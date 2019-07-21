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السفير البريطاني يعتذر لوزير الطيران: كان يجب إبلاغ السلطات المصرية

تحرير:أميرة ابراهيم ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٣٤ م
وزير الطيران والسفير البريطاني
وزير الطيران والسفير البريطاني
قدم السفير البريطاني اليوم اعتذارًا لوزير الطيران على خلفية قرار الشركة البريطانية تعليق رحلاتها إلى القاهرة أسبوعا، لكن الاعتذار لم يكن عن القرار، بل عن عدم إبلاغ السلطات المصرية به، ما يؤكد علم الإدارة البريطانية وموافقتها عليه.
الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، التقى مع جيفرى آدامز سفير المملكة المتحدة لدى مصر، اليوم بديوان عام الوزارة، حيث أبدى المصرى استياءه من اتخاذ شركة الخطوط البريطانية قرارا انفراديا يمس أمن المطارات المصرية، دون الرجوع إلى الجهات المصرية المختصة. ووفقا لبيان من الوزارة قبل قليل فقد تقدم السفير
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50 عاما على معركة الجزيرة الخضراء.. درة معارك الاستنزاف

ستظل حرب الاستنزاف دائما الحرب التى مهدت الطريق وصنعت ممرات النصر فى أكتوبر 1973. أما معركة الجزيرة الخضراء فهى رغم دمويتها الشديدة وتفاصيلها البطولية النادرة فتمثل أبرز علامات بشرت بالنصر، عندما عجزت قوة إسرائيلية قوامها 800 مقاتل مدعومة بوحدات بحرية وغطاء جوى عن القضاء على قوة مصرية من 100 مقاتل تسليحهم خفيف، بعد أن حاصرتهم على جزيرة بلا أى دعم بحرى أو جوى.
جامعه-الازهر

الأزهر يكشف أعداد المتقدمين بتظلمات الثانوية

كشف الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن عدد الطلاب الذين تقدموا بتظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية لهذا العام، بلغ حتى الآن ما يعادل 5 آلاف و«626»، طالبا وطالبة، مشيرا إلى أن المواد الأكثر تظلما بالقسم العلمي هي مادتا الفيزياء والكيمياء، بينما جاءت المواد الأكثر تظلما بالقسم الأدبي هي مادتا القرآن والفقه الملكي، مشددا على أنه يمكن لأى طالب أن يتقدم بطلب رسمي إلى المنطقة الأزهرية التابع لها، للتظلم على المواد التى يرغب التظلم بها، وذلك بدفع مبلغ مالى، قدره 100 جنيه عن كل مادة.
وزير-المالية -محمد-معيط

هدية العيد للموظفين.. تقديم موعد صرف المرتبات

أصدرت وزارة المالية كتابا دوريا، اليوم الأحد، أعلنت فيه عن صرف مرتبات أغسطس، يوم 8 أغسطس المقبل، بمناسبة بدء العمل بموازنة العام المالي 2019 - 2020، للتيسير على العاملين في الدولة، مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وبداية العام الدراسي الجديد، موضحة أنها قررت تقديم مواعيد صرف رواتب العاملين في الدولة، بالعلاوات والزيادات المقررة، بما فيها المحولة على البنوك الخاصة، والنفقة قبل العيد. ويترقب المصريون يوم عرفة يوم 10 أغسطس الذي يكون إجازة رسمية ثم 4 أيام إجازة أخرى بمناسبة عيد الأضحى، من 11 حتى 14 أغسطس.
الحج

الأوقاف: الحج الفريضة الوحيدة المقرونة بالاستطاعة

تنظم وزارة الأوقاف، اليوم الأحد، فعاليات "الندوة العلمية الكبرى" تحت عنوان: "التيسير في الحج لاستعرض نسك الحج وواجبات الحاج.. ومواضع التيسير في أداء فريضة الحج". وقال الدكتور ياسر معروف مدير إدارة الأوقاف بالمعادي، إن الحج الفريضة الوحيدة التي جاءت مقرونة بالاستطاعة والتيسير مستشهدا بقوله تعالي "وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً"، وأن النبي قد بُعث بـ"الحنفية" السمحة، مؤكدا أن أصل الدين قائم على اليسر وعدم المشقة.
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عقوبات تنتظر شركات النصب على المصريين باسم الحج

