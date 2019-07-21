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بيومي فؤاد يكشف تفاصيل دوره في «ديدو»

تحرير:محمد عبد المنعم ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٥٢ م
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
يشارك الفنان "بيومي فؤاد" في فيلم "ديدو" للفنان كريم فهمي والمتوقع عرضه في دور العرض السينمائي في رأس السنة، كما يتواجد في فيلم "الطيب والشرس واللعوب" كضيف شرف مع أحمد فتحي، الذي سيعرض في عيد الأضحى المبارك في دور العرض السينمائي. وقال بيومي فى تصريحات له إنه يجسد شخصية تدعي "فننس" في فيلم "ديدو" وهو عالم مشهور ولديه معمل اختبارات يصنع لنفسه به عدة تجارب، وأضاف بأن أحداث "ديدو" تدور حول تحول نجوم العمل إلى أقزام، ويرجع ذلك إلى فكرة "عقله الإصبع" وذلك في إطار كوميدي، موضحا أنه لن يتحول إلى قزم مثل باقي فريق العمل.
وأشار إلى أنه سيظهر فى فيلم "الطيب والشرس واللعوب" كضيف شرف، ويدور العمل فى إطار كوميدي، ويشارك فى بطولته أحمد فتحي، ومحمد سلام، ومي كساب، وبيومي فؤاد، وطارق الإبياري وغيرهم من النجوم، وهو من إنتاج إيهاب السرجاني ومن سيناريو وحوار رأفت رضا وإخراج رامى رزق الله. "ديدو" يشارك في بطولته كريم فهمي، بيومي
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«عبود على الحدود».. مات بطله و5 من المشاركين فيه

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«مارفل» تكشف أحدث أعمالها.. تضم هؤلاء النجوم لعالمها

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«في عينيا» يفتتح الدورة التاسعة من مهرجان مالمو

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أحمد فتحي يكشف عن دوره في «الطيب والشرس واللعوب»

كشف الفنان "أحمد فتحي" عن تفاصيل بشأن الشخصية (خلدون) التي يجسدها في فيلم "الطيب والشرس واللعوب"، الذي يعرض في دور العرض السينمائي لعيد الأضحى المبارك المقبل، قائلا إنها "جديدة عليه"، ولم يقدمها من قبل. "خلدون" فنان شهرته "الشرس"، لكنه على المستوى الشخصي يمتاز بالشهامة والجدعنة، لكن على المستوى المهني يعرفه الجمهور على أنه شرس لأبعد الحدود. تدور أحداث الفيلم حول 3 ممثلين كانو نجوم شباك خلال فترة التسعينيات، لكن "دوام الحال من المحال"، إذ تتدهور أحوالهم سريعًا.
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كيف تحول أحمد فتحى من كومبارس إلى بطل سينمائي؟

بعد سلسلة من التأجيلات نجح الفنان أحمد فتحى، فى الوجود بين نجوم موسم أفلام عيد الأضحى لعام 2019، الذي يعد الموسم الأشرس والأصعب على الإطلاق خلال السنوات الأخيرة، حيث يوجد فيها كل من أحمد عز بـ«ولاد رزق2» وكريم عبد العزيز بـ«الفيل الأزرق 2» وأحمد حلمي بـ«خيال مآتة»، حيث قررت شركة نيوسينشري المنتجة لفيلم «الطيب والشرس واللعوب» طرحه خلال الموسم المقبل، وتنهي حالة التأجيل غير المبررة، ويمثل الفيلم البطولة المطلقة الثالثة لأحمد فتحى، ويشارك إلى جواره كل من «بيومي فؤاد ومي كساب ومحمد سلام»، الفيلم من تأليف رأفت رضا وإخراج رامى رزق الله.
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كريم فهمى: شرف لى أن يتشابه «ديدو» مع فيلم لهنيدى

منذ عام 2011 لمع اسم الفنان كريم فهمى، كاتب سيناريو من خلال فيلم "بيبو وبشير" لآسر ياسين ومنة شلبى، وفى العام التالى 2012 من خلال فيلم "مستر آند مسز عويس" لحمادة هلال وبشرى، وهو نفس العام الذى بدأت فيه مشاركاته التمثيلية أيضًا من خلال دور "عاصم" فى مسلسل "حكايات بنات" لصبا مبارك ودينا الشربينى وريهام أيمن، ثم كانت انطلاقته الحقيقية من خلال تأليفه لفيلم "هاتولى راجل" ومشاركته فى بطولته مع أحمد الفيشاوى وشريف رمزى وإيمى سمير غانم مع المخرج محمد شاكر خضير.
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محمد هنيدي وكريم فهمي وتحدي «عقلة الإصبع»

ليس هناك اهتمام بالأقزام فى السينما والدراما، وظهورهم دائمًا يكون على سبيل الضحك والفكاهة، ولكن مؤخرًا تم الإعلان عن التحضير لفيلمين مختلفين، كل منهما يتمحور حول "قصار القامة"، إذ كشف الفنان محمد هنيدي عن انطلاق تصوير فيلمه «كينج سايز» تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري، ويقوم الفيلم على قصة "عقلة الإصبع"، الفكرة التي اختارها ليعود بها إلى جمهوره بعد غياب عامين عن السينما، وفى الوقت نفسه كشف الفنان كريم فهمي عن تقديمه فيلما جديدا بعنوان «ديدو» من تأليفه وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكي، وهو مأخوذ أيضا من قصة "عقلة الإصبع".
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