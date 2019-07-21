أسباب دفعت الإسكان لمد فترة حجز شقق العاصمة الجديدة

رغم كونها بنظام أسبقية الحجز لا القرعة.. كما أن عدد الوحدات المطروحة للبيع نحو 500 وحدة فقط.. فإن الإقبال على وحدات العاصمة الإدارية الفاخرة ما زال ضعيفًا.. فلماذا؟

تحرير:كريم ربيع ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٤٥ م

الحي السكني الثالث

أعلنت وزارة الإسكان مد فترة حجز وحدات العاصمة الإدارية لمدة أسبوع جديد، وقال وزير الإسكان عاصم الجزار، إنه جرى مد فترة التسجيل على الموقع الإلكتروني، وسداد المقدمات لحجز 538 وحدة سكنية فاخرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في الحي السكني الثالث، المعروف بـ«كابيتال ريزدانس»، حيث كان من المقرر انتهاء التسجيل وسداد المقدمات، أمس الأول 18 يوليو، فما أسباب مد فترة الحجز؟ وهل الركود بالسوق العقارية هو سبب ضعف الإقبال؟ أم عدم تسليم وحدات المرحلة الأولى منها لحاجزيها؟

ويعد هذا الطرح هو الثاني لوحدات العاصمة الإدارية، بينما شهد الطرح الأول إقبالا كبيرا، حيث تم حجز أكثر من 2000 وحدة سكنية في الحي السكني "كابيتال ريزيدانس"، ويضم منطقة متكاملة الخدمات، بالإضافة إلى عدد من المدارس الدولية، ومستشفى تخصصيا. وتُسهم سوق العقارات بنسبة 16.4% في إجمالي الناتج المحلي، و15% في