الماء الساخن أم البارد.. أيهما أفضل في غسل الملابس؟

الماء الساخن أفضل خيار للملابس المستخدمة لفترات طويلة، وإذا كنت تستخدم الغسالة لأول مرة، وتريد أن تنبعث رائحة نظيفة ومنعشة من ملابسك فور غسلها، فعليك استخدام الماء الساخن

تحرير:فيروز ياسر ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

الغسالة من الاختراعات العظيمة التي ساعدت ربة المنزل على تنظيف الملابس دون مجهود زائد، ولكن حتى الآن هناك بعض الأسئلة؛ مثل: هل يمكن غسل الملابس بالماء الساخن لتكون نظيفة، أم بالماء البارد لكي لا تتأثر؟ وقبل الإجابة، ترى أغلب النساء أن الماء الساخن مهم لقتل البكتيريا والحفاظ على شكل الملابس، وفي المقابل هناك أخريات يستخدمن الماء البارد خوفًا على جودة القماش، أو تغيُّر حجمه، والأهم من ذلك قراءة التعليمات الموجودة عند شراء أي قطعة؛ لذا دعنا نتعرف على أفضلهما، وفقا لما ذكره موقع "The Maids".

الماء الساخن يؤدي إلى أفضل نتيجة الماء الساخن أفضل خيار للملابس المستخدمة لفترات طويلة؛ كالسراويل الرياضية والجوارب، وإذا كنت تستخدم الغسالة لأول مرة، وتريد أن تنبعث رائحة نظيفة ومنعشة من ملابسك فور غسلها، فعليك استخدام الماء الساخن. اعرف 6 أخطاء عند غسل الملابس.. منها استخدام الكثير من المنظفات الماء

الماء الساخن يؤدي إلى أفضل نتيجة



الماء الساخن أفضل خيار للملابس المستخدمة لفترات طويلة؛ كالسراويل الرياضية والجوارب، وإذا كنت تستخدم الغسالة لأول مرة، وتريد أن تنبعث رائحة نظيفة ومنعشة من ملابسك فور غسلها، فعليك استخدام الماء الساخن.

اعرف 6 أخطاء عند غسل الملابس.. منها استخدام الكثير من المنظفات



الماء الساخن يقتل الجراثيم



غسل الملابس بالماء الساخن وقاية عظيمة من الجراثيم والفيروسات العالقة، التي قد تسبب أمراضا شائعة كالإنفلونزا، لذا جرب وضع الملابس؛ كالملاءات أو القطع الخاصة بالشخص المصاب بنزلات البرد، في الماء الساخن لمنع العدوى والقضاء على أي جراثيم عالقة.

الماء الساخن قد يلحق الضرر ببعض الملابس



في المرة الآتية التي تضبط فيها درجة حرارة ماء الغسيل، ضع في اعتبارك نوع الملابس التي تغسلها، حيث يمكن أن يتسبب الماء الساخن في تلاشي الألوان الزاهية، ويمكن أن يقلص أنواعا معينة من القماش.

وغالبا ما يوصى باستخدام الماء البارد للأقمشة الحساسة، مثل أي شيء مصنوع من الدانتيل أو الصوف أو الحرير، وإذا كنت لا تغسل هذه العناصر يدويا، ففكر في تشغيلها عبر غسيل بارد بدلا من ذلك.

بعد التعرف على إيجابيات وسلبيات الماء الساخن، إليك تأثير الماء البارد فى الملابس:

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1- الماء البارد جيد لمعظم الملابس والأشياء الأخرى التي يمكنك وضعها بأمان في الغسالة، كما يمكن أن يزيل الكثير من البقع من الملابس، بما في ذلك العشب على جينز طفلك أو لطخات الماكياج على سترة.



2- لا تستجيب جميع البقع للمياه الدافئة، فعلى سبيل المثال، يمكن إزالة الدم والعرق بالماء البارد، حيث يميل الماء الساخن إلى تقليص بعض الأقمشة وتلاشيها وتجعدها.

3- من خلال عدم تسخين الماء في الغسالة، يمكنك تقليل تكاليف الطاقة الخاصة؛ لذا فإن التحويل إلى الماء البارد قد يقلل من فاتورة الغاز أو الكهرباء.

كيفية إزالة البقع من الملابس



بالطبع، الكثير من الملابس معرضة للبقع، وفي الوقت الذي يؤدي فيه الماء الساخن إلى قتل البكتيريا فإن الماء البارد الأفضل في أغلب الأحيان للتخلص من البقع، لذا في ما يلي بعض النصائح لإزالة البقع من ملابسك ودرجة حرارة الماء التي يجب استخدامها:

1- بالنسبة للبن، أو بقع العصير، يمكنك التخلص من زوائد البقعة بمنديل، وبعدها غسلها بالماء البارد.

2- بالنسبة لمعظم بقع الطعام، مثل الكاتشب والجيلي، يجب كشط المادة الزائدة، ثم غسلها بالماء البارد.

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3- بالنسبة لبقع الدم، فإن نقع النسيج في الماء البارد ثم غسله بالماء البارد يخلصك منها.

4- للتخلص من البقع الناتجة عن العرق، فإن الماء البارد الأفضل، لأن الماء الساخن قد يزيد الأمر سوءا.

5- بالنسبة لبقع الشيكولاتة، انقعها في الماء البارد أولا للتخلص من الشحوم، ثم افركها بالمطهر واغسلها بالماء الساخن.



قبل غسيل ملابسك، اعرف جيدا البقعة الموجودة بها لتحديد درجة حرارة الغسالة، كما يمكن أن ينتهي بك الأمر إلى استخدام مزيج من الماء الساخن والبارد، بدلا من الاعتماد على واحد أو آخر.