مع اقتراب موسم الحج من كل عام تبدأ الشركات العاملة بمجال السياحة الدينية على وجه التحديد فى العمل على جذب أكبر عدد من الراغبين فى زيارة الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج والعمرة من خلال نشر الدعاية والإعلانات الخاصة، والتسابق فى تقديم رحلات مخفضة لضيوف الرحمن، إلا أن هذا العام شهد واقعة غريبة تمثلت فى قيام بعض الشركات بالنصب على الحجاج المصريين من خلال استغلال التسهيلات التى تقدمها السعودية لراغبي دخول الأراضي السعودية من أجل حضور بعض الحفلات الترفيهية التى تقيمها المملكة، وتسير رحلات لراغبي أداء مناسك العمرة على أساس أنها رحلات سياحية ترفيهية.
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إقلاع أولى رحلات مصر للطيران لنقل الحجاج

أقلعت صباح اليوم الخميس، أولى رحلات مصر للطيران لنقل حجاج بيت الله الحرام من الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي؛ وذلك في إطار الجسر الجوى الذي تنظمه مصر للطيران سنويا لنقل ضيوف الرحمن. وتنظم الشركة خلال موسم الحج الحالي 351 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام، بمعدل 206 رحلات جوية إلى جدة لنقل 41 ألف حاج، و145 رحلة إلى المدينة المنورة لنقل 35 ألف حاج. ومن المقرر أن تكون تقلع آخر رحلة في مرحلة الذهاب إلى الأراضي المقدسة يوم 5 أغسطس المقبل، حيث تنقل مصر للطيران أكثر من 70 ألف حاج مع نهاية الموسم، وتبدأ رحلات عودة الحجاج يوم 14 أغسطس المقبل.
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وزير الطيران يفتتح مطار العاصمة الإدارية تجريبيا

افتتح وزير الطيران المدني الفريق يونس المصري، اليوم الثلاثاء، مطار العاصمة الإدارية الجديدة، تجريبيا، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، وتم الانتهاء من عمليات الإنشاء والتجهيز لاستقبال الرحلات الجوية، لتخفيف الضغط على مطار القاهرة الدولي، إذ يسع المطار 300 راكب في الساعة، ويضم 45 مبنى وبرج مراقبة جوية بطول 50 مترا، وتم بناؤه خلال 12 شهرا، وتزويده بأحدث كاميرات المراقبة الحرارية في العالم، وأحدث أجهزة الكشف الذاتي "Body scan" وأجهزة الكشف عن الحقائب "X_Ray"، ويتسع لاستقبال الطائرات من الطراز الكبير.
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بدء التشغيل التجريبي لمطار العاصمة الإدارية الثلاثاء

يبدأ التشغيل التجريبي لمطار العاصمة الإدارية الجديدة يوم الثلاثاء المقبل، وسط استعدادات على قدم وساق من وزارة الطيران المدني، بعد الانتهاء الانتهاء من عمليات إنشائه وتجهيزه لاستقبال الرحلات الجوية. وقالت مصادر، إن الوزارة انتهت من كافة التجهيزات الخاصة بالمطار، وأصبح جاهزا للافتتاح تماما، موضحة أن الشركة الوطنية "مصر للطيران"، أنهت تجهيزاتها داخل المطار، حيث تم فتح الأسواق الحرة بصالتي الوصول والسفر استعدادا للتشغيل التجريبي.. يأتي ذلك بعد أيام من تفقد وفد من قيادات وزارة الطيران المدني لمطار ومنشآته.
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