رياضة

محمد صلاح يثير الجدل من جديد (صورة)

٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٣٢ م
محمد صلاح
محمد صلاح
عاد محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، ليثير الجدل من جديد حوله، بعدما نشر صورة غريبة له عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، في أثناء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها من ناديه الإنجليزي عقب انتهاء مشوار مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بالخروج أمام جنوب إفريقيا في دور الستة عشر للبطولة التي كانت تستضيفها مصر. صلاح نشر صورة غريبة له يظهر فيها وهو "يستحم تحت الدش" والابتسامة تعلو وجهه، معلقًا عليها: «إجازة»، ما تسبب في ردود أفعال غاضبة من متابعيه عبر حسابه على تويتر.
وشهدت الفترة الأخيرة ردود أفعال غاضبة من الجماهير المصرية تجاه محمد صلاح، عقب فشل المنتخب في بطولة كأس الأمم الإفريقية بسبب الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد في دور الـ16 من البطولة، ولم تكن الخسارة وحدها سر حالة التوتر التي شهدتها علاقة الجماهير مع صلاح، بل كان هناك أكثر من سبب آخر، أبرزها دوره في
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تتويج الجزائر‎ (10)

الجزائر تحاول حل أزمة الجماهير في مطار القاهرة

بعد حالة الفوضى التي ظهرت داخل مطار القاهرة الدولي، بسبب تواجد عدد كبير من الجماهير الجزائرية العائدة لبلادها عقب حضورها نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، والذي انتهى بتتويج منتخب «محاربي الصحراء» بلقب الكان على حساب منتخب السنغال، كشفت تقارير صحفية جزائرية أن حكومة بلادها تسعى لحل أزمة الجماهير التي ظلت طوال الساعات الأخيرة في مطار القاهرة من أجل العودة لبلادها، حيث ذكرت جريدة «الخبر» الجزائرية أن شركة الطيران الجزائرية الحكومية أعلنت اليوم الأحد، عن تجهيز 7 طائرات لنقل المشجعين من مطار القاهرة إلى الجزائر.
جماهير الجزائر في إستاد القاهرة (2)

أعمال شغب لجماهير الجزائر في مطار القاهرة

?شهد مطار القاهرة الدولي، حالة من الفوضى بسبب تواجد عدد كبير من الجماهير الجزائرية العائدة لبلادها عقب حضورها نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، والتي انتهى بتتويج منتخب الجزائر بلقب الكان على حساب منتخب السنغال، حيث ظهر فيديو بثته قناة «النهار» الجزائرية، حالات من التزاحم والتدافع بين المشجعين وقوات أمن المطار، بعدما تكدس جمهور «محاربي الصحراء»، في مطار القاهرة دون وجود طائرات تكفي، وذكرت جريدة «الخبر» الجزائرية أن شركة الطيران الجزائرية الحكومة أعلنت يوم الأحد عن تجهيز 7 طائرات لنقل المشجعين من مطار القاهرة إلى الجزائر.
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اليونايتد يقترب من تجديد عقد دي خيا بأجر ضخم

ينتظر الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، تجديد تعاقده مع مانشستر يونايتد بعقد طويل الأمد، سيجعله الحارس الأغلى في العالم، وذلك بحسب ما أورده موقع "سكاي سبورتس" البريطاني، حيث من المنتظر أن يتراوح الأجر الأسبوعي للحارس الإسباني ما بين 350 ألف جنيه إسترليني و375 ألف جنيه إسترليني للبقاء في قلعة الأولد ترافورد، وبدأت المفاوضات بين مانشستر يونايتد ودي خيا منذ قرابة العام، إذ ينتهي العقد الحالي للحارس الدولي البالغ من العمر 28 عاما، بنهاية الموسم المقبل، ومن ثم بإمكانه الرحيل بالمجان في صيف 2020.
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مصر-والكونغو (3)

الموعد والقنوات الناقلة لمواجهة مصر ضد جنوب إفريقيا

يواجه المنتخب الوطني، اليوم السبت، نظيره الجنوب إفريقي، على ملعب القاهرة الدولي، في اليوم الثاني من منافسات دور الـ16 من النسخة رقم 32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليًا في مصر، حتى يوم 19 يونيو، ووصلت مصر إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، بالفوز على زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا (2-0)، أما جنوب إفريقيا فصعدت ضمن أفضل ثوالث من المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بعد الخسارة من المغرب وكوت ديفوار (1-0) والفوز على ناميبيا بنفس النتيجة.
ديسابر (1)

ديسابر يتحدث عن مواجهة أوغندا والسنغال

كشف الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب أوغندا، عن صعوبة مباراة فريقه أمام منتخب «أسود التيرانجا» في أولى مباريات دور الستة عشر بكأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 من شهر يوليو الجاري، والمقرر إقامتها غدًا الجمعة في تمام التاسعة مساء، حيث قال سباستيان ديسابر في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد، إنه يرفض أن يتحدث عن تجهيزاته للقاء، لكنهم سيعملون من أجل الفوز بالمباراة ومحاولة إقصاء المنتخب السنغالي من البطولة رغم أنه من المرشحين للفوز باللقب.
محمد-صلاح

محمد صلاح يطلب وجبة كشرى بمعسكر المنتخب

طلب محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم وفريق ليفربول الإنجليزى، من طباخ الفريق بفندق الإقامة تحضير وجبة كشري خاصة له، خاصة أنه من عشاق هذه الوجبة، واستجاب له الطباخ على الفور، حيث طلب منه تحضير وجبة الكشرى التى طلبها الفرعون المصرى وأشرف عليها الشيف أحمد فرج. ويستعد صلاح مع المنتخب خلال هذه الفترة للمباراة المقبلة بدور الـ16 يوم السبت القادم بعد التأهل من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية التى تقام فى مصر حاليا وحتى يوم 19 يوليو المقبل.
صلاح-عبد-الله .(3)

رسالة عتاب من صلاح عبدالله إلى محمد صلاح

وجه الفنان صلاح عبدالله رسالة عتاب إلى الدولي المصري محمد صلاح بعد فوز المنتخب على أوغندا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة مساء الأحد في ختام مباريات دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر من الفترة 21 شهر يونيو الماضي حتى 19 يوليو الجاري، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "‏رسالة إلى ابني محمد ياريت توصله شوف يا صلاح البصة اللي بعد هدفك الرائع زعلتني منك وإنت عارف بحبك قد إيه، يابني سيبك من هري المواقع وركز في الواقع".
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