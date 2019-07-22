بنتلي منها.. شركات سيارات قد تختفي في المستقبل

على الرغم من الشهرة الواسعة التي تحظى بها هذه الشركات المصنعة للسيارات، فإنها قد تتلاشى من الأسواق العالمية خلال المستقبل القريب لأسباب مختلفة

تحرير:محمود نبيل ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

بنتلي

تراهن دومًا العديد من الشركات المصنعة للسيارات في الأسواق العالمية، على العديد من الموديلات الجديدة، وهو الأمر الذي تتحدد نسب نجاحه وفقًا لمدى تقبل الجمهور لتلك الموديلات، خاصة مع تزايد عدد السيارات المنتجة فيي الأسواق العالمية المختلفة. وعلى الرغم من الإمكانيات الواسعة التي قد تتمتع بها الموديلات الجديدة، فإن هذا التطور لا يمكن أن يكون كافيًا لبقاء الشركات المصنعة لتلك السيارات في الأسواق العالمية، أو حتى الاحتفاظ بسمعتها الجيدة، وذلك رغم الموديلات الخارقة التي تقدمها في بعض الأحيان.

ويستعرض موقع جير باترول في هذا السياق، بعض الشركات العالمية الكبرى المصنعة للسيارات التي قد تتلاشى في الأسواق المختلفة عل مدى السنوات العشر المقبلة. كرايسلر قامت شركة فيات كرايسلر بعمل رائع في إنشاء علامات تجارية متخصصة لسياراتها، حيث باتت دودج تنتج موديلات ذات أداء كبير، ورام تعمل شاحنات بيك أب متميزة،