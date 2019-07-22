بنتلي منها.. شركات سيارات قد تختفي في المستقبل

على الرغم من الشهرة الواسعة التي تحظى بها هذه الشركات المصنعة للسيارات، فإنها قد تتلاشى من الأسواق العالمية خلال المستقبل القريب لأسباب مختلفة
تراهن دومًا العديد من الشركات المصنعة للسيارات في الأسواق العالمية، على العديد من الموديلات الجديدة، وهو الأمر الذي تتحدد نسب نجاحه وفقًا لمدى تقبل الجمهور لتلك الموديلات، خاصة مع تزايد عدد السيارات المنتجة فيي الأسواق العالمية المختلفة.
وعلى الرغم من الإمكانيات الواسعة التي قد تتمتع بها الموديلات الجديدة، فإن هذا التطور لا يمكن أن يكون كافيًا لبقاء الشركات المصنعة لتلك السيارات في الأسواق العالمية، أو حتى الاحتفاظ بسمعتها الجيدة، وذلك رغم الموديلات الخارقة التي تقدمها في بعض الأحيان.
ويستعرض موقع جير باترول في هذا السياق، بعض الشركات العالمية الكبرى المصنعة للسيارات التي قد تتلاشى في الأسواق المختلفة عل مدى السنوات العشر المقبلة.
كرايسلر
قامت شركة فيات كرايسلر بعمل رائع في إنشاء علامات تجارية متخصصة لسياراتها، حيث باتت دودج تنتج موديلات ذات أداء كبير، ورام تعمل شاحنات بيك أب متميزة،
ويستعرض موقع جير باترول في هذا السياق، بعض الشركات العالمية الكبرى المصنعة للسيارات التي قد تتلاشى في الأسواق المختلفة عل مدى السنوات العشر المقبلة.
كرايسلر
قامت شركة فيات كرايسلر بعمل رائع في إنشاء علامات تجارية متخصصة لسياراتها، حيث باتت دودج تنتج موديلات ذات أداء كبير، ورام تعمل شاحنات بيك أب متميزة، كما تقوم جيب بتصنيع سيارات الدفع الرباعي بالإضافة إلى شاحنات أصغر حجمًا، ولكن هذا لم يترك مجالًا كبيرًا لسيارة كرايسلر نفسها، وهو الأمر الذي قد يؤثر على تواجد الشركة الأمريكية في الأسواق العالمية خلال السنوات القليلة المقبلة، خاصة في ظل منافسة شرسة من شركات تصنع موديلات أكثر انتشارًا وذات أسعار معقولة.
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ميني
اشترتها شركة BMW على علامة ميني التجارية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، واستطاعت تحقيق بعض النجاحات، إلا أن الأمريكيين توقفوا عن شراء السيارات الصغيرة، وبلغت مبيعات الطراز الكلاسيكي من ميني ذات البابين نحو ثلث ما كانت عليه قبل 10 سنوات.
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وأصبحت ميني شركة سيارات الدفع الرباعي ذات التصميم الغريب إلى حد كبير، بقيادة "كونتري مان" التي انخفضت مبيعاتها بنسبة 35% على أساس سنوي في عام 2019.
تيسلا
تيسلا لديها أفضل تكنولوجيا للسيارات الكهربائية في السوق، حيث كان موديل 3 من أكثر السيارات الفاخرة مبيعًا في الولايات المتحدة في عام 2018.
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ومع ذلك، لم يستقر هذا النجاح على الشركة، وخسرت 702 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2019، في حين أن كبار المستثمرين يتخلصون من أسهم تيسلا التي انخفضت أكثر من 40% منذ ديسمبر من العام الماضي.
كاديلاك
بعد عقود من صدارة فئة السيارات الفاخرة، فقدت كاديلاك حصتها في هذا السوق في الثمانينيات والتسعينيات، وزادت منافسة كل من BMW ولكزس بشكل كبير، وهو ما يصعب من مهام المنافسة في المستقبل بالنسبة للشركة الأمريكية.
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ومنذ ذلك الحين، تكافح العلامة التجارية للعثور على شكل جديد، وبدا أن بناء تشكيلة قوية من السيارات السيدان التي بدأت في الألفية الجديدة بمثابة مناورة لائقة، إلا أنها فشلت بعد أن توقف الأمريكيون عن شراء تلك الموديلات.
بنتلي
قد تكون شركة بنتلي واحدة من أهم مصنعي السيارات من حيث الإمكانيات الفنية العالية التي تراعيها في موديلاتها المختلفة، بالإضافة إلى الإمكانيات الفاخرة سواء في نوع المواد المصنعة لتلك السيارات أو حتى التكنولوجيا المتطورة في السيارة.
وعلى الرغم من كافة الإمكانيات التي تراعيها الشركة البريطانية بشكل رئيسي في سياراتها المختلفة، فإن ارتباطها بالشريحة الغنية والأثرياء من جمهور السيارات في الأسواق العالمية، يمكن أن يسهم في إضعاف موقفها خلال السنوات القليلة المقبلة.