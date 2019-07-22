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فقدان السمع يهدد كبار السن بمشكلات في الذاكرة

أفادت منظمة الصحة العالمية أن عدد المصابين بالخرف في 2015، بلغ 47.5 مليون، ومن المرجح أن يرتفع بسرعة مع زيادة متوسط العمر وعدد كبار السن
تحرير:مي فؤاد ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
مشكلات السمع
مشكلات السمع
يُعد مرض فقدان السمع هو السبب الرابع في العالم الذي يصيب المعوقين، حيث يزيد فقدان السمع من المضاعفات العقلية والجسدية والاجتماعية، نظرًا لأن هناك أكثر من 90% من حالات فقدان السمع مرتبطة بالعمر؛ لذا فإن النسبة تتزايد بشكل ملحوظ بين كبار السن. وترتبط القدرة على السمع بشكل متكامل بمعظم أوجه الاتصال في شتى المجالات في الحياة اليومية، وهذا بدوره يزيد من الضغط ويقيد القدرة على القيام بالعديد من الأنشطة اليومية، كما أنه قد يكون مرتبطا أيضا بالتراجع المعرفي والخرف، حسبما أفادت صحيفة "medicalxpress" الطبية.
سعى فريق من الباحثين اليابانيين في جامعة تسوكوبا إلى إلقاء مزيد من الضوء على العلاقة بين مرضى فقدان السمع وغيره من الأمراض بين كبار السن. فحص الباحثون ثلاث مشكلات رئيسية ووجدوا أن لفقدان السمع صلة واضحة بالمشكلات الثلاث، خاصة فقدان الذاكرة. نشر الباحثون نتائجهم في العدد الأخير من دورية (Geriatrics
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قشرة الرأس تؤثر على بشرتك.. تخلصي منها بهذه الطرق

قشرة الرأس مزعجة بشكل كبير، كما أنها لا تظهر في فصل الشتاء فقط، لكن تظل بداخل الفروة طوال السنة لدى بعض الأشخاص، وكلما أهملتها تزداد معاناتك. تأثير قشرة الرأس لا يقتصر فقط على الفروة، حيث تقول الأبحاث إن قشرة الرأس يمكن أن تنتشر قريبًا إلى أجزاء أخرى من بشرتك أيضًا. الجلد الجاف الذي تجدينه في بعض الأحيان بالقرب من حاجبيك أو حول منطقة الأنف قد لا يكون مجرد «بشرة جافة»، بل قد يكون في الواقع قشرة الوجه. أنت في حاجة الآن لمعرفة طرق التخلص من قشرة الرأس بطرق طبيعية، وفقا لما ذكره موقع Welcome to StyleCraze.
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دراسة: حليب الأم يفتت الأورام السرطانية

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وسائل التواصل الاجتماعي أكثر ضررًا من ألعاب الفيديو

التعرض المستمر لشاشات التليفزيون أو "الموبايل" يعرض المراهقين لعدة مخاطر صحية، بجانب الانغماس في عالم افتراضي لا وجود له، نحن فقط نحب الهروب الدائم من عالمنا هذا، ولكن بالنسبة للمراهقين الذين يتشكل عقلهم يحتاجون إلى انتباه ووعي من الأسرة، حتى لا تتكوّن لديهم بعض السلوكيات المنحرفة. وبالنسبة للمشكلات الصحية، كشفت دراسة جديدة عن وجود أنواع محددة من الشاشات، تتسبب في زيادة خطورة الاكتئاب لدى البالغين، ومن ثم فإن تأثير الشاشات التي تتابع من خلالها وسائل التواصل الاجتماعي يختلف عن ألعاب الفيديو، نقلا عن "health line".
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