محمد صلاح يثير الجدل من جديد (صورة)

٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٣٢ م

محمد صلاح

عاد محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، ليثير الجدل من جديد حوله، بعدما نشر صورة غريبة له عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، في أثناء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها من ناديه الإنجليزي عقب انتهاء مشوار مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بالخروج أمام جنوب إفريقيا في دور الستة عشر للبطولة التي كانت تستضيفها مصر. صلاح نشر صورة غريبة له يظهر فيها وهو "يستحم تحت الدش" والابتسامة تعلو وجهه، معلقًا عليها: «إجازة»، ما تسبب في ردود أفعال غاضبة من متابعيه عبر حسابه على تويتر.

وشهدت الفترة الأخيرة ردود أفعال غاضبة من الجماهير المصرية تجاه محمد صلاح، عقب فشل المنتخب في بطولة كأس الأمم الإفريقية بسبب الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد في دور الـ16 من البطولة، ولم تكن الخسارة وحدها سر حالة التوتر التي شهدتها علاقة الجماهير مع صلاح، بل كان هناك أكثر من سبب آخر، أبرزها دوره في