التجشؤ قد يصبح مشكلة.. حيل بسيطة للتخلص منه

خلال الأكل أو الشرب ينتقل الهواء احتياطيا إلى المريء، ما يؤدي إلى التجشؤ، كما هناك بعض العوامل الأخرى التي تسبب هذه العملية؛ كالتنفس بسرعة أو شرب المشروبات الغازية

تحرير:فيروز ياسر ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

التجشؤ

على الرغم من أن التجشؤ قد يكون من غير المرغوب فيه بالنسبة لك ومَن حولك، فإنه طريقة طبيعية تماما للتخلص من الهواء الذي يتم بلعه في أثناء الأكل والشرب، حيث يمنع معدتك من التوسع أكثر. خلال الأكل أو الشرب ينتقل الهواء احتياطيا إلى المريء، ما يؤدي إلى إطلاق صوت مسموع، كما أن هناك بعض العوامل الأخرى التي تسبب هذه العملية؛ كالتنفس بسرعة أو شرب المشروبات الغازية، بالإضافة إلى الضحك. الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من النشا والسكر أو الألياف والمشكلات المتعلقة بالهضم أو الحرقة، يمكن أيضا أن تكون السبب.

إذا كانت لديك مشكلات صحية متداخلة؛ كالغازات والانتفاخات والتجشؤ، فيجب رؤية الطبيب، ولكن للتخلص من التجشؤ وحده، هناك حيل بسيطة تساعدك، اعرفها وفقا لما ذكره موقع "Health line". كيف تتوقف عن التجشؤ؟ 1- ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة بعد تناول الطعام، حيث إن النشاط البدني يساعد على الهضم. 2- استلقِ على