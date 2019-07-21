أسباب دفعت الإسكان لمد فترة حجز شقق العاصمة الجديدة

رغم كونها بنظام أسبقية الحجز لا القرعة.. كما أن عدد الوحدات المطروحة للبيع نحو 500 وحدة فقط.. فإن الإقبال على وحدات العاصمة الإدارية الفاخرة ما زال ضعيفًا.. فلماذا؟
أعلنت وزارة الإسكان مد فترة حجز وحدات العاصمة الإدارية لمدة أسبوع جديد، وقال وزير الإسكان عاصم الجزار، إنه جرى مد فترة التسجيل على الموقع الإلكتروني، وسداد المقدمات لحجز 538 وحدة سكنية فاخرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في الحي السكني الثالث، المعروف بـ«كابيتال ريزدانس»، حيث كان من المقرر انتهاء التسجيل وسداد المقدمات، أمس الأول 18 يوليو، فما أسباب مد فترة الحجز؟ وهل الركود بالسوق العقارية هو سبب ضعف الإقبال؟ أم عدم تسليم وحدات المرحلة الأولى منها لحاجزيها؟
ويعد هذا الطرح هو الثاني لوحدات العاصمة الإدارية، بينما شهد الطرح الأول إقبالا كبيرا، حيث تم حجز أكثر من 2000 وحدة سكنية في الحي السكني "كابيتال ريزيدانس"، ويضم منطقة متكاملة الخدمات، بالإضافة إلى عدد من المدارس الدولية، ومستشفى تخصصيا.
وتُسهم سوق العقارات بنسبة 16.4% في إجمالي الناتج المحلي، و15% في
ويعد هذا الطرح هو الثاني لوحدات العاصمة الإدارية، بينما شهد الطرح الأول إقبالا كبيرا، حيث تم حجز أكثر من 2000 وحدة سكنية في الحي السكني "كابيتال ريزيدانس"، ويضم منطقة متكاملة الخدمات، بالإضافة إلى عدد من المدارس الدولية، ومستشفى تخصصيا.
وتُسهم سوق العقارات بنسبة 16.4% في إجمالي الناتج المحلي، و15% في معدل نمو الاقتصاد المحلي المصري، إضافة إلى أن نحو 70 صناعة أخرى، ترتبط بطريقة مباشرة وغير مباشرة بها.
R3 جاهز للسكن قبل 30 يونيو
الحي السكني الثالث أول الأحياء السكنية في العاصمة الإدارية، الذي تعمل على تنفيذه هيئة المجتمعات العمرانية وشركة العاصمة الإدارية الجديدة، ويشمل 25 ألف وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 120 وحتى 180 مترًا، وكل عمارة تتكون من 7 أدوار متكررة ودور أرضي.
الحى السكنى الثالث R3 سيكون جاهزا للسكن قبل 30 يونيو 2019، وتبلغ مساحته نحو 1100 فدان، ويضم 8 مجاورات بعدد يقترب من 20 ألف وحدة سكنية، و952 فيلا، وتاون هاوس، و64 عمارة استخدام مختلط، و9 عمارات بإسكان الواحة الخضراء التي تضم الخدمات المركزية للحي.
تتكون العمارة السكنية من بدروم وأرضى و7 أدوار متكررة، ويضم الدور 4 شقق، واثنين أسانسير.
377 مواطنا دفعوا مقدمات الحجز
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن 377 مواطناً دفعوا مقدمات حجز 538 وحدة سكنية فاخرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالمجاورة (D 8) حتى 9/7/2019، مع تسجيل 2473 مواطنا بياناتهم على الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com). بمساحات تتراوح بين 130 و173 مترا.
وكشف مصدر بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تراجع معدل التسجيل والحجز خلال الأسبوع الماضي بشكل كبير، الأمر الذي اضطر الوزارة إلى مد فترة الحجز، أسبوعا آخر، حتى يزداد عدد دافعي مقدمات الحجز، لتبدأ المرحلة الثانية وهي الخاصة بحجز الوحدات التي كان مقررًا لها الأحد 28/7/2019، وحتى يوم الأربعاء 31/7/2019، قبل أن يتم مد مهلة التسجيل.
صبور: الركود مسيطر
أكد المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة المكتب الاستشاري صبور والرئيس الفخرى لجمعية رجال الأعمال المصريين، استمرار سيطرة حالة الركود الشديدة على السوق العقارية، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد خروج كثير من شركات التطوير العقاري من السوق، بسبب فشلها في بيع وتسويق مشروعاتها بمختلف ربوع ومناطق مصر.
وتوقع صبور في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، استمرار هذا الركود على السوق خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار المتوقع بسبب ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، الأمر الذي سينعكس على أجرة العمالة والفنيين والمهندسين، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع قد يصل إلى 15% عن الأسعار الحالية.
طريقة السداد
قال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إنه بشأن نظام السداد، يتم سداد جدية الحجز وقدرها 100 ألف جنيه للوحدة، ويتم استكمال سداد نسبة 10% من إجمالى قيمة الوحدة، بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء) من قيمة الوحدة، خلال شهر من تاريخ الحجز.
كما يتم سداد 10% من ثمن الوحدة خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز، وسداد 10% عند التسلم، ويتم سداد باقى ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد، ويجوز سداد باقى القيمة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة.
ويحق للراغب فى الحجز اختيار الوحدة التى يرغب فيها، سيكون تخصيص الوحدات بأسبقية الاختيار بعد تحويل مبلغ جدية الحجز.