فقدان السمع يهدد كبار السن بمشكلات في الذاكرة

أفادت منظمة الصحة العالمية أن عدد المصابين بالخرف في 2015، بلغ 47.5 مليون، ومن المرجح أن يرتفع بسرعة مع زيادة متوسط العمر وعدد كبار السن

تحرير:مي فؤاد ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

مشكلات السمع

يُعد مرض فقدان السمع هو السبب الرابع في العالم الذي يصيب المعوقين، حيث يزيد فقدان السمع من المضاعفات العقلية والجسدية والاجتماعية، نظرًا لأن هناك أكثر من 90% من حالات فقدان السمع مرتبطة بالعمر؛ لذا فإن النسبة تتزايد بشكل ملحوظ بين كبار السن. وترتبط القدرة على السمع بشكل متكامل بمعظم أوجه الاتصال في شتى المجالات في الحياة اليومية، وهذا بدوره يزيد من الضغط ويقيد القدرة على القيام بالعديد من الأنشطة اليومية، كما أنه قد يكون مرتبطا أيضا بالتراجع المعرفي والخرف، حسبما أفادت صحيفة "medicalxpress" الطبية.

سعى فريق من الباحثين اليابانيين في جامعة تسوكوبا إلى إلقاء مزيد من الضوء على العلاقة بين مرضى فقدان السمع وغيره من الأمراض بين كبار السن. فحص الباحثون ثلاث مشكلات رئيسية ووجدوا أن لفقدان السمع صلة واضحة بالمشكلات الثلاث، خاصة فقدان الذاكرة. نشر الباحثون نتائجهم في العدد الأخير من دورية (Geriatrics