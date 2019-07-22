حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

بعيدًا عن الخيال.. أسرع السيارات الواقعية بالأسواق

تتميز هذه المجموعة من السيارات بأنها الأسرع من ضمن المئات من الموديلات التي تصدر بشكل منتظم ويتم إنتاجها على مستوى العديد من الأسواق العالمية المختلفة.
تحرير:محمود نبيل ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٢٠ م
بوجاتي تشيرون سبورت
بوجاتي تشيرون سبورت
لا شك أن السرعة تعد واحدة من أهم العوامل التي تراهن عليها العديد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات، حتى وإن اضطرها ذلك للكشف عن مفاهيم اختبارية غير واقعية تتمتع بسرعات عالية عند تشغيل أقصى مستوى من قدراتها الفنية الخاصة بالمحرك. وعلى الرغم من محاولات الغديد من الشركات إصدار موديلات غير واقعية تتمتع بالسرعات العالية في الأسواق العالمية، فإن السيارات التي تصدر فعليًا بالأسواق كان لها الغلبة، لا سيما وأنها تجتذب فعليًا الجمهور في مختلف أنحاء العالم بشكل رئيسي.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة "ذا درايف" المجموعة الأسرع من السيارات التي يتم إنتاجها فعليًا في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي. دودج تشالنجر SRT هيلكت تمتلك السيارة الرياضية ذات القدرات العالية على المستوى الفني، مجموعة من الإمكانيات الضخمة، وهو ما يجعلها قادر على السير بسرعة 327 كيلو متر/ ساعة عند
اقرأ المزيد
لادا جرانتا 2019

بعد وقف الإنتاج.. أرخص 10 سيارات في مصر

أعلن عدد من شركات السيارات في السوق المحلية وقف إنتاج عدد من طرازاتها، وكان آخرها "فيات بونتو، دايو لانوس، فولكس فاجن بيتلز"، كما أجرت غالبية الشركات والوكالات تخفيضات سعرية جديدة على سياراتهم، مقابل شركات أخرى رفعت أسعارها، الأمر الذي تسبب في تغيّر خريطة الأسعار. ونرصد في التقرير التالي السيارات العشر الأرخص في السوق المحلية، وهي «سوزوكي ألتو، زوتي Z100، لادا جرانتا، شيري Envy، بروتون ساجا، بي واي دي F3، جلوري 350، شانجي M50، بروتون ساجا، رينو لوجان».
The 10 Craziest, Most Powerful Hypercars Arriving in 2019 and 2020 (3)

قوتها غير عادية.. سيارات مجنونة ينتظرها العالم 2020

ينتظر الجمهور العديد من السيارات الرائعة في الأسواق العالمية خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك بسبب القوة الحصانية وروعة المحرك الذي تحمله، وهو الأمر الذي يجعلها من بين السيارات التي ينتظرها الجمهور بفارغ الصبر خلال العام المقبل. وتستعد العشرات من الشركات العالمية لتقديم موديلات جديدة من حيث القدرات الفنية والشكل الخارجي، إلا أن الإمكانيات الخاصة بالمحرك هي العامل الرئيسي في تحديد مدى شغف الجمهور المنتظر لتلك الموديلات، والتي تعد من أهم الأمور التي ينظر إليها.
فرامل

علامات تخبرك بضرورة إصلاح الفرامل أو تغيير مكوناتها

تعد المكابح من أهم القطع والأجزاء التي يمكن أن تكون من العناصر الرئيسية في سلامة وأمان الركاب والسائق أو حتى السيارات المجاورة، وهو الأمر الذي يستدعي عناية خاصة بتلك الأجزاء الحيوية، خاصة أنها تتعلق بعوامل السلامة والأمان في السيارة. وتمنح المكابح مجموعة من الإشارات التي يمكن من خلالها معرفة ما إذا كانت هناك تحتاج للصيانة من عدمه، خاصة أن العديد من القطع والأجزاء الحيوية تتغير أنماطها بشكل واضح خلال الاستعمال، لا سيما إذا ما عانت من عيوب في الصناعة.
اقرأ المزيد من الأخبار
JAGUAR

ماذا تعني أشهر علامات شركات السيارات العالمية؟

لا شك في أن اختيار علامة شركات السيارات كانت لها قصص مختلفة على مدى تاريخ طويل من هذه الصناعة، والتي أثبتت عبر عقود من الزمان أنها الرهان الرئيسي للعديد من البلدان، وهو الأمر الذي شجع العديد من الشركات للاهتمام بعلامتها التجارية. واختارت الشركات العالمية العديد من الملامح والأشكال التي تعبر عن نمط تصنيعها بشكل رئيسي، أو حتى تفضيل الكلمات التي يمكن أن تمنحها السمعة التي تسعى إليها من خلال موديلاتها الموجودة في الأسواق العالمية على مدى سنوات طويلة.
هيونداي جينيسيس GT كوبيه

سيارات قوتها الحصانية هائلة وتعرض بأسعار رخيصة

يعتقد البعض أن القوة الحصانية الهائلة للسيارات تقترن دومًا بالإمكانيات الرياضية التي تجعل أسعار الموديلات خارجة عن قدرات العديد من الشرائح الجماهيرية في الأسواق العالمية، إلا أن ذلك قد يبدو غير دقيق في ظل تمتع مجموعة من السيارات بالميزتين في وقت واحد. ويعد الرهان الرئيسي للشركات العالمية المصنعة للسيارات على توفير موديلات كبيرة على مستوى الإمكانيات الفنية، بالإضافة إلى الإبقاء على أسعار السيارات في متناول أكبر عدد من الشرائح الجماهيرية، وهو الأمر الذي يضمن لها الانتشار بقوة في الأسواق العالمية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org