رياضة

أعمال شغب لجماهير الجزائر في مطار القاهرة

٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٥٧ م
جماهير الجزائر
جماهير الجزائر
?شهد مطار القاهرة الدولي، حالة من الفوضى بسبب تواجد عدد كبير من الجماهير الجزائرية العائدة لبلادها عقب حضورها نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، والتي انتهى بتتويج منتخب الجزائر بلقب الكان على حساب منتخب السنغال، حيث ظهر فيديو بثته قناة «النهار» الجزائرية، حالات من التزاحم والتدافع بين المشجعين وقوات أمن المطار، بعدما تكدس جمهور «محاربي الصحراء»، في مطار القاهرة دون وجود طائرات تكفي، وذكرت جريدة «الخبر» الجزائرية أن شركة الطيران الجزائرية الحكومة أعلنت يوم الأحد عن تجهيز 7 طائرات لنقل المشجعين من مطار القاهرة إلى الجزائر.
وكان 4 آلاف مشجع جزائري غادروا على متن 24 طائرة إلى الجزائر بعد نهاية البطولة القارية، وقالت مصادر وفقًا لما نقلته «روسيا اليوم»، في تقرير لها اليوم الأحد: «كان بين الطائرات 9 طائرات عسكرية، و11 طائرة للخطوط الجوية الجزائرية، و4 رحلات لطيران طاسيلى الجزائري، متوجهة إلى مدن الجزائر
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محمد-صلاح‎

محمد صلاح يثير الجدل من جديد (صورة)

عاد محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، ليثير الجدل من جديد حوله، بعدما نشر صورة غريبة له عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، في أثناء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها من ناديه الإنجليزي عقب انتهاء مشوار مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بالخروج أمام جنوب إفريقيا في دور الستة عشر للبطولة التي كانت تستضيفها مصر. صلاح نشر صورة غريبة له يظهر فيها وهو "يستحم تحت الدش" والابتسامة تعلو وجهه، معلقًا عليها: «إجازة»، ما تسبب في ردود أفعال غاضبة من متابعيه عبر حسابه على تويتر.
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الجزائر تحاول حل أزمة الجماهير في مطار القاهرة

بعد حالة الفوضى التي ظهرت داخل مطار القاهرة الدولي، بسبب تواجد عدد كبير من الجماهير الجزائرية العائدة لبلادها عقب حضورها نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، والذي انتهى بتتويج منتخب «محاربي الصحراء» بلقب الكان على حساب منتخب السنغال، كشفت تقارير صحفية جزائرية أن حكومة بلادها تسعى لحل أزمة الجماهير التي ظلت طوال الساعات الأخيرة في مطار القاهرة من أجل العودة لبلادها، حيث ذكرت جريدة «الخبر» الجزائرية أن شركة الطيران الجزائرية الحكومية أعلنت اليوم الأحد، عن تجهيز 7 طائرات لنقل المشجعين من مطار القاهرة إلى الجزائر.
دي-خيا

اليونايتد يقترب من تجديد عقد دي خيا بأجر ضخم

ينتظر الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، تجديد تعاقده مع مانشستر يونايتد بعقد طويل الأمد، سيجعله الحارس الأغلى في العالم، وذلك بحسب ما أورده موقع "سكاي سبورتس" البريطاني، حيث من المنتظر أن يتراوح الأجر الأسبوعي للحارس الإسباني ما بين 350 ألف جنيه إسترليني و375 ألف جنيه إسترليني للبقاء في قلعة الأولد ترافورد، وبدأت المفاوضات بين مانشستر يونايتد ودي خيا منذ قرابة العام، إذ ينتهي العقد الحالي للحارس الدولي البالغ من العمر 28 عاما، بنهاية الموسم المقبل، ومن ثم بإمكانه الرحيل بالمجان في صيف 2020.
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هيرفي-رونار

رسميا.. رينارد يستقيل من تدريب المغرب

أعلن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، اليوم الأحد، استقالته رسميا من تدريب المنتخب المغربي، بعد أكثر من 3 أعوام على توليه المهمة، والخروج المخيب من ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، التي أقيمت في مصر، مودعًا الجماهير واللاعبين بكلمات مؤثرة، حيث قال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «سيبقى المغرب دائما بالنسبة لي بلدا عشت فيه مشاعر لا تصدق، دامت طويلا واستمرت حتى الآن. قضيت هنا نحو 3 سنوات ونصف السنة، أي 41 شهرا، شاركت فيها لحظات دقيقة ومكثفة مع اللاعبين الذين أحبهم بصدق، والموظفين المتفانين، وكذلك مع المشجعين المغاربة».
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الغندور لبلماضي: «أنت لا تعرف معنى الأدب والاحترام»

فتح خالد الغندور، نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق، النار على جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر. جمال بلماضي، عقب نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، تحدث عن رأيه في تشجيع الجماهير المصرية للجزائر خلال المباراة، قائلا: "أحتاج للذهاب إلى طبيب العيون الخاص بي، كي أتأكد مما تقول، لأنني لم أشاهد ذلك". وأغضبت تلك التصريحات من المدرب الجزائري، الجماهير المصرية التي استقبلت محاربي الصحراء أفضل استقبال، علاوة على توفير كل سبل الراحة للجماهير الجزائرية التي وصلت إلى القاهرة لدعم منتخب بلدها.
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بسبب أمم إفريقيا.. اعتقال عشرات الجزائريين في فرنسا

ألقت السلطات الفرنسية القبض على 198 شخصا، في عدة مدن، بسبب مشاركتهم في أعمال شغب، أثناء الاحتفالات بتتويج الجزائر بكأس أمم إفريقيا 2019، على حساب السنغال، وأوضحت وزارة الداخلية أن من بين هؤلاء، لا يزال هناك 177 رهن الاحتجاز. وجاءت أغلب عمليات التوقيف (102) في باريس، حيث تجمهر آلاف الأشخاص في عدة نقاط بالعاصمة الفرنسية، لا سيما في الأحياء المحيطة بشارع الشانزليزيه، حيث تعيش جالية كبيرة من ذوي الأصول الجزائرية، وبدأت المواجهات الأولى وفقا لصحيفة (لو باريزيان)، قبل وقت قليل من الساعة الواحدة فجرا، واستخدمت القوات القنابل المسيلة للدموع.
إحتفال لاعبي الجزائر بالفوز (5)

صحف الجزائر تحتفل بإنجاز «محاربي الصحراء»

احتفلت الصحف الجزائرية بمنتخب بلادها بعدما توج «محاربو الصحراء»، بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على نظيره منتخب السنغال بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في نهائي البطولة الإفريقية. سجل هدف المباراة الوحيد بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من عمر المباراة. البداية كانت مع صحيفة «الشروق»، التي احتفلت بالفوز بالكان وعنونت «محاربو الصحراء أسيادًا لإفريقيا»، وقالت: «قميص محاربي الصحراء يترصّع بالنّجمة الثانية».
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