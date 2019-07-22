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التجشؤ قد يصبح مشكلة.. حيل بسيطة للتخلص منه

خلال الأكل أو الشرب ينتقل الهواء احتياطيا إلى المريء، ما يؤدي إلى التجشؤ، كما هناك بعض العوامل الأخرى التي تسبب هذه العملية؛ كالتنفس بسرعة أو شرب المشروبات الغازية
تحرير:فيروز ياسر ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
التجشؤ
التجشؤ
على الرغم من أن التجشؤ قد يكون من غير المرغوب فيه بالنسبة لك ومَن حولك، فإنه طريقة طبيعية تماما للتخلص من الهواء الذي يتم بلعه في أثناء الأكل والشرب، حيث يمنع معدتك من التوسع أكثر. خلال الأكل أو الشرب ينتقل الهواء احتياطيا إلى المريء، ما يؤدي إلى إطلاق صوت مسموع، كما أن هناك بعض العوامل الأخرى التي تسبب هذه العملية؛ كالتنفس بسرعة أو شرب المشروبات الغازية، بالإضافة إلى الضحك. الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من النشا والسكر أو الألياف والمشكلات المتعلقة بالهضم أو الحرقة، يمكن أيضا أن تكون السبب.
إذا كانت لديك مشكلات صحية متداخلة؛ كالغازات والانتفاخات والتجشؤ، فيجب رؤية الطبيب، ولكن للتخلص من التجشؤ وحده، هناك حيل بسيطة تساعدك، اعرفها وفقا لما ذكره موقع "Health line". كيف تتوقف عن التجشؤ؟ 1- ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة بعد تناول الطعام، حيث إن النشاط البدني يساعد على الهضم. 2- استلقِ على
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فقدان السمع يهدد كبار السن بمشكلات في الذاكرة

يُعد مرض فقدان السمع هو السبب الرابع في العالم الذي يصيب المعوقين، حيث يزيد فقدان السمع من المضاعفات العقلية والجسدية والاجتماعية، نظرًا لأن هناك أكثر من 90% من حالات فقدان السمع مرتبطة بالعمر؛ لذا فإن النسبة تتزايد بشكل ملحوظ بين كبار السن. وترتبط القدرة على السمع بشكل متكامل بمعظم أوجه الاتصال في شتى المجالات في الحياة اليومية، وهذا بدوره يزيد من الضغط ويقيد القدرة على القيام بالعديد من الأنشطة اليومية، كما أنه قد يكون مرتبطا أيضا بالتراجع المعرفي والخرف، حسبما أفادت صحيفة "medicalxpress" الطبية.
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قشرة الرأس تؤثر على بشرتك.. تخلصي منها بهذه الطرق

قشرة الرأس مزعجة بشكل كبير، كما أنها لا تظهر في فصل الشتاء فقط، لكن تظل بداخل الفروة طوال السنة لدى بعض الأشخاص، وكلما أهملتها تزداد معاناتك. تأثير قشرة الرأس لا يقتصر فقط على الفروة، حيث تقول الأبحاث إن قشرة الرأس يمكن أن تنتشر قريبًا إلى أجزاء أخرى من بشرتك أيضًا. الجلد الجاف الذي تجدينه في بعض الأحيان بالقرب من حاجبيك أو حول منطقة الأنف قد لا يكون مجرد «بشرة جافة»، بل قد يكون في الواقع قشرة الوجه. أنت في حاجة الآن لمعرفة طرق التخلص من قشرة الرأس بطرق طبيعية، وفقا لما ذكره موقع Welcome to StyleCraze.
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دراسة: حليب الأم يفتت الأورام السرطانية

انتشرت الأورام السرطانية بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة، لذا تبذل المعاهد الصحية حول العالم جهودا مضنية، لإيجاد علاج جذري للأورام السرطانية التي تنتشر في الجسم بسرعة. لم يتم حتى الآن اكتشاف علاجات أخرى غير العلاج الكيماوي، على الرغم من آثاره الجانبية المدمرة، إلا أنه علاج فعال لانتشار الأورام السرطانية. كشفت نتائج العديد من التجارب حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، عن مادة كيميائية موجودة فقط في حليب الأم، تساعد على تفتيت الأورام و تحويلها إلى قطع صغيرة في الجسم، يتخلص منها مريض السرطان عن طريق البول.
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لقاح فيروس الورم الحليمي يحمي من سرطان عنق الرحم

عندما يدخل فيروس فى الجسم، سواء من خلال خدش أو قطع صغير بالجلد، يحدث ما يسمى بـ«عدوى فيروس الورم الحليمي البشري»، ما يتسبب في ظهور زوائد على الجلد أو الأغشية المخاطية، وهناك أنواع لها دور في الإصابة بسرطان عنق الرحم، حيث هناك ما يزيد على 100 نوع من فيروس الورم الحليمي البشري (HPV). وأدى التطعيم الروتيني للفتيات الأسكتلنديات في الفئة العمرية (12- 13) عامًا ضد فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) إلى انخفاض كبير في المرض الذي يؤدي إلى سرطان عنق الرحم، وفقا لما ذكره موقع «ميرور» البريطاني.
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لا تستخدم أدوات غيرك.. اعرف أكثر عن الأمراض المعدية

كيف تحدث الإصابة بالأمراض المعدية؟ الفيروسات التي تنتقل إلى الإنسان عن طريق كائن حي آخر حامل للعدوى، تتعدد الأمراض المنقولة عن طريق الالتهابات والفطريات، بداية من الأمراض البسيطة مثل البرد والإنفلونزا، مرورًا بالأمراض الخطيرة كإنفلونزا الخنازير والإيبولا والأيدز، وهذه الأمراض تختلف عن الأمراض الجلدية، ولا تنتقل عن طريق العدوى مثل ارتفاع ضغط الدم والسرطان والفشل الكلوي. تنتقل تلك الأمراض عادة بسبب الاستخدام الخاطئ للأدوات الشخصية، وربما تأتي العدوى عن طريق الملامسة والتنفس.
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خلال الإجازات.. هذه الأوقات تعرضك لأزمات قلبية

عند ممارسة الرياضة أو القيام بأداء شاق، بالإضافة إلى مشاهدة التليفزيون أو النوم، جميع هذه الأمور تؤثر على عضلة القلب ولكن بشكل مختلف، ففي بعض الأحيان تقوم بعمل إضافي خلال المهام الشاقة دون شعورك بذلك. وبغض النظر عن مدى تفكيرك في قلبك، فهناك لحظات يكون فيها الخطر أكبر من الآخرين، ولهذا أنت بحاجة لمعرفة متى يجب الانتباه إليه أكثر، كما أن هناك أوقاتا معينة في السنة قد تواجه فيها مشكلات قلبية مفاجئة، وفي تلك الحالة سيكون عليك معرفة أفضل الطرق للتعامل، وفقا لما ذكره موقع Best Life.
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