التجشؤ قد يصبح مشكلة.. حيل بسيطة للتخلص منه

خلال الأكل أو الشرب ينتقل الهواء احتياطيا إلى المريء، ما يؤدي إلى التجشؤ، كما هناك بعض العوامل الأخرى التي تسبب هذه العملية؛ كالتنفس بسرعة أو شرب المشروبات الغازية
على الرغم من أن التجشؤ قد يكون من غير المرغوب فيه بالنسبة لك ومَن حولك، فإنه طريقة طبيعية تماما للتخلص من الهواء الذي يتم بلعه في أثناء الأكل والشرب، حيث يمنع معدتك من التوسع أكثر.
خلال الأكل أو الشرب ينتقل الهواء احتياطيا إلى المريء، ما يؤدي إلى إطلاق صوت مسموع، كما أن هناك بعض العوامل الأخرى التي تسبب هذه العملية؛ كالتنفس بسرعة أو شرب المشروبات الغازية، بالإضافة إلى الضحك.
الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من النشا والسكر أو الألياف والمشكلات المتعلقة بالهضم أو الحرقة، يمكن أيضا أن تكون السبب.
إذا كانت لديك مشكلات صحية متداخلة؛ كالغازات والانتفاخات والتجشؤ، فيجب رؤية الطبيب، ولكن للتخلص من التجشؤ وحده، هناك حيل بسيطة تساعدك، اعرفها وفقا لما ذكره موقع "Health line".
كيف تتوقف عن التجشؤ؟
1- ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة بعد تناول الطعام، حيث إن النشاط البدني يساعد على الهضم.
2- استلقِ على
إذا كانت لديك مشكلات صحية متداخلة؛ كالغازات والانتفاخات والتجشؤ، فيجب رؤية الطبيب، ولكن للتخلص من التجشؤ وحده، هناك حيل بسيطة تساعدك، اعرفها وفقا لما ذكره موقع "Health line".
كيف تتوقف عن التجشؤ؟
1- ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة بعد تناول الطعام، حيث إن النشاط البدني يساعد على الهضم.
2- استلقِ على جانبك أو جرب وضع الركبتين على الصدر حتى يمر الغاز.
3- يمكنك أن تأخذ مضادات الحموضة لتحييد حمض المعدة ومنع الحرقة، التي يمكن أن تسبب التجشؤ.
4- شرب شاي الزنجبيل بعد الأكل، حيث يساعد هذا الشاي في تخفيف تهيج الجهاز الهضمي ومنع حمض المعدة من التدفق مرة أخرى إلى المريء.
5- مضغ بذور الشمر بعد وجباتك، وعلى الرغم من عدم دعم الأبحاث، فإن الشمر يساعد في طرد الغاز من الأمعاء ويساعد على الهضم.
6- رشفة على شاي البابونج يمكنها أن تساعد في منع ارتداد الحمض.
7- الحد من الأنشطة التي تجعلك تبتلع الهواء بسرعة، مثل الضحك والشرب بسرعة كبيرة.
نصائح بسيطة لمنع التجشؤ
يمكنك تقليل التجشؤ من خلال إيجاد طرق لتقليل كمية الهواء الذي تبتلعه، وفي ما يلي بعض النصائح التي يجب مراعاتها لمنع ابتلاع الكثير من الهواء:
1- الأكل والشرب البطيء.
2- لا تتحدث في أثناء مضغك الطعام.
3- أكل أجزاء أصغر.
4- تعديل النظام الغذائي الذي تنتظم عليه.
5- تجنب المشروبات الغازية التي تسبب الغازات.
6- تجنب مضغ اللبان أو الحلوى الصلبة، حيث تجعلك تبتلع أكثر من المعتاد.
7- قلل من تناول الأطعمة الغنية بالنشا أو السكر أو الألياف، والتي تسبب الغاز، ومن بين هذه الأطعمة "العدس، البروكلي، البصل، الكرنب، القرنبيط، الخبز الأسمر، الموز".
8- تجنب منتجات الألبان إذا كنت تعاني من عدم تحمل اللاكتوز.
9- ابتعد عن الأطعمة التي قد تسبب حرقة؛ كالكافيين، والطماطم، والحمضيات.
عليك القيام ببعض التغييرات في نمط الحياة
1- بينما تستنشق دخان السجائر، فإنك أيضا تبتلع الهواء، قد يكون الإقلاع عن التدخين أمرا صعبا، لكن يمكن للطبيب مساعدتك في وضع خطة للإقلاع عن التدخين مناسبة لك.
2- إذا كنت ترتدي أطقم الأسنان، فتأكد من ملاءمتها جيدا، حيث إن أطقم الأسنان السيئة يمكن أن تجعلك تبتلع المزيد من الهواء في أثناء تناول الطعام.
3- يمكن أن يسبب لك التوتر الزائد ابتلاع الهواء ويؤدي أيضا إلى حرقة في المعدة، ما قد يؤدي إلى زيادة التجشؤ.
4- احتقان الأنف واحتقان الجيوب الأنفية الناجم عن نزلات البرد أو الحساسية أو التهاب الجيوب الأنفية قد يجعلك تبتلع المزيد من الهواء.
عندما يصبح التجشؤ مشكلة
التجشؤ جزء من الحياة، لكنه يعد مشكلة عندما تصبح الأعراض متكررة، فالتجشؤ المفرط يمكن أن يكون علامة على وجود حالة طبية أكثر خطورة.
على الرغم من أنه عادة ما يكون مصحوبا بأعراض أخرى، فإن التجشؤ المفرط قد يكون أحد أعراض الحالات الأساسية التالية:
1- الحموضة المعوية هي أعلى أعراض مرض الجزر المعدي المريئي (GERD)، لكن التجشؤ هو أحد الأعراض الشائعة إلى حد ما.
2- التجشؤ المفرط هو أحد أعراض القرحة التي تشمل أعراضا أخرى مثل آلام المعدة، والغثيان، وحرقة المعدة، والانتفاخ.
3- القولون العصبي هو حالة هضمية مزمنة، حيث يتميز بمجموعة من الأعراض المعوية التي تحدث عادة معًا، كما أن هذه الأعراض تختلف من شخص لآخر، والتجشؤ المفرط هو أحد أعراض القولون العصبي.