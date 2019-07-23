كيف تؤثر دهون الجسم على الرجل والمرأة بشكل مختلف؟

أشارت الدراسات السابقة إلى أن المرأة تميل إلى أن تكون نحيفة عندما تكون صغيرة ولكن تكتسب الوزن بعد انقطاع الطمث لأن هرمون الاستروجين يساعد النساء في الحفاظ على الوزن
السمنة مشكلة كبيرة تتفاقم بمرور الوقت، خاصة وإن كان النظام الغذائي الذي تعتمد عليه الدول يحتوي على نسبة عالية من الدهون، ومع ذلك ، يتفاعل الرجال والنساء بشكل مختلف مع نظام غذائي غني بالدهون، وكانت هذه الاختلافات محور اهتمام العلماء في جامعة كاليفورنيا الذين انطلقوا لدراسة الآثار الصحية للسمنة عند القوارض بين الذكور والإناث.
قاد دجرجيكا كوس، أستاذ مشارك في العلوم الطبية الحيوية في كلية الطب الدراسة، كما فحص زملاؤه دور هرمون الاستروجين الأنثوي في تراكم الدهون، وكذلك العواقب الصحية لفرط الوزن عند القوارض الذكور مقابل الإناث.
هل تحمي المبايض الإناث من زيادة الوزن؟
أشارت الدراسات السابقة إلى أن المرأة تميل إلى أن تكون نحيفة عندما تكون صغيرة ولكن تكتسب الوزن بعد انقطاع الطمث لأن هرمون الاستروجين يساعد النساء في الحفاظ على الوزن، وذلك وفقا لما ذكره موقع Medical News Today.
المبايض هي المصدر الرئيسي لاستراديول، وهو شكل
هل تحمي المبايض الإناث من زيادة الوزن؟
أشارت الدراسات السابقة إلى أن المرأة تميل إلى أن تكون نحيفة عندما تكون صغيرة ولكن تكتسب الوزن بعد انقطاع الطمث لأن هرمون الاستروجين يساعد النساء في الحفاظ على الوزن، وذلك وفقا لما ذكره موقع Medical News Today.
المبايض هي المصدر الرئيسي لاستراديول، وهو شكل من أشكال الاستروجين، لذا أراد «كوس» وفريقه اختبار الدور الوقائي للإستروجين الناتج عن المبيض عن طريق إزالة المبايض في القوارض النسائية.
قام الباحثون بتغذية الإناث التي تعمل مبايضها باتباع نظام غذائي غني بالدهون وقارنوا بين آثاره على الفئران الذكور، ثم فحص العلماء عدد الحيوانات المنوية لدى القوارض الذكور، ودورة الاستروجين في الإناث، وعلامات متلازمة التمثيل الغذائي والالتهابات في كل من القوارض من الذكور والإناث.
كيف تؤثر دهون الجسم على الذكور والإناث؟
قال «كوس»: «وجدنا أن الفئران تشرع في زيادة الوزن عندما تتغذى على نظام غذائي غني بالدهون، مما يشير إلى أن هرمونات المبيض تحمي بالفعل من زيادة الوزن، كما أن الفئران الأنثوية لا تظهر التهابًا عصبيًا ولا تغيرات في الهرمونات التناسلية، مما يوحي بأنها محمية بعوامل أخرى غير هرمون الاستروجين في المبيض، ويُعد هذا اكتشافا جديد».
وأضاف أنه عند اتباع نظام غذائي غني بالدهون تتطور مجموعة من الأمراض مثل مرض السكري من النوع 2 وحساسية الأنسولين - على غرار البشر الذين يعانون من السمنة المفرطة، ومع ذلك، فإن العواقب الصحية المترتبة على تحمل وزن الجسم الزائد لا تتوقف هنا.
وأشار إلى أن الرجال الذين يعانون من السمنة المفرطة لديهم مستويات هرمون تستوستيرون أقل، مما يسهم في انخفاض الرغبة الجنسية، والطاقة، وقوة العضلات، موضحا أن الفئران الذكور البدينة أظهرت انخفاضًا بنسبة 50% في هرمون التستوستيرون وعدد الحيوانات المنوية، ومن ناحية أخرى، فالنساء البدينات يجدن صعوبة في دورات الحيض، وبالتالي انخفاض الخصوبة.
الأجسام على شكل كمثرى والتهاب الدماغ
يشير البحث أيضًا إلى أن النساء يتمتعن بحماية أكبر من الآثار الضارة لزيادة الوزن، وهي ظاهرة قد يكون لها علاقة كبيرة بشكل جسم المرأة وتوزيع الدهون في الجسم، حيث يقول الباحثون: « لدى الذكور مستودعات أكبر للدهون الحشوية، كما تميل المرأة قبل انقطاع الطمث إلى إيداع الدهون تحت الجلد».
كما أضافوا أن الدهون تتراكم حول البطن في الجسم على شكل تفاحة، في حين أن الدهون تتجمع حول الوركين في الجسم على شكل كمثرى، كما يمكن أن تصل الدهون الحشوية أو البطنية إلى الأعضاء الداخلية وتؤثر عليها، بالإضافة إلى أن هذا النوع من الدهون قد يسبب الالتهابات.
أظهرت دراسات سابقة أن الالتهاب العصبي أحد الآثار الجانبية للسمنة، لكن هذه الدراسة وجدت على وجه التحديد أن البلاعم - نوع كبير من الخلايا المناعية - اخترقت حاجز الدم في الدماغ ووصلت إلى المخ، ومع ذلك، لا يستطيع الباحثون فهم الآليات الكامنة وراء هذا الالتهاب العصبي الناجم عن السمنة، وهم لا يعرفون سبب حماية النساء ضده، لذلك، سوف تكون هناك حاجة الدراسات المستقبلية.
ويقول كوس: «في حين أن النساء يعانون من زيادة الوزن، إلا أنهن يتمتعن بحماية أكبر من الرجال فيما يتعلق بالالتهاب العصبي، ويمكن أن يكون هذا بمثابة حماية تطورية للنساء اللاتي يحتجن إلى مزيد من التغيير في الوزن بسبب الحمل».