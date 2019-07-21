بيومي فؤاد يكشف تفاصيل دوره في «ديدو»

تحرير:محمد عبد المنعم ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٥٢ م

بيومي فؤاد

يشارك الفنان "بيومي فؤاد" في فيلم "ديدو" للفنان كريم فهمي والمتوقع عرضه في دور العرض السينمائي في رأس السنة، كما يتواجد في فيلم "الطيب والشرس واللعوب" كضيف شرف مع أحمد فتحي، الذي سيعرض في عيد الأضحى المبارك في دور العرض السينمائي. وقال بيومي فى تصريحات له إنه يجسد شخصية تدعي "فننس" في فيلم "ديدو" وهو عالم مشهور ولديه معمل اختبارات يصنع لنفسه به عدة تجارب، وأضاف بأن أحداث "ديدو" تدور حول تحول نجوم العمل إلى أقزام، ويرجع ذلك إلى فكرة "عقله الإصبع" وذلك في إطار كوميدي، موضحا أنه لن يتحول إلى قزم مثل باقي فريق العمل.

وأشار إلى أنه سيظهر فى فيلم "الطيب والشرس واللعوب" كضيف شرف، ويدور العمل فى إطار كوميدي، ويشارك فى بطولته أحمد فتحي، ومحمد سلام، ومي كساب، وبيومي فؤاد، وطارق الإبياري وغيرهم من النجوم، وهو من إنتاج إيهاب السرجاني ومن سيناريو وحوار رأفت رضا وإخراج رامى رزق الله. "ديدو" يشارك في بطولته كريم فهمي، بيومي