مفاجأة واتهام بالسرقة.. 3 ساعات أمام المحكمة لإلغاء «التابلت»

فجر الدفاع مفاجأة من ثقيلة: لم تصدر قرارات وزارية من التربية والتعليم بإجراء الامتحانات عن طريق التابلت أو تطبيق النظام التراكمي.. والتجربة فشلت في الكويت والإمارات
استكملت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، نظر الطعن المقدم من المحامي بالنقض عمرو عبد السلام، بصفته ولي أمر ابنته «سما»، الطالبة في الصف الأول الثانوي، ضد وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس الوزراء، لإلغاء نظام التابلت على طلاب المرحلة الثانوية الحالية، قبل أن تقرر المحكمة عقد جلسة خاصة في 27 من يوليو الجاري، لإلزام الجهة الإدارية بالإفادة عما إذا كان امتحان الطلاب عن طريق التابلت يتم بنموذج موحد لكافة الطلاب أم بنماذج مختلفة حسب كود كل طالب، للوقوف عما إذا كان هناك إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب من عدمه.
خلال جلسة اليوم، انتهت هيئة الدفاع من المرافعة، شارحين فشل تجربة استخدام التابلت منذ عام 2013 في عهد الدكتور محمود أبو النصر، وفشل التجربة في العديد من دول الخليج مثل الكويت والإمارات، بالإضافة إلى تقديم مستندات تفيد أنه سبق وتم رفض المشروع من قبل الوزارة عام 2016 لذات الأسباب والعقبات التي ظهرت على
خلال جلسة اليوم، انتهت هيئة الدفاع من المرافعة، شارحين فشل تجربة استخدام التابلت منذ عام 2013 في عهد الدكتور محمود أبو النصر، وفشل التجربة في العديد من دول الخليج مثل الكويت والإمارات، بالإضافة إلى تقديم مستندات تفيد أنه سبق وتم رفض المشروع من قبل الوزارة عام 2016 لذات الأسباب والعقبات التي ظهرت على أرض الواقع عقب تطبيقه وأن الوزارة استولت على فكرة المشروع من أحد المعلمين.
وأشار الدفاع إلى تسرع وزارة التربية والتعليم في تنفيذ نظام التابلت دون إجراء أي أبحاث أو دراسات وكذا دون وجود بنية تحتية تستطيع تحمل تنفيذ المشروع ودون تدريب المعلمين والطلاب على استخدام هذا النظام أدى إلى سقوطه منذ اللحظة الأولى لانطلاقه.
ولفت الدفاع خلال الجلسة إلى حالة التخبط والعشوائية التي اتسمت بها سياسة الدكتور طارق شوقي في تصريحاته وقراراته، وفجر الدفاع مفاجأة من العيار الثقيل بأنه وحتى كتابة هذه السطور لم تصدر أي قرارات وزارية من وزارة التربية والتعليم بإجراء الامتحانات عن طريق التابلت أو تطبيق النظام التراكمي وأن القرار الأوحد الصادر عن وزارة التربية والتعليم هو القرار رقم 344/2018 والخاص بتنظيم تقييم طلاب الصف الأول الثانوي وتحديد المواد الدراسية المقررة عليه خلال العام الدراسي.
وأوضح المحامون مدى الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب نتيجة وجود نماذج امتحانات مختلفة بين الطلاب وعدم مراعاة الفروق الاجتماعية بين الطلاب القادرين وغير القادرين في حالة إتلاف أو ضياع التابلت وعدم مقدرتهم على إصلاحه، إضافة إلى بيان مدى الحالة النفسية التي تعرض لها الطلاب أثناء وبعد الانتهاء من الامتحانات وظهور النتيجة ورسوب عشرات الآلاف من الطلاب بسبب عدم تمكنهم من أداء الامتحانات نتيجة لسقوط السيستم.
وقدم فريق الدفاع وثيقة عقد قرض البنك الدولي الموقع بينه وبين وزارة التربية والتعليم، لتصدر المحكمة قرارها بعقد جلسة خاصة يوم 27 من يوليو الجاري، لإلزام الجهة الإدارية بالإفادة عما إذا كان امتحان الطلاب عن طريق التابلت يتم بنموذج موحد لكافة الطلاب أم بنماذج مختلفة حسب كود كل طالب، للوقوف عما إذا كان هناك إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب من عدمه.
في وقت سابق، تقدم عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض ونائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، ضد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، والدكتور رمضان محمد رمضان، رئيس المركز القومي لتطوير الامتحانات، لقيامهم بسرقة مشروع نظام الامتحانات الخاص بالمرحلة الثانوية والحاصل على تسجيل حق المؤلف بالإدارة المركزية للشؤن الأدبية بوزارة الثقافة والمقيد تحت رقم 1701600539 بتاريخ 2/11/2016 قبل تولي الدكتور طارق شوقي حقبة الوزارة.
والتمس البلاغ فتح تحقيقات فورية وسريعة واستدعاء المبلغ ضدهم بشخوصهم وصفاتهم للمثول بجلسات التحقيق لسماع أقوالهم في الاتهامات الموجهة إليهم واتخاذ ما يلزم حيال الواقعة المنسوبة إليهم وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة على ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات التي ستجرى معهم مع قبول طلب الادعاء المدني ضدهم بمبلغ 10 ملايين جنيه، نظير الأضرار المادية والأدبية والاجتماعية التي لحقت بالمبلغ، نتيجة قيام المبلغ ضدهم بسرقة مشروعه المحمي قانونا طبقا لأحكام القانون، على أن يسدد قيمة التعويض من أموالهم الخاصة بعيدا عن أموال الدولة.