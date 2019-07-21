50 عاما على معركة الجزيرة الخضراء.. درة معارك الاستنزاف

العميد مجدى بشارة: طلبت من قائد الجيش تصفيتنا لنموت بشرف.. 62 قتيلا إسرائيليا وثلاث طائرات تلملم الضحايا.. أخى قصف موقعى بالمدفعية لأن أرضنا أغلى من دم الأخوة

تحرير:أميرة إبراهيم ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م

ستظل حرب الاستنزاف دائما الحرب التى مهدت الطريق وصنعت ممرات النصر فى أكتوبر 1973. أما معركة الجزيرة الخضراء فهى رغم دمويتها الشديدة وتفاصيلها البطولية النادرة فتمثل أبرز علامات بشرت بالنصر، عندما عجزت قوة إسرائيلية قوامها 800 مقاتل مدعومة بوحدات بحرية وغطاء جوى عن القضاء على قوة مصرية من 100 مقاتل تسليحهم خفيف، بعد أن حاصرتهم على جزيرة بلا أى دعم بحرى أو جوى.

بانتصاره فى معركة الجزيرة الخضراء، شهد له كل من الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس محمد أنور السادات، ومن ثم كرم وتوج منهما.. إنه العميد مجدى بشارة -ووقتها كان برتبة نقيب- القائد الذى تصدى برجاله للهجوم قبل أن يبدأ وحتى اشتعل إلى أن طلب بنفسه من القيادة إبادة الموقع وهم داخله. وعلى مر السنوات احتفظت القوات

بانتصاره فى معركة الجزيرة الخضراء، شهد له كل من الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس محمد أنور السادات، ومن ثم كرم وتوج منهما.. إنه العميد مجدى بشارة -ووقتها كان برتبة نقيب- القائد الذى تصدى برجاله للهجوم قبل أن يبدأ وحتى اشتعل إلى أن طلب بنفسه من القيادة إبادة الموقع وهم داخله. وعلى مر السنوات احتفظت القوات المسلحة فى سجلاتها بتفاصيل هذه المعركة الباسلة، وعلى مر العقود أصبحت هذه المعركة تدرس فى معاهد عسكرية عليا فى روسيا وصدر عنها كتب بلغات مختلفة.

تقع الجزيرة الخضراء فى منتصف خليج السويس، وتبعد عن مدخل القناة بنحو ثلاثة كيلومترات. وبينها وبين الطرف الجنوبى لقناة السويس نحو 2500م، وبينها وبين الشط نحو 3 كيلو، وبينها وبين عيون موسى نحو 4.5 كيلو، وبينها وبين رأس سدر نحو 5.5 كيلو، ولذلك تعتبر موقعا عسكريا إستراتيجيا من الطراز الأول، لأنه يتحكم فى مجرى الملاحة للبحر الأحمر كله، وأيضا يتحكم فى ملاحة قناة السويس.

وكان هذا الموقع يتميز بقربه من القوات الإسرائيلية وكشفه لتحركاتهم وتنقلات الذخائر وعربات القادة، وكان دائما يتم ضربهم من الجزيرة وتسبب لهم بإصابات وإزعاج دائم. كما أن الموقع حقق نجاحات متعددة فى إعطاء إنذارات مبكرة عن ضربات جوية إسرائيلية بنحو 20 -30 ثانية، مما يعطى فرصة مؤكدة للدفاعات غرب القنال فى الاستعداد لصد الهجمة الجوية. ومن ثم كان يمثل الموقع مصدر قلق للعدو فى ذلك الوقت، فقاموا بمهاجمة الجزيرة طمعا فى احتلالها.

