فقدان السمع يهدد كبار السن بمشكلات في الذاكرة

أفادت منظمة الصحة العالمية أن عدد المصابين بالخرف في 2015، بلغ 47.5 مليون، ومن المرجح أن يرتفع بسرعة مع زيادة متوسط العمر وعدد كبار السن
يُعد مرض فقدان السمع هو السبب الرابع في العالم الذي يصيب المعوقين، حيث يزيد فقدان السمع من المضاعفات العقلية والجسدية والاجتماعية، نظرًا لأن هناك أكثر من 90% من حالات فقدان السمع مرتبطة بالعمر؛ لذا فإن النسبة تتزايد بشكل ملحوظ بين كبار السن.
وترتبط القدرة على السمع بشكل متكامل بمعظم أوجه الاتصال في شتى المجالات في الحياة اليومية، وهذا بدوره يزيد من الضغط ويقيد القدرة على القيام بالعديد من الأنشطة اليومية، كما أنه قد يكون مرتبطا أيضا بالتراجع المعرفي والخرف، حسبما أفادت صحيفة "medicalxpress" الطبية.
سعى فريق من الباحثين اليابانيين في جامعة تسوكوبا إلى إلقاء مزيد من الضوء على العلاقة بين مرضى فقدان السمع وغيره من الأمراض بين كبار السن.
فحص الباحثون ثلاث مشكلات رئيسية ووجدوا أن لفقدان السمع صلة واضحة بالمشكلات الثلاث، خاصة فقدان الذاكرة.
نشر الباحثون نتائجهم في العدد الأخير من دورية (Geriatrics
سعى فريق من الباحثين اليابانيين في جامعة تسوكوبا إلى إلقاء مزيد من الضوء على العلاقة بين مرضى فقدان السمع وغيره من الأمراض بين كبار السن.
فحص الباحثون ثلاث مشكلات رئيسية ووجدوا أن لفقدان السمع صلة واضحة بالمشكلات الثلاث، خاصة فقدان الذاكرة.
نشر الباحثون نتائجهم في العدد الأخير من دورية (Geriatrics & Gerontology International) العلمية.
واستفاد الفريق من الدراسة الاستقصائية الشاملة للظروف المعيشية لليابان لعام 2016، وهي استبيان شامل للقطاعات على مستوى البلاد يضم أكثر من 220 ألف أسرة.
استهدف العلماء 137 ألفا من المشاركين في الاستبيان ممّن تبلغ أعمارهم 65 عاما من المصابين وغيرهم.
قال الباحث الرئيسي للدراسة، ماساو إيواجامي: "انتشرت معدلات تراجع الذاكرة بين مرضى فقدان السمع من كبار السن، كما بحثت الدراسة العلاقة بين مرض فقدان السمع وثلاث مشكلات رئيسية، هي النشاط اليومي، والضيق النفسي، وفقدان الذاكرة".
توصل الفريق إلى مدى إصابة المشاركين بفقدان السمع، ووجد أن نحو 9% ممّن أجريت عليهم الدراسة مصابون بفقدان وضعف السمع.
قام الباحثون بتعديل تحليلهم بحيث يأخذ في الاعتبار عوامل مثل التدخين وتناول الكحول، وكانت الفروق بين أولئك الذين يعانون من فقدان السمع أو بدونه واضحة للغاية.
من بين تلك القيود التي أبلغت عن الأنشطة الخارجية؛ مثل التسوق أو السفر، تأثر 28.9% من المصابين بفقدان السمع مقابل 9.5% فقط ممّن لا يعانون من تلك المشكلة.
بالنسبة للضائقة النفسية، عانى 39.7% مقابل 19.3%.
وبالنسبة لفقدان الذاكرة، كانت الفجوة الأكثر عمقا، حيث عانى 37.7% من المشاركين مقابل 5.2%، وكانت هذه الأنماط متشابهة بغض النظر عن العمر أو الجنس.
قال يوكو كوباياشي، أحد المشاركين في الدراسة: "إن فقدان السمع يؤثر سلبا فى كبار السن من عدة نواحٍ، جسديا وعقليا، مع الأخذ في الاعتبار قلة أنشطة الحياة اليومية".
وأضاف كوباياشي: "زيادة الوعي بعبء فقدان السمع ستساعد على تحسين نوعية حياة المرضى، ويمكن أن تساعدهم أيضا تدابير مثل الدعم الاجتماعي من المتطوعين في المجتمع".
وأفادت منظمة الصحة العالمية أنه يعاني نحو 360 مليون شخص حول العالم، من بينهم 32 مليون طفل، من مشكلات كفقدان السمع بسبب العيوب الخلقية وعوامل، منها الأمراض المعدية، واستخدام بعض الأدوية، أو التعرض للضوضاء المزعجة بصورة مفرطة.
كما أن مرض الخرف هو حالة شديدة جدا من تأثر العقل بتقدم العمر، وهو مجموعة من الأمراض التي تسبب ضمورا في المخ، ويعد "ألزهايمر" أحد أشكالها، ويؤدي إلى تدهور متواصل في قدرات التفكير ووظائف الدماغ، وفقدان الذاكرة.
يتطور الخرف تدريجيا إلى فقدان القدرة على القيام بالأعمال اليومية، والتواصل مع العالم المحيط، وقد تتدهور الحالة إلى الانعزال التام.
كما أفادت منظمة الصحة العالمية أن عدد المصابين بالخرف في 2015، بلغ 47.5 مليون، ومن المرجح أن يرتفع بسرعة مع زيادة متوسط العمر وعدد كبار السن.
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