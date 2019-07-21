قاوموا السلطات..ضبط 35 من المهاجرين الأفارقة بأكتوبر

تحرير:التحرير ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٤٩ م

حملة أمنية

قالت مصادر أمنية إن أجهزة الأمن بالجيزة ألقت القبض على 35 من المهاجرين الأفارقة أمام مفوضية اللاجئين بمدينة 6 أكتوبر، وتبين أن أغلبهم من دولة إريتريا. وأضافت المصادر أن العشرات من الأفارقة تجمهروا أمام مقر المفوضية وطالبوا بتحسين أوضاعهم المعيشية وتوطينهم في دول أوروبا وأمريكا ورددوا هتافات وقطعوا الطريق العام؛ ما أدى إلى شلل في الحركة المرورية. وقال مصدر أمني إن الأجهزة المعنية طالبتهم بالانصراف إلا أنهم لم يمتثلوا ورشقوا القوات بالحجارة؛ ما أدى إلى إصابة 4 ضباط.

وبحسب المصادر فإن قوات الأمن حضرت بكثافة إلى موقع الحادث وقامت بتفريق المحتجين، وتبين أنهم من دولة إريتريا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وبالعرض على اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة أمر بإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. كشفت التحريات الأولية لرجال المباحث أن عددا من الأفارقة وتحديدا