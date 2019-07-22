حقائب الظهر الثقيلة تصيب طفلك بانحناء العمود الفقري

من المهم أن يقوم الآباء والأبناء باختيار حقائب صحية للظهر، مثل التي تباع في المتاجر الرياضية، ويجب أيضا شراء حقيبة تحتوي على أذرع مبطنة عريضة بما يتناسب مع طول طفلك
أكثر المشاهد المبهجة في الصباح الباكر هي مشاهدة الأطفال في طريقهم إلى المدرسة، إذ يتميزون بملابس أنيقة للغاية ويحلمون بغدٍ مشرق، ولكن هل لاحظت أحجام الحقائب التي يحملونها؟ أثبت كثير من الباحثين أن حمل حقائب ثقيلة يوميا يتسبب في كثير من الآثار السلبية فى صحة الطفل، وعلى سبيل المثال؛ الانحاء والتقوس، ومن الجانب النفسي شعور الطفل بالعبء وأنه غير قادر على التحمل، وفقدان الرغبة في متابعة المدرسة كل يوم، إذ على الآباء أن يكونوا على وعي تام بصحة أطفالهم، نقلا عن "times of india".
يحمل الأطفال كل يوم الكثير من الأمتعة الشاقة خلف ظهورهم الضعيفة التي لا تتحمل كل ذلك في كل صباح، حتى يصبح سيرهم في وضع انحناء دائم مصحوبًا بتقوس، وتسبب أيضا ضغطا على الأكتاف والرقبة، فوفقا للدكتورة غريمة أنانداني، إخصائية العمود الفقري العليا والمديرة السريرية، فإن وزن حقيبة الظهر يجب أن يكون أقل من
يحمل الأطفال كل يوم الكثير من الأمتعة الشاقة خلف ظهورهم الضعيفة التي لا تتحمل كل ذلك في كل صباح، حتى يصبح سيرهم في وضع انحناء دائم مصحوبًا بتقوس، وتسبب أيضا ضغطا على الأكتاف والرقبة، فوفقا للدكتورة غريمة أنانداني، إخصائية العمود الفقري العليا والمديرة السريرية، فإن وزن حقيبة الظهر يجب أن يكون أقل من 10% من حجم جسم الطفل، وأي شيء أكثر من ذلك يؤثر بشكل سلبي فى العمود الفقري للطفل.
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وأضافت الطبيبة قائلة: "حقائب الظهر تحمل عبئًا ثقيلًا على الأطفال، ومن ثم فإن الحمل غير الصحيح لها يضع ضغطا كبيرا على العمود الفقري، ما يؤدي إلى سير الطفل في وضع غير صحي تمامًا، حيث يميل بظهره إلى الأمام مع انحناء الكتفين، كما أن بعض الطلاب يحملون الحقيبة على ذراع واحدة، فمن ثم يسيرون في وضع مائل، ما يؤدي إلى آلام في الرقبة، لأن الوزن الزائد يؤدي إلى آلام في العمود الفقري والكتف والرقبة وآلام العضلات والعظام.
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يصل وزن حقائب المدرسة من 1 كيلوجرام إلى 10 كيلوجرامات، ومن خلال دراسة لفهم آثار وزن الحقائب المدرسية في مشكلات الصحة العضلية المتعلقة بالهيكل العظمي لدى طلاب المدارس الابتدائية، اكتُشفت علاقة كبيرة بين وزن الحقائب المدرسية والشعور بعدم الراحة الذي اشتكى منه الطلاب، إذ أفاد 42 في المئة من المرضى (الطلاب) شعورهم بعدم الراحة في منطقة الكتف متبوعا بنسبة 23.9 في المئة في الرقبة.
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لماذا أصبحت الحقائب ثقيلة؟
مع التقدم المستمر أصبحت احتياجات الأطفال تزداد كل يوم، حتى عند ذهابهم إلى المدرسة، فأصبحت الحقيبة تحتوي على مجموعة من الألعاب الرياضية وعدد كبير من الكتب الثقيلة وبعض الملابس وأجهزة الكمبيوتر المحمولة مثل التابلت وزجاجة المياه.
علامات يجب أن تضعها في الاعتبار
كيف تعرف أن معاناة طفلك من حقيبة المدرسة مرتبطة ببعض المشكلات الصحية؟ الشكوى المستمرة من آلام الرقبة، وآلام الكتفين، إضافة إلى الشعور بالتعب والإرهاق المستمر، وعدم الشعور بالراحة أيضًا عند الجلوس، كل هذه تعد آثارا سلبية لحمل حقيبة ثقيلة.
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ماذا يجب أن يفعل الآباء؟
من المهم أن يقوم الآباء والأبناء معًا باختيار حقائب صحية للظهر، مثل التي تباع في المتاجر الرياضية، ويجب أيضًا شراء حقيبة تحتوي على أذرع مبطنة عريضة بما يتناسب مع طول طفلك، كما يجب ألا يتجاوز عرض الحقيبة عرض طفلك، وذلك سيساعد بشكل كبير على توزيع الوزن بالتساوي، وإذا كنت ترغب في حقيبة بعجلات، تأكد من قوتها حتى لا تنقلب في أثناء سحب طفلك لها، ويجب أيضًا على الأطفال حمل كتب وفقا لجدولهم الدراسي، فيجب ألا يحملوا كتبا إضافية ليست مهمة، إضافة إلى وضع أثقل العناصر على الظهر وتوزيعها بالتساوي، وبالنسبة للزجاجات وصندوق الطعام فيجب شراؤها بعناية شديدة حتى لا تضع حملا على طفلك.
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