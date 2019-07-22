بعيدًا عن الخيال.. أسرع السيارات الواقعية بالأسواق

تتميز هذه المجموعة من السيارات بأنها الأسرع من ضمن المئات من الموديلات التي تصدر بشكل منتظم ويتم إنتاجها على مستوى العديد من الأسواق العالمية المختلفة.
لا شك أن السرعة تعد واحدة من أهم العوامل التي تراهن عليها العديد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات، حتى وإن اضطرها ذلك للكشف عن مفاهيم اختبارية غير واقعية تتمتع بسرعات عالية عند تشغيل أقصى مستوى من قدراتها الفنية الخاصة بالمحرك.
وعلى الرغم من محاولات الغديد من الشركات إصدار موديلات غير واقعية تتمتع بالسرعات العالية في الأسواق العالمية، فإن السيارات التي تصدر فعليًا بالأسواق كان لها الغلبة، لا سيما وأنها تجتذب فعليًا الجمهور في مختلف أنحاء العالم بشكل رئيسي.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة "ذا درايف" المجموعة الأسرع من السيارات التي يتم إنتاجها فعليًا في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي.
دودج تشالنجر SRT هيلكت
تمتلك السيارة الرياضية ذات القدرات العالية على المستوى الفني، مجموعة من الإمكانيات الضخمة، وهو ما يجعلها قادر على السير بسرعة 327 كيلو متر/ ساعة عند
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة "ذا درايف" المجموعة الأسرع من السيارات التي يتم إنتاجها فعليًا في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي.
دودج تشالنجر SRT هيلكت
تمتلك السيارة الرياضية ذات القدرات العالية على المستوى الفني، مجموعة من الإمكانيات الضخمة، وهو ما يجعلها قادر على السير بسرعة 327 كيلو متر/ ساعة عند السير بأقصى مستوى ممكن من القدرات الفنية.
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وخضعت السيارة للعديد من التطويرات والتحديثات خلال السنوات القليلة الماضية، وهو الأمر الذي جعل هذه النسخة من دودج تشالنجر واحدة من أقوى الموديلات التي تم إصدارها في تاريخ الشركة الأمريكية العملاقة بشكل عام.
بنتلي كونتنينتال GT
لا شك أنها واحدة من الموديلات الأقوى على مستوى الأسواق العالمية، وراعت الشركة الأمريكية العديد من القدرات الفنية التي تؤهلها لأن تكون واحدة من أسرع السيارات في الأسواق المختلفة.
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وتعد سيارة بنتلي كونتنينتال GT قادرة على السير بسرعة 333 كيلو متر/ ساعة عند السير بأقصى مستوى ممكن من القدرات الفنية، لتكون بذلك من بين أهم الموديلات الرياضية الأسرع في الوقت الحالي.
فورد GT
تعد الرهان الرئيسي للشركة الأمريكية في مجال إنتاج السيارات الرياضية بالأسواق العالمية المختلفة، وهو الأمر الذي جعلها تتميز بالعديد من الإمكانيات الفنية الرائعة على مستوى المحرك، والذي يؤهلها لضخ قوة حصانية هائلة تتناسب مع سرعاتها الهائلة.
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وتعد سيارة فورد GT قادرة على السير بسرعة 348 كيلو متر/ ساعة عند السير بأقصى مستوى ممكن من القدرات الفنية، وهو ما جعلها من أسرع السيارات التي يتم إنتاجها حاليًا في الأسواق العالمية.
بوجاتي تشيرون سبورت
تعد من أهم السيارات التي يقترن اسمها دومًا بالسرعات العالية، والقدرات الفائقة على الوصول إلى السرعات المتتالية في زمن قياسي، وهو التحدي الذي انتصرت به على العشرات من الموديلات الرياضية في الأسواق العالمية المختلفة.
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وتعد سيارة بوجاتي تشيرون سبورت قادرة على السير بسرعة 420 كيلو متر/ ساعة عند السير بأقصى مستوى ممكن من القدرات الفنية الخاصة بالمحرك، وهو ما يؤهلها لأن تكون من بين أسرع السيارات التي يتم إنتاجها في الوقت الحالي على مستوى الأسواق العالمية المختلفة.
كوينيسيج أجيرا RS
تعد أسرع سيارة يتم إنتاجها في الوقت الحالي بالأسواق العالمية، وهي تحظى بتقدير واسع من جانب الخبراء المعنيين بصناعة السيارات بشكل رئيسي.
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وتعد سيارة كوينيسيج أجيرا RS، واحدة من أهم الموديلات التي تتمتع بقدرات كبيرة على المستوى الفني، وهو ما يؤهلها لأن تكون قادرة على السير بسرعة 464 كيلو متر/ ساعة عند السير بأقصى مستوى ممكن من القدرات الفنية الخاصة بالمحرك.