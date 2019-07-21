اليونايتد يقترب من تجديد عقد دي خيا بأجر ضخم

٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢١ م

ديفيد دي خيا

ينتظر الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، تجديد تعاقده مع مانشستر يونايتد بعقد طويل الأمد، سيجعله الحارس الأغلى في العالم، وذلك بحسب ما أورده موقع "سكاي سبورتس" البريطاني، حيث من المنتظر أن يتراوح الأجر الأسبوعي للحارس الإسباني ما بين 350 ألف جنيه إسترليني و375 ألف جنيه إسترليني للبقاء في قلعة الأولد ترافورد، وبدأت المفاوضات بين مانشستر يونايتد ودي خيا منذ قرابة العام، إذ ينتهي العقد الحالي للحارس الدولي البالغ من العمر 28 عاما، بنهاية الموسم المقبل، ومن ثم بإمكانه الرحيل بالمجان في صيف 2020.

وتوج ديفيد دي خيا بجائزة أفضل لاعب في الموسم في صفوف مانشستر يونايتد 4 مرات، منذ انتقاله إلى الشياطين الحمر آتيًا من صفوف أتلتيكو مدريد في عام 2011. وشارك دي خيا أمس في فوز مانشستر يونايتد على إنتر الإيطالي بهدف نظيف، في كأس الأبطال الدولية، ضمن الفترة الإعدادية الخاصة ببداية الموسم الجديد. يذكر أن

وتوج ديفيد دي خيا بجائزة أفضل لاعب في الموسم في صفوف مانشستر يونايتد 4 مرات، منذ انتقاله إلى الشياطين الحمر آتيًا من صفوف أتلتيكو مدريد في عام 2011.



وشارك دي خيا أمس في فوز مانشستر يونايتد على إنتر الإيطالي بهدف نظيف، في كأس الأبطال الدولية، ضمن الفترة الإعدادية الخاصة ببداية الموسم الجديد.



يذكر أن دي خيا توج مع مانشستر يونايتد بلقب الدوري الإنجليزي في موسم 2012- 2013، وبكأس الاتحاد الإنجليزي في موسم 2015- 2016، وبكأس الرابطة الإنجليزية في موسم 2016- 2017.



كما توج بلقب الدرع الخيرية 3 مرات، أعوام 2011 و2013 و2016، وبلقب الدوري الأوروبي موسم 2016- 2017.



ووُجد دي خيا في تشكيل الأفضل بالموسم في البريميرليج 4 مرات بداية من موسم 2014- 2015 وحتى 2017- 2018، وحصل على جائزة القفاز الذهبي في البريميرليج موسم 2017- 2018.