الموقع كان مجهزا بمدافع ثقيلة مضادة للطائرات عيار 85 ملى تعمل بالرادار، وكانت تعتبر وقتها من المدافع الحديثة للدفاع الجوى، وكان قائد هذا الموقع الملازم أول محمد عبد الحميد ويليه ملازم أول محمد سعيد قائد فصيلة المدافع والملازم مصطفى أبو سديرة، قائد فصيلة الأجهزة، وبعده الملازم إيميل جرجس مسؤول عن الإشارة واتصالات اللا سلكى.

أما الدافع المعنوى فكان فى اختيار توقيت العملية يوم 19 يوليو قبل أربعة أيام من عيد الثورة فى 23 يوليو، الذى حرص الزعيم الراحل جمال عبد الناصر أن يلقى خطابا للأمة فى ذلك اليوم، فأراد العدو الإسرائيلى أن يكسر معنويات الجيش والرئيس قبل هذا اليوم، خاصة أن هذه المعنويات كانت فى ارتفاع بسبب معارك حرب الاستنزاف البطولية. واستعدت لتنفيذ مخططها بتدريب كتيبة صاعقة، وسرية ضفادع بشرية فى أمريكا 3 أشهر، وكان الموعد المحدد لتنفيذها هو لحظة هبوط أول إنسان أمريكى على سطح القمر.

أخذت الجزيرة الخضراء اسمها لأنها محاطة بالشعب المرجانية الخضراء، فصنع انعكاسها على المياه لونا أخضر. هذه الجزيرة عبارة عن كتلة صخر صماء بارزة من وسط خليج السويس طولها من الشمال للجنوب نحو 190 مترا وعرضها 90 مترا، وبعض أجزاء منها يصل ارتفاعها 30 مترا فوق سطح المياه، ويصعب جدا تسلقه، مما أعطى الموقع تحصينا محكما.

لكن الذى قام بتصميم الموقع كانت القوات البريطانية، التى صممته وحصنته خصيصا للدفاع الجوى بعد الحرب العالمية الثانية، بعدما ضربت أمريكا هيروشيما بالقنابل الذرية، فصمموا هذا الموقع وحصنوه بكميات من الكتل الخرسانية بحيث يتحمل القنابل الذرية.

وخلال أحد اللقاءات التليفزيونية وفى تغطية خاصة عن حرب أكتوبر، يتذكر العميد مجدى بشارة تفاصيل تلك الأيام قبل وفى أثناء المعركة. وحينما يتحدث عن زملائه فى المعركة تترقرق عيناه بالدموع، ويظل يردد نفس العبارة قائلا: "أنا جندى فى الجيش المصرى لا أستحق تكريما على واجبى".

ويبدأ الذكريات قائلا: "فى ذلك الوقت كنت قائد الفوج 63 مدفعية (مدفعية مضادة للطائرات)، أى أننى رقم اتنين بعد القائد المقدم يوسف السيد حمدى، ولكنه كان مريضا بعد أن أجرى عملية جراحية، وفى إجازة، فتوليت قيادة الفوج بحكم الأقدمية.

ويتذكر كيف اكتشف أن العدو قرر احتلال الجزيرة قبلها بيومين، قائلا: "يوم 17 يوليو 1969 رصدنا طائرتى استطلاع للعدو فوق الجزيرة بارتفاع منخفض لا يزيد على 30 مترا، واستدارتا فوق الجزيرة واتجهتا شرقا ثم اختفتا. وتكرر نفس الموقف بعدها بساعتين بنفس السيناريو، ثم يوم 18 يوليو تكررت نفس الحركة بنفس السيناريو. وبتحليل للمخابرات الحربية استنتجت أنها عملية تصوير للجزيرة عن قرب وبدقة، ومعنى أن هذا يحدث عدة مرات فى خلال يومين فقط، أن هناك عملا عدائيا سيحدث قريبا على هذا الموقع.

