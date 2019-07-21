أبطال إفريقيا.. بطل الدورى المصري يواجه «اطلع برة»

تحرير:محمد جمال ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٢٤ م

كاف

أجريت اليوم الجمعة، قرعة مسابقة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، والتى حدد من خلالها مواجهات الأدوار التمهيدية من البطولة الإفريقية. ويستهل الفائز ببطولة الدوري المصري (الأهلي أو الزمالك)، مشواره في النسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا، بمواجهة فريق (اطلع برة) بطل جنوب السودان، بينما سيقابل وصيف الدوري المصري، فريق (ديكيداها) الصومالي، خلال الدور التمهيدي. وفي حال، تخطى بطل الدوري المصري، بطل جنوب السودان، سيلتقي في دور الـ32 مع الفائز من مواجهتي كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية وماكيلي أندريتا الإثيوبي.

وقررت لجنة بطولات الأندية بـ"كاف"، خلال اجتماعها الذي عقد صباح اليوم، إعفاء ثلاثة أندية فقط من المشاركة في الدور التمهيدي، وهي أندية مازيمبي الكونغولي، الوداد المغربي، الترجي التونسي. وجاء ذلك القرار بناء على عدد الأندية المشاركة في دوري الأبطال، حيث يشارك 61 فريقًا، ما ألزم الكاف بإعفاء 3 أندية فقط

وقررت لجنة بطولات الأندية بـ"كاف"، خلال اجتماعها الذي عقد صباح اليوم، إعفاء ثلاثة أندية فقط من المشاركة في الدور التمهيدي، وهي أندية مازيمبي الكونغولي، الوداد المغربي، الترجي التونسي.



وجاء ذلك القرار بناء على عدد الأندية المشاركة في دوري الأبطال، حيث يشارك 61 فريقًا، ما ألزم الكاف بإعفاء 3 أندية فقط ليتبقى 58 فريقًا يخوضون مباريات ذهاب وإياب ليتأهل منهم 29 فريقًا إضافة إلى الثلاثي المعفى من الدور الأول ليصبح عدد الفرق 32 فريقًا.



وعلى الجانب الآخر لم يحسم الكاف حتى الآن قراره، بشأن بطل النسخة الأخيرة بين الوداد الرياضي المغربي والترجى التونسى، حيث ينتظر قرار محكمة التحكيم الدولى لحسم هوية الفريق المتوج أو تنفيذ قراره السابق بإعادة المباراة النهائية في أرض محايدة.