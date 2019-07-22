حقائب الظهر الثقيلة تصيب طفلك بانحناء العمود الفقري

من المهم أن يقوم الآباء والأبناء باختيار حقائب صحية للظهر، مثل التي تباع في المتاجر الرياضية، ويجب أيضا شراء حقيبة تحتوي على أذرع مبطنة عريضة بما يتناسب مع طول طفلك

تحرير:إسراء سليمان ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

حقيبة المدرسة

أكثر المشاهد المبهجة في الصباح الباكر هي مشاهدة الأطفال في طريقهم إلى المدرسة، إذ يتميزون بملابس أنيقة للغاية ويحلمون بغدٍ مشرق، ولكن هل لاحظت أحجام الحقائب التي يحملونها؟ أثبت كثير من الباحثين أن حمل حقائب ثقيلة يوميا يتسبب في كثير من الآثار السلبية فى صحة الطفل، وعلى سبيل المثال؛ الانحاء والتقوس، ومن الجانب النفسي شعور الطفل بالعبء وأنه غير قادر على التحمل، وفقدان الرغبة في متابعة المدرسة كل يوم، إذ على الآباء أن يكونوا على وعي تام بصحة أطفالهم، نقلا عن "times of india".

يحمل الأطفال كل يوم الكثير من الأمتعة الشاقة خلف ظهورهم الضعيفة التي لا تتحمل كل ذلك في كل صباح، حتى يصبح سيرهم في وضع انحناء دائم مصحوبًا بتقوس، وتسبب أيضا ضغطا على الأكتاف والرقبة، فوفقا للدكتورة غريمة أنانداني، إخصائية العمود الفقري العليا والمديرة السريرية، فإن وزن حقيبة الظهر يجب أن يكون أقل من