وفى عصر اليوم الثالث 19 يوليو رصدت قوة الجزيرة هبوط عشر طائرات هليكوبتر فى منطقة عيون موسى، وبعد ساعة طارت واختفت ثم بعد ساعة جاء نفس العدد من الطائرات وهبطت أيضا فى عيون موسى وظلت ساعة، وظل هذا الوضع طائرات تأتى ثم بعد ساعة تغيب ويقدر عددها بنحو خمسين طائرة هليكوبتر.

تحليل هذه التحركات صب فى أنها عملية نقل لقوات وعتاد، وأن العملية اقتربت لكن الهدف ظل غائما هل يكون الجزيرة؟ أم موقعا صغيرا بجوارها اسمه خفر السواحل؟ ثم استقرت المخابرات على أنه الجزيرة لأنها الأقرب لقوات العدو".

وكلف قائد الجيش النقيب بشارة بالتوجة بنفسه للجزيرة واستكمال احتياجات الموقع وسد العجز من ذخيرة وأفراد، يقول بشارة: "كان لى تفكيرى الخاص وحللت الموقف كالآتى: من سيهاجم الجزيرة حتما من الكوماندوز، وحتما ستستخدم ضفادع بشرية. على الحانب الآخر كانت القوة بالموقع بين 50 -60 فردا غير مدربين على القتال لأنهم من رجال الدفاع الجوى، وحتى يتصدى لهجوم يشنه 500 -600 عنصر مقاتل كان لا بد من تحسين موقف الجزيرة الدفاعى". وهداه التفكير إلى تدعيم الجزيرة من الخمس سرايا الموجودة تحت قيادته فى السويس، فأخذ منها 30 جنديا من الأكفاء، وكانوا مسلحين تسليحا يكفيهم عشرة أيام".

ومرة أخرى تظهر حكمة هذا الضابط وقدرته على التحليل وتوقع طريقة اقتراب العدو على الجزيرة باستخدام قوارب، نظرا لارتفاع الموقع عن الجزيرة، فقام بتزويد الموقع بسلاح قواذف لهب وهو سلاح عبارة عن تانك وقود نابالم يحمله الجندى على ظهره ومرتبط ببندقية وخرطوم، بحيث عندما يطلق الجندى الطلقة يسحب من التانك غاز النابالم فتخرج نار لمسافة 30 مترا تكون لهيب جهنم.

يقول بشارة: "توجهت لقائد كتيبة مشاة وكان اسمه على عبد الرحيم، وأخبرته بحاجتى لقواذف لهب ضرورية للتحرك للجزيرة فى نفس اليوم نظرا لتوقع هجوم على الجزيرة، والجنود بالجزيرة غير مدربين على القتال، فهم جنود دفاع جوى، وفعلا وافق قائد الكتيبة، وأرسل مجموعة قواذف لهب نحو ثلاثة بالضباط وثمانية جنود ووزعتهم على الجزيرة فى أماكن مختلفة".

ثم كان التوقع التالى الصحيح أن يكون الهجوم ليلا، ما يعنى استخدام الضفادع البشرية، فاستعان بشارة بضابط ملازم أول يدعى أحمد إبراهيم ومجموعة جنود بحريين من القاعدة البحرية، وهو متخصص فى إلقاء عبوات ناسفة فى المياه تنفجر فوق سطح المياه، بحيث يقتل الضغط الضفادع تحت الماء.

يتذكر بشارة تفاصيل الساعات التالية قائلا: "بدأت العملية فى الساعة الثانية عشرة ليل 19 يوليو، كانت قواتنا نحو مائة جندى وخمسة ضباط، و30 صندوقا لقنابل يدوية، بالإضافة إلى قذائف لهب وذخائر وألغام بحرية تم زرعها تحت المياه.

واجهت هذه القوات إنزال نحو 800 جندى إسرائيلى حاولوا التسلل بصمت لذبح كل الجنود المصريين، لتبدأ مواجهة عنيفة عجز الإسرائيليون خلالها عن دخول الصخرة بدماء شهدائنا".

