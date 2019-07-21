السفير البريطاني يعتذر لوزير الطيران: كان يجب إبلاغ السلطات المصرية

تحرير:أميرة ابراهيم ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٣٤ م

وزير الطيران والسفير البريطاني

قدم السفير البريطاني اليوم اعتذارًا لوزير الطيران على خلفية قرار الشركة البريطانية تعليق رحلاتها إلى القاهرة أسبوعا، لكن الاعتذار لم يكن عن القرار، بل عن عدم إبلاغ السلطات المصرية به، ما يؤكد علم الإدارة البريطانية وموافقتها عليه.

الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، التقى مع جيفرى آدامز سفير المملكة المتحدة لدى مصر، اليوم بديوان عام الوزارة، حيث أبدى المصرى استياءه من اتخاذ شركة الخطوط البريطانية قرارا انفراديا يمس أمن المطارات المصرية، دون الرجوع إلى الجهات المصرية المختصة. ووفقا لبيان من الوزارة قبل قليل فقد تقدم السفير