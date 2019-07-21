رياضة

أبطال إفريقيا.. بطل الدورى المصري يواجه «اطلع برة»

تحرير:محمد جمال ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٢٤ م
كاف
كاف
أجريت اليوم الجمعة، قرعة مسابقة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، والتى حدد من خلالها مواجهات الأدوار التمهيدية من البطولة الإفريقية. ويستهل الفائز ببطولة الدوري المصري (الأهلي أو الزمالك)، مشواره في النسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا، بمواجهة فريق (اطلع برة) بطل جنوب السودان، بينما سيقابل وصيف الدوري المصري، فريق (ديكيداها) الصومالي، خلال الدور التمهيدي. وفي حال، تخطى بطل الدوري المصري، بطل جنوب السودان، سيلتقي في دور الـ32 مع الفائز من مواجهتي كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية وماكيلي أندريتا الإثيوبي.
وقررت لجنة بطولات الأندية بـ"كاف"، خلال اجتماعها الذي عقد صباح اليوم، إعفاء ثلاثة أندية فقط من المشاركة في الدور التمهيدي، وهي أندية مازيمبي الكونغولي، الوداد المغربي، الترجي التونسي. وجاء ذلك القرار بناء على عدد الأندية المشاركة في دوري الأبطال، حيث يشارك 61 فريقًا، ما ألزم الكاف بإعفاء 3 أندية فقط
اقرأ المزيد
الزمالك وسموحة (16)

مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام الجونة

أعلن خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به الفريق مواجهة الجونة ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم والتي ستنطلق في الثامنة مساء اليوم الأحد على ملعب الجونة، ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 68 نقطة، خلف بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 70 نقطة والأهلي صاحب المركز الأول برصيد 74 نقطة، بينما يحتل الجونة المركز الخامس عشر في الجدول برصيد 37 نقطة،
فرج-عامر (3)

فرج عامر يحسم موقف حسام حسن وأبوجبل من الرحيل

أكد محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السكندري، بقاء الثنائي محمد أبو جبل وحسام حسن ضمن صفوف الفريق خلال الموسم المُقبل، ورفض التفريط في الثنائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء اليوم الأحد: "كلام نهائي، لن يرحل محمد أبو جبل أو حسام حسن عن سموحة". وكان رئيس سموحة أعلن في تصريحات إذاعية صباح اليوم الأحد رغبة النادي الأهلي وبيراميدز في ضم حسام حسن مهاجم الفريق السكندري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
محمد-صلاح‎

محمد صلاح يثير الجدل من جديد (صورة)

عاد محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، ليثير الجدل من جديد حوله، بعدما نشر صورة غريبة له عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، في أثناء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها من ناديه الإنجليزي عقب انتهاء مشوار مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بالخروج أمام جنوب إفريقيا في دور الستة عشر للبطولة التي كانت تستضيفها مصر. صلاح نشر صورة غريبة له يظهر فيها وهو "يستحم تحت الدش" والابتسامة تعلو وجهه، معلقًا عليها: «إجازة»، ما تسبب في ردود أفعال غاضبة من متابعيه عبر حسابه على تويتر.
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد-ابراهيم-(27)

الإسماعيلي يسعى للتعاقد مع محمد إبراهيم

يسعى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان للتعاقد مع محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث كان الإسماعيلي يرغب في التعاقد مع نجم الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بشهر يناير، إلا أن المفاوضات لم تستكمل بسبب رغبة القلعة البيضاء في تجديد عقد اللاعب. ويرتبط محمد إبراهيم بعقد رسمي مع فريق نادي الزمالك، ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وسبق أن تلقى اللاعب عروضًا محلية، لكنه لم يحسم موقفه منها في الفترة الحالية.
محمد-عواد (2)

رئيس الزمالك: لم أجلس مع عواد ولن أفعل مثل الأهلي

كشف رئيس نادي الزمالك حقيقة جلسته مع محمد عواد، حارس مرمى فريق الإسماعيلي، من أجل ضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل رغبة إدارة القلعة البيضاء تدعيم مركز حراسة المرمى، بعد تعرض محمود عبدالرحيم «جنش» للإصابة بقطع في وتر أكيلس وإجرائه جراحة في ألمانيا. وقال رئيس الزمالك، فى مقطع فيديو نشره الموقع الرسمي للنادي: «لم أجلس نهائيا مع عواد عكس ما أثير خلال اليام الماضية، ولن أتعاقد مع اللاعب إلا بعد الحصول على إذن من الإسماعيلي، لن أكرر ما يفعله الأهلي في كل الصفقات».
رمضان-صبحى (2)

رئيس الزمالك يفجر مفاجأة عن مفاوضاته مع رمضان صبحي

قال رئيس نادي الزمالك، على إن هناك محاولات قام بها رمضان صبحي، لاعب الأهلي المعار من هدرسفيلد الإنجليزي، للانتقال إلى صفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الحالية. وأكد رئيس الزمالك عبر فيديو نشره الموقع الرسمي للنادي : «رمضان صبحي تحدث مع أمير مرتضى وطلب الانتقال للزمالك، لكنني رفضت الحصول على خدماته نظرا لقيمة الإعارة والتي تصل لمليون جنيه إسترليني بجانب راتبه السنوي والذي يصل لـ18 مليون جنيه». وأعلن النادي الأهلي، الجمعة، عن تمديد إعارة رمضان صبحي لمدة موسم واحد، مقابل حصول هدرسفيلد على مليون و600 ألف دولار، ما يوازي 32 مليون جنيه .
الزمالك-ونهضة-بركان المغربي (1- (6)

الزمالك يخسر أمام إيل ليماسول في أولى وديات قبرص

خسر فريق نادي الزمالك أمام فريق إيل ليماسول القبرصي بطل كأس قبرص في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في إطار استعدادات الفريق الأبيض لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، حيث تقدم للزمالك أحمد مدبولي في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء وتعادل فريق إيل في الدقيقة التاسعة، بينما أضاف محمد إبراهيم الهدف الثاني في الدقيقة الـ 39 ثم أحرز عمر السعيد الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بالشوط الأول، وفي الشوط الثاني أحرز فريق إيل 3 أهداف في الدقائق 12 و40 والوقت المحتسب بدلا من الضائع.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org