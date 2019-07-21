جريمة

مفاجأة واتهام بالسرقة.. 3 ساعات أمام المحكمة لإلغاء «التابلت»

فجر الدفاع مفاجأة من ثقيلة: لم تصدر قرارات وزارية من التربية والتعليم بإجراء الامتحانات عن طريق التابلت أو تطبيق النظام التراكمي.. والتجربة فشلت في الكويت والإمارات
تحرير:تهامى البندارى ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٤٦ م
التعليم بالتابلت
التعليم بالتابلت
استكملت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، نظر الطعن المقدم من المحامي بالنقض عمرو عبد السلام، بصفته ولي أمر ابنته «سما»، الطالبة في الصف الأول الثانوي، ضد وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس الوزراء، لإلغاء نظام التابلت على طلاب المرحلة الثانوية الحالية، قبل أن تقرر المحكمة عقد جلسة خاصة في 27 من يوليو الجاري، لإلزام الجهة الإدارية بالإفادة عما إذا كان امتحان الطلاب عن طريق التابلت يتم بنموذج موحد لكافة الطلاب أم بنماذج مختلفة حسب كود كل طالب، للوقوف عما إذا كان هناك إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب من عدمه.
خلال جلسة اليوم، انتهت هيئة الدفاع من المرافعة، شارحين فشل تجربة استخدام التابلت منذ عام 2013 في عهد الدكتور محمود أبو النصر، وفشل التجربة في العديد من دول الخليج مثل الكويت والإمارات، بالإضافة إلى تقديم مستندات تفيد أنه سبق وتم رفض المشروع من قبل الوزارة عام 2016 لذات الأسباب والعقبات التي ظهرت على
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الناشط-السياسي-شريف-الروبى

إخلاء سبيل «الروبي» و«أكسجين» بتدابير احترازية.. والنيابة تستأنف

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، إخلاء سبيل كلا من شريف الروبي، عضو حركة 6 أبريل، ومحمد أكسجين، بتدابير أمنية احترازية، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما على خلفية اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ومشاركة جماعة إرهابية في أغراضها، والدعوة لقلب نظام الحكم، قبل أن تستأنف نيابة أمن الدولة العليا على القرار الصادر من محكمة الجنايات، وتحددت جلسة غدٍ الإثنين، لنظر استئناف النيابة.
محكمة-ارشفية

النيابة تستأنف على إخلاء سبيل خالد البسيوني وجمال عبد الفتاح

استأنفت نيابة أمن الدولة، على قرار محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، بإخلاء سبيل الناشطين السياسيين خالد البسيوني وجمال عبد الفتاح، بتدابير أمنية احترازية على ذمة التحقيقات، وتقرر عقدة جلسة الاستئناف غدا، بشأن اتهامهما بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والتأثير على رجال السلطات العامة في البلاد، بعدما تم ضبطهما في أواخر يناير الماضي، بناء على تحريات أعدها جهاز الامن الوطني بحقهما تفيد بحضورهما احتفالية لإحياء ذكرى ثورة 25 يناير، والمشاركة في فاعليات سياسية من شأنها إظهار الدولة في مظهر الضعيف.
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بتدابير احترازية.. إخلاء سبيل خالد البسيوني وجمال عبد الفتاح

قررت محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، إخلاء سبيل الناشطين السياسيين خالد البسيوني وجمال عبد الفتاح، بتدابير أمنية احترازية على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بشأن اتهامهما بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والتأثير على رجال السلطات العامة في البلاد، بعدما تم ضبطهما في أواخر يناير الماضي، بناء على تحريات أعدها جهاز الامن الوطني بحقهما تفيد بحضورهما احتفالية لإحياء ذكرى ثورة 25 يناير، والمشاركة في فاعليات سياسية من شأنها إظهار الدولة في مظهر الضعيف.
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مخطط كبير.. اعترافات المتهمون بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 11 متهمًا من بينهم بعض قيادات جماعة الإخوان الهاربة في تركيا، إلى جلسة 4 من أغسطس المقبل، لتعذر ترحيل المتهمين من محبسهم، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية»، على خلفية اتهامهم بالانضمام لحركة حسم الإرهابية وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة.. «التحرير» توضح قائمة الإتهامات الموجهة إلى المتهمين في القضية، والجرائم التي ساقتها إليهم نيابة أمن الدولة العليا.
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رفع 11 سيارة متهالكة في شوارع وميادين العاصمة

واصلت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الأحد، حملاتها المرورية بمختلف الشوارع والميادين، وشنت حملات موسعة لضبط ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع بالتنسيق مع مسؤولي الأحياء والأجهزة الأمنية المختصة، خاصة شرطة المرافق، في إطار خطة الإدارة لفرض الانضباط المروري بشوارع المحافظة، وأسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية عن رفع 11 سيارة متروكة، منها 6 سيارات تم تسليمها لمالكيها و5 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وأخطرت النيابات المختصة.
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التشكيل الجديد للمجلس الخاص لمجلس الدولة

من المقرر أن ينتهي العام القضائي لمجلس الدولة، غدا الأحد، ليبدأ عام قضائي في الأول من يوليو؛ حيث تنتهي ولاية المجلس الخاص لبلوغ 3 من شيوخ القضاة سن التقاعد واكتمال عطائهم، لتبدأ اللائحة في تنظيم تدرج المنضمين الجدد واختصاصاتهم وتنصيبهم على أقسام المجلس المختلفة، ويستمر المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة رئيسًا للمحكمة الإدارية العليا إلى أن يكتمل عطاؤه في سبتمبر المقبل. أما المستشار يسرى الشيخ الذي يرأس حاليا محكمة القضاء الإدارى فيتم تصعيده للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بدلًا من المستشار بخيت إسماعيل.
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«سهرة حمراء انتهت بجثة» حكاية المسن المراهق والحرام

بلغ من العمر أرذله، وبات يعيش بين «أربع حيطان» يتذكر الأيام الخوالي التي جمعته بزوجته التي قابلت ربها، وتركته برفقة أبنائه الذين تزوجوا وشق كل منهم طريقه في رحلة كفاح الحياة المتعثرة، عاش «عم إبراهيم» أياما طويلة مقفولا عليه لم يتحدث فيها مع أحد، ولم يخاطب لسانه مخلوقا باستثناء جاره المسن الذي يراه صدفة في شرفة مسكنه بين الحين والآخر. تعرف العجوز على عالم «فيسبوك»، وذات ليلة دخل إحدى مجموعات «الشات الحريمي»، وتعرف من خلالها على «رحاب» التي كانت سببا في أن يلقى مصرعه قتلا وخنقا على يد الفتاة اللعوب، بعد ليلة حمراء جمعتهما.
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«من النقض للمرافعات».. محطات في «التخابر الكبرى»

من جديد تستأنف محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، سماع مرافعات فريق الدفاع عن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الإرهابية محمد بديع، و20 آخرين من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر الكبرى»، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
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