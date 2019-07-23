كيف تؤثر دهون الجسم على الرجل والمرأة بشكل مختلف؟

أشارت الدراسات السابقة إلى أن المرأة تميل إلى أن تكون نحيفة عندما تكون صغيرة ولكن تكتسب الوزن بعد انقطاع الطمث لأن هرمون الاستروجين يساعد النساء في الحفاظ على الوزن

تحرير:فيروز ياسر ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

دهون الجسم

السمنة مشكلة كبيرة تتفاقم بمرور الوقت، خاصة وإن كان النظام الغذائي الذي تعتمد عليه الدول يحتوي على نسبة عالية من الدهون، ومع ذلك ، يتفاعل الرجال والنساء بشكل مختلف مع نظام غذائي غني بالدهون، وكانت هذه الاختلافات محور اهتمام العلماء في جامعة كاليفورنيا الذين انطلقوا لدراسة الآثار الصحية للسمنة عند القوارض بين الذكور والإناث. قاد دجرجيكا كوس، أستاذ مشارك في العلوم الطبية الحيوية في كلية الطب الدراسة، كما فحص زملاؤه دور هرمون الاستروجين الأنثوي في تراكم الدهون، وكذلك العواقب الصحية لفرط الوزن عند القوارض الذكور مقابل الإناث.

هل تحمي المبايض الإناث من زيادة الوزن؟ أشارت الدراسات السابقة إلى أن المرأة تميل إلى أن تكون نحيفة عندما تكون صغيرة ولكن تكتسب الوزن بعد انقطاع الطمث لأن هرمون الاستروجين يساعد النساء في الحفاظ على الوزن، وذلك وفقا لما ذكره موقع Medical News Today. المبايض هي المصدر الرئيسي لاستراديول، وهو شكل