مفاجأة واتهام بالسرقة.. 3 ساعات أمام المحكمة لإلغاء «التابلت»

فجر الدفاع مفاجأة من ثقيلة: لم تصدر قرارات وزارية من التربية والتعليم بإجراء الامتحانات عن طريق التابلت أو تطبيق النظام التراكمي.. والتجربة فشلت في الكويت والإمارات

تحرير:تهامى البندارى ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٤٦ م

التعليم بالتابلت

استكملت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، نظر الطعن المقدم من المحامي بالنقض عمرو عبد السلام، بصفته ولي أمر ابنته «سما»، الطالبة في الصف الأول الثانوي، ضد وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس الوزراء، لإلغاء نظام التابلت على طلاب المرحلة الثانوية الحالية، قبل أن تقرر المحكمة عقد جلسة خاصة في 27 من يوليو الجاري، لإلزام الجهة الإدارية بالإفادة عما إذا كان امتحان الطلاب عن طريق التابلت يتم بنموذج موحد لكافة الطلاب أم بنماذج مختلفة حسب كود كل طالب، للوقوف عما إذا كان هناك إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب من عدمه.

خلال جلسة اليوم، انتهت هيئة الدفاع من المرافعة، شارحين فشل تجربة استخدام التابلت منذ عام 2013 في عهد الدكتور محمود أبو النصر، وفشل التجربة في العديد من دول الخليج مثل الكويت والإمارات، بالإضافة إلى تقديم مستندات تفيد أنه سبق وتم رفض المشروع من قبل الوزارة عام 2016 لذات الأسباب والعقبات التي ظهرت على