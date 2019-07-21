الجزائر تحاول حل أزمة الجماهير في مطار القاهرة

٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٢٥ م

الجزائر

بعد حالة الفوضى التي ظهرت داخل مطار القاهرة الدولي، بسبب تواجد عدد كبير من الجماهير الجزائرية العائدة لبلادها عقب حضورها نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، والذي انتهى بتتويج منتخب «محاربي الصحراء» بلقب الكان على حساب منتخب السنغال، كشفت تقارير صحفية جزائرية أن حكومة بلادها تسعى لحل أزمة الجماهير التي ظلت طوال الساعات الأخيرة في مطار القاهرة من أجل العودة لبلادها، حيث ذكرت جريدة «الخبر» الجزائرية أن شركة الطيران الجزائرية الحكومية أعلنت اليوم الأحد، عن تجهيز 7 طائرات لنقل المشجعين من مطار القاهرة إلى الجزائر.

وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من الجمهور الجزائري لا يزال حتى الآن يتكدس بمطار القاهرة بسبب عدم توفر رحلات جوية نحو الجزائر، ودخلت الجماهير في صدامات كثيرة مع أمن المطار، وجاء ذلك بعدما خصصت الشركة الجوية الجزائرية 5 طائرات ليلة السبت. وكان 4 آلاف مشجع جزائري غادروا على متن 24 طائرة إلى الجزائر بعد

وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من الجمهور الجزائري لا يزال حتى الآن يتكدس بمطار القاهرة بسبب عدم توفر رحلات جوية نحو الجزائر، ودخلت الجماهير في صدامات كثيرة مع أمن المطار، وجاء ذلك بعدما خصصت الشركة الجوية الجزائرية 5 طائرات ليلة السبت.



وكان 4 آلاف مشجع جزائري غادروا على متن 24 طائرة إلى الجزائر بعد نهاية البطولة القارية، وقالت مصادر وفقًا لما نقلته «روسيا اليوم»، في تقرير لها اليوم الأحد: «كان بين الطائرات 9 طائرات عسكرية، و11 طائرة للخطوط الجوية الجزائرية، و4 رحلات لطيران طاسيلى الجزائري، متوجهة إلى مدن الجزائر وعنابة ووهران وقسنطينة».



وأضاف تقرير «روسيا اليوم»: «اضطرت سلطات مطار القاهرة لاستدعاء قوات العمليات الخاصة، بعد اقتحام مشجعي طائرات وهران وعنابة كاونترات وزن الحقائب بصالة السفر، وقيامهم بأعمال شغب».