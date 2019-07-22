بعيدًا عن الخيال.. أسرع السيارات الواقعية بالأسواق

تتميز هذه المجموعة من السيارات بأنها الأسرع من ضمن المئات من الموديلات التي تصدر بشكل منتظم ويتم إنتاجها على مستوى العديد من الأسواق العالمية المختلفة.

تحرير:محمود نبيل ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٢٠ م

بوجاتي تشيرون سبورت

لا شك أن السرعة تعد واحدة من أهم العوامل التي تراهن عليها العديد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات، حتى وإن اضطرها ذلك للكشف عن مفاهيم اختبارية غير واقعية تتمتع بسرعات عالية عند تشغيل أقصى مستوى من قدراتها الفنية الخاصة بالمحرك. وعلى الرغم من محاولات الغديد من الشركات إصدار موديلات غير واقعية تتمتع بالسرعات العالية في الأسواق العالمية، فإن السيارات التي تصدر فعليًا بالأسواق كان لها الغلبة، لا سيما وأنها تجتذب فعليًا الجمهور في مختلف أنحاء العالم بشكل رئيسي.

وفي هذا السياق، تستعرض مجلة "ذا درايف" المجموعة الأسرع من السيارات التي يتم إنتاجها فعليًا في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي. دودج تشالنجر SRT هيلكت تمتلك السيارة الرياضية ذات القدرات العالية على المستوى الفني، مجموعة من الإمكانيات الضخمة، وهو ما يجعلها قادر على السير بسرعة 327 كيلو متر/ ساعة عند