قامت القوات الإسرائيلية بالإغارة على موقع الجزيرة الخضراء فى ليلة نصف قمرية، هى ليلة 19-20 يوليو 1969. وكانت البداية قبل منتصف الليل بدقائق عندما شاهد الجنود أجساما تطفو وتغوص فى الماء على مقربة من الحد الأمامى الشمالى الشرقى للموقع، وتكرر الموقف عدة مرات وأيقن كل من قائد الفوج وقائد موقع الجزيرة أن احتمال حدوث شىء أصبح وشيكا، فطلب الأخير الإذن بإطلاق النار على أى جسم يظهر ووافقت القيادة.

وقبل الفجر بقليل تم رصد فردين فى ملابس سوداء يظهران ويختفيان بين الصخور فى اتجاه الشمال من الموقع، فأصدر قائد الموقع أوامر بإطلاق النيران عليهما وأصيب الفردان وسمع صوت صرخاتهما. وخلال لحظات فتح الموقع نيرانه على محاولة الإبرار وانقلب الهجوم الصامت إلى هجوم صاخب، وفتحت القوات الإسرائيلية النيران على الموقع من اتجاه الجنوب تمامًا من فوق شمندورة رباط السفن بواسطة مدفع ماكينة متوسط.

وأصدر قائد الموقع أوامره بالاشتباك وإضاءة أرض المعركة باستخدام الهاون. واندفع قائد فصيلة الأجهزة إلى اتجاه الجنوب ومعه القوة الاحتياطية للموقع واشتبك مع قوة المدفع عند الشمندورة ونسفها تماما.

وفور استخدام الموقع للهاون أطلقت القوات الإسرائيلية طلقات الهاونات الموجودة باللنشات والقنابل الحارقة والفوسفورية عليه من جميع الاتجاهات. ثم بدأت القوات المغيرة تظهر عن قرب فى الاتجاه الشمالى واتجاه الشرق، واتجهت لاقتحام الموقع تحت وابل من القنابل اليدوية والفسفورية، وعندئذ تكشف اتجاه الهجوم الرئيسى ولم يكن مدفع الماكينة الذى تم تدميره على الشمندورة سوى جزء من خطة الخداع للقوة المصرية.

عندئذ انتقل قائد الموقع ومعه معظم أفراد قوة الاحتياطى بأسلحتهم الشخصية إلى اتجاه الهجوم الرئيسى ودار قتال مرير أصيب خلاله قائد الموقع إصابة بالغة.

وانتقل الضباط والأفراد الموجودون بالقطاع الجنوبى إلى القطاع الشمالى، حيث كانت المعركة دائرة. ونفدت ذخيرة معظم الجنود المصريين فلجأوا إلى المدافع والرشاشات لإصابة وتدمير القوارب التى بدت واضحة تحت الضوء. وعلى الجانب الآخر نفدت ذخائر معظم الجنود الإسرائيليين تحت عنف المقاومة فلجأوا إلى الاشتباك المتلاحم مع القوة المصرية.

واشتبك قائد فصيلة الأجهزة مع أحد الجنود بالسلاح الأبيض لكنه أصيب بطلقات من رشاش إسرائيلى فى يده وذراعه اليسرى. وبإصابة كل من قائد الموقع وقائد فصيلة الأجهزة وإصابتهما بنزيف حاد فقد الموقع السيطرة عليه نسبيا.

وينقطع الخط التليفونى بفعل الشظايا وتنقطع الأخبار عما يدور على أرض الجزيرة لفترة، حتى تنبه قائد فصيلة المدافع وأفراد الإشارة إلى ضرورة استخدام التردد الاحتياطى للأجهزة.

