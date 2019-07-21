أعمال شغب لجماهير الجزائر في مطار القاهرة

?شهد مطار القاهرة الدولي، حالة من الفوضى بسبب تواجد عدد كبير من الجماهير الجزائرية العائدة لبلادها عقب حضورها نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، والتي انتهى بتتويج منتخب الجزائر بلقب الكان على حساب منتخب السنغال، حيث ظهر فيديو بثته قناة «النهار» الجزائرية، حالات من التزاحم والتدافع بين المشجعين وقوات أمن المطار، بعدما تكدس جمهور «محاربي الصحراء»، في مطار القاهرة دون وجود طائرات تكفي، وذكرت جريدة «الخبر» الجزائرية أن شركة الطيران الجزائرية الحكومة أعلنت يوم الأحد عن تجهيز 7 طائرات لنقل المشجعين من مطار القاهرة إلى الجزائر.
وكان 4 آلاف مشجع جزائري غادروا على متن 24 طائرة إلى الجزائر بعد نهاية البطولة القارية، وقالت مصادر وفقًا لما نقلته «روسيا اليوم»، في تقرير لها اليوم الأحد: «كان بين الطائرات 9 طائرات عسكرية، و11 طائرة للخطوط الجوية الجزائرية، و4 رحلات لطيران طاسيلى الجزائري، متوجهة إلى مدن الجزائر
وكان 4 آلاف مشجع جزائري غادروا على متن 24 طائرة إلى الجزائر بعد نهاية البطولة القارية، وقالت مصادر وفقًا لما نقلته «روسيا اليوم»، في تقرير لها اليوم الأحد: «كان بين الطائرات 9 طائرات عسكرية، و11 طائرة للخطوط الجوية الجزائرية، و4 رحلات لطيران طاسيلى الجزائري، متوجهة إلى مدن الجزائر وعنابة ووهران وقسنطينة».
وأضاف تقرير «روسيا اليوم»: «اضطرت سلطات مطار القاهرة لاستدعاء قوات العمليات الخاصة، بعد اقتحام مشجعي طائرات وهران وعنابة كاونترات وزن الحقائب بصالة السفر، وقيامهم بأعمال شغب.. وتسببت كثرة المشجعين وقيام بعضهم بالشغب، في تأخر إقلاع كل الرحلات ما بين ساعتين و5 ساعات».
وأضاف التقرير أن العديد من الجمهور الجزائري لا يزال لحد الآن يتكدس بمطار القاهرة بسبب عدم توفر رحلات جوية نحو الجزائر، حيث حضر نحو 20 ألف مشجع جزائري إلى القاهرة.