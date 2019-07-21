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50 عاما على معركة الجزيرة الخضراء.. درة معارك الاستنزاف

العميد مجدى بشارة: طلبت من قائد الجيش تصفيتنا لنموت بشرف.. 62 قتيلا إسرائيليا وثلاث طائرات تلملم الضحايا.. أخى قصف موقعى بالمدفعية لأن أرضنا أغلى من دم الأخوة
تحرير:أميرة إبراهيم ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م
العميد مجدى بشارة
العميد مجدى بشارة
ستظل حرب الاستنزاف دائما الحرب التى مهدت الطريق وصنعت ممرات النصر فى أكتوبر 1973. أما معركة الجزيرة الخضراء فهى رغم دمويتها الشديدة وتفاصيلها البطولية النادرة فتمثل أبرز علامات بشرت بالنصر، عندما عجزت قوة إسرائيلية قوامها 800 مقاتل مدعومة بوحدات بحرية وغطاء جوى عن القضاء على قوة مصرية من 100 مقاتل تسليحهم خفيف، بعد أن حاصرتهم على جزيرة بلا أى دعم بحرى أو جوى.
بانتصاره فى معركة الجزيرة الخضراء، شهد له كل من الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس محمد أنور السادات، ومن ثم كرم وتوج منهما.. إنه العميد مجدى بشارة -ووقتها كان برتبة نقيب- القائد الذى تصدى برجاله للهجوم قبل أن يبدأ وحتى اشتعل إلى أن طلب بنفسه من القيادة إبادة الموقع وهم داخله. وعلى مر السنوات احتفظت القوات
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وزير الطيران الفريق يونس المصرى مع السفير البريطانى

السفير البريطاني يعتذر لوزير الطيران: كان يجب إبلاغ السلطات المصرية

قدم السفير البريطاني اليوم اعتذارًا لوزير الطيران على خلفية قرار الشركة البريطانية تعليق رحلاتها إلى القاهرة أسبوعا، لكن الاعتذار لم يكن عن القرار، بل عن عدم إبلاغ السلطات المصرية به، ما يؤكد علم الإدارة البريطانية وموافقتها عليه.
جامعه-الازهر

الأزهر يكشف أعداد المتقدمين بتظلمات الثانوية

كشف الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن عدد الطلاب الذين تقدموا بتظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية لهذا العام، بلغ حتى الآن ما يعادل 5 آلاف و«626»، طالبا وطالبة، مشيرا إلى أن المواد الأكثر تظلما بالقسم العلمي هي مادتا الفيزياء والكيمياء، بينما جاءت المواد الأكثر تظلما بالقسم الأدبي هي مادتا القرآن والفقه الملكي، مشددا على أنه يمكن لأى طالب أن يتقدم بطلب رسمي إلى المنطقة الأزهرية التابع لها، للتظلم على المواد التى يرغب التظلم بها، وذلك بدفع مبلغ مالى، قدره 100 جنيه عن كل مادة.
وزير-المالية -محمد-معيط

هدية العيد للموظفين.. تقديم موعد صرف المرتبات

أصدرت وزارة المالية كتابا دوريا، اليوم الأحد، أعلنت فيه عن صرف مرتبات أغسطس، يوم 8 أغسطس المقبل، بمناسبة بدء العمل بموازنة العام المالي 2019 - 2020، للتيسير على العاملين في الدولة، مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وبداية العام الدراسي الجديد، موضحة أنها قررت تقديم مواعيد صرف رواتب العاملين في الدولة، بالعلاوات والزيادات المقررة، بما فيها المحولة على البنوك الخاصة، والنفقة قبل العيد. ويترقب المصريون يوم عرفة يوم 10 أغسطس الذي يكون إجازة رسمية ثم 4 أيام إجازة أخرى بمناسبة عيد الأضحى، من 11 حتى 14 أغسطس.
الحج

الأوقاف: الحج الفريضة الوحيدة المقرونة بالاستطاعة

تنظم وزارة الأوقاف، اليوم الأحد، فعاليات "الندوة العلمية الكبرى" تحت عنوان: "التيسير في الحج لاستعرض نسك الحج وواجبات الحاج.. ومواضع التيسير في أداء فريضة الحج". وقال الدكتور ياسر معروف مدير إدارة الأوقاف بالمعادي، إن الحج الفريضة الوحيدة التي جاءت مقرونة بالاستطاعة والتيسير مستشهدا بقوله تعالي "وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً"، وأن النبي قد بُعث بـ"الحنفية" السمحة، مؤكدا أن أصل الدين قائم على اليسر وعدم المشقة.
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6 أشهر على نهاية العام.. هل تنخفض أسعار سيارات 2019؟

أجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019- Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمئة ألف عضو، وكلاء وتجار السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة، خاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب الركود الضارب بشدة في السوق، واقتراب العام من الانتهاء، إضافة إلى ظهور سيارات العام الجديد 2020. وكشفت تقارير مجلس معلومات سوق السيارات عن مبيعات شهر أبريل 2019، عن تراجع في المبيعات مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي وصل إلى 18.5%، فهل تنخفض أسعار موديلات العام الحالي 2019 تزامنًا مع طرح موديلات 2020؟
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سوق جمال برقاش.. مواجهة بين الرفق بالحيوان والزراعة

تداول عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية صورا لبعض الجمال التي يتم تعذيبها بسوق جمال برقاش بمحافظة الجيزة، وهو ما انتقده عدد من جمعيات الرفق بالحيوان لكن وزارة الزراعة أكدت على لسان المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور محمد القرش، أن هؤلاء الأفراد الذين ظهروا في الصور المتداولة تم منعهم من دخول السوق منذ عام ونصف وأن هذه التجاوزات وصور التعذيب للجمال وضربها تمت خارج السوق منذ فترة. وخلا سوق الجمال اليوم من أى حركة بيع أو شراء، وذلك بسبب الحملة الإلكترونية التي قام بها نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
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مصر تعزي إثيوبيا في وفاة رئيس الأركان

قدمت جمهورية مصر العربية، حكومةً وشعبا، تعازيها لحكومة وشعب جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية في وفاة رئيس الأركان الإثيوبي اللواء "ساييري ماكونين"، ورئيس حكومة إقليم الأمهرة وعدد من القيادات. وأعربت مصر، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، مساء الإثنين، عن تعازيها لأسر الضحايا، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. وأعلنت الحكومة الإثيوبية، صباح أمس الأحد، مقتل رئيس أركان الجيش الإثيوبي سعري مكنن، وحاكم ولاية أمهرة ونائبه إثر تعرضهم لإطلاق نار، وذلك بعد ساعات من محاولة انقلاب فاشلة ضد حكومة إقليم أمهرة.
العاصمة-الجديدة

طرح 538 وحدة.. تفاصيل شقق العاصمة الإدارية الجديدة

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح 538 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالمجاورة (D 8) بالحى السكنى (R 3)، بمساحات تتراوح بين 130 و173 مترا مربعا، بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني، من خلال بنك التعمير والإسكان. فما شروط وطريقة الحجز؟ وكم يبلغ مقدم الحجز والتعاقد وقيمة الأقساط ربع السنوية؟ وهل متاح أكثر من نظام للدفع أم طريقة واحدة؟ وما مساحة الحي الثالث وعدد مجاوراته والخدمات التي من المفترض أن توجد به؟.
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