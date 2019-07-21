تعليقات ساخرة من الجماهير على صورة صلاح بالمايوه

تحرير:أحمد سعيد ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:١٧ م

محمد صلاح

حالة من الغضب والانتقاد اللاذع لمحمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، بعدما نشر صورة غريبة له عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، في أثناء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها من ناديه الإنجليزي عقب انتهاء مشوار مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بالخروج أمام جنوب إفريقيا في دور الستة عشر للبطولة التي كانت تستضيفها مصر. محمد صلاح ظهر في الصورة عاريًا وهو "يستحم تحت الدش" والابتسامة تعلو وجهه، ما تسبب في ردود فعل غاضبة من متابعيه عبر حسابه على تويتر.

vacation???? pic.twitter.com/HdYiacZsxb — Mohamed Salah (@MoSalah) July 21, 2019 الجماهير انتقدت محمد صلاح وردت على تغريدته، البعض رد بسخرية وانتقده بسبب موقفه مع عمرو وردة لاعب منتخب مصر في الأزمة الشهيرة التي وقع فيها اللاعب وانتشار فيديو فاضح له على مواقع التواصل الاجتماعي، والبعض انتقده بسبب