رياضة

تعليقات ساخرة من الجماهير على صورة صلاح بالمايوه

تحرير:أحمد سعيد ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:١٧ م
محمد صلاح
محمد صلاح
حالة من الغضب والانتقاد اللاذع لمحمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، بعدما نشر صورة غريبة له عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، في أثناء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها من ناديه الإنجليزي عقب انتهاء مشوار مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بالخروج أمام جنوب إفريقيا في دور الستة عشر للبطولة التي كانت تستضيفها مصر. محمد صلاح ظهر في الصورة عاريًا وهو "يستحم تحت الدش" والابتسامة تعلو وجهه، ما تسبب في ردود فعل غاضبة من متابعيه عبر حسابه على تويتر.
vacation???? pic.twitter.com/HdYiacZsxb — Mohamed Salah (@MoSalah) July 21, 2019 الجماهير انتقدت محمد صلاح وردت على تغريدته، البعض رد بسخرية وانتقده بسبب موقفه مع عمرو وردة لاعب منتخب مصر في الأزمة الشهيرة التي وقع فيها اللاعب وانتشار فيديو فاضح له على مواقع التواصل الاجتماعي، والبعض انتقده بسبب
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مران-الأهلي‎

مران الأهلي.. غياب أحمد الشيخ وظهور شريف إكرامي

واصل الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الأحد، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمباراة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز، ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا ظهر الثلاثاء المقبل في برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة المقاولون العرب يوم الأربعاء. ومن المقرر أن يستمر الفريق في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الزمالك والمحدد لها الأحد المقبل وشهد المران غياب أحمد الشيخ بسبب شعوره بآلام في وجه القدم، وعقد جلسة سريعة مع مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ليغادر بعدها ملعب مختار التتش دون المشاركة في التدريبات.
الاهلى-والمصرى

المصري يصطدم بالنجم بطل الكونغو بالكونفيدرالية

أسفرت قرعة الدور التمهيدي الأول للنسخة السابعة عشرة من البطولة الكونفيدرالية الإفريقية التي أُجريت مساء اليوم بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن مواجهة فريق المصري البورسعيدي لفريق النجم بطل الكونغو برازافيل، ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب في مصر أحد أيام 9 و10 و11 ثم سيلتقي الفريقان في الإياب أحد أيام 23، 24، 25 أغسطس بالكونغو. هذا وسيتأهل الفريق الفائز من مباراة المصري والنجم الكونغولي لملاقاة الفائز من شباب بلوزداد الجزائري والقطن التشادي.
منتخب-الجزائر-2014

منسق منتخب الجزائر يكشف حقيقة واقعة محرز

كشف حموشي بن سليماني، منسق المنتخب الجزائري فى تصريحات صحفية عن عدم تعمد رياض محرز عدم مصافحة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، موضحًا أنه تحدث مع رياض عن الواقعة التى وصفها بالـ"غير مقصودة". وقال حموشي على لسان نجم مانشستر سيتى: ”عندما عدت مرة أخرى لاستلام الكأس، ذهبت إلى أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي مباشرة لأستلم منه، وكان بجواره رئيس الاتحاد الدولي إنفانتينو، وعدم مصافحتي لمن يتواجدون بجوار الأخير، كان بسبب أنني بالفعل صافحتهم في المرة الأولى“.
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فان-دايك‎

فان دايك: الكرة الذهبية حلم لكنها صعبة لهذا السبب

أكد الهولندي فيرجيل فان دايك، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، أن فريقه قدم موسمًا رائعًا تمكن خلاله من تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، وأنه كان من الممكن أن يكون أفضل له على المستوى الشخصي إذا نجح في التتويج بلقب البريميرليج الذي خسره لصالح مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة. وأشار فان دايك، خلال تصريحاته السبت، لموقع الريدز الرسمي، إلى أن الفريق أظهر تطورًا كبير في الموسم المنقضي، وكان ذلك نتاج خطة بناء فريق قوي قادر على حصد البطولات قبل مجيئه، وان الفريق يسير في الطريق الصحيح لمزيد من التقدم.
محمد-صلاح

صلاح يتصدر قائمة المراهنات للفوز بالحذاء الذهبي

يعد الفوز بالحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوري الإنجليزي، من أبرز الأسواق العالمية في كرة القدم التي يتم التراهن عليها قبل بداية كل موسم، وبعد فوز الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج بالحذاء الذهبي الموسم الماضي بتسجيل الثلاثي 22 هدفًا، يتصدر صلاح حاليًا قائمة المراهنات للفوز بالحذاء الذهبي للموسم الثالث على التوالي، خاصة أنه من المنتظر منافسة ليفربول بقوة على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، بعد خسارة سباق اللقب الموسم المنقضي بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي، حسب موقع "جول" في نسخته العالمية.
محمد-صلاح (1)

أصغر لاعب في البريميرليج يهدد عرش صلاح في ليفربول

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن مسئولي نادي ليفربول الإنجليزي يرغبون في التعاقد مع هارفي إيليوت لاعب فريق فولهام الإنجليزي الذي هبط معهم لدوري "الشامبيون شيب" الموسم الماضي، في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث أوضحت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن إيليوت علـى رادار نادي ليفربول الإنجليزي للتعاقد معه ليصبح لاعبًا في صفوف فريق الريدز الموسم المقبل، حيث يعد لاعب فولهام أصغر لاعب شارك في مسابقة الدوري الإنجليزي مع فريقه الذي يشارك في مسابقة "الشامبيون شيب" في الموسم الجديد.
عمرو-وردة (3)

أزمة وردة والمنتخب.. من أمن العقوبة أساء الأدب

في الرواية الشهيرة التي كتبها الأديب العالمي نجيب محفوظ "القاهرة الجديدة" في منتصف الأربعينيات تقريبًا، تنبأ بأن مصر مقبلة على مرحلة خطيرة في انهيار الوطنية والقيم والمبادئ، من خلال شخصية محجوب عبدالدايم، الشخص الذي لا يهتم بأي آراء حوله، وكأنه لا ينتمي إلى هذا العالم الذي تسود فيه العديد من القيم والمبادئ، ولا يرى أيًا منها يمثله، فهو يعيش مغتربًا عنها وعن نفسه، وكأنه لم يتربَّ عليها أو يعيشها بين أهله، هذه الشخصية عاشت وستظل موجودة بيننا في مجتمعنا المعاصر.
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