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حقائب الظهر الثقيلة تصيب طفلك بانحناء العمود الفقري

من المهم أن يقوم الآباء والأبناء باختيار حقائب صحية للظهر، مثل التي تباع في المتاجر الرياضية، ويجب أيضا شراء حقيبة تحتوي على أذرع مبطنة عريضة بما يتناسب مع طول طفلك
تحرير:إسراء سليمان ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
حقيبة المدرسة
حقيبة المدرسة
أكثر المشاهد المبهجة في الصباح الباكر هي مشاهدة الأطفال في طريقهم إلى المدرسة، إذ يتميزون بملابس أنيقة للغاية ويحلمون بغدٍ مشرق، ولكن هل لاحظت أحجام الحقائب التي يحملونها؟ أثبت كثير من الباحثين أن حمل حقائب ثقيلة يوميا يتسبب في كثير من الآثار السلبية فى صحة الطفل، وعلى سبيل المثال؛ الانحاء والتقوس، ومن الجانب النفسي شعور الطفل بالعبء وأنه غير قادر على التحمل، وفقدان الرغبة في متابعة المدرسة كل يوم، إذ على الآباء أن يكونوا على وعي تام بصحة أطفالهم، نقلا عن "times of india".
يحمل الأطفال كل يوم الكثير من الأمتعة الشاقة خلف ظهورهم الضعيفة التي لا تتحمل كل ذلك في كل صباح، حتى يصبح سيرهم في وضع انحناء دائم مصحوبًا بتقوس، وتسبب أيضا ضغطا على الأكتاف والرقبة، فوفقا للدكتورة غريمة أنانداني، إخصائية العمود الفقري العليا والمديرة السريرية، فإن وزن حقيبة الظهر يجب أن يكون أقل من
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غسل الملابس بالماء الدافيء

الماء الساخن أم البارد.. أيهما أفضل في غسل الملابس؟

الغسالة من الاختراعات العظيمة التي ساعدت ربة المنزل على تنظيف الملابس دون مجهود زائد، ولكن حتى الآن هناك بعض الأسئلة؛ مثل: هل يمكن غسل الملابس بالماء الساخن لتكون نظيفة، أم بالماء البارد لكي لا تتأثر؟ وقبل الإجابة، ترى أغلب النساء أن الماء الساخن مهم لقتل البكتيريا والحفاظ على شكل الملابس، وفي المقابل هناك أخريات يستخدمن الماء البارد خوفًا على جودة القماش، أو تغيُّر حجمه، والأهم من ذلك قراءة التعليمات الموجودة عند شراء أي قطعة؛ لذا دعنا نتعرف على أفضلهما، وفقا لما ذكره موقع "The Maids".
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«الدبابة المتنقلة».. أغرب المكتبات حول العالم

تفكر في الذهاب إلى المكتبة ولكن تجد أن هذه الفكرة مملة للغاية؟ في الحقيقة إن مكتبات اليوم هي مزيج رائع من المدرسة القديمة والتكنولوجيا المتقدمة. الشكل المتعارف عليه بالنسبة للمكتبة يتمثل في الأرفف المتعددة التي تغوص داخلها بحثا عن الكتاب الذي تتوق لقراءته، كما يمكنك العثور على إنترنت مجاني ووسائط قابلة للتنزيل وطباعة ثلاثية الأبعاد والمزيد. لسوء الحظ، هناك بعض المناطق التي لا تحتوي على مكتبات، لذا ماذا تفعل إذا كنت هاويا للقراءة ولكن ليس هناك إمكانية لذلك؟ يمكنك التعرف على أغرب المكتبات وفقا لما ذكره موقع Listverse.
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للحصول على نوم هادئ.. ابتعد عن الأطعمة الحارة

ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف يسبب الأرق ويمنعك من ليلة نوم هادئة، يتغلب الكثير على ذلك بتناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من المياه مثل البطيخ والخيار والخضراوات الورقية، للحصول على معدلات عالية من الترطيب والبعض الآخر يلجأ إلى المشروبات مثل الشاي الأخضر وشاي الزنجبيل والعصائر المحملة بكميات قليلة من السكر، وإذا لم تشعر بتحسن يمكنك ارتداء ملابس قطنية، أو الاستحمام المستمر بالمياه الباردة للتقليل من درجة حرارة الجسم، حسبما ذكر موقع "express".
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