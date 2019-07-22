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بنتلي منها.. شركات سيارات قد تختفي في المستقبل

على الرغم من الشهرة الواسعة التي تحظى بها هذه الشركات المصنعة للسيارات، فإنها قد تتلاشى من الأسواق العالمية خلال المستقبل القريب لأسباب مختلفة
تحرير:محمود نبيل ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
بنتلي
بنتلي
تراهن دومًا العديد من الشركات المصنعة للسيارات في الأسواق العالمية، على العديد من الموديلات الجديدة، وهو الأمر الذي تتحدد نسب نجاحه وفقًا لمدى تقبل الجمهور لتلك الموديلات، خاصة مع تزايد عدد السيارات المنتجة فيي الأسواق العالمية المختلفة. وعلى الرغم من الإمكانيات الواسعة التي قد تتمتع بها الموديلات الجديدة، فإن هذا التطور لا يمكن أن يكون كافيًا لبقاء الشركات المصنعة لتلك السيارات في الأسواق العالمية، أو حتى الاحتفاظ بسمعتها الجيدة، وذلك رغم الموديلات الخارقة التي تقدمها في بعض الأحيان.
ويستعرض موقع جير باترول في هذا السياق، بعض الشركات العالمية الكبرى المصنعة للسيارات التي قد تتلاشى في الأسواق المختلفة عل مدى السنوات العشر المقبلة. كرايسلر قامت شركة فيات كرايسلر بعمل رائع في إنشاء علامات تجارية متخصصة لسياراتها، حيث باتت دودج تنتج موديلات ذات أداء كبير، ورام تعمل شاحنات بيك أب متميزة،
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لا شك أن السرعة تعد واحدة من أهم العوامل التي تراهن عليها العديد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات، حتى وإن اضطرها ذلك للكشف عن مفاهيم اختبارية غير واقعية تتمتع بسرعات عالية عند تشغيل أقصى مستوى من قدراتها الفنية الخاصة بالمحرك. وعلى الرغم من محاولات الغديد من الشركات إصدار موديلات غير واقعية تتمتع بالسرعات العالية في الأسواق العالمية، فإن السيارات التي تصدر فعليًا بالأسواق كان لها الغلبة، لا سيما وأنها تجتذب فعليًا الجمهور في مختلف أنحاء العالم بشكل رئيسي.
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