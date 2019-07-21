هل تدفع بريطانيا فاتورة «حظر السفر للقاهرة»؟

حسن عمر: عدم توضيح أسباب الحظر يعنى وجود مؤامرة على مصر ومحاولة لتشويه صورتها أمام العالم.. فؤاد عبد النبي: أي خطأ يسبب ضررا يلزم مرتكبه بالتعويض وفقا للقانون الدولي

تحرير:أمين طه ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٣٧ م

«من المرجح أن ينفذ إرهابيون هجمات في مصر، وبالرغم من أن الهجمات غالبًا ما تحصل في محافظة شمال سيناء، فإنه لا يزال هناك خطر ماثل بوقوع هجمات إرهابية في عموم البلاد».. هكذا حذرت الخارجية البريطانية، رعاياها المسافرين والمتواجدين في مصر فى بيان رسمي لها، موضحة أن «الهجمات قد تكون عشوائية تستهدف قوات الأمن، وأماكن العبادة، والتجمعات والأماكن العامة الكبيرة التي يرتادها الأجانب»، الأمر الذى يطرح تساؤلا بشأن أسباب قرار حظر الطيران، ولماذا لم يصدر عن منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو»، وهل من حق المتضررين من هذا القرار المطالبة بالتعويض؟

7 أيام لمخاوف أمنية شركة الخطوط الجوية البريطانية «بريتيش إيروايز» كانت قد أعلنت في وقت سابق، تعليق رحلاتها إلى مصر لمدة 7 أيام بسبب مخاوف أمنية، لافتة إلى أنها اتخذت هذا القرار الجريء بتعليق الرحلات إلى القاهرة كإجراء احترازي للسماح بإجراء مزيد من التقييم، وذلك عقب مراجعة للترتيبات

7 أيام لمخاوف أمنية

شركة الخطوط الجوية البريطانية «بريتيش إيروايز» كانت قد أعلنت في وقت سابق، تعليق رحلاتها إلى مصر لمدة 7 أيام بسبب مخاوف أمنية، لافتة إلى أنها اتخذت هذا القرار الجريء بتعليق الرحلات إلى القاهرة كإجراء احترازي للسماح بإجراء مزيد من التقييم، وذلك عقب مراجعة للترتيبات الأمنية.

وذكرت الشركة في رسالة موجهة إلى المسافرين بثتها على موقعها الإلكتروني: «نأسف لإبلاغكم بأنه قد تم إلغاء رحلتكم من مطار هيثرو في لندن إلى القاهرة، ونراجع باستمرار ترتيباتنا الأمنية في جميع مطاراتنا حول العالم، وقمنا بتعليق الرحلات الجوية إلى القاهرة لمدة سبعة أيام كإجراء احترازي للسماح بإجراء مزيد من التقييم، وأن السلامة والأمن لعملائنا ولطاقمنا من أولوياتنا دائمًا، ولن نقوم بتشغيل طائرة أبدًا ما لم يكن ذلك آمنًا».

الأعراف الدولية

من جانبه يقول المستشار حسن عمر، أستاذ القانون الدولي، إن الدولة البريطانية مسؤولة عن ضرورة تبرير أسباب قرار حظر الطيران وتحذير رعاياها المسافرين والمتواجدين في مصر، وذلك وفقا للأعراف الدولية، لافتًا إلى أن عدم توضيح ذلك يعنى وجود مؤامرة على الدولة المصرية ومحاولة لتشويه صورتها أمام العالم.

وأضاف عمر، فى تصريح لـ«التحرير» أن العلاقات الدولية قائمة على مبدأ المعاملة بالمثل، وعندما احتجزت بريطانيا ناقلة النفط الإيرانية فى جبل طارق، ردت الأخيرة باحتجاز سفينة بريطانية فى مضيق هرمز هى الأخرى.

قوة الدولة وندية التعامل

ولفت استاذ القانون الدولي، إلى أنه من الممكن أن تقوم وزارة الطيران المدني بعمل حظر هى الأخرى على بريطانيا، لأن قوة أي دولة فى ندية التعامل، متابعا: «عندما تأخذ إيران سفينة بريطانية في مضيق هرمز، ترد بريطانيا بتحذير رعاياها المتواجدين فى مصر، للأسف شيء مؤسف».

وأوضح أن مِن حق مَن وقع عليه الضرر من هذا القرار أن يطالب بريطانيا بالتعويض، ويفترض أن يكون قرار الحظر صادرا عن منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» التابعة للأمم المتحدة.

واستطرد: «من حق الدولة المصرية أن تطالب منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» بحقها، فى القرار الصادر عن شركة الخطوط الجوية البريطانية».

حق الركاب المتضررين

وفى سياق متصل قال الدكتور فؤائد عبدالنبي، إن وقف الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها من لندن إلى مطار القاهرة الجوي لمدة 7 أيام يحتاج إلى توضيح وفقا للأعراف الدولية، لافتًا إلى أن أي خطأ يسبب ضررا يلزم مرتكبه بالتعويض وفقا للقانون الدولي.

وأضاف عبدالنبي، فى تصريح لـ«التحرير» أن من حق الركاب المتضررين من القرار المطالبة بالتعويض إذا تسبب فى وقوع ضرر عليه، مشيرًا إلى أن عبارة الدواعى الأمنية تعد عبارة مطاطية استخدمتها روسيا فى سابقا.

مبررات الشركة لا أساس لها من الصحة

فى حين قال الدكتور عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، إن قرار تعليق الرحلات إلى مصر يؤكد أن شركة «بريتيش إيروايز» قامت به بشكل منفرد، لافتًا إلى أن الشركة الألمانية «لوفتهانزا» عاودت رحلتها إلى القاهرة بعد أقل من 24 ساعة على قرار الحظر.

وأضاف صدقي، أن مبررات الشركة في قرار الحظر لا أساس لها من الصحة، ومن الممكن أنها اتخذت هذا القرار نتيجة وجود بعض التكدسات داخل مطار القاهرة على خلفية وجود أعداد كبيرة من المشجعين الجزائريين بالتزامن مع نهائي كأس الأمم الإفريقية، ولكن هذا ليس مبررا على الإطلاق لحظر رحلاتها عن مصر أو أن مطار القاهرة غير آمن، وخير دليل على ذلك أن مصر استقبلت أعدادا كبيرة من الجماهير من مختلف الدول الإفريقية وعددا كبيرا من المشاهير ورؤساء الدول ولم تكن هناك أدنى مشكلة.

وكانت وزارة الطيران المدني المصرية، قد أصدرت بيانا للتعليق على ما تداولته عدد من وكالات الأنباء والمواقع الأجنبية، اليوم السبت، عن وقف الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها من لندن إلى مطار القاهرة الجوي لمدة 7 أيام.

وأكد مصدر مسؤول بالوزارة، أنه تم التنسيق مع السفارة البريطانية في جمهورية مصر العربية، بخصوص بيان «بريتيش إيروايز»، وأكدت السفارة أن هذا القرار لم يصدر عن وزارة النقل البريطانية أو الخارجية البريطانية، وجارٍ تدقيق المعلومة بالتنسيق مع وكيل الشركة البريطانية بالقاهرة.