ودار حوار بين قائد الفوج والقائد داخل الدشمة، أكد خلالها سيطرة القوات الإسرائيلية على شمال الجزيرة، وأفاد بوجود أحدهم فوقه مباشرة يقف ويصدر أوامره بالميكروفون، محفزا قواته قائلا: "اهجم اهجم كتيبة صهيون - يهودا- يهودا"، باللغة العربية بغرض خفض الروح المعنوية لجنودنا. فأصدر إليه قائد الفوج أمرا بأن يمسك برشاشه ويقتله. وبالفعل قفز الضابط فوق المنضدة التى عليها ـجهزة الاتصال وأطل برأسه من شباك التهوية فوجد نفسه فى مواجهة الضابط الإسرائيلى، وفى وضع يمكنه منه قتله، فأمسك بالرشاش القصير وأفرغ ما بقى به من ذخيرة عليه ثم سقط إلى أسفل الدشمة وأبلغ قائده.

ويواصل قللينى متذكرا كيف نفدت الذخيرة، وأصبح عدد جنوده 24 فقط، وطلب إمدادا من قائد الجيش الثانى، فأرسل له 40 جنديا فى لانش بحرى لكنهم استشهدوا بغارة إسرائيلية قبل وصولهم، وبعدها رفض قائد الجيش تكرار الإمداد، وطلب الدفاع عنها لآخر طلقة وآخر رجل، قائلا له: «حارب بما هو موجود لديك».

لم يعد أمام بشارة خيارات كثيرة، وببصيرته وقدرته الفائقة على توقع رد فعل العدو، وضع خطة أخيرة للموت بشرف أو ربما اقتناص فرصة أخيرة محتملة لينجو بعض القوة، وسارع بالاتصال بقائد الجيش وأبلغه قراره فى عبارات رجاء قائلا: "أرجوك يا أفندم بعد 10 دقائق افتح كل مدفعية الجيش الثانى على الموقع لإبادة كل من فيه»، اندهش قائد الجيش وبادره قائلا: «إنت مجنون» فقال بشارة: «نموت أفضل من سقوط الموقع».

كان شقيق قللينى ضابطا بالمدفعية بالجيش الثانى، وكان يعلم أنه يصوب نيران مدفعيته على أخيه الرابض تحت صخرة الجزيرة مع جنوده. وأعطى بشارة أوامره لجنوده بنزول المخابئ، كان رهانه الأخير على توقع آخر، وفتحت المدفعية نيرانها الكثيفة ليحدث ما توقعه قللينى، فالقوات الإسرائيلية لم تتحمل كثافة القصف المدفعى وانسحبت، وفى أثناء الانسحاب طاردهم رجال القوة بمدفعين فأغرقوا لنشات إسرائيلية، وقتل 62 وإصابة 110 إسرائيليين، وهذا ما أعلنته إسرائيل.

وفى الساعة السادسة صباحا حطت ثلاث طائرات إسرائيلية على سطح المياه لانتشال الضحايا. واستمرت بعدها المعارك سبعة أيام أخرى، دافعنا خلالها عن الجزيرة بكل ما أوتينا من قوة.

ويتمهل شريط الذكريات ليفسح مجالا لدموع بشارة، وهو يتذكر البطل الشهيد إبراهيم الرفاعى الذى جاءه فى إحدى ليالى الحصار الثمانى، وكان الجندى محمد زكى عبده يرقد وأحشاؤه خارج بطنه، وذراعه تحت صخرة تبلغ نحو 20 طنا، وبشارة ينظر إليه بألم وعجز، فلما شاهد «الرفاعى» هذا الجندى طلب آلة حادة ليدق بها على ذراع الجندى حتى فصل ذراعه وحمله فى لنشه، وبعد شهور فوجئ بشارة بالجندى يدق على بابه بعد علاجه ويشكره لأنه أنقذ حياته.

وقبل أربع سنوات كشفت إسرائيل عن محاضر الجلسات السرية للجنة الدفاع والخارجية فى الكنيست، للاستماع إلى الإفادات التى أدلى بها لأعضاء اللجنة كل من وزير الدفاع موشى ديان ورئيس الأركان حاييم بارليف والجنرال عيزرا فايتسمان وعدد من كبار الضباط.

وكشفت الوثائق أن عملية الجزيرة الخضراء جاءت ردا على مقتل العشرات من جنود الجيش الإسرائيلى على جبهة القناة خلال القصف المدفعى المتبادل مع القوات المصرية. وفى نفس الوقت ردع الرئيس المصرى جمال عبد الناصر عن الاستمرار فى حرب الاستنزاف.

كانت القوات الإسرائيلية فى الشهر السابق للعملية تكبدت خسائر كبيرة على يد القوات المصرية التى نجحت فى قتل وجرح ما يزيد على 160 جنديا إسرائيليا خلال عمليات قامت بها شرقى القناة.

اللافت أن الوثائق كشفت أن الهجوم على الجزيرة كان محل خلاف بين القيادة العسكرية من جانب وصغار الضباط من جانب آخر، فقد شكك كثير من الضباط ومن بينهم عوزى ديان ابن شقيق وزير الدفاع موشيه ديان فى خطورة العملية وتعريض حياة الجنود للخطر، بينما كان رئيس الأركان والقيادة السياسية يرون أنها عملية ضرورية.

فى شهادتهم أمام اللجنة قال كبار الضباط: «أردنا أن نقتل أكبر عدد من المصريين فى هذا الموقع الحصين على القناة، وأن نرد لهم ما فعلوه بنا، وأن نصل إلى أصعب نقطة لدى المصريين، لا مثلما فعلنا حتى الآن من الوصول إلى الجبهة الداخلية المصرية المكشوفة، أو المواقع الضعيفة على خليج السويس».

وأرجع القادة الإسرائيليون السبب فى كثرة عدد القتلى إلى طبيعة أرض الجزيرة «أردنا أن نتجنب قدر الإمكان أن يصاب جنودنا، وقلنا منذ البداية إن مقتل عشرة جنود يعنى الفشل».

وثمة مبرر آخر ساقه القادة لزيادة عدد القتلى الإسرائيليين «عرفنا أن المصريين ينتظرون عملا كبيرا من قبلنا. كنا نظن أنهم يعتقدون أن هذه هى العملية الكبيرة التى ستقلل من استعدادهم، ومن ثم نفاجئهم بالضربة الجوية. الأمر كله مسألة حظ. فلولا مصرى واحد يحمل مدفعا رشاشا، وآخر ألقى قنبلة يدوية لانتهت العملية دون قتلى أو انتهت بقتيلين فقط».

لكننا نتوقف أخيرا عند تلك الكلمات التى خطها الفريق محمد فوزى القائد العام ووزير الحربية الأسبق عن معركة الجزيرة الخضراء، لنرى كيف نظرت القيادة لهذه المعركة الباسلة، ولماذا استحقت أن تأخذ مكانها فى عقل ذلك العملاق. فى مذكراته "حرب الثلاث سنوات" يقول الفريق فوزى إن الدافع وراء إقدام العدو على مهاجمة الجزيرة الخضراء كان "الانزعاج" من توالى نجاح قواتنا فى عملياتها نهارا وليلا، ما دل على قدرة قتالية جديدة، فأراد العدو أن يقلل من هذا النجاح.

ووفقا للقائد العام للقوات المسلحة فإن قرار ضرب الجزيرة بالمدفعية جاء مصحوبا بحالة من نقص المعلومات فى أثناء المعركة لدى قيادة الجيش الثالث الميدانى، وذلك نظرا لانقطاع الكابل البحرى للمواصلات التليفونية، ويقول: "أمر قائد الجيش تلقائيا بضرب الجزيرة كلها بنيران مدفعية الجيش فكانت مفاجأة لأفراد وقوارب العدو ولنشاته، التى وقعت تحت تأثير نيران المدفعية المركزة، فتم قتل وتدمير جميع قوات العدو ولنشاته".