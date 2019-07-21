رياضة

اليونايتد يقترب من تجديد عقد دي خيا بأجر ضخم

٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢١ م
ديفيد دي خيا
ديفيد دي خيا
ينتظر الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، تجديد تعاقده مع مانشستر يونايتد بعقد طويل الأمد، سيجعله الحارس الأغلى في العالم، وذلك بحسب ما أورده موقع "سكاي سبورتس" البريطاني، حيث من المنتظر أن يتراوح الأجر الأسبوعي للحارس الإسباني ما بين 350 ألف جنيه إسترليني و375 ألف جنيه إسترليني للبقاء في قلعة الأولد ترافورد، وبدأت المفاوضات بين مانشستر يونايتد ودي خيا منذ قرابة العام، إذ ينتهي العقد الحالي للحارس الدولي البالغ من العمر 28 عاما، بنهاية الموسم المقبل، ومن ثم بإمكانه الرحيل بالمجان في صيف 2020.
وتوج ديفيد دي خيا بجائزة أفضل لاعب في الموسم في صفوف مانشستر يونايتد 4 مرات، منذ انتقاله إلى الشياطين الحمر آتيًا من صفوف أتلتيكو مدريد في عام 2011. وشارك دي خيا أمس في فوز مانشستر يونايتد على إنتر الإيطالي بهدف نظيف، في كأس الأبطال الدولية، ضمن الفترة الإعدادية الخاصة ببداية الموسم الجديد. يذكر أن
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محمد-صلاح‎

محمد صلاح يثير الجدل من جديد (صورة)

عاد محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، ليثير الجدل من جديد حوله، بعدما نشر صورة غريبة له عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، في أثناء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها من ناديه الإنجليزي عقب انتهاء مشوار مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بالخروج أمام جنوب إفريقيا في دور الستة عشر للبطولة التي كانت تستضيفها مصر. صلاح نشر صورة غريبة له يظهر فيها وهو "يستحم تحت الدش" والابتسامة تعلو وجهه، معلقًا عليها: «إجازة»، ما تسبب في ردود أفعال غاضبة من متابعيه عبر حسابه على تويتر.
تتويج الجزائر‎ (10)

الجزائر تحاول حل أزمة الجماهير في مطار القاهرة

بعد حالة الفوضى التي ظهرت داخل مطار القاهرة الدولي، بسبب تواجد عدد كبير من الجماهير الجزائرية العائدة لبلادها عقب حضورها نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، والذي انتهى بتتويج منتخب «محاربي الصحراء» بلقب الكان على حساب منتخب السنغال، كشفت تقارير صحفية جزائرية أن حكومة بلادها تسعى لحل أزمة الجماهير التي ظلت طوال الساعات الأخيرة في مطار القاهرة من أجل العودة لبلادها، حيث ذكرت جريدة «الخبر» الجزائرية أن شركة الطيران الجزائرية الحكومية أعلنت اليوم الأحد، عن تجهيز 7 طائرات لنقل المشجعين من مطار القاهرة إلى الجزائر.
جماهير الجزائر في إستاد القاهرة (2)

أعمال شغب لجماهير الجزائر في مطار القاهرة

?شهد مطار القاهرة الدولي، حالة من الفوضى بسبب تواجد عدد كبير من الجماهير الجزائرية العائدة لبلادها عقب حضورها نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، والتي انتهى بتتويج منتخب الجزائر بلقب الكان على حساب منتخب السنغال، حيث ظهر فيديو بثته قناة «النهار» الجزائرية، حالات من التزاحم والتدافع بين المشجعين وقوات أمن المطار، بعدما تكدس جمهور «محاربي الصحراء»، في مطار القاهرة دون وجود طائرات تكفي، وذكرت جريدة «الخبر» الجزائرية أن شركة الطيران الجزائرية الحكومة أعلنت يوم الأحد عن تجهيز 7 طائرات لنقل المشجعين من مطار القاهرة إلى الجزائر.
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دي-خيا

اليونايتد يستعد لجعل دي خيا الحارس الأغلى عالميا

بات الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، قريبًا من توقيع عقد جديد مع مانشستر يونايتد مقابل 97,5 مليون جنيه إسترليني، سيجعل منه الحارس الأغلي في العالم، وحامت الكثير من الشكوك حول مستقبل دي خيا مع مانشستر، خاصة أنه يدخل موسمه الأخير مع الشياطين الحمر الموسم المقبل، وبإمكانه الرحيل بالمجان الصيف المقبل، وتواصلت المحادثات بين ممثلي دي خيا وإدارة الشياطين الحمر، حيث يرغب دي خيا في المساواة مع أليكسيس سانشيز أعلى اللاعبين أجرًا في الفريق، والذي يحصل على 500 ألف جنيه إسترليني.
لوكاكو (1)

إنتر يتقدم بعرض جديد لضم روميلو لوكاكو

من المنتظر أن يتقدم إنتر بعرض جديد لضمن مهاجم مانشستر يونايتد، البلجيكي روميلو لوكاكو، حيث سيصل العرض إلى 60 مليون جنيه إسترليني إضافة إلى الحوافز، وذلك بحسب موقع "سكاي سبورتس" البريطاني، ويعتمد عرض الإنتر على ضم لوكاكو بشكل نهائي بمبلغ قريب من الثمن الذي حدده الشياطين الحمر للموافقة على التفريط في خدمات لوكاكو، وأخبر اليونايتد الأسبوع الماضي، المدير الرياضي لإنتر، بيرو أوزيليو، بأن الإدارة لن توافق على رحيل لوكاكو بأقل من 79 مليون جنيه إسترليني، وهو المبلغ الذي دفعته لإيفرتون في عام 2017 لضم النجم البلجيكي.
بوجبا‎

مانشستر يونايتد يرفع راية التحدي في وجه بوجبا

يبدو أن مانشستر يونايتد قرر الدخول في حرب مع مينو رايولا، وكيل أعمال النجم الفرنسي بول بوجبا، وذلك بعدما رفعت إدارة الشياطين الحمر سقف تطلعاتها، بوضع 180 مليون جنيه إسترليني ثمنا لبوجبا لأي ناد يرغب في ضم اللاعب، وذلك بعدما تعاقد اليونايتد مع بوجبا من صفوف يوفنتوس في صيف 2016 مقابل 89 مليون جنيه إسترليني في صفقة قياسية وقتها، وسبق أن قدرت مانشستر قيمة بوجبا ما بين 150 و160 مليون إسترليني، قبل أن تقرر الإدارة رفع ثمن اللاعب، حسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.
لوكاكو

سكاي: إنتر يقترب من حسم صفقة لوكاكو

يستعد مسؤولو نادي إنتر الإيطالي للسفر إلى بريطانيا هذا الأسبوع، من أجل إجراء مباحثات مع مانشستر يونايتد حول إمكانية ضم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، ويعاني إنتر من ضغوطات كبيرة لإتمام تلك الصفقة، حيث يتوجب على النيراتزوري رفع قيمة العرض المقدم بعدما أبدى يوفنتوس أيضًا اهتمامًا بضم لوكاكو، وذلك في الوقت الذي يرغب فيه مانشستر يونايتد الحصول على 75 مليون جنيها إسترلينيا للموافقة على رحيل مهاجمه البلجيكي، الذي يتواجد في الوقت الحالي مع الفريق في فترة الإعداد للموسم الجديد.
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