريحات له، أنه تم توفير كل الاستعدادات لبدء الدراسة في العام الجديد، بهذا النظام من المدرجات المكيفة وأعضاء هيئة التدريس والمناهج، منوهًا بأنه سيكون بنفس اللائحة التى تعمل بها الكلية من خلال المناهج وعدد سنوات الدراسة، وتم عمل شئون طلاب وشئون إدارية خاصة لهذا النظام، الذي سيكون مقره في الدور الرابع بالكلية بالقاهرة.
وتابع: الكلية تدرس توفير أتوبيسات مكيفة لنقل الطلاب مثل الجامعات الخاصة بمقابل مادي، تخفيفا وتسهيلا على الطلاب، كما سيتم دراسة إنشاء مبان لهم للإقامة الجامعية لتحقيق الرؤية الشاملة للعملية التعليمية.
نسبة النجاح بالثانوية الأزهرية
اعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل مشيخة الأزهر، نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2019 بنسب نجاح 49.98%، وبلغت نسبة النجاح للقسم الأدبى 41.78% أما القسم العلمى 67.78%، معهد غزة بنسبة نجاح 83.93، أما الشعبة الإسلامية 93.55%. وأعلن الأزهر أسماء أوائل الجمهورية بالثانوية الأزهرية. الأول للقسم العلمى: أحمد بكر محمد عبد البارى، المجموع 650 درجة بنسبة 100%، هبة فتوح حسن، الأول مكفوفين، بمجموع 615، بنسبة 97.6% أدبي، محمد السيد خليل محمد المتولى، الأول أدبي، بمجموع 626 درجة بنسبة 99%- أحمد جمال صابر فريد أول الشعبة الإسلامية، بمجموع 635 درجة بنسبة 94.78%.