قصة حب هنا شيحة وأحمد فلوكس.. حقيقتان و3 شائعات

انفصل الثنائي أحمد فلوكس وهنا شيحة بعد قصة حب لم تكمل العام، ولكنها كانت متوترة منذ البداية، بين الشائعات والنفى والتأكيد، ولكن اليوم انتهت

تحرير:محمد عبدالمنعم ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

فى أغسطس عام 2018، عرض الجزء الثاني من مسلسل "نصيبي وقسمتك" الذي ينتمى إلى فئة الأعمال ذات الحلقات المنفصلة المتصلة بعرض قصص مختلفة على مدار خمس حلقات، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وكان من ضمن حواديت العمل قصة تحمل اسم "رحمة" قام ببطولتها كل من هنا شيحة وأحمد فلوكس، ومن بعدها بدأ الثنائي فى التواجد معًا فى أكثر من مناسبة وبدآ يتشاركان صورهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وهو ما جعل الجمهور يركز مع قصتهما، واعتقد البعض وقتها أن قصة حب وارتباط تجمعهما.

نفى شائعات الزواج سرعان ما خرج الفنان أحمد فلوكس ونفى تلك الأخبار، وأكد أن ما نشر في هذا السياق عار تمامًا من الصحة، وأبدى فلوكس في مداخلة هاتفية له مع برنامج "القاهرة اليوم"، الذي يقدمه الفنان إدوارد على قناة "اليوم"، استياءه من تلك الشائعة، قائلا: "ما يحدث الآن عبث"، ثم انتقد وسائل الإعلام، وعقب:

نفى شائعات الزواج

سرعان ما خرج الفنان أحمد فلوكس ونفى تلك الأخبار، وأكد أن ما نشر في هذا السياق عار تمامًا من الصحة، وأبدى فلوكس في مداخلة هاتفية له مع برنامج "القاهرة اليوم"، الذي يقدمه الفنان إدوارد على قناة "اليوم"، استياءه من تلك الشائعة، قائلا: "ما يحدث الآن عبث"، ثم انتقد وسائل الإعلام، وعقب: "أنا خريج إعلام، والخبر ده بيوضح قد إيه بقت المنظومة الإعلامية منحدرة في اللي بتقدمه"، وأوضح إدوارد أنه أصر على الاتصال به للتأكد من الخبر.

وتابع: "أنا أعرف إن ممكن جريدة تنشر خبر عن قصة حب أو شائعة وجود علاقة، لكن أن تتحدث عن زواج؟ والدي كلمني من ساعتين وقالي صارحني إنت اتجوزت؟! دي بيوت فيها أسر وعائلات وماينفعش تمامًا أن يتنشر الخبر صفحة أولى في جريدة، والصحفي المسئول لابد أنه يتحاكم، وهو لا يمت بصلة إلى الصحافة".

إعلان زواجهما

لم يمر شهران وأعلن أحمد فلوكس وهنا شيحة زواجهما، واحتفلا فى جو عائلى بحضور شقيقات هنا وهن: حلا شيحة ورشا شيحة ومايا شيحة ووالدهن الفنان التشكيلي أحمد شيحة، في حفل خاص بعيد عن الأضواء، وقامت "هنا" بنشر صورة لهما عبر حسابها الخاص بموقع «إنستجرام» وعلقت: «حبيبي ربنا يخليك ليا، باحبك لآخر العمر»، وكشفت فى منشور آخر أن قصة حبهما بدأت من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، بينما اكتفى الفنان أحمد فلوكس بنشر عدد من الصور من الحفل ولم يعلق عليها، وأخذ الجمهور يبارك للثنائي.

جاءت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي وقتها، مليئة بالغضب بسبب خروج «فلوكس» قبل أسبوعين ينفى ارتباطهما ويؤكد أنها مجرد إشاعات.

التقت "التحرير" وقتها بالفنان فاروق فلوكس ليطلعنا عن كواليس زواج هنا وأحمد، وقال إنه لم يكن يعرف قصة حبهما، وتفاجأ بعقد القران مثل الجمهور، مؤكدا أن نجله أخبره أنه سيتزوج قبلها بيوم واحد، وقال له استعد سنذهب مع المأذون غدا إلى منزل «هنا»، وأضاف فلوكس، أن هنا شيحة فتاة محترمة، وسمعتها داخل الوسط الفني جيدة، وهو الأمر الذي يهمه فقط.

شائعات انفصال

فى مارس 2019 قام الثنائي بإثارة الجدل حولهما حينما قاما بإلغاء متابعة بعضهما على وسائل التواصل الاجتماعي، كما حذفا كل الصور التي تجمعهما معًا، وبناء على ذلك انتشرت شائعات أكدتها عدة مصادر مختلفة، أنهما انفصلا بعد أقل من 6 أشهر من إعلان زواجهما، ولكن لم تدم تلك الشائعات طويلا ونشر كل منهما صورة مع الآخر لنفي الأقاويل بطريقة غير مباشرة، وظهر الثنائي وهما منسجمان ويضحكان، وكانت هنا تمسك بيد زوجها في الصورتين اللتين نشرتا على صفحتيهما بـ«إنستجرام».

كما حرصت الفنانة بشرى على زيارة أحمد فلوكس وهنا شيحة في منزلهما للتأكد من خبر انفصالهما بنفسها، ونشرت صورة لها معهما، لتنفي خبر طلاقهما، قائلةً: "هنا وأحمد بخير والحمد لله، بس هنا عيانة وعندها دور برد وحساسية، وأنا سعيدة إن الخبر طلع فشنك".

وقالت هنا خلال فيديو سجلته لهما بشرى: "أنا كنت نايمة وقمت من النوم من كتر التليفونات اللي جتلي، إحنا اخترنا شغلنا لأننا بنحب المهنة دي، لكن مش من حق حد يتدخل في أمورنا الشخصية، وكل اللي اتقال شائعات ولا أساس لها"، فيما تعجب فلوكس من هذه الشائعات وتناول موضوعات تتعلق بحياتهما الشخصية.

رسائل غامضة

ترددت مرة أخرى فى الفترة الماضية أنباء عن انفصال الثنائي أحمد فلوكس وهنا شيحة، وانتشرت بكثرة والسبب وراء ذلك منشورات النجمين الغامضة على موقع "إنستجرام"، يتحدثان فيها عن الوجع والانكسار والاختيارات الصحيحة في الحياة، حيث نشرت هنا شيحة في البداية عبر خاصية "استوري" الموقع، عدة رسائل عن الجرح والصدمة في الآخرين وتمني سرعة الشفاء، وكتبت: "بكل صدق أتمنى أن تجد روحك السلام.. كسرتني ولكن حصل ذلك فقط لأنك مكسور، وسأشفى لمعرفتي أنني بحاجة لذلك، ولكن يقلقني ألا تكتشف أنك بحاجة للشفاء".

أحمد فلوكس هو الآخر نشر فيديو لقصيدة "إنسان" وكتب: "هاتقابل ناس كتير في حياتك، بس إنسان واحد بس هو النعمة الحقيقية.. خلي بالك مش كل اللي تفتكره نعمة هايكون نعمة لو عرفته سنين، ولو الدنيا واخداك مش هاتعرفه غير بعد كتير، فحافظ عليه علشان فعلا هو ده اللي يستاهل لأنه فعلا إنسان والوحيد اللي يستاهل، ممكن تعرف حد سنين وتكون فاهم إنه هو ده الإنسان لكن في ميعاد محدد من ربنا هتلاقي ربنا بعتلك فعلا الإنسان اللي يستاهل إنك تعرفه، ويكشفلك إنك ماكنتش تعرف يعني إيه إنسان أصلا، حافظوا على القلوب الطاهرة اللي ربنا بيبعتهلكم علشان تفضل فيكم الروح وتكونوا بني آدمين بجد، 20/ 10".

وتعجب الجمهور من التاريخ الذي كتبه فلوكس فى نهاية منشوره، خاصة أنه نفس تاريخ زواجه من هنا شيحة.

تأكيد الانفصال

اليوم وبعد أقل من عام على زواجهما وبعد تداول الكثير من الشائعات، أعلنا انفصالهما، وتواصلت "التحرير" مع الفنانة هنا شيحة وأكدت خبر طلاقهما، وشددت على أن الانفصال تم بكل هدوء ومودة، حيث تُكن لفلوكس كل الاحترام، وقالت نصًا لـ"التحرير": "الانفصال حقيقي.. ماحصلش نصيب".

وبذلك تنتهي قصة الثنائي من التعارف في تصوير مسلسل "نصيبي وقسمتك" قبل عام، ومن بعدها الزواج في أكتوبر الماضي ليستمرا عدة أشهر، إلى إعلان الانفصال اليوم 21 يوليو 2019.