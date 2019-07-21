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قرار جمهوري.. مد حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر

٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٣٥ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار جمهوريا بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019، في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر جديدة تبدأ من الساحة الواحدة صباح يوم الخميس الموافق 25 يوليو الجاري، ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، نص القرار الذي أشار إلى أن القوات المسلحة وهيئة الشرطة تتولى اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويلة، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أروح المواطنين، وذلك نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد.
ووفقا لنص القرار، يُفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ. كما حدد القرار عقوبة السجن لكل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون المشار إليه.  ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، يوم 11 يوليو الماضي،
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هدية-مدرسة-الاطفال

5 مدارس حكومية دولية جديدة في العام الدراسي المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، فتح 5 مدارس حكومية دولية جديدة، اعتبارًا من العام الدراسي الجديد 2019-2020، بمحافظات القاهرة والجيزة ودمياط والإسكندرية، نظرًا للإقبال الشديد على المدارس الرسمية الدولية التي تعمل بالنظام البريطاني، والخدمة التعليمية المقدمة بها والتي تنافس التعليم الخاص الدولي بتكلفة مناسبة لشريحة من المجتمع المصري، وذلك بدعم فني من مؤسسة أصحاب المدارس الدولية.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

حظر التجوال في مناطق بشمال سيناء لمدة 3 أشهر

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحظر التجوال في المنطقة المحدد شرقا من تل رفع مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا ومن غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمل القرار أيضا، حظر التجوال شمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية فى رفح وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.. ويبدأ تنفيذ القرار في تمام الساعة الواحدة صباح يوم الخميس 25 يوليو الجارى، وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ الصادر بها قرار من رئيس الجمهورية والمحددة بـ3 أشهر.
الطيران-البريطانى

هل تدفع بريطانيا فاتورة «حظر السفر للقاهرة»؟

«من المرجح أن ينفذ إرهابيون هجمات في مصر، وبالرغم من أن الهجمات غالبًا ما تحصل في محافظة شمال سيناء، فإنه لا يزال هناك خطر ماثل بوقوع هجمات إرهابية في عموم البلاد».. هكذا حذرت الخارجية البريطانية، رعاياها المسافرين والمتواجدين في مصر فى بيان رسمي لها، موضحة أن «الهجمات قد تكون عشوائية تستهدف قوات الأمن، وأماكن العبادة، والتجمعات والأماكن العامة الكبيرة التي يرتادها الأجانب»، الأمر الذى يطرح تساؤلا بشأن أسباب قرار حظر الطيران، ولماذا لم يصدر عن منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو»، وهل من حق المتضررين من هذا القرار المطالبة بالتعويض؟
وزير الطيران الفريق يونس المصرى مع السفير البريطانى

السفير البريطاني يعتذر لوزير الطيران: كان يجب إبلاغ السلطات المصرية

قدم السفير البريطاني اليوم اعتذارًا لوزير الطيران على خلفية قرار الشركة البريطانية تعليق رحلاتها إلى القاهرة أسبوعا، لكن الاعتذار لم يكن عن القرار، بل عن عدم إبلاغ السلطات المصرية به، ما يؤكد علم الإدارة البريطانية وموافقتها عليه.
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دعم اجتماعي وصحي.. «صندوق دعم المرأة» ينتظر آخر تصويت

دائما ما يؤكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تمكين المرأة وانحيازه ومساندته لكافة حقوقها، ومن هذا المنطلق ناقشت لجنة التضامن بالبرلمان مشروع قانون دعم المرأة المصرية، وانتهت من وضع لمساته الأخيرة، إلا أنه تم تأجيل إقراره لدور الانعقاد الأخير.. ويستهدف القانون المساهمة فى التنمية الاقتصادية للمرأة والارتقاء برعايتها من حيث التدريب والتمويل والمساعدة وإكسابها المهارات، لمنحها فرصا متكافئة بالتعيينات والأجور وتوفير الدعم والمساندة المجتمعية للمشاريع المخصصة لها، وتحقيق التمكين الاجتماعى والسياسى لها، وتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية.
السيسي-مؤتمر-الشباب

بمشاركة السيسي.. العاصمة الإدارية تستضيف مؤتمر الشباب السابع

يعود المؤتمر الوطني لشباب مصر، في دورته الجديدة لعام 2019، إذ تنطلق فعالياته يومي 30 و31 يوليو الجاري، في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.. ووجهت إدارة المؤتمر، اليوم السبت، الدعوة إلى الشباب في جميع محافظات مصر، لتسجيل بياناتهم من خلال ملء الاستمارة المخصصة للمشاركة في فعاليات المؤتمر، عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت: "https://egyouth.com"، ومن المقرر أن ترتكز مناقشات المؤتمر هذا العام على بحث قضايا المجتمع المصري.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (3)

البرلمان ينتقد الحكومة مجددا.. وعبد العال: موقفنا محرج

جدد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، انتقاداته للحكومة، بسبب سياساتها في الأجندة التشريعية على مدار دور الانعقاد، وأنها تقوم بإرسالها بكثافة بنهاية الدور، رغم أن المدة الدستورية لدور الانعقاد تنتهي في 30 يونيو من كل عام، جاء ذلك ردا على النائب كمال أحمد، خلال الجلسة العامة اليوم، والذي قال إن سياسية الحكومة بشأن الأجندة التشريعية "غير مريحة، ولا بد أن يكون هناك تنسيق كبير وواسع، خاصة أنه لا يجوز أن يتم الموافقة على تشريعات بشكل سريع ووصل الأمر لمناقشة قانون التأمينات والمعاشات الذي يقارب من 200 مادة في 3 ساعات، وهذا ما يخل بالشكل الديمقراطي لمصر".
المستشار-سعيد-مرعى

قرار جمهوري بتعيين سعيد مرعي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 332 لسنة 2019، بتعيين المستشار سعيد مرعى محمد جاد عمرو رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، اعتبارا من 14 يوليو 2019، مشيرة إلى أنه جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 2019، ونص على: "يُعين المستشار سعيد مرعى محمد جاد عمرو رئيسا للمحكمة الدستورية العليا اعتبارا من 14 يوليو 2019".
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