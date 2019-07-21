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قصة حب هنا شيحة وأحمد فلوكس.. حقيقتان و3 شائعات

انفصل الثنائي أحمد فلوكس وهنا شيحة بعد قصة حب لم تكمل العام، ولكنها كانت متوترة منذ البداية، بين الشائعات والنفى والتأكيد، ولكن اليوم انتهت
تحرير:محمد عبدالمنعم ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
زواج هنا شيحة وأحمد فلوكس
زواج هنا شيحة وأحمد فلوكس
فى أغسطس عام 2018، عرض الجزء الثاني من مسلسل "نصيبي وقسمتك" الذي ينتمى إلى فئة الأعمال ذات الحلقات المنفصلة المتصلة بعرض قصص مختلفة على مدار خمس حلقات، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وكان من ضمن حواديت العمل قصة تحمل اسم "رحمة" قام ببطولتها كل من هنا شيحة وأحمد فلوكس، ومن بعدها بدأ الثنائي فى التواجد معًا فى أكثر من مناسبة وبدآ يتشاركان صورهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وهو ما جعل الجمهور يركز مع قصتهما، واعتقد البعض وقتها أن قصة حب وارتباط تجمعهما.
نفى شائعات الزواج سرعان ما خرج الفنان أحمد فلوكس ونفى تلك الأخبار، وأكد أن ما نشر في هذا السياق عار تمامًا من الصحة، وأبدى فلوكس في مداخلة هاتفية له مع برنامج "القاهرة اليوم"، الذي يقدمه الفنان إدوارد على قناة "اليوم"، استياءه من تلك الشائعة، قائلا: "ما يحدث الآن عبث"، ثم انتقد وسائل الإعلام، وعقب:
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الشرنوبي عن علاقته بسارة الطباخ: للأسف دي غلطتي

خرج الفنان محمد الشرنوبي عن صمته، وأوضح فى منشور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، تفاصيل علاقته بالمنتجة سارة الطباخ، التى ارتبط بها فترة من الوقت، وسبب خروج فيديو الخطوبة بعد عام من خطوبتهما، وكتب: "عايز أرد على شوية حاجات وعلى أسئلة كتير بتتسئل بقالها فترة ماكنتش حابب أتكلم فيها، أنا طول عمري باحب شغلي جداً ومابحبش أتكلم في أي حاجه تانية غيره، بس بقالي فترة عليا هجوم شخصي غير مبرر وكلام كتير له علاقة بحياتي الشخصية، ماحبتش أتكلم فيها غير لما أكون جربت كل الطرق في إني أحاول أحلها الأول".
احمد-فلوكس-هنا-شيحة

هنا شيحة تؤكد انفصالها عن أحمد فلوكس: ماحصلش نصيب

العديد من الأخبار تم تناقلها خلال الفترة الماضية حول انفصال النجمين أحمد فلوكس وهنا شيحة، بعد أقل من عام على زواجهما، حيث تم عقد القران في أكتوبر 2018 الماضي بعدما تعارفا خلال كواليس مسلسل "نصيبي وقسمتك". وزادت حدة هذه الأنباء خلال الساعات الأخيرة الماضية، وهو ما دعا "التحرير" للتأكد من حقيقة ذلك، وعليه هاتفنا الفنانة هنا شيحة، لتفاجئ الجميع وتؤكد خبر طلاقهما، وشددت هنا شيحة على أن الانفصال تم بكل هدوء ومودة، حيث تُكن لفلوكس كل الاحترام، وقالت نصًا لـ"التحرير": "حقيقي خبر الانفصال، ماحصلش نصيب".
احمد-فهمى-هنا-الزاهد

أحمد فهمي: مكنتش ناوي أتجوز تاني.. وفرحي بهذا الموعد

حل الفنان أحمد فهمي ضيفا على برنامج «8 الصبح» المذاع عبر فضائية dmc مع الإعلامي رامي رضوان، حيث تطرقا للعديد من الموضوعات، وبينها الحديث عن الخلاف الذي بينه وبين النجم محمد هنيدي، وعن صحة ما نشر حول أن شقيقه كريم فهمي هو السبب فى هذا الخلاف، بالإضافة إلى الحديث عن علاقته بخطيبته الفنانة هنا الزاهد التى شاركته مؤخرا فى بطولة مسلسل «الواد سيد الشحات» الذي عرضه فى موسم رمضان المنقضي، كما تطرق للحديث عن تجهيزاته عش الزوجية، وموعد حفل زفافه على "هنا"، وجاءت أبرز تصريحاته كالتالي:
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احمد-فلوكس-هنا-شيحة

هنا شيحة تؤكد انفصالها عن أحمد فلوكس: ماحصلش نصيب

العديد من الأخبار تم تناقلها خلال الفترة الماضية حول انفصال النجمين أحمد فلوكس وهنا شيحة، بعد أقل من عام على زواجهما، حيث تم عقد القران في أكتوبر 2018 الماضي بعدما تعارفا خلال كواليس مسلسل "نصيبي وقسمتك". وزادت حدة هذه الأنباء خلال الساعات الأخيرة الماضية، وهو ما دعا "التحرير" للتأكد من حقيقة ذلك، وعليه هاتفنا الفنانة هنا شيحة، لتفاجئ الجميع وتؤكد خبر طلاقهما، وشددت هنا شيحة على أن الانفصال تم بكل هدوء ومودة، حيث تُكن لفلوكس كل الاحترام، وقالت نصًا لـ"التحرير": "حقيقي خبر الانفصال، ماحصلش نصيب".
حلا-شيحة

أول جائزة لحلا شيحة بعد العودة.. وهنا توجه لها رسالة

فازت الفنانة حلا شيحة بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "زلزال" الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي، وذلك من مهرجان BIAF اللبناني في دورته العاشرة، وأقيمت فعاليات جوائزه مساء أمس. وخلال تكريمها قالت "حلا": "أنا سعيدة بتكريمي لأول مرة منذ 12 عامًا، فطوال هذه الفترة كنت غائبة وعدت، أنا نصفي مصري والآخر لبناني، وأنا من مواليد صيدا في لبنان، فأعتبر نفسي في بلدي الثاني، والدتي انتقلت لمصر منذ أكثر من 20 عامًا وأنجبتني أنا وشقيقاتي الثلاث، فجمالي من البلدين، وأهدي هذه الجائزة لها ولوالدي وشقيقاتي وأطفالي".
أحمد-فلوكس-يكشف-حقيقة-زواجه-من-هنا-شيحة

أحمد فلوكس يرد على شائعات انفصاله عن هنا شيحة (صور)

نشر الفنان أحمد فلوكس، عبر حسابه بـ"فيسبوك"، مجموعة من الصور لأصدقائه وأحبابه الداعمين له فى مشواره، ومن بينهم صورة مع زوجته الفنانة هنا شيحة، ليأتي ذلك ردا ضمنيا منه على الأخبار المتداولة بشأن انفصال الثنائي. وعلق قائلًا: "دول القلوب الطاهرة اللي باشكر ربنا عليهم.. الحبايب والأقارب والأصدقاء والأخوات اللي داعمين ليا في حياتي وفي شغلي طول الوقت.. وفي ناس تانية كتير بس للأسف مش لاقي صور ليهم.. ربنا يخليكو ليا.. ونجاح دوري في الممر، باهدي ليكم ولأبويا لأنكم كنتو سبب فيه لدعمكم وحبكم ليا.. هذه هي معنى القلوب الطاهرة".
احمد-فلوكس-هنا-شيحة

رسائل غامضة متبادلة.. هل انفصل أحمد فلوكس وهنا شيحة؟

أنباء عن انفصال الثنائي أحمد فلوكس وهنا شيحة دائمًا ما يتم تداولها، ولكنها انتشرت بكثرة هذه الأيام، والسبب وراء ذلك منشورات النجمين الغامضة على موقع "إنستجرام"، التي يتحدثان فيها عن الوجع والانكسار والاختيارات الصحيحة في الحياة، حيث نشرت هنا شيحة في البداية عبر خاصية "استوري" الموقع، عدة رسائل عن الجرح والصدمة في الآخرين وتمني سرعة الشفاء، وكتبت: "بكل صدق أتمنى أن تجد روحك السلام.. كسرتني ولكن حصل ذلك فقط لأنك مكسور. وسأشفى لمعرفتي أنني بحاجة لذلك، ولكن يقلقني أن لا تكتشف أنك بحاجة للشفاء".
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