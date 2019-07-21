أعمال شغب لجماهير الجزائر في مطار القاهرة

٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٥٧ م

جماهير الجزائر

?شهد مطار القاهرة الدولي، حالة من الفوضى بسبب تواجد عدد كبير من الجماهير الجزائرية العائدة لبلادها عقب حضورها نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، والتي انتهى بتتويج منتخب الجزائر بلقب الكان على حساب منتخب السنغال، حيث ظهر فيديو بثته قناة «النهار» الجزائرية، حالات من التزاحم والتدافع بين المشجعين وقوات أمن المطار، بعدما تكدس جمهور «محاربي الصحراء»، في مطار القاهرة دون وجود طائرات تكفي، وذكرت جريدة «الخبر» الجزائرية أن شركة الطيران الجزائرية الحكومة أعلنت يوم الأحد عن تجهيز 7 طائرات لنقل المشجعين من مطار القاهرة إلى الجزائر.

وكان 4 آلاف مشجع جزائري غادروا على متن 24 طائرة إلى الجزائر بعد نهاية البطولة القارية، وقالت مصادر وفقًا لما نقلته «روسيا اليوم»، في تقرير لها اليوم الأحد: «كان بين الطائرات 9 طائرات عسكرية، و11 طائرة للخطوط الجوية الجزائرية، و4 رحلات لطيران طاسيلى الجزائري، متوجهة إلى مدن